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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Брешия
1:2
Второй тайм: 89'
Козенца
0'
3' Желтая карточка
Адорни Давиде
11' Желтая карточка
Бесаджо Микеле
31' Желтая карточка
Олзер Джакомо
0:1
34' Гол
Massimo Zilli
0:2
45' Пенальти
Маццокки Симоне
57' Желтая карточка
Флоренци Альдо
59' Желтая карточка
Коррадо Никколо
66' Желтая карточка
Яллоу Александр
66' Желтая карточка
Вентури Майкл
1:2
77' Гол
Бьярнасон Биркир
80' Желтая карточка
Alessandro Caporale

Ход матча

3'
Адорни Давиде
 
11'
Бесаджо Микеле
 
31'
Олзер Джакомо
 
34'
0:1
Massimo Zilli
(Флоренци Альдо)
45'
0:2
Маццокки Симоне
46'
Бьярнасон Биркир
Олзер Джакомо
 
53'
 
Курфалидис Христос
Massimo Zilli
57'
 
Флоренци Альдо
59'
Коррадо Никколо
 
61'
Бьянки Флавио
Ante Matej Juric
 
61'
Patrick Nuamah
Бесаджо Микеле
 
64'
 
Baldovino Cimino
Manuel Ricciardi
64'
 
Риччи Джакомо
Киерво Риккардо
66'
Яллоу Александр
 
66'
 
Вентури Майкл
77'
Бьярнасон Биркир
(Кистана Андреа)
1:2
80'
 
Alessandro Caporale
82'
 
Маури Хосе
Флоренци Альдо
82'
 
Pietro Martino
Вентури Майкл

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 10
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Брешия
Ничья
Козенца
2.52
3.25
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3.40
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Все Коэффициенты
1
Леццерини
Лука
18
Яллоу
Александр
15
Кистана
Андреа
28
Адорни
Давиде
19
Коррадо
Никколо
26
Бертаньоли
Массимо
6
Веррет
Маттиас
39
Бесаджо
Микеле
27
Олзер
Джакомо
29
Боррелли
Дженнаро
7
Ante
Matej
Juric
1
Микай
Алессандро
23
Вентури
Майкл
15
Далле
Мура
Кристиан
17
Alessandro
Caporale
16
Manuel
Ricciardi
19
Киерво
Риккардо
6
Матеус
Чарлис
28
Куан
Кристиан
34
Флоренци
Альдо
21
Massimo
Zilli
30
Маццокки
Симоне
Брешия
4-3-1-2
Козенца
3-4-2-1

История личных встреч

Брешия
Козенца

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

12 матчей

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

16.7%
75%
8.3%
2 победы 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

СB
1:2
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:0
СB
2:1
СB
1:1
СB
0:0
СB
5:1
СB
2:0
СB
1:2
СB
2:3
СB
1:0

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.5
0.92

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

60
98

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Веррет Маттиас 2 0.15
Ante Matej Juric 2 0.15
Бьярнасон Биркир 2 0.15
Адорни Давиде 2 0.15
Боррелли Дженнаро 2 0.15
Мончини Габриэле 2 (1) 0.15
Коррадо Никколо 1 0.08
Олзер Джакомо 1 0.08
Бесаджо Микеле 1 0.08
Riccardo Fogliata 1 0.08
Бизоли Димитри 0 0
Дикманн Лоренцо 0 0
Галацци Николас 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tommaso Fumagalli 3 (1) 0.23
Д'Орацио Томмазо 2 0.15
Manuel Ricciardi 2 0.15
Стриццоло Лука 1 0.08
Флоренци Альдо 1 0.08
Andrea Rizzo Pinna 1 0.08
Massimo Zilli 1 0.08
Маццокки Симоне 1 (1) 0.08
Киерво Риккардо 0 0
Христов Андреа 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адорни Давиде 5 0
Дикманн Лоренцо 5 0
Бизоли Димитри 3 0
Веррет Маттиас 3 0
Боррелли Дженнаро 3 0
Бесаджо Микеле 3 0
Ante Matej Juric 3 0
Кистана Андреа 2 0
Олзер Джакомо 2 0
Бьярнасон Биркир 1 0
Пагера Фабрицио 1 0
Яллоу Александр 1 0
Коррадо Никколо 1 0
Папетти Андреа 1 0
Галацци Николас 1 0
Zylyf Muca 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вентури Майкл 3 1
Флоренци Альдо 4 0
Матеус Чарлис 4 0
Христов Андреа 2 1
Куан Кристиан 3 0
Курфалидис Христос 3 0
Стриццоло Лука 2 0
Маури Хосе 2 0
Риччи Джакомо 2 0
Д'Орацио Томмазо 2 0
Маццокки Симоне 2 0
Alessandro Caporale 2 0
Кампорезе Микеле 1 0
Микай Алессандро 1 0
Санкох Мохамед 1 0
Далле Мура Кристиан 1 0
Manuel Ricciardi 1 0
Киерво Риккардо 1 0
Pietro Martino 1 0
Tommaso Fumagalli 1 0

Результаты матчей

Брешия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Козенца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
4
Брешия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Козенца
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

4
5
Брешия
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Козенца
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

11
5
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
2
40%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
27%
2
40%
76-90

Пропущено

9
5
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
2
40%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
60%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
38%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Забито

16
10
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
3
19%
1
10%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
3
19%
4
40%
31-45
4
25%
1
10%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
3
19%
2
20%
76-90

Пропущено

17
11
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
4
24%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
6%
1
9%
31-45
3
18%
2
18%
46-60
2
12%
2
18%
61-75
7
41%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сампдория - Брешия 0:1 Брешия - Специя 1:1 Чезена - Брешия 2:0 Брешия - Сассуоло 2:5
Мантуя - Брешия 1:1 Брешия - Кремонезе 3:2 Монца - Брешия 3:1 Пиза - Брешия 2:1 Брешия - Фрозиноне 4:0 Дарфо-Боарио - Брешия 0:5 Зюйдтироль - Брешия 1:2 Реджана - Брешия 2:0 Брешия - Читтаделла 0:1 Брешия - Палермо 1:0 Брешия - Венеция 3:1 Брешия - Ренате 2:2 Брешия - Дженоа 2:0 Лумеццане - Брешия 1:1 Брешия - Перджолеттезе 3:0 Катанзаро - Брешия 4:2
Козенца
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Козенца - Салернитана 1:1 Реджана - Козенца 0:1 Козенца - Юве Стабия 1:1 Читтаделла - Козенца 0:0
Козенца - Зюйдтироль 0:2 Бари - Козенца 1:1 Козенца - Сассуоло 0:1 Козенца - Сампдория 2:1 Палермо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 0:0 Мантуя - Козенца 3:2 Козенца - Кремонезе 1:0 Торино - Козенца 2:0 Козенца - Фоджа 2:0 Трапани - Козенца 1:1 Комо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 2:2 Асколи - Козенца 0:1 Козенца - Бари 4:1 Реджана - Козенца 0:4

Результаты матчей

Брешия
Козенца

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Брешия
Козенца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
3
3
3
1.5
1
6
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
4
4
8
1.5
2
10
2
10
2.5
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 1:0 13 8 4 1 25 - 12 28
2.
Пиза
 3:0 13 8 4 1 23 - 12 28
3.
Специя
 12 6 6 0 16 - 8 24
4.
Кремонезе
 12 5 3 4 18 - 16 18
5.
Чезена
 12 5 3 4 20 - 18 18
6.
Козенца
 2:1 13 4 6 3 12 - 12 18
7.
Юве Стабия
 12 4 5 3 13 - 13 17
8.
Брешия
 1:2 13 5 2 6 17 - 19 17
9.
Палермо
 13 4 5 4 13 - 11 17
10.
Сампдория
 0:3 13 4 3 6 16 - 18 15
11.
Катанзаро
 12 2 8 2 11 - 9 14
12.
Бари
 12 2 8 2 13 - 11 14
13.
Модена
 2:0 13 3 5 5 18 - 19 14
14.
Реджана
 12 3 4 5 11 - 13 13
15.
Салернитана
 12 3 4 5 13 - 16 13
16.
Мантуя
 12 3 4 5 11 - 15 13
17.
Читтаделла
 12 3 4 5 7 - 15 13
18.
Зюйдтироль
 0:1 13 4 1 8 14 - 20 13
19.
Каррарезе
 0:2 13 3 4 6 11 - 15 13
20.
Фрозиноне
 13 1 7 5 8 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 3:0 7 5 2 0 14 - 5 17
2.
Специя
 6 5 1 0 10 - 4 16
3.
Чезена
 7 5 1 1 16 - 10 16
4.
Сассуоло
 1:0 6 4 1 1 12 - 6 13
5.
Мантуя
 5 3 2 0 6 - 3 11
6.
Модена
 2:0 7 3 2 2 12 - 9 11
7.
Брешия
 1:2 7 3 1 3 12 - 11 10
8.
Катанзаро
 7 2 4 1 10 - 6 10
9.
Каррарезе
 0:2 6 2 3 1 6 - 3 9
10.
Козенца
 2:1 7 2 3 2 5 - 6 9
11.
Реджана
 6 2 2 2 7 - 6 8
12.
Салернитана
 6 2 2 2 8 - 9 8
13.
Кремонезе
 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Бари
 7 1 5 1 8 - 8 8
15.
Юве Стабия
 5 2 1 2 7 - 7 7
16.
Сампдория
 0:3 6 2 1 3 3 - 4 7
17.
Зюйдтироль
 0:1 7 2 1 4 9 - 12 7
18.
Палермо
 5 1 2 2 3 - 3 5
19.
Фрозиноне
 7 0 5 2 4 - 8 5
20.
Читтаделла
 5 0 4 1 2 - 3 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 1:0 7 4 3 0 13 - 6 15
2.
Палермо
 8 3 3 2 10 - 8 12
3.
Пиза
 3:0 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Кремонезе
 6 3 1 2 12 - 9 10
5.
Юве Стабия
 7 2 4 1 6 - 6 10
6.
Козенца
 2:1 6 2 3 1 7 - 6 9
7.
Читтаделла
 7 3 0 4 5 - 12 9
8.
Специя
 6 1 5 0 6 - 4 8
9.
Сампдория
 0:3 7 2 2 3 13 - 14 8
10.
Брешия
 1:2 6 2 1 3 5 - 8 7
11.
Бари
 5 1 3 1 5 - 3 6
12.
Зюйдтироль
 0:1 6 2 0 4 5 - 8 6
13.
Салернитана
 6 1 2 3 5 - 7 5
14.
Реджана
 6 1 2 3 4 - 7 5
15.
Фрозиноне
 6 1 2 3 4 - 10 5
16.
Катанзаро
 5 0 4 1 1 - 3 4
17.
Каррарезе
 0:2 7 1 1 5 5 - 12 4
18.
Модена
 2:0 6 0 3 3 6 - 10 3
19.
Чезена
 5 0 2 3 4 - 8 2
20.
Мантуя
 7 0 2 5 5 - 12 2
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 7
Пиза Трамони Маттео 5 (2)
Сассуоло Лорьенте Арман 5 (1)
Специя Эспозито Франческо 5
Сассуоло Торстведт Кристиан 5
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Юве Стабия Marco Ruggero 6
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
Сампдория Риччо Алессандро 1 4
Фрозиноне Дарбо Эбрима 1 4
Весь список
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