Тур: 13. Стадион: Stadio Romeo Anconetani.
0'
34' Желтая карточкаКанестрелли Симоне
1:0
38' ГолЛинд Александр
2:0
52' ГолТрамони Маттео
76' Желтая карточкаБорини Фабио
3:0
85' ГолАнгори Самуэле
87' Желтая карточкаМарин Мариус
88' Желтая карточкаБерешиньски Бартош
Ход матча
38'
1:0
52'
2:0
76'
85'
3:0
87'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
17
Рус
Адриан
15
Туре
Идрисса
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Рус АдрианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Туре ИдриссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Евшенак ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Борини ФабиоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соттил Андреа
История личных встреч
Пиза
Сампдория
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трамони Маттео
|5
|0.38
|Линд Александр
|3
|0.23
|Бонфанти Николас
|3 (1)
|0.23
|Пиччинини Габриэле
|2
|0.15
|Alesandro Arena
|2 (1)
|0.15
|Канестрелли Симоне
|2
|0.15
|Туре Идрисса
|1
|0.08
|Марин Мариус
|1
|0.08
|Джованни Бонфанти
|1
|0.08
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Морео Стефано
|0
|0
|Хёйхольт Мальте
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|4
|0.31
|Тутино Дженнаро
|3
|0.23
|Иоанну Николас
|2
|0.15
|Венути Лоренцо
|2
|0.15
|Мёленстен Мелле
|2
|0.15
|Касами Пайтим
|1
|0.08
|Акинсанмиро Эбенезер
|1
|0.08
|Депаоли Фабио
|0
|0
|Беллемо Алессандро
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|4
|0
|Абильдгор Оливер
|3
|0
|Виньято Эмануэль
|1
|1
|Караччоло Антонио
|2
|0
|Туре Идрисса
|2
|0
|Рус Адриан
|2
|0
|Бонфанти Николас
|2
|0
|Джованни Бонфанти
|2
|0
|Линд Александр
|1
|0
|Калабрези Артуро
|1
|0
|Морео Стефано
|1
|0
|Шемпер Адриан
|1
|0
|Канестрелли Симоне
|1
|0
|Беруатто Пьетро
|1
|0
|Ангори Самуэле
|1
|0
|Пиччинини Габриэле
|1
|0
|Евшенак Жан
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риччо Алессандро
|4
|1
|Иоанну Николас
|3
|1
|Stipe Vulikic
|2
|1
|Венути Лоренцо
|3
|0
|Берешиньски Бартош
|2
|0
|Романьоли Симоне
|2
|0
|Беллемо Алессандро
|2
|0
|Депаоли Фабио
|2
|0
|Бенедетти Леонардо
|2
|0
|Борини Фабио
|1
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Виейра Ронни
|1
|0
|Йепес Жерар
|1
|0
|Акинсанмиро Эбенезер
|1
|0
Результаты матчей
Пиза
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сампдория
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
2
5
Пиза
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сампдория
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
9
2
Пиза
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сампдория
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
11
7
Голы по времени матча
Забито
9
12
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
11%
1
8%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
4
33%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
2
22%
3
25%
76-90
Пропущено
7
12
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
14%
4
33%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
3
25%
76-90
Забито
9
3
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
3
33%
1
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Забито
18
15
11 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
3
17%
1
7%
1-15
3
17%
3
20%
16-30
5
28%
1
7%
31-45
3
17%
4
27%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
2
11%
3
20%
76-90
Пропущено
14
16
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
21%
4
25%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
2
14%
1
6%
31-45
2
14%
4
25%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
29%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Кремонезе - Пиза 1:3 Пиза - Катанзаро 0:0 Фрозиноне - Пиза 0:0 Зюйдтироль - Пиза 1:2
Пиза - Чезена 3:1 Юве Стабия - Пиза 2:0 Пиза - Чезена 0:1 Пиза - Брешия 2:1 Салернитана - Пиза 2:3 Пиза - Реджана 2:1 Читтаделла - Пиза 1:1 Пиза - Палермо 2:0 Пиза - Специя 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Пиза - Интер Милан 1:1 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Кремонезе - Пиза 2:1 Пиза - Катанзаро 2:2 Бари - Пиза 1:1
Сампдория
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сампдория - Брешия 0:1 Читтаделла - Сампдория 0:0 Сампдория - Мантуя 1:0 Чезена - Сампдория 3:5
Сампдория - Юве Стабия 1:2 Модена - Сампдория 1:3 Дженоа - Сампдория 1:1 Сампдория - Зюйдтироль 1:0 Козенца - Сампдория 2:1 Сампдория - Бари 0:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Сампдория - Реджана 0:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Сампдория - Комо 1:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Карл Цейс - Сампдория 1:2 Магдебург - Сампдория 2:4 Динамо Берлин - Сампдория 1:0 Палермо - Сампдория 2:0 Катанзаро - Сампдория 1:3
Результаты матчей
Пиза
Сампдория
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Пиза
Сампдория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
51
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
33
42
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
84
84
48
39
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|8
|4
|1
|25 - 12
|28
|2.
|3:0
|13
|8
|4
|1
|23 - 12
|28
|3.
|12
|6
|6
|0
|16 - 8
|24
|4.
|12
|5
|3
|4
|18 - 16
|18
|5.
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|6.
|2:1
|13
|4
|6
|3
|12 - 12
|18
|7.
|12
|4
|5
|3
|13 - 13
|17
|8.
|1:2
|13
|5
|2
|6
|17 - 19
|17
|9.
|13
|4
|5
|4
|13 - 11
|17
|10.
|0:3
|13
|4
|3
|6
|16 - 18
|15
|11.
|12
|2
|8
|2
|11 - 9
|14
|12.
|12
|2
|8
|2
|13 - 11
|14
|13.
|2:0
|13
|3
|5
|5
|18 - 19
|14
|14.
|12
|3
|4
|5
|11 - 13
|13
|15.
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|16.
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|17.
|12
|3
|4
|5
|7 - 15
|13
|18.
|0:1
|13
|4
|1
|8
|14 - 20
|13
|19.
|0:2
|13
|3
|4
|6
|11 - 15
|13
|20.
|13
|1
|7
|5
|8 - 18
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|7
|5
|2
|0
|14 - 5
|17
|2.
|6
|5
|1
|0
|10 - 4
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|16 - 10
|16
|4.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|5.
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|6.
|2:0
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|7.
|1:2
|7
|3
|1
|3
|12 - 11
|10
|8.
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|9.
|0:2
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|10.
|2:1
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|11.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|13.
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|14.
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|15.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|16.
|0:3
|6
|2
|1
|3
|3 - 4
|7
|17.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|18.
|5
|1
|2
|2
|3 - 3
|5
|19.
|7
|0
|5
|2
|4 - 8
|5
|20.
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|4
|3
|0
|13 - 6
|15
|2.
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|3.
|3:0
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|4.
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|5.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|6.
|2:1
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|7.
|7
|3
|0
|4
|5 - 12
|9
|8.
|6
|1
|5
|0
|6 - 4
|8
|9.
|0:3
|7
|2
|2
|3
|13 - 14
|8
|10.
|1:2
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|11.
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|12.
|0:1
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|13.
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|14.
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|15.
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|16.
|5
|0
|4
|1
|1 - 3
|4
|17.
|0:2
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|18.
|2:0
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|19.
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|20.
|7
|0
|2
|5
|5 - 12
|2
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|7
|Пиза
|Трамони Маттео
|5 (2)
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|5 (1)
|Специя
|Эспозито Франческо
|5
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|5
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|6
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 4
|Сампдория
|Риччо Алессандро
|1 4
|Фрозиноне
|Дарбо Эбрима
|1 4