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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Брешия
2:3
Конец матча
Козенца
0'
3' Желтая карточка
Адорни Давиде
11' Желтая карточка
Бесаджо Микеле
31' Желтая карточка
Олзер Джакомо
0:1
34' Гол
Massimo Zilli
0:2
45' Пенальти
Маццокки Симоне
57' Желтая карточка
Флоренци Альдо
59' Желтая карточка
Коррадо Никколо
66' Желтая карточка
Яллоу Александр
66' Желтая карточка
Вентури Майкл
1:2
77' Гол
Бьярнасон Биркир
80' Желтая карточка
Alessandro Caporale
2:2
90' Гол
Бьянки Флавио
90' Желтая карточка
Боррелли Дженнаро
2:3
90' Гол
Матеус Чарлис
90'+8
1
Леццерини
Лука
18
Яллоу
Александр
15
Кистана
Андреа
28
Адорни
Давиде
19
Коррадо
Никколо
26
Бертаньоли
Массимо
6
Веррет
Маттиас
39
Бесаджо
Микеле
27
Олзер
Джакомо
29
Боррелли
Дженнаро
7
Ante
Matej
Juric
1
Микай
Алессандро
23
Вентури
Майкл
15
Далле
Мура
Кристиан
17
Alessandro
Caporale
16
Manuel
Ricciardi
19
Киерво
Риккардо
6
Матеус
Чарлис
28
Куан
Кристиан
34
Флоренци
Альдо
21
Massimo
Zilli
30
Маццокки
Симоне
Брешия
4-3-1-2
Козенца
3-4-2-1

История личных встреч

Брешия
Козенца

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

12 матчей

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

16.7%
75%
8.3%
2 победы 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

СB
1:2
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:0
СB
2:1
СB
1:1
СB
0:0
СB
5:1
СB
2:0
СB
1:2
СB
2:3
СB
1:0

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.5
0.92

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

60
98

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьярнасон Биркир 3 0.23
Веррет Маттиас 2 0.15
Ante Matej Juric 2 0.15
Адорни Давиде 2 0.15
Боррелли Дженнаро 2 0.15
Мончини Габриэле 2 (1) 0.15
Коррадо Никколо 1 0.08
Бьянки Флавио 1 0.08
Олзер Джакомо 1 0.08
Бесаджо Микеле 1 0.08
Riccardo Fogliata 1 0.08
Бизоли Димитри 0 0
Дикманн Лоренцо 0 0
Галацци Николас 0 0
Кистана Андреа 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tommaso Fumagalli 3 (1) 0.23
Д'Орацио Томмазо 2 0.15
Manuel Ricciardi 2 0.15
Стриццоло Лука 1 0.08
Флоренци Альдо 1 0.08
Andrea Rizzo Pinna 1 0.08
Massimo Zilli 1 0.08
Матеус Чарлис 1 0.08
Маццокки Симоне 1 (1) 0.08
Киерво Риккардо 0 0
Христов Андреа 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адорни Давиде 5 0
Дикманн Лоренцо 5 0
Боррелли Дженнаро 4 0
Бизоли Димитри 3 0
Веррет Маттиас 3 0
Бесаджо Микеле 3 0
Ante Matej Juric 3 0
Кистана Андреа 2 0
Олзер Джакомо 2 0
Бьярнасон Биркир 1 0
Пагера Фабрицио 1 0
Яллоу Александр 1 0
Коррадо Никколо 1 0
Папетти Андреа 1 0
Галацци Николас 1 0
Zylyf Muca 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вентури Майкл 3 1
Флоренци Альдо 4 0
Матеус Чарлис 4 0
Христов Андреа 2 1
Куан Кристиан 3 0
Alessandro Caporale 3 0
Курфалидис Христос 3 0
Стриццоло Лука 2 0
Маури Хосе 2 0
Риччи Джакомо 2 0
Д'Орацио Томмазо 2 0
Маццокки Симоне 2 0
Кампорезе Микеле 1 0
Микай Алессандро 1 0
Санкох Мохамед 1 0
Далле Мура Кристиан 1 0
Manuel Ricciardi 1 0
Киерво Риккардо 1 0
Pietro Martino 1 0
Tommaso Fumagalli 1 0

Результаты матчей

Брешия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Козенца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
4
Брешия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Козенца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

4
5
Брешия
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Козенца
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

9
9

Голы по времени матча

Забито

13
8
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
4
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
5
38%
3
38%
76-90

Пропущено

12
7
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
8%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
4
57%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
60%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
38%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Забито

18
13
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
3
17%
1
8%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
3
17%
6
46%
31-45
4
22%
1
8%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
5
28%
3
23%
76-90

Пропущено

20
13
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
4
20%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
15%
1
8%
31-45
3
15%
2
15%
46-60
2
10%
2
15%
61-75
8
40%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сампдория - Брешия 0:1 Брешия - Специя 1:1 Чезена - Брешия 2:0 Брешия - Сассуоло 2:5
Мантуя - Брешия 1:1 Брешия - Кремонезе 3:2 Монца - Брешия 3:1 Пиза - Брешия 2:1 Брешия - Фрозиноне 4:0 Дарфо-Боарио - Брешия 0:5 Зюйдтироль - Брешия 1:2 Реджана - Брешия 2:0 Брешия - Читтаделла 0:1 Брешия - Палермо 1:0 Брешия - Венеция 3:1 Брешия - Ренате 2:2 Брешия - Дженоа 2:0 Лумеццане - Брешия 1:1 Брешия - Перджолеттезе 3:0 Катанзаро - Брешия 4:2
Козенца
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Козенца - Салернитана 1:1 Реджана - Козенца 0:1 Козенца - Юве Стабия 1:1 Читтаделла - Козенца 0:0
Козенца - Зюйдтироль 0:2 Бари - Козенца 1:1 Козенца - Сассуоло 0:1 Козенца - Сампдория 2:1 Палермо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 0:0 Мантуя - Козенца 3:2 Козенца - Кремонезе 1:0 Торино - Козенца 2:0 Козенца - Фоджа 2:0 Трапани - Козенца 1:1 Комо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 2:2 Асколи - Козенца 0:1 Козенца - Бари 4:1 Реджана - Козенца 0:4

Результаты матчей

Брешия
Козенца

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Брешия
Козенца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
4
3
1.5
1
6
2
5
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
4
5
8
1.5
3
10
2
11
2.5
1
12
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 13 8 4 1 25 - 12 28
2.
Пиза
 13 8 4 1 23 - 12 28
3.
Специя
 12 6 6 0 16 - 8 24
4.
Кремонезе
 0:0 13 5 4 4 18 - 16 19
5.
Чезена
 12 5 3 4 20 - 18 18
6.
Козенца
 13 4 6 3 13 - 13 18
7.
Юве Стабия
 12 4 5 3 13 - 13 17
8.
Брешия
 13 5 2 6 18 - 20 17
9.
Палермо
 13 4 5 4 13 - 11 17
10.
Сампдория
 13 4 3 6 16 - 18 15
11.
Катанзаро
 12 2 8 2 11 - 9 14
12.
Бари
 12 2 8 2 13 - 11 14
13.
Модена
 13 3 5 5 18 - 19 14
14.
Мантуя
 0:0 13 3 5 5 11 - 15 14
15.
Реджана
 12 3 4 5 11 - 13 13
16.
Салернитана
 12 3 4 5 13 - 16 13
17.
Читтаделла
 12 3 4 5 7 - 15 13
18.
Зюйдтироль
 13 4 1 8 14 - 20 13
19.
Каррарезе
 13 3 4 6 11 - 15 13
20.
Фрозиноне
 13 1 7 5 8 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 7 5 2 0 14 - 5 17
2.
Специя
 6 5 1 0 10 - 4 16
3.
Чезена
 7 5 1 1 16 - 10 16
4.
Сассуоло
 6 4 1 1 12 - 6 13
5.
Мантуя
 0:0 6 3 3 0 6 - 3 12
6.
Модена
 7 3 2 2 12 - 9 11
7.
Брешия
 7 3 1 3 13 - 12 10
8.
Катанзаро
 7 2 4 1 10 - 6 10
9.
Каррарезе
 6 2 3 1 6 - 3 9
10.
Козенца
 7 2 3 2 5 - 6 9
11.
Реджана
 6 2 2 2 7 - 6 8
12.
Салернитана
 6 2 2 2 8 - 9 8
13.
Кремонезе
 0:0 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Бари
 7 1 5 1 8 - 8 8
15.
Юве Стабия
 5 2 1 2 7 - 7 7
16.
Сампдория
 6 2 1 3 3 - 4 7
17.
Зюйдтироль
 7 2 1 4 9 - 12 7
18.
Палермо
 5 1 2 2 3 - 3 5
19.
Фрозиноне
 7 0 5 2 4 - 8 5
20.
Читтаделла
 5 0 4 1 2 - 3 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 7 4 3 0 13 - 6 15
2.
Палермо
 8 3 3 2 10 - 8 12
3.
Пиза
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Кремонезе
 0:0 7 3 2 2 12 - 9 11
5.
Юве Стабия
 7 2 4 1 6 - 6 10
6.
Козенца
 6 2 3 1 8 - 7 9
7.
Читтаделла
 7 3 0 4 5 - 12 9
8.
Специя
 6 1 5 0 6 - 4 8
9.
Сампдория
 7 2 2 3 13 - 14 8
10.
Брешия
 6 2 1 3 5 - 8 7
11.
Бари
 5 1 3 1 5 - 3 6
12.
Зюйдтироль
 6 2 0 4 5 - 8 6
13.
Салернитана
 6 1 2 3 5 - 7 5
14.
Реджана
 6 1 2 3 4 - 7 5
15.
Фрозиноне
 6 1 2 3 4 - 10 5
16.
Катанзаро
 5 0 4 1 1 - 3 4
17.
Каррарезе
 7 1 1 5 5 - 12 4
18.
Модена
 6 0 3 3 6 - 10 3
19.
Чезена
 5 0 2 3 4 - 8 2
20.
Мантуя
 0:0 7 0 2 5 5 - 12 2
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 7
Пиза Трамони Маттео 5 (2)
Сассуоло Лорьенте Арман 5 (1)
Специя Эспозито Франческо 5
Сассуоло Торстведт Кристиан 5
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Юве Стабия Marco Ruggero 6
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
Сампдория Риччо Алессандро 1 4
Фрозиноне Дарбо Эбрима 1 4
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