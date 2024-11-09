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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Модена
2:0
Второй тайм: 89'
Каррарезе
0'
37' Желтая карточка
Дефрель Грегоре
1:0
42' Гол
Кауц Кристиан
69' Желтая карточка
Джоване Самуэль
70' Желтая карточка
Ганьо Риккардо
78' Желтая карточка
Marco Imperiale
2:0
80' Гол
Палумбо Антонио

Ход матча

27'
 
Filippo Oliana
Копполаро Мауро
37'
Дефрель Грегоре
 
42'
Кауц Кристиан
1:0
53'
 
Черри Леонардо
Керубини Луиджи
53'
 
Буа Девид
Simone Zanon
61'
Казо Джузеппе
Божанай Клейс
 
61'
Абьюзо Фабио
Дефрель Грегоре
 
69'
 
Джоване Самуэль
70'
Ганьо Риккардо
 
71'
Маньино Лука
Баттистелла Томас
 
75'
 
Финотто Маттиа
Джоване Самуэль
75'
 
Капелло Алессандро
Шпенди Стивен
78'
 
Marco Imperiale
80'
Палумбо Антонио
2:0
84'
Коттали Маттео
Идрисси Риад
 
84'
Заро Джованни
Палумбо Антонио
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Лучшие коэффициенты
Модена
Ничья
Каррарезе
3.30
3.10
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5.00
Все Коэффициенты
26
Ганьо
Риккардо
25
Деллавалле
Алессандро
23
Кальдара
Маттиа
33
Кауц
Кристиан
27
Идрисси
Риад
5
Баттистелла
Томас
8
Санторо
Симоне
10
Палумбо
Антонио
16
Джерли
Фабио
21
Божанай
Клейс
92
Дефрель
Грегоре
1
Блеве
Марко
21
Копполаро
Мауро
4
Ильянес
Джулиан
3
Marco
Imperiale
72
Simone
Zanon
20
Джоване
Самуэль
18
Nicolas
Schiavi
17
Цуэлли
Эмануэле
11
Чиккони
Мануэль
19
Шпенди
Стивен
9
Керубини
Луиджи
Модена
4-2-3-1
Каррарезе
3-5-2

История личных встреч

Модена
Каррарезе

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

СC
2:3
СC
2:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палумбо Антонио 2 (2) 0.15
Мендеш Педру 2 0.15
Абьюзо Фабио 2 0.15
Казо Джузеппе 1 0.08
Божанай Клейс 1 0.08
Дефрель Грегоре 1 0.08
Кальдара Маттиа 1 0.08
Глиоцци Этторе 1 0.08
Заро Джованни 1 0.08
Санторо Симоне 1 0.08
Кауц Кристиан 1 0.08
Деллавалле Алессандро 1 0.08
Идрисси Риад 1 0.08
Беюку Гэди 1 0.08
Баттистелла Томас 0 0
Каррарезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Леонардо 3 0.23
Nicolas Schiavi 3 (1) 0.23
Чиккони Мануэль 1 0.08
Финотто Маттиа 1 0.08
Filippo Oliana 1 0.08
Керубини Луиджи 1 0.08
Devid Bouah 1 0.08
Капецци Леонардо 0 0
Джоване Самуэль 0 0
Шпенди Стивен 0 0
Simone Zanon 0 0

Карточки

Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палумбо Антонио 4 0
Санторо Симоне 4 0
Заро Джованни 3 0
Кальдара Маттиа 1 1
Глиоцци Этторе 2 0
Джерли Фабио 2 0
Пергреффи Антонио 2 0
Баттистелла Томас 2 0
Дука Эдоардо 2 0
Деллавалле Алессандро 2 0
Дефрель Грегоре 1 0
Ганьо Риккардо 1 0
Коттали Маттео 1 0
Маньино Лука 1 0
Ди Пардо Алессандро 1 0
Казо Джузеппе 1 0
Идрисси Риад 1 0
Каррарезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Schiavi 3 0
Джоване Самуэль 3 0
Ильянес Джулиан 1 1
Капецци Леонардо 2 0
Копполаро Мауро 2 0
Буа Девид 2 0
Черри Леонардо 2 0
Riccardo Palmieri 2 0
Херманнссон Хьёртур 1 0
Капелло Алессандро 1 0
Панико Джузеппе 1 0
Чиккони Мануэль 1 0
Filippo Oliana 1 0
Цуэлли Эмануэле 1 0
Керубини Луиджи 1 0

Результаты матчей

Модена
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Каррарезе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
4
Модена
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Каррарезе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

5
6
Модена
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Каррарезе
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

10
10

Голы по времени матча

Забито

10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
1
10%
2
40%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
22%
1
10%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

10
3
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
2
20%
2
67%
76-90

Забито

16
11
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
0
0%
2
18%
1-15
3
19%
1
9%
16-30
5
31%
3
27%
31-45
4
25%
2
18%
46-60
1
6%
3
27%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Пропущено

19
13
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 6
3
16%
1
8%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
6
32%
2
15%
31-45
2
11%
2
15%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
4
21%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Модена
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Специя - Модена 1:0 Модена - Кремонезе 2:2 Сассуоло - Модена 2:0 Модена - Палермо 2:2
Катанзаро - Модена 2:2 Модена - Сампдория 1:3 Модена - Юве Стабия 3:0 Чезена - Модена 2:2 Модена - Читтаделла 0:1 Фрозиноне - Модена 1:1 Модена - Бари 2:1 Зюйдтироль - Модена 2:1 Наполи - Модена 0:0 Модена - Кальяри 2:2 Модена - Санджулиано Сити 3:0 Модена - Леньяго Салус 3:0 Лекко - Модена 2:3 Модена - Комо 0:0 Реджана - Модена 1:0 Модена - Зюйдтироль 1:0
Каррарезе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Каррарезе - Юве Стабия 0:0 Бари - Каррарезе 0:0 Каррарезе - Читтаделла 3:0 Каррарезе - Мантуя 1:1
Фрозиноне - Каррарезе 0:1 Каррарезе - Реджана 0:0 Специя - Каррарезе 4:2 Каррарезе - Сассуоло 0:2 Катанзаро - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Зюйдтироль 2:0 Кремонезе - Каррарезе 1:0 Чезена - Каррарезе 2:1 Кальяри - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Катания 2:1 Виртус Энтелла - Каррарезе 0:0 Каррарезе - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Каррарезе 0:0 Беневенто - Каррарезе 2:2 Каррарезе - Беневенто 1:0 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 2:2

Результаты матчей

Модена
Каррарезе

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:2
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Модена
Каррарезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
4
2
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
5
6
6
1.5
3
9
1
11
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 1:0 13 8 4 1 25 - 12 28
2.
Пиза
 3:0 13 8 4 1 23 - 12 28
3.
Специя
 12 6 6 0 16 - 8 24
4.
Кремонезе
 12 5 3 4 18 - 16 18
5.
Чезена
 12 5 3 4 20 - 18 18
6.
Козенца
 2:1 13 4 6 3 12 - 12 18
7.
Юве Стабия
 12 4 5 3 13 - 13 17
8.
Брешия
 1:2 13 5 2 6 17 - 19 17
9.
Палермо
 13 4 5 4 13 - 11 17
10.
Сампдория
 0:3 13 4 3 6 16 - 18 15
11.
Катанзаро
 12 2 8 2 11 - 9 14
12.
Бари
 12 2 8 2 13 - 11 14
13.
Модена
 2:0 13 3 5 5 18 - 19 14
14.
Реджана
 12 3 4 5 11 - 13 13
15.
Салернитана
 12 3 4 5 13 - 16 13
16.
Мантуя
 12 3 4 5 11 - 15 13
17.
Читтаделла
 12 3 4 5 7 - 15 13
18.
Зюйдтироль
 0:1 13 4 1 8 14 - 20 13
19.
Каррарезе
 0:2 13 3 4 6 11 - 15 13
20.
Фрозиноне
 13 1 7 5 8 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 3:0 7 5 2 0 14 - 5 17
2.
Специя
 6 5 1 0 10 - 4 16
3.
Чезена
 7 5 1 1 16 - 10 16
4.
Сассуоло
 1:0 6 4 1 1 12 - 6 13
5.
Мантуя
 5 3 2 0 6 - 3 11
6.
Модена
 2:0 7 3 2 2 12 - 9 11
7.
Брешия
 1:2 7 3 1 3 12 - 11 10
8.
Катанзаро
 7 2 4 1 10 - 6 10
9.
Каррарезе
 0:2 6 2 3 1 6 - 3 9
10.
Козенца
 2:1 7 2 3 2 5 - 6 9
11.
Реджана
 6 2 2 2 7 - 6 8
12.
Салернитана
 6 2 2 2 8 - 9 8
13.
Кремонезе
 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Бари
 7 1 5 1 8 - 8 8
15.
Юве Стабия
 5 2 1 2 7 - 7 7
16.
Сампдория
 0:3 6 2 1 3 3 - 4 7
17.
Зюйдтироль
 0:1 7 2 1 4 9 - 12 7
18.
Палермо
 5 1 2 2 3 - 3 5
19.
Фрозиноне
 7 0 5 2 4 - 8 5
20.
Читтаделла
 5 0 4 1 2 - 3 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 1:0 7 4 3 0 13 - 6 15
2.
Палермо
 8 3 3 2 10 - 8 12
3.
Пиза
 3:0 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Кремонезе
 6 3 1 2 12 - 9 10
5.
Юве Стабия
 7 2 4 1 6 - 6 10
6.
Козенца
 2:1 6 2 3 1 7 - 6 9
7.
Читтаделла
 7 3 0 4 5 - 12 9
8.
Специя
 6 1 5 0 6 - 4 8
9.
Сампдория
 0:3 7 2 2 3 13 - 14 8
10.
Брешия
 1:2 6 2 1 3 5 - 8 7
11.
Бари
 5 1 3 1 5 - 3 6
12.
Зюйдтироль
 0:1 6 2 0 4 5 - 8 6
13.
Салернитана
 6 1 2 3 5 - 7 5
14.
Реджана
 6 1 2 3 4 - 7 5
15.
Фрозиноне
 6 1 2 3 4 - 10 5
16.
Катанзаро
 5 0 4 1 1 - 3 4
17.
Каррарезе
 0:2 7 1 1 5 5 - 12 4
18.
Модена
 2:0 6 0 3 3 6 - 10 3
19.
Чезена
 5 0 2 3 4 - 8 2
20.
Мантуя
 7 0 2 5 5 - 12 2
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 7
Пиза Трамони Маттео 5 (2)
Сассуоло Лорьенте Арман 5 (1)
Специя Эспозито Франческо 5
Сассуоло Торстведт Кристиан 5
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Юве Стабия Marco Ruggero 6
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
Сампдория Риччо Алессандро 1 4
Фрозиноне Дарбо Эбрима 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • Лучшие коэффициенты
    Модена
    Ничья
    Каррарезе
    3.30
    3.10
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    5.00
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