Тур: 13. Стадион: Марио Ригамонти.
0'
3' Желтая карточкаАдорни Давиде
11' Желтая карточкаБесаджо Микеле
31' Желтая карточкаОлзер Джакомо
0:1
34' ГолMassimo Zilli
0:2
45' ПенальтиМаццокки Симоне
57' Желтая карточкаФлоренци Альдо
59' Желтая карточкаКоррадо Никколо
66' Желтая карточкаЯллоу Александр
66' Желтая карточкаВентури Майкл
1:2
77' ГолБьярнасон Биркир
80' Желтая карточкаAlessandro Caporale
2:2
90' ГолБьянки Флавио
90' Желтая карточкаБоррелли Дженнаро
2:3
90' ГолМатеус Чарлис
90'+8
Ход матча
11'
31'
34'
0:1
45'
0:2
57'
59'
66'
66'
77'
90'
90'
2:3
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 5
-
6 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 13
-
6 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
360 Количество передач 315
-
53 Владение мячом, % 47
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Zylyf Muca
-
-
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Маури ХосеПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Альвини Массимилиано
История личных встреч
Брешия
Козенца
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
12 матчей
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
16.7%
75%
8.3%
2 победы 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.5
0.92
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
60
98
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьярнасон Биркир
|3
|0.23
|Веррет Маттиас
|2
|0.15
|Ante Matej Juric
|2
|0.15
|Адорни Давиде
|2
|0.15
|Боррелли Дженнаро
|2
|0.15
|Мончини Габриэле
|2 (1)
|0.15
|Коррадо Никколо
|1
|0.08
|Бьянки Флавио
|1
|0.08
|Олзер Джакомо
|1
|0.08
|Бесаджо Микеле
|1
|0.08
|Riccardo Fogliata
|1
|0.08
|Бизоли Димитри
|0
|0
|Дикманн Лоренцо
|0
|0
|Галацци Николас
|0
|0
|Кистана Андреа
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tommaso Fumagalli
|3 (1)
|0.23
|Д'Орацио Томмазо
|2
|0.15
|Manuel Ricciardi
|2
|0.15
|Стриццоло Лука
|1
|0.08
|Флоренци Альдо
|1
|0.08
|Andrea Rizzo Pinna
|1
|0.08
|Massimo Zilli
|1
|0.08
|Матеус Чарлис
|1
|0.08
|Маццокки Симоне
|1 (1)
|0.08
|Киерво Риккардо
|0
|0
|Христов Андреа
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адорни Давиде
|5
|0
|Дикманн Лоренцо
|5
|0
|Боррелли Дженнаро
|4
|0
|Бизоли Димитри
|3
|0
|Веррет Маттиас
|3
|0
|Бесаджо Микеле
|3
|0
|Ante Matej Juric
|3
|0
|Кистана Андреа
|2
|0
|Олзер Джакомо
|2
|0
|Бьярнасон Биркир
|1
|0
|Пагера Фабрицио
|1
|0
|Яллоу Александр
|1
|0
|Коррадо Никколо
|1
|0
|Папетти Андреа
|1
|0
|Галацци Николас
|1
|0
|Zylyf Muca
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вентури Майкл
|3
|1
|Флоренци Альдо
|4
|0
|Матеус Чарлис
|4
|0
|Христов Андреа
|2
|1
|Куан Кристиан
|3
|0
|Alessandro Caporale
|3
|0
|Курфалидис Христос
|3
|0
|Стриццоло Лука
|2
|0
|Маури Хосе
|2
|0
|Риччи Джакомо
|2
|0
|Д'Орацио Томмазо
|2
|0
|Маццокки Симоне
|2
|0
|Кампорезе Микеле
|1
|0
|Микай Алессандро
|1
|0
|Санкох Мохамед
|1
|0
|Далле Мура Кристиан
|1
|0
|Manuel Ricciardi
|1
|0
|Киерво Риккардо
|1
|0
|Pietro Martino
|1
|0
|Tommaso Fumagalli
|1
|0
Результаты матчей
Брешия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Козенца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
4
Брешия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Козенца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
4
5
Брешия
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Козенца
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
9
9
Голы по времени матча
Забито
13
8
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
4
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
5
38%
3
38%
76-90
Пропущено
12
7
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
8%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
4
57%
76-90
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
60%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
38%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Забито
18
13
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
3
17%
1
8%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
3
17%
6
46%
31-45
4
22%
1
8%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
5
28%
3
23%
76-90
Пропущено
20
13
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
4
20%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
15%
1
8%
31-45
3
15%
2
15%
46-60
2
10%
2
15%
61-75
8
40%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сампдория - Брешия 0:1 Брешия - Специя 1:1 Чезена - Брешия 2:0 Брешия - Сассуоло 2:5
Мантуя - Брешия 1:1 Брешия - Кремонезе 3:2 Монца - Брешия 3:1 Пиза - Брешия 2:1 Брешия - Фрозиноне 4:0 Дарфо-Боарио - Брешия 0:5 Зюйдтироль - Брешия 1:2 Реджана - Брешия 2:0 Брешия - Читтаделла 0:1 Брешия - Палермо 1:0 Брешия - Венеция 3:1 Брешия - Ренате 2:2 Брешия - Дженоа 2:0 Лумеццане - Брешия 1:1 Брешия - Перджолеттезе 3:0 Катанзаро - Брешия 4:2
Козенца
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Козенца - Салернитана 1:1 Реджана - Козенца 0:1 Козенца - Юве Стабия 1:1 Читтаделла - Козенца 0:0
Козенца - Зюйдтироль 0:2 Бари - Козенца 1:1 Козенца - Сассуоло 0:1 Козенца - Сампдория 2:1 Палермо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 0:0 Мантуя - Козенца 3:2 Козенца - Кремонезе 1:0 Торино - Козенца 2:0 Козенца - Фоджа 2:0 Трапани - Козенца 1:1 Комо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 2:2 Асколи - Козенца 0:1 Козенца - Бари 4:1 Реджана - Козенца 0:4
Результаты матчей
Брешия
Козенца
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Брешия
Козенца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
43
16
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
94
58
310
211
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|4
|1
|25 - 12
|28
|2.
|13
|8
|4
|1
|23 - 12
|28
|3.
|12
|6
|6
|0
|16 - 8
|24
|4.
|0:0
|13
|5
|4
|4
|18 - 16
|19
|5.
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|6.
|13
|4
|6
|3
|13 - 13
|18
|7.
|12
|4
|5
|3
|13 - 13
|17
|8.
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|9.
|13
|4
|5
|4
|13 - 11
|17
|10.
|13
|4
|3
|6
|16 - 18
|15
|11.
|12
|2
|8
|2
|11 - 9
|14
|12.
|12
|2
|8
|2
|13 - 11
|14
|13.
|13
|3
|5
|5
|18 - 19
|14
|14.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|11 - 15
|14
|15.
|12
|3
|4
|5
|11 - 13
|13
|16.
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|17.
|12
|3
|4
|5
|7 - 15
|13
|18.
|13
|4
|1
|8
|14 - 20
|13
|19.
|13
|3
|4
|6
|11 - 15
|13
|20.
|13
|1
|7
|5
|8 - 18
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|14 - 5
|17
|2.
|6
|5
|1
|0
|10 - 4
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|16 - 10
|16
|4.
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|5.
|0:0
|6
|3
|3
|0
|6 - 3
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|13 - 12
|10
|8.
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|9.
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|11.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|13.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|14.
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|15.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|16.
|6
|2
|1
|3
|3 - 4
|7
|17.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|18.
|5
|1
|2
|2
|3 - 3
|5
|19.
|7
|0
|5
|2
|4 - 8
|5
|20.
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|3
|0
|13 - 6
|15
|2.
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|4.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|5.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|7.
|7
|3
|0
|4
|5 - 12
|9
|8.
|6
|1
|5
|0
|6 - 4
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|13 - 14
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|11.
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|12.
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|13.
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|14.
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|15.
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|16.
|5
|0
|4
|1
|1 - 3
|4
|17.
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|18.
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|19.
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|20.
|0:0
|7
|0
|2
|5
|5 - 12
|2
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|7
|Пиза
|Трамони Маттео
|5 (2)
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|5 (1)
|Специя
|Эспозито Франческо
|5
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|5
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|6
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 4
|Сампдория
|Риччо Алессандро
|1 4
|Фрозиноне
|Дарбо Эбрима
|1 4