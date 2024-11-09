Тур: 13. Стадион: Stadio Danilo Martelli.
0'
5' Желтая карточкаРаванелли Лука
21' Желтая карточкаБьянкетти Маттео
26' Желтая карточкаБонаццоли Федерико
28' Желтая карточкаМенса Дэвис
35' Желтая карточкаБуррай Сальваторе
47' Желтая карточкаКоллоколо Микеле
Ход матча
21'
28'
47'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
70
Араму
Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Араму МаттиаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Визер ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Davide Possanzini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Корини Эудженио
История личных встреч
Мантуя
Кремонезе
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
1
1.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
51
Бомбардиры внутри турнира
Мантуя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брагантини Давиде
|2
|0.15
|Манкузо Леонардо
|2 (1)
|0.15
|Francesco Ruocco
|1
|0.08
|Antonio Fiori
|1
|0.08
|Francesco Galuppini
|1
|0.08
|Солини Маттео
|1
|0.08
|Редольфи Алекс
|1
|0.08
|Alessandro Debenedetti
|1
|0.08
|Буррай Сальваторе
|0
|0
|Бриньяни Фабрицио
|0
|0
|Тримболи Симоне
|0
|0
|Визер Давид
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Франко
|4 (1)
|0.31
|Коллоколо Микеле
|3
|0.23
|Бонаццоли Федерико
|2
|0.15
|Насти Марко
|2
|0.15
|Серникола Леонардо
|2
|0.15
|Йонсен Деннис
|1
|0.08
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.08
|Кастаньетти Микеле
|1
|0.08
|Антов Валентин
|1
|0.08
|Барбьери Томмазо
|1
|0.08
|Вандепутте Яри
|0
|0
|Дзанимачча Лука
|0
|0
|Майер Жан
|0
|0
|Бьянкетти Маттео
|0
|0
Карточки
Мантуя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буррай Сальваторе
|5
|0
|Тримболи Симоне
|2
|1
|Солини Маттео
|3
|0
|Редольфи Алекс
|3
|0
|Francesco Galuppini
|2
|0
|Араму Маттиа
|2
|0
|Менса Дэвис
|2
|0
|Поссанцини Давиде
|1
|0
|Манкузо Леонардо
|1
|0
|Мурони Маттия
|1
|0
|Бриньяни Фабрицио
|1
|0
|Federico Artioli
|1
|0
|Cristiano Bani
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вандепутте Яри
|3
|0
|Насти Марко
|3
|0
|Барбьери Томмазо
|3
|0
|Пикель Шарль
|1
|1
|Васкес Франко
|2
|0
|Майер Жан
|2
|0
|Бьянкетти Маттео
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Де Лука Мануэль
|2
|0
|Коллоколо Микеле
|2
|0
|Антов Валентин
|2
|0
|Кастаньетти Микеле
|1
|0
|Чеккерини Федерико
|1
|0
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|Серникола Леонардо
|1
|0
|Йонсен Деннис
|1
|0
|Раванелли Лука
|1
|0
|Моретти Лоренцо
|1
|0
|Квальята Джакомо
|1
|0
Результаты матчей
Мантуя
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Кремонезе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
1
4
Мантуя
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Кремонезе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
2
5
Мантуя
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Кремонезе
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
8% (1)
17% (2)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
6
12
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
17%
3
25%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
3
50%
3
25%
76-90
Пропущено
3
9
0 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
6
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
13
7
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
5
38%
1
14%
61-75
2
15%
1
14%
76-90
Забито
10
18
2 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
1
10%
3
17%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
4
22%
61-75
4
40%
4
22%
76-90
Пропущено
16
16
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
2
13%
1
6%
1-15
1
6%
6
38%
16-30
2
13%
5
31%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
6
38%
1
6%
61-75
3
19%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Мантуя
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сассуоло - Мантуя 1:0 Мантуя - Палермо 0:0 Сампдория - Мантуя 1:0 Каррарезе - Мантуя 1:1
Мантуя - Брешия 1:1 Чезена - Мантуя 4:2 Мантуя - Читтаделла 1:0 Бари - Мантуя 2:0 Мантуя - Салернитана 1:0 Юве Стабия - Мантуя 1:0 Мантуя - Козенца 3:2 Реджана - Мантуя 2:2 Лечче - Мантуя 2:1 Торрес - Мантуя 1:2 Дженоа - Мантуя 3:2 Наполи - Мантуя 3:0 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Мантуя - Чезена 1:2 Мантуя - Леньяго Салус 1:1 Лумеццане - Мантуя 4:3
Кремонезе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кремонезе - Пиза 1:3 Модена - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Салернитана 2:1 Юве Стабия - Кремонезе 1:2
Кремонезе - Бари 1:1 Брешия - Кремонезе 3:2 Кальяри - Кремонезе 1:0 Катанзаро - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Специя 1:1 Сассуоло - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Палермо 0:1 Кремонезе - Каррарезе 1:0 Козенца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Бари 1:1 Кремонезе - Лумеццане 1:0 Кремонезе - Тренто 3:2 Торино - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Джиана Эрминио 5:0 Венеция - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 0:0
Результаты матчей
Мантуя
Кремонезе
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
5 раз 42%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Мантуя
Кремонезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
14
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
51
25
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
102
39
66
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|4
|1
|25 - 12
|28
|2.
|13
|8
|4
|1
|23 - 12
|28
|3.
|12
|6
|6
|0
|16 - 8
|24
|4.
|0:0
|13
|5
|4
|4
|18 - 16
|19
|5.
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|6.
|13
|4
|6
|3
|13 - 13
|18
|7.
|12
|4
|5
|3
|13 - 13
|17
|8.
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|9.
|13
|4
|5
|4
|13 - 11
|17
|10.
|13
|4
|3
|6
|16 - 18
|15
|11.
|12
|2
|8
|2
|11 - 9
|14
|12.
|12
|2
|8
|2
|13 - 11
|14
|13.
|13
|3
|5
|5
|18 - 19
|14
|14.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|11 - 15
|14
|15.
|12
|3
|4
|5
|11 - 13
|13
|16.
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|17.
|12
|3
|4
|5
|7 - 15
|13
|18.
|13
|4
|1
|8
|14 - 20
|13
|19.
|13
|3
|4
|6
|11 - 15
|13
|20.
|13
|1
|7
|5
|8 - 18
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|14 - 5
|17
|2.
|6
|5
|1
|0
|10 - 4
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|16 - 10
|16
|4.
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|5.
|0:0
|6
|3
|3
|0
|6 - 3
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|13 - 12
|10
|8.
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|9.
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|11.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|13.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|14.
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|15.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|16.
|6
|2
|1
|3
|3 - 4
|7
|17.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|18.
|5
|1
|2
|2
|3 - 3
|5
|19.
|7
|0
|5
|2
|4 - 8
|5
|20.
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|3
|0
|13 - 6
|15
|2.
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|4.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|5.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|7.
|7
|3
|0
|4
|5 - 12
|9
|8.
|6
|1
|5
|0
|6 - 4
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|13 - 14
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|11.
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|12.
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|13.
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|14.
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|15.
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|16.
|5
|0
|4
|1
|1 - 3
|4
|17.
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|18.
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|19.
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|20.
|0:0
|7
|0
|2
|5
|5 - 12
|2
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|7
|Пиза
|Трамони Маттео
|5 (2)
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|5 (1)
|Специя
|Эспозито Франческо
|5
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|5
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|6
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 4
|Сампдория
|Риччо Алессандро
|1 4
|Фрозиноне
|Дарбо Эбрима
|1 4