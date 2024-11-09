  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Пиза
3:0
Второй тайм: 90+'
Сампдория
0'
34' Желтая карточка
Канестрелли Симоне
1:0
38' Гол
Линд Александр
2:0
52' Гол
Трамони Маттео
76' Желтая карточка
Борини Фабио
3:0
85' Гол
Ангори Самуэле
87' Желтая карточка
Марин Мариус
88' Желтая карточка
Берешиньски Бартош

Ход матча

24'
 
Борини Фабио
Кода Массимо
34'
Канестрелли Симоне
 
38'
Линд Александр
1:0
52'
Трамони Маттео
(Линд Александр)
2:0
60'
 
Педрола Эстанис
Касами Пайтим
60'
 
Секулов Никола
Депаоли Фабио
65'
Хёйхольт Мальте
Трамони Маттео
 
65'
Бонфанти Николас
Линд Александр
 
74'
Млакар Ян
Морео Стефано
 
74'
Абильдгор Оливер
Пиччинини Габриэле
 
76'
 
Борини Фабио
82'
 
Ла Гумина Антонино
Simone Giordano
82'
 
Бенедетти Леонардо
Stipe Vulikic
85'
Ангори Самуэле
(Туре Идрисса)
3:0
87'
Калабрези Артуро
Канестрелли Симоне
 
87'
Марин Мариус
 
88'
 
Берешиньски Бартош

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Лучшие коэффициенты
Пиза
Ничья
Сампдория
2.28
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3.80
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4.20
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Все Коэффициенты
47
Шемпер
Адриан
17
Рус
Адриан
4
Караччоло
Антонио
5
Канестрелли
Симоне
15
Туре
Идрисса
3
Ангори
Самуэле
32
Морео
Стефано
6
Марин
Мариус
36
Пиччинини
Габриэле
11
Трамони
Маттео
45
Линд
Александр
1
Висмара
Паоло
24
Берешиньски
Бартош
6
Романьоли
Симоне
31
Stipe
Vulikic
23
Депаоли
Фабио
15
Акинсанмиро
Эбенезер
17
Мёленстен
Мелле
14
Касами
Пайтим
21
Simone
Giordano
9
Кода
Массимо
10
Тутино
Дженнаро
Пиза
5-4-1
Сампдория
3-5-2

История личных встреч

Пиза
Сампдория

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

СB
2:0
СB
0:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трамони Маттео 5 0.38
Линд Александр 3 0.23
Бонфанти Николас 3 (1) 0.23
Пиччинини Габриэле 2 0.15
Alesandro Arena 2 (1) 0.15
Канестрелли Симоне 2 0.15
Туре Идрисса 1 0.08
Марин Мариус 1 0.08
Джованни Бонфанти 1 0.08
Калабрези Артуро 0 0
Морео Стефано 0 0
Хёйхольт Мальте 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 4 0.31
Тутино Дженнаро 3 0.23
Иоанну Николас 2 0.15
Венути Лоренцо 2 0.15
Мёленстен Мелле 2 0.15
Касами Пайтим 1 0.08
Акинсанмиро Эбенезер 1 0.08
Депаоли Фабио 0 0
Беллемо Алессандро 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 4 0
Абильдгор Оливер 3 0
Виньято Эмануэль 1 1
Караччоло Антонио 2 0
Туре Идрисса 2 0
Рус Адриан 2 0
Бонфанти Николас 2 0
Джованни Бонфанти 2 0
Линд Александр 1 0
Калабрези Артуро 1 0
Морео Стефано 1 0
Шемпер Адриан 1 0
Канестрелли Симоне 1 0
Беруатто Пьетро 1 0
Ангори Самуэле 1 0
Пиччинини Габриэле 1 0
Евшенак Жан 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риччо Алессандро 4 1
Иоанну Николас 3 1
Stipe Vulikic 2 1
Венути Лоренцо 3 0
Берешиньски Бартош 2 0
Романьоли Симоне 2 0
Беллемо Алессандро 2 0
Депаоли Фабио 2 0
Бенедетти Леонардо 2 0
Борини Фабио 1 0
Кода Массимо 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Виейра Ронни 1 0
Йепес Жерар 1 0
Акинсанмиро Эбенезер 1 0

Результаты матчей

Пиза
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сампдория
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

2
5
Пиза
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сампдория
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

9
2
Пиза
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сампдория
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

11
7

Голы по времени матча

Забито

9
12
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
11%
1
8%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
4
33%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
2
22%
3
25%
76-90

Пропущено

7
12
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
14%
4
33%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
3
25%
76-90

Забито

9
3
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
3
33%
1
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Забито

18
15
11 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
3
17%
1
7%
1-15
3
17%
3
20%
16-30
5
28%
1
7%
31-45
3
17%
4
27%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
2
11%
3
20%
76-90

Пропущено

14
16
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
21%
4
25%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
2
14%
1
6%
31-45
2
14%
4
25%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
29%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Кремонезе - Пиза 1:3 Пиза - Катанзаро 0:0 Фрозиноне - Пиза 0:0 Зюйдтироль - Пиза 1:2
Пиза - Чезена 3:1 Юве Стабия - Пиза 2:0 Пиза - Чезена 0:1 Пиза - Брешия 2:1 Салернитана - Пиза 2:3 Пиза - Реджана 2:1 Читтаделла - Пиза 1:1 Пиза - Палермо 2:0 Пиза - Специя 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Пиза - Интер Милан 1:1 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Кремонезе - Пиза 2:1 Пиза - Катанзаро 2:2 Бари - Пиза 1:1
Сампдория
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сампдория - Брешия 0:1 Читтаделла - Сампдория 0:0 Сампдория - Мантуя 1:0 Чезена - Сампдория 3:5
Сампдория - Юве Стабия 1:2 Модена - Сампдория 1:3 Дженоа - Сампдория 1:1 Сампдория - Зюйдтироль 1:0 Козенца - Сампдория 2:1 Сампдория - Бари 0:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Сампдория - Реджана 0:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Сампдория - Комо 1:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Карл Цейс - Сампдория 1:2 Магдебург - Сампдория 2:4 Динамо Берлин - Сампдория 1:0 Палермо - Сампдория 2:0 Катанзаро - Сампдория 1:3

Результаты матчей

Пиза
Сампдория

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Пиза
Сампдория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
5
1
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
4
2
2
4
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
4
8
4
1.5
4
8
3
9
2.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 1:0 13 8 4 1 25 - 12 28
2.
Пиза
 3:0 13 8 4 1 23 - 12 28
3.
Специя
 12 6 6 0 16 - 8 24
4.
Кремонезе
 12 5 3 4 18 - 16 18
5.
Чезена
 12 5 3 4 20 - 18 18
6.
Козенца
 2:1 13 4 6 3 12 - 12 18
7.
Юве Стабия
 12 4 5 3 13 - 13 17
8.
Брешия
 1:2 13 5 2 6 17 - 19 17
9.
Палермо
 13 4 5 4 13 - 11 17
10.
Сампдория
 0:3 13 4 3 6 16 - 18 15
11.
Катанзаро
 12 2 8 2 11 - 9 14
12.
Бари
 12 2 8 2 13 - 11 14
13.
Модена
 2:0 13 3 5 5 18 - 19 14
14.
Реджана
 12 3 4 5 11 - 13 13
15.
Салернитана
 12 3 4 5 13 - 16 13
16.
Мантуя
 12 3 4 5 11 - 15 13
17.
Читтаделла
 12 3 4 5 7 - 15 13
18.
Зюйдтироль
 0:1 13 4 1 8 14 - 20 13
19.
Каррарезе
 0:2 13 3 4 6 11 - 15 13
20.
Фрозиноне
 13 1 7 5 8 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 3:0 7 5 2 0 14 - 5 17
2.
Специя
 6 5 1 0 10 - 4 16
3.
Чезена
 7 5 1 1 16 - 10 16
4.
Сассуоло
 1:0 6 4 1 1 12 - 6 13
5.
Мантуя
 5 3 2 0 6 - 3 11
6.
Модена
 2:0 7 3 2 2 12 - 9 11
7.
Брешия
 1:2 7 3 1 3 12 - 11 10
8.
Катанзаро
 7 2 4 1 10 - 6 10
9.
Каррарезе
 0:2 6 2 3 1 6 - 3 9
10.
Козенца
 2:1 7 2 3 2 5 - 6 9
11.
Реджана
 6 2 2 2 7 - 6 8
12.
Салернитана
 6 2 2 2 8 - 9 8
13.
Кремонезе
 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Бари
 7 1 5 1 8 - 8 8
15.
Юве Стабия
 5 2 1 2 7 - 7 7
16.
Сампдория
 0:3 6 2 1 3 3 - 4 7
17.
Зюйдтироль
 0:1 7 2 1 4 9 - 12 7
18.
Палермо
 5 1 2 2 3 - 3 5
19.
Фрозиноне
 7 0 5 2 4 - 8 5
20.
Читтаделла
 5 0 4 1 2 - 3 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 1:0 7 4 3 0 13 - 6 15
2.
Палермо
 8 3 3 2 10 - 8 12
3.
Пиза
 3:0 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Кремонезе
 6 3 1 2 12 - 9 10
5.
Юве Стабия
 7 2 4 1 6 - 6 10
6.
Козенца
 2:1 6 2 3 1 7 - 6 9
7.
Читтаделла
 7 3 0 4 5 - 12 9
8.
Специя
 6 1 5 0 6 - 4 8
9.
Сампдория
 0:3 7 2 2 3 13 - 14 8
10.
Брешия
 1:2 6 2 1 3 5 - 8 7
11.
Бари
 5 1 3 1 5 - 3 6
12.
Зюйдтироль
 0:1 6 2 0 4 5 - 8 6
13.
Салернитана
 6 1 2 3 5 - 7 5
14.
Реджана
 6 1 2 3 4 - 7 5
15.
Фрозиноне
 6 1 2 3 4 - 10 5
16.
Катанзаро
 5 0 4 1 1 - 3 4
17.
Каррарезе
 0:2 7 1 1 5 5 - 12 4
18.
Модена
 2:0 6 0 3 3 6 - 10 3
19.
Чезена
 5 0 2 3 4 - 8 2
20.
Мантуя
 7 0 2 5 5 - 12 2
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 7
Пиза Трамони Маттео 5 (2)
Сассуоло Лорьенте Арман 5 (1)
Специя Эспозито Франческо 5
Сассуоло Торстведт Кристиан 5
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Юве Стабия Marco Ruggero 6
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
Сампдория Риччо Алессандро 1 4
Фрозиноне Дарбо Эбрима 1 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 52'
      Г О О О О Л - Трамони Маттео бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Г О О О О Л - Линд Александр бьет в цель!
    • 34'
      Канестрелли Симоне получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Кода Массимо уходит с поля. Борини Фабио выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится победой Пиза.
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    Пиза
    Ничья
    Сампдория
    2.28
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    3.80
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