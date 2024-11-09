Тур: 13. Стадион: Альберто Бралья.
0'
37' Желтая карточкаДефрель Грегоре
1:0
42' ГолКауц Кристиан
69' Желтая карточкаДжоване Самуэль
70' Желтая карточкаГаньо Риккардо
78' Желтая карточкаMarco Imperiale
2:0
80' ГолПалумбо Антонио
Ход матча
37'
42'
1:0
69'
70'
78'
80'
2:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
27
Идрисси
Риад
16
Джерли
Фабио
72
Simone
Zanon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Идрисси РиадЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Олива МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Абьюзо ФабиоНападающий
-
Главный тренер: Paolo Mandelli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Simone ZanonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Буа ДевидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Никола Антонио Калабро
История личных встреч
Модена
Каррарезе
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
60
Бомбардиры внутри турнира
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палумбо Антонио
|2 (2)
|0.15
|Мендеш Педру
|2
|0.15
|Абьюзо Фабио
|2
|0.15
|Казо Джузеппе
|1
|0.08
|Божанай Клейс
|1
|0.08
|Дефрель Грегоре
|1
|0.08
|Кальдара Маттиа
|1
|0.08
|Глиоцци Этторе
|1
|0.08
|Заро Джованни
|1
|0.08
|Санторо Симоне
|1
|0.08
|Кауц Кристиан
|1
|0.08
|Деллавалле Алессандро
|1
|0.08
|Идрисси Риад
|1
|0.08
|Беюку Гэди
|1
|0.08
|Баттистелла Томас
|0
|0
Каррарезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черри Леонардо
|3
|0.23
|Nicolas Schiavi
|3 (1)
|0.23
|Чиккони Мануэль
|1
|0.08
|Финотто Маттиа
|1
|0.08
|Filippo Oliana
|1
|0.08
|Керубини Луиджи
|1
|0.08
|Devid Bouah
|1
|0.08
|Капецци Леонардо
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
|Шпенди Стивен
|0
|0
|Simone Zanon
|0
|0
Карточки
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палумбо Антонио
|4
|0
|Санторо Симоне
|4
|0
|Заро Джованни
|3
|0
|Кальдара Маттиа
|1
|1
|Глиоцци Этторе
|2
|0
|Джерли Фабио
|2
|0
|Пергреффи Антонио
|2
|0
|Баттистелла Томас
|2
|0
|Дука Эдоардо
|2
|0
|Деллавалле Алессандро
|2
|0
|Дефрель Грегоре
|1
|0
|Ганьо Риккардо
|1
|0
|Коттали Маттео
|1
|0
|Маньино Лука
|1
|0
|Ди Пардо Алессандро
|1
|0
|Казо Джузеппе
|1
|0
|Идрисси Риад
|1
|0
Каррарезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Schiavi
|3
|0
|Джоване Самуэль
|3
|0
|Ильянес Джулиан
|1
|1
|Капецци Леонардо
|2
|0
|Копполаро Мауро
|2
|0
|Буа Девид
|2
|0
|Черри Леонардо
|2
|0
|Riccardo Palmieri
|2
|0
|Херманнссон Хьёртур
|1
|0
|Капелло Алессандро
|1
|0
|Панико Джузеппе
|1
|0
|Чиккони Мануэль
|1
|0
|Filippo Oliana
|1
|0
|Цуэлли Эмануэле
|1
|0
|Керубини Луиджи
|1
|0
Результаты матчей
Модена
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Каррарезе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
4
Модена
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Каррарезе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
5
6
Модена
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Каррарезе
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
10
10
Голы по времени матча
Забито
10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
1
10%
2
40%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
22%
1
10%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
2
22%
2
20%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
10
3
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
2
20%
2
67%
76-90
Забито
16
11
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
0
0%
2
18%
1-15
3
19%
1
9%
16-30
5
31%
3
27%
31-45
4
25%
2
18%
46-60
1
6%
3
27%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Пропущено
19
13
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 6
3
16%
1
8%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
6
32%
2
15%
31-45
2
11%
2
15%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
4
21%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Модена
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Специя - Модена 1:0 Модена - Кремонезе 2:2 Сассуоло - Модена 2:0 Модена - Палермо 2:2
Катанзаро - Модена 2:2 Модена - Сампдория 1:3 Модена - Юве Стабия 3:0 Чезена - Модена 2:2 Модена - Читтаделла 0:1 Фрозиноне - Модена 1:1 Модена - Бари 2:1 Зюйдтироль - Модена 2:1 Наполи - Модена 0:0 Модена - Кальяри 2:2 Модена - Санджулиано Сити 3:0 Модена - Леньяго Салус 3:0 Лекко - Модена 2:3 Модена - Комо 0:0 Реджана - Модена 1:0 Модена - Зюйдтироль 1:0
Каррарезе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Каррарезе - Юве Стабия 0:0 Бари - Каррарезе 0:0 Каррарезе - Читтаделла 3:0 Каррарезе - Мантуя 1:1
Фрозиноне - Каррарезе 0:1 Каррарезе - Реджана 0:0 Специя - Каррарезе 4:2 Каррарезе - Сассуоло 0:2 Катанзаро - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Зюйдтироль 2:0 Кремонезе - Каррарезе 1:0 Чезена - Каррарезе 2:1 Кальяри - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Катания 2:1 Виртус Энтелла - Каррарезе 0:0 Каррарезе - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Каррарезе 0:0 Беневенто - Каррарезе 2:2 Каррарезе - Беневенто 1:0 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 2:2
Результаты матчей
Модена
Каррарезе
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:2
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Модена
Каррарезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
42
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
75
66
39
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|8
|4
|1
|25 - 12
|28
|2.
|3:0
|13
|8
|4
|1
|23 - 12
|28
|3.
|12
|6
|6
|0
|16 - 8
|24
|4.
|12
|5
|3
|4
|18 - 16
|18
|5.
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|6.
|2:1
|13
|4
|6
|3
|12 - 12
|18
|7.
|12
|4
|5
|3
|13 - 13
|17
|8.
|1:2
|13
|5
|2
|6
|17 - 19
|17
|9.
|13
|4
|5
|4
|13 - 11
|17
|10.
|0:3
|13
|4
|3
|6
|16 - 18
|15
|11.
|12
|2
|8
|2
|11 - 9
|14
|12.
|12
|2
|8
|2
|13 - 11
|14
|13.
|2:0
|13
|3
|5
|5
|18 - 19
|14
|14.
|12
|3
|4
|5
|11 - 13
|13
|15.
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|16.
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|17.
|12
|3
|4
|5
|7 - 15
|13
|18.
|0:1
|13
|4
|1
|8
|14 - 20
|13
|19.
|0:2
|13
|3
|4
|6
|11 - 15
|13
|20.
|13
|1
|7
|5
|8 - 18
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|7
|5
|2
|0
|14 - 5
|17
|2.
|6
|5
|1
|0
|10 - 4
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|16 - 10
|16
|4.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|5.
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|6.
|2:0
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|7.
|1:2
|7
|3
|1
|3
|12 - 11
|10
|8.
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|9.
|0:2
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|10.
|2:1
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|11.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|13.
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|14.
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|15.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|16.
|0:3
|6
|2
|1
|3
|3 - 4
|7
|17.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|18.
|5
|1
|2
|2
|3 - 3
|5
|19.
|7
|0
|5
|2
|4 - 8
|5
|20.
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|4
|3
|0
|13 - 6
|15
|2.
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|3.
|3:0
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|4.
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|5.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|6.
|2:1
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|7.
|7
|3
|0
|4
|5 - 12
|9
|8.
|6
|1
|5
|0
|6 - 4
|8
|9.
|0:3
|7
|2
|2
|3
|13 - 14
|8
|10.
|1:2
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|11.
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|12.
|0:1
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|13.
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|14.
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|15.
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|16.
|5
|0
|4
|1
|1 - 3
|4
|17.
|0:2
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|18.
|2:0
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|19.
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|20.
|7
|0
|2
|5
|5 - 12
|2
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|7
|Пиза
|Трамони Маттео
|5 (2)
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|5 (1)
|Специя
|Эспозито Франческо
|5
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|5
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|6
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 4
|Сампдория
|Риччо Алессандро
|1 4
|Фрозиноне
|Дарбо Эбрима
|1 4