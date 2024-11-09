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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Зюйдтироль
0:1
Конец матча
Сассуоло
0'
51' Желтая карточка
Silvio Merkaj
0:1
57' Гол
Лорьенте Арман
70' Желтая карточка
Мулаттьери Самуэле
90'+6

Ход матча

51'
Silvio Merkaj
 
57'
0:1
Лорьенте Арман
(Берарди Доменико)
60'
Казираги Даниэль
Зедадка Карим
 
61'
Одогву Рафаэль
Silvio Merkaj
 
61'
 
Пьерини Николас
Flavio Russo
61'
 
Ианнони Эдоардо
Обьянг Педро
68'
 
Мулаттьери Самуэле
Лорьенте Арман
70'
 
Мулаттьери Самуэле
75'
Малламо Алессандро
Ровер Маттео
 
75'
Jacopo Martini
Куртич Ясмин
 
84'
Valerio Crespi
Молина Сальваторе
 
89'
 
Одентал Кас
Берарди Доменико
89'
 
Пас Йеферсон
Пьераньоло Эдоардо

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 7
  • 3 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 428 Количество передач 560
  • 43 Владение мячом, % 57
1
Giacomo
Drago
28
Raphael
Kofler
19
Nicola
Pietrangeli
5
Мазиелло
Андреа
79
Молина
Сальваторе
24
Simone
Davi
7
Ровер
Маттео
4
Арригони
Томмазо
27
Куртич
Ясмин
11
Зедадка
Карим
33
Silvio
Merkaj
12
Саталино
Джакомо
23
Тольян
Йереми
19
Романья
Филиппо
80
Мухаремович
Тарик
15
Пьераньоло
Эдоардо
14
Обьянг
Педро
11
Болока
Даниэль
10
Берарди
Доменико
42
Торстведт
Кристиан
45
Лорьенте
Арман
91
Flavio
Russo
Зюйдтироль
5-4-1
Сассуоло
4-2-3-1

История личных встреч

Зюйдтироль
Сассуоло

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
4:0
ТМК
2:0
ТМК
0:0
ТМК
2:0
ТМК
1:0
ТМК
0:4

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.8
4

Среднее время на гол

50
22

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

60
135

Бомбардиры внутри турнира

Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ровер Маттео 3 0.23
Молина Сальваторе 2 0.15
Одогву Рафаэль 2 (1) 0.15
Казираги Даниэль 2 (1) 0.15
Тайт Фабиан 1 0.08
Арригони Томмазо 1 0.08
Малламо Алессандро 1 0.08
Прашелик Матеуш 1 0.08
Зедадка Карим 1 0.08
Silvio Merkaj 0 0
Мазиелло Андреа 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лорьенте Арман 5 (2) 0.38
Торстведт Кристиан 5 (1) 0.38
Пьерини Николас 4 0.31
Мулаттьери Самуэле 3 0.23
Вольпато Кристиан 2 0.15
Берарди Доменико 1 (1) 0.08
Болока Даниэль 1 0.08
Антист Жанис 1 0.08
Ианнони Эдоардо 1 0.08
Flavio Russo 1 0.08
Моро Лука 1 (1) 0.08
Тольян Йереми 0 0
Одентал Кас 0 0
Липани Лука 0 0

Карточки

Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртич Ясмин 2 1
Мазиелло Андреа 3 0
Ровер Маттео 3 0
Джорджини Андреа 3 0
Чеппители Лука 2 0
Silvio Merkaj 2 0
Jacopo Martini 2 0
Казираги Даниэль 1 0
Тайт Фабиан 1 0
Каньяно Андреа 1 0
Эль-Кауакиби Хамза 1 0
Зедадка Карим 1 0
Simone Davi 1 0
Raphael Kofler 1 0
Valerio Crespi 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вольпато Кристиан 3 1
Лорьенте Арман 3 0
Романья Филиппо 2 0
Пас Йеферсон 2 0
Болока Даниэль 2 0
Мулаттьери Самуэле 2 0
Одентал Кас 2 0
Антист Жанис 2 0
Ианнони Эдоардо 2 0
Ловато Маттео 0 1
Обьянг Педро 1 0
Берарди Доменико 1 0
Пьерини Николас 1 0
Торстведт Кристиан 1 0
Дойг Джош 1 0
Липани Лука 1 0

Результаты матчей

Зюйдтироль
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сассуоло
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

4
4
Зюйдтироль
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сассуоло
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

5
11
Зюйдтироль
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сассуоло
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

9
15

Голы по времени матча

Забито

9
13
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
1
11%
1
8%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
1
11%
5
38%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
4
31%
76-90

Пропущено

12
6
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
4
33%
2
33%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
2
33%
76-90

Забито

5
12
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
2
40%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
20%
6
50%
61-75
1
20%
1
8%
76-90

Пропущено

8
6
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
33%
16-30
3
38%
2
33%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

14
25
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 11
5 Не забивали 1
3
21%
2
8%
1-15
2
14%
1
4%
16-30
2
14%
5
20%
31-45
1
7%
6
24%
46-60
2
14%
6
24%
61-75
4
29%
5
20%
76-90

Пропущено

20
12
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 7
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
3
25%
16-30
6
30%
3
25%
31-45
6
30%
3
25%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
1
5%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Зюйдтироль
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Чезена - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Катанзаро - Зюйдтироль 3:0 Зюйдтироль - Пиза 1:2
Козенца - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Палермо 1:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:0 Реджана - Зюйдтироль 1:3 Зюйдтироль - Брешия 1:2 Каррарезе - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Зюйдтироль - Модена 2:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Тернана 4:3 Модена - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0
Сассуоло
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Сассуоло - Мантуя 1:0 Юве Стабия - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Модена 2:0 Брешия - Сассуоло 2:5
Сассуоло - Читтаделла 6:1 Сассуоло - Специя 0:0 Лечче - Сассуоло 0:2 Козенца - Сассуоло 0:1 Каррарезе - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Кремонезе 1:4 Бари - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Чезена 2:1 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Монца - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Падова 1:0 Сассуоло - Сассуоло (до 19 лет) 3:1 Сассуоло - Тренто 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 4:0 Сассуоло - СПАЛ 2:0

Результаты матчей

Зюйдтироль
Сассуоло

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Зюйдтироль
Сассуоло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
5
1.5
3
3
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
3
4
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
12
1
4
9
1.5
6
7
2
11
2.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 13 8 4 1 25 - 12 28
2.
Пиза
 13 8 4 1 23 - 12 28
3.
Специя
 12 6 6 0 16 - 8 24
4.
Кремонезе
 0:0 13 5 4 4 18 - 16 19
5.
Чезена
 12 5 3 4 20 - 18 18
6.
Козенца
 13 4 6 3 13 - 13 18
7.
Юве Стабия
 12 4 5 3 13 - 13 17
8.
Брешия
 13 5 2 6 18 - 20 17
9.
Палермо
 13 4 5 4 13 - 11 17
10.
Сампдория
 13 4 3 6 16 - 18 15
11.
Катанзаро
 12 2 8 2 11 - 9 14
12.
Бари
 12 2 8 2 13 - 11 14
13.
Модена
 13 3 5 5 18 - 19 14
14.
Мантуя
 0:0 13 3 5 5 11 - 15 14
15.
Реджана
 12 3 4 5 11 - 13 13
16.
Салернитана
 12 3 4 5 13 - 16 13
17.
Читтаделла
 12 3 4 5 7 - 15 13
18.
Зюйдтироль
 13 4 1 8 14 - 20 13
19.
Каррарезе
 13 3 4 6 11 - 15 13
20.
Фрозиноне
 13 1 7 5 8 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 7 5 2 0 14 - 5 17
2.
Специя
 6 5 1 0 10 - 4 16
3.
Чезена
 7 5 1 1 16 - 10 16
4.
Сассуоло
 6 4 1 1 12 - 6 13
5.
Мантуя
 0:0 6 3 3 0 6 - 3 12
6.
Модена
 7 3 2 2 12 - 9 11
7.
Брешия
 7 3 1 3 13 - 12 10
8.
Катанзаро
 7 2 4 1 10 - 6 10
9.
Каррарезе
 6 2 3 1 6 - 3 9
10.
Козенца
 7 2 3 2 5 - 6 9
11.
Реджана
 6 2 2 2 7 - 6 8
12.
Салернитана
 6 2 2 2 8 - 9 8
13.
Кремонезе
 0:0 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Бари
 7 1 5 1 8 - 8 8
15.
Юве Стабия
 5 2 1 2 7 - 7 7
16.
Сампдория
 6 2 1 3 3 - 4 7
17.
Зюйдтироль
 7 2 1 4 9 - 12 7
18.
Палермо
 5 1 2 2 3 - 3 5
19.
Фрозиноне
 7 0 5 2 4 - 8 5
20.
Читтаделла
 5 0 4 1 2 - 3 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 7 4 3 0 13 - 6 15
2.
Палермо
 8 3 3 2 10 - 8 12
3.
Пиза
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Кремонезе
 0:0 7 3 2 2 12 - 9 11
5.
Юве Стабия
 7 2 4 1 6 - 6 10
6.
Козенца
 6 2 3 1 8 - 7 9
7.
Читтаделла
 7 3 0 4 5 - 12 9
8.
Специя
 6 1 5 0 6 - 4 8
9.
Сампдория
 7 2 2 3 13 - 14 8
10.
Брешия
 6 2 1 3 5 - 8 7
11.
Бари
 5 1 3 1 5 - 3 6
12.
Зюйдтироль
 6 2 0 4 5 - 8 6
13.
Салернитана
 6 1 2 3 5 - 7 5
14.
Реджана
 6 1 2 3 4 - 7 5
15.
Фрозиноне
 6 1 2 3 4 - 10 5
16.
Катанзаро
 5 0 4 1 1 - 3 4
17.
Каррарезе
 7 1 1 5 5 - 12 4
18.
Модена
 6 0 3 3 6 - 10 3
19.
Чезена
 5 0 2 3 4 - 8 2
20.
Мантуя
 0:0 7 0 2 5 5 - 12 2
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 7
Пиза Трамони Маттео 5 (2)
Сассуоло Лорьенте Арман 5 (1)
Специя Эспозито Франческо 5
Сассуоло Торстведт Кристиан 5
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Юве Стабия Marco Ruggero 6
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
Сампдория Риччо Алессандро 1 4
Фрозиноне Дарбо Эбрима 1 4
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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