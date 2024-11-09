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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Пиза
3:0
Конец матча
Сампдория
0'
34' Желтая карточка
Канестрелли Симоне
1:0
38' Гол
Линд Александр
2:0
52' Гол
Трамони Маттео
76' Желтая карточка
Борини Фабио
3:0
85' Гол
Ангори Самуэле
87' Желтая карточка
Марин Мариус
87' Желтая карточка
Берешиньски Бартош
90'+4
47
Шемпер
Адриан
17
Рус
Адриан
4
Караччоло
Антонио
5
Канестрелли
Симоне
15
Туре
Идрисса
3
Ангори
Самуэле
32
Морео
Стефано
6
Марин
Мариус
36
Пиччинини
Габриэле
11
Трамони
Маттео
45
Линд
Александр
1
Висмара
Паоло
24
Берешиньски
Бартош
6
Романьоли
Симоне
31
Stipe
Vulikic
23
Депаоли
Фабио
15
Акинсанмиро
Эбенезер
17
Мёленстен
Мелле
14
Касами
Пайтим
21
Simone
Giordano
9
Кода
Массимо
10
Тутино
Дженнаро
Пиза
5-4-1
Сампдория
3-5-2

История личных встреч

Пиза
Сампдория

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

СB
2:0
СB
0:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трамони Маттео 5 0.38
Линд Александр 3 0.23
Бонфанти Николас 3 (1) 0.23
Пиччинини Габриэле 2 0.15
Alesandro Arena 2 (1) 0.15
Канестрелли Симоне 2 0.15
Туре Идрисса 1 0.08
Марин Мариус 1 0.08
Джованни Бонфанти 1 0.08
Ангори Самуэле 1 0.08
Калабрези Артуро 0 0
Морео Стефано 0 0
Хёйхольт Мальте 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 4 0.31
Тутино Дженнаро 3 0.23
Иоанну Николас 2 0.15
Венути Лоренцо 2 0.15
Мёленстен Мелле 2 0.15
Касами Пайтим 1 0.08
Акинсанмиро Эбенезер 1 0.08
Депаоли Фабио 0 0
Беллемо Алессандро 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 5 0
Абильдгор Оливер 3 0
Виньято Эмануэль 1 1
Караччоло Антонио 2 0
Туре Идрисса 2 0
Рус Адриан 2 0
Бонфанти Николас 2 0
Джованни Бонфанти 2 0
Линд Александр 1 0
Калабрези Артуро 1 0
Морео Стефано 1 0
Шемпер Адриан 1 0
Канестрелли Симоне 1 0
Беруатто Пьетро 1 0
Ангори Самуэле 1 0
Пиччинини Габриэле 1 0
Евшенак Жан 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риччо Алессандро 4 1
Иоанну Николас 3 1
Stipe Vulikic 2 1
Берешиньски Бартош 3 0
Венути Лоренцо 3 0
Романьоли Симоне 2 0
Беллемо Алессандро 2 0
Депаоли Фабио 2 0
Бенедетти Леонардо 2 0
Борини Фабио 1 0
Кода Массимо 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Виейра Ронни 1 0
Йепес Жерар 1 0
Акинсанмиро Эбенезер 1 0

Результаты матчей

Пиза
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сампдория
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

2
5
Пиза
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сампдория
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

9
2
Пиза
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Сампдория
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

11
7

Голы по времени матча

Забито

12
12
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
8%
1
8%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
4
33%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
3
25%
3
25%
76-90

Пропущено

7
15
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
14%
4
27%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
2
29%
3
20%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
29%
4
27%
76-90

Забито

9
3
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
3
33%
1
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Забито

21
15
12 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
3
14%
1
7%
1-15
3
14%
3
20%
16-30
6
29%
1
7%
31-45
4
19%
4
27%
46-60
2
10%
3
20%
61-75
3
14%
3
20%
76-90

Пропущено

14
19
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
3
21%
4
21%
1-15
3
21%
1
5%
16-30
2
14%
2
11%
31-45
2
14%
5
26%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
4
29%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Кремонезе - Пиза 1:3 Пиза - Катанзаро 0:0 Фрозиноне - Пиза 0:0 Зюйдтироль - Пиза 1:2
Пиза - Чезена 3:1 Юве Стабия - Пиза 2:0 Пиза - Чезена 0:1 Пиза - Брешия 2:1 Салернитана - Пиза 2:3 Пиза - Реджана 2:1 Читтаделла - Пиза 1:1 Пиза - Палермо 2:0 Пиза - Специя 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Пиза - Интер Милан 1:1 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Кремонезе - Пиза 2:1 Пиза - Катанзаро 2:2 Бари - Пиза 1:1
Сампдория
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сампдория - Брешия 0:1 Читтаделла - Сампдория 0:0 Сампдория - Мантуя 1:0 Чезена - Сампдория 3:5
Сампдория - Юве Стабия 1:2 Модена - Сампдория 1:3 Дженоа - Сампдория 1:1 Сампдория - Зюйдтироль 1:0 Козенца - Сампдория 2:1 Сампдория - Бари 0:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Сампдория - Реджана 0:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Сампдория - Комо 1:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Карл Цейс - Сампдория 1:2 Магдебург - Сампдория 2:4 Динамо Берлин - Сампдория 1:0 Палермо - Сампдория 2:0 Катанзаро - Сампдория 1:3

Результаты матчей

Пиза
Сампдория

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Пиза
Сампдория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
3
6
1
1.5
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
3
1.5
4
3
2
4
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
5
9
4
1.5
4
9
4
9
2.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 13 8 4 1 25 - 12 28
2.
Пиза
 13 8 4 1 23 - 12 28
3.
Специя
 12 6 6 0 16 - 8 24
4.
Кремонезе
 0:0 13 5 4 4 18 - 16 19
5.
Чезена
 12 5 3 4 20 - 18 18
6.
Козенца
 13 4 6 3 13 - 13 18
7.
Юве Стабия
 12 4 5 3 13 - 13 17
8.
Брешия
 13 5 2 6 18 - 20 17
9.
Палермо
 13 4 5 4 13 - 11 17
10.
Сампдория
 13 4 3 6 16 - 18 15
11.
Катанзаро
 12 2 8 2 11 - 9 14
12.
Бари
 12 2 8 2 13 - 11 14
13.
Модена
 13 3 5 5 18 - 19 14
14.
Мантуя
 0:0 13 3 5 5 11 - 15 14
15.
Реджана
 12 3 4 5 11 - 13 13
16.
Салернитана
 12 3 4 5 13 - 16 13
17.
Читтаделла
 12 3 4 5 7 - 15 13
18.
Зюйдтироль
 13 4 1 8 14 - 20 13
19.
Каррарезе
 13 3 4 6 11 - 15 13
20.
Фрозиноне
 13 1 7 5 8 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 7 5 2 0 14 - 5 17
2.
Специя
 6 5 1 0 10 - 4 16
3.
Чезена
 7 5 1 1 16 - 10 16
4.
Сассуоло
 6 4 1 1 12 - 6 13
5.
Мантуя
 0:0 6 3 3 0 6 - 3 12
6.
Модена
 7 3 2 2 12 - 9 11
7.
Брешия
 7 3 1 3 13 - 12 10
8.
Катанзаро
 7 2 4 1 10 - 6 10
9.
Каррарезе
 6 2 3 1 6 - 3 9
10.
Козенца
 7 2 3 2 5 - 6 9
11.
Реджана
 6 2 2 2 7 - 6 8
12.
Салернитана
 6 2 2 2 8 - 9 8
13.
Кремонезе
 0:0 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Бари
 7 1 5 1 8 - 8 8
15.
Юве Стабия
 5 2 1 2 7 - 7 7
16.
Сампдория
 6 2 1 3 3 - 4 7
17.
Зюйдтироль
 7 2 1 4 9 - 12 7
18.
Палермо
 5 1 2 2 3 - 3 5
19.
Фрозиноне
 7 0 5 2 4 - 8 5
20.
Читтаделла
 5 0 4 1 2 - 3 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 7 4 3 0 13 - 6 15
2.
Палермо
 8 3 3 2 10 - 8 12
3.
Пиза
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Кремонезе
 0:0 7 3 2 2 12 - 9 11
5.
Юве Стабия
 7 2 4 1 6 - 6 10
6.
Козенца
 6 2 3 1 8 - 7 9
7.
Читтаделла
 7 3 0 4 5 - 12 9
8.
Специя
 6 1 5 0 6 - 4 8
9.
Сампдория
 7 2 2 3 13 - 14 8
10.
Брешия
 6 2 1 3 5 - 8 7
11.
Бари
 5 1 3 1 5 - 3 6
12.
Зюйдтироль
 6 2 0 4 5 - 8 6
13.
Салернитана
 6 1 2 3 5 - 7 5
14.
Реджана
 6 1 2 3 4 - 7 5
15.
Фрозиноне
 6 1 2 3 4 - 10 5
16.
Катанзаро
 5 0 4 1 1 - 3 4
17.
Каррарезе
 7 1 1 5 5 - 12 4
18.
Модена
 6 0 3 3 6 - 10 3
19.
Чезена
 5 0 2 3 4 - 8 2
20.
Мантуя
 0:0 7 0 2 5 5 - 12 2
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 7
Пиза Трамони Маттео 5 (2)
Сассуоло Лорьенте Арман 5 (1)
Специя Эспозито Франческо 5
Сассуоло Торстведт Кристиан 5
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Юве Стабия Marco Ruggero 6
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
Сампдория Риччо Алессандро 1 4
Фрозиноне Дарбо Эбрима 1 4
Весь список
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    • 52'
      Линд Александр сделал результативную передачу.
    • 52'
      Г О О О О Л - Трамони Маттео бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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