Тур: 13. Стадион: Марко Друсо.
0:1
Второй тайм: 90+'
0'
51' Желтая карточкаSilvio Merkaj
0:1
58' ГолЛорьенте Арман
70' Желтая карточкаМулаттьери Самуэле
Ход матча
51'
58'
0:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 6
-
1 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
24
Simone
Davi
27
Куртич
Ясмин
14
Обьянг
Педро
91
Flavio
Russo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Simone DaviЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дзаффарони Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Flavio RussoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Пас ЙеферсонЗащитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Липани ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Гроссо Фабио
История личных встреч
Зюйдтироль
Сассуоло
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.8
4
Среднее время на гол
50
22
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
60
135
Бомбардиры внутри турнира
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ровер Маттео
|3
|0.23
|Молина Сальваторе
|2
|0.15
|Одогву Рафаэль
|2 (1)
|0.15
|Казираги Даниэль
|2 (1)
|0.15
|Тайт Фабиан
|1
|0.08
|Арригони Томмазо
|1
|0.08
|Малламо Алессандро
|1
|0.08
|Прашелик Матеуш
|1
|0.08
|Зедадка Карим
|1
|0.08
|Silvio Merkaj
|0
|0
|Мазиелло Андреа
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лорьенте Арман
|5 (2)
|0.38
|Торстведт Кристиан
|5 (1)
|0.38
|Пьерини Николас
|4
|0.31
|Мулаттьери Самуэле
|3
|0.23
|Вольпато Кристиан
|2
|0.15
|Берарди Доменико
|1 (1)
|0.08
|Болока Даниэль
|1
|0.08
|Антист Жанис
|1
|0.08
|Ианнони Эдоардо
|1
|0.08
|Flavio Russo
|1
|0.08
|Моро Лука
|1 (1)
|0.08
|Тольян Йереми
|0
|0
|Одентал Кас
|0
|0
|Липани Лука
|0
|0
Карточки
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртич Ясмин
|2
|1
|Мазиелло Андреа
|3
|0
|Ровер Маттео
|3
|0
|Джорджини Андреа
|3
|0
|Чеппители Лука
|2
|0
|Silvio Merkaj
|2
|0
|Jacopo Martini
|2
|0
|Казираги Даниэль
|1
|0
|Тайт Фабиан
|1
|0
|Каньяно Андреа
|1
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|1
|0
|Зедадка Карим
|1
|0
|Simone Davi
|1
|0
|Raphael Kofler
|1
|0
|Valerio Crespi
|1
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вольпато Кристиан
|3
|1
|Лорьенте Арман
|3
|0
|Романья Филиппо
|2
|0
|Пас Йеферсон
|2
|0
|Болока Даниэль
|2
|0
|Мулаттьери Самуэле
|2
|0
|Одентал Кас
|2
|0
|Антист Жанис
|2
|0
|Ианнони Эдоардо
|2
|0
|Ловато Маттео
|0
|1
|Обьянг Педро
|1
|0
|Берарди Доменико
|1
|0
|Пьерини Николас
|1
|0
|Торстведт Кристиан
|1
|0
|Дойг Джош
|1
|0
|Липани Лука
|1
|0
Результаты матчей
Зюйдтироль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сассуоло
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
4
4
Зюйдтироль
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сассуоло
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
5
11
Зюйдтироль
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сассуоло
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
9
15
Голы по времени матча
Забито
9
12
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
6 Не забивали 6
1
11%
1
8%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
1
11%
4
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
4
33%
76-90
Пропущено
11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
3
27%
2
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
2
33%
76-90
Забито
5
12
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
2
40%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
20%
6
50%
61-75
1
20%
1
8%
76-90
Пропущено
8
6
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
33%
16-30
3
38%
2
33%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
14
24
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 10
4 Не забивали 1
3
21%
2
8%
1-15
2
14%
1
4%
16-30
2
14%
5
21%
31-45
1
7%
5
21%
46-60
2
14%
6
25%
61-75
4
29%
5
21%
76-90
Пропущено
19
12
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
3
25%
16-30
6
32%
3
25%
31-45
5
26%
3
25%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
1
5%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Зюйдтироль
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Чезена - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Катанзаро - Зюйдтироль 3:0 Зюйдтироль - Пиза 1:2
Козенца - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Палермо 1:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:0 Реджана - Зюйдтироль 1:3 Зюйдтироль - Брешия 1:2 Каррарезе - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Зюйдтироль - Модена 2:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Тернана 4:3 Модена - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0
Сассуоло
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Сассуоло - Мантуя 1:0 Юве Стабия - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Модена 2:0 Брешия - Сассуоло 2:5
Сассуоло - Читтаделла 6:1 Сассуоло - Специя 0:0 Лечче - Сассуоло 0:2 Козенца - Сассуоло 0:1 Каррарезе - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Кремонезе 1:4 Бари - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Чезена 2:1 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Монца - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Падова 1:0 Сассуоло - Сассуоло (до 19 лет) 3:1 Сассуоло - Тренто 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 4:0 Сассуоло - СПАЛ 2:0
Результаты матчей
Зюйдтироль
Сассуоло
Точный счет
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Зюйдтироль
Сассуоло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
24
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
111
48
66
210
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|8
|4
|1
|25 - 12
|28
|2.
|3:0
|13
|8
|4
|1
|23 - 12
|28
|3.
|12
|6
|6
|0
|16 - 8
|24
|4.
|12
|5
|3
|4
|18 - 16
|18
|5.
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|6.
|2:1
|13
|4
|6
|3
|12 - 12
|18
|7.
|12
|4
|5
|3
|13 - 13
|17
|8.
|1:2
|13
|5
|2
|6
|17 - 19
|17
|9.
|13
|4
|5
|4
|13 - 11
|17
|10.
|0:3
|13
|4
|3
|6
|16 - 18
|15
|11.
|12
|2
|8
|2
|11 - 9
|14
|12.
|12
|2
|8
|2
|13 - 11
|14
|13.
|2:0
|13
|3
|5
|5
|18 - 19
|14
|14.
|12
|3
|4
|5
|11 - 13
|13
|15.
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|16.
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|17.
|12
|3
|4
|5
|7 - 15
|13
|18.
|0:1
|13
|4
|1
|8
|14 - 20
|13
|19.
|0:2
|13
|3
|4
|6
|11 - 15
|13
|20.
|13
|1
|7
|5
|8 - 18
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|7
|5
|2
|0
|14 - 5
|17
|2.
|6
|5
|1
|0
|10 - 4
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|16 - 10
|16
|4.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|5.
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|6.
|2:0
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|7.
|1:2
|7
|3
|1
|3
|12 - 11
|10
|8.
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|9.
|0:2
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|10.
|2:1
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|11.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|13.
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|14.
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|15.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|16.
|0:3
|6
|2
|1
|3
|3 - 4
|7
|17.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|18.
|5
|1
|2
|2
|3 - 3
|5
|19.
|7
|0
|5
|2
|4 - 8
|5
|20.
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|4
|3
|0
|13 - 6
|15
|2.
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|3.
|3:0
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|4.
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|5.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|6.
|2:1
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|7.
|7
|3
|0
|4
|5 - 12
|9
|8.
|6
|1
|5
|0
|6 - 4
|8
|9.
|0:3
|7
|2
|2
|3
|13 - 14
|8
|10.
|1:2
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|11.
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|12.
|0:1
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|13.
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|14.
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|15.
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|16.
|5
|0
|4
|1
|1 - 3
|4
|17.
|0:2
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|18.
|2:0
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|19.
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|20.
|7
|0
|2
|5
|5 - 12
|2
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|7
|Пиза
|Трамони Маттео
|5 (2)
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|5 (1)
|Специя
|Эспозито Франческо
|5
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|5
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|6
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 4
|Сампдория
|Риччо Алессандро
|1 4
|Фрозиноне
|Дарбо Эбрима
|1 4