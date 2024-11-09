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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Мантуя
1:0
Конец матча
Кремонезе
0'
5' Желтая карточка
Раванелли Лука
21' Желтая карточка
Бьянкетти Маттео
26' Желтая карточка
Бонаццоли Федерико
28' Желтая карточка
Менса Дэвис
35' Желтая карточка
Буррай Сальваторе
47' Желтая карточка
Коллоколо Микеле
55' Желтая карточка
Кастаньетти Микеле
1:0
59' Гол
Буррай Сальваторе
90' Желтая карточка
Лочошвили Лука
90' Вторая желтая карточка
Лочошвили Лука
90'+6
1
Феста
Марко
13
Бриньяни
Фабрицио
29
Челла
Стефано
6
Cristiano
Bani
20
Giacomo
Fedel
30
Брагантини
Давиде
21
Тримболи
Симоне
8
Буррай
Сальваторе
18
Francesco
Ruocco
70
Араму
Маттиа
7
Менса
Дэвис
1
Фулиньяти
Андреа
4
Барбьери
Томмазо
5
Раванелли
Лука
15
Бьянкетти
Маттео
44
Лочошвили
Лука
98
Дзанимачча
Лука
19
Кастаньетти
Микеле
18
Коллоколо
Микеле
27
Вандепутте
Яри
20
Васкес
Франко
90
Бонаццоли
Федерико
Мантуя
3-4-2-1
Кремонезе
4-4-2

История личных встреч

Мантуя
Кремонезе

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛП
0:2
ЛП
3:3
ЛП
0:0
ЛП
1:2

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
51

Бомбардиры внутри турнира

Мантуя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брагантини Давиде 2 0.15
Манкузо Леонардо 2 (1) 0.15
Буррай Сальваторе 1 0.08
Francesco Ruocco 1 0.08
Antonio Fiori 1 0.08
Francesco Galuppini 1 0.08
Солини Маттео 1 0.08
Редольфи Алекс 1 0.08
Alessandro Debenedetti 1 0.08
Бриньяни Фабрицио 0 0
Менса Дэвис 0 0
Тримболи Симоне 0 0
Визер Давид 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Франко 4 (1) 0.31
Коллоколо Микеле 3 0.23
Бонаццоли Федерико 2 0.15
Насти Марко 2 0.15
Серникола Леонардо 2 0.15
Йонсен Деннис 1 0.08
Буонаюто Кристиан 1 0.08
Кастаньетти Микеле 1 0.08
Антов Валентин 1 0.08
Барбьери Томмазо 1 0.08
Вандепутте Яри 0 0
Дзанимачча Лука 0 0
Майер Жан 0 0
Бьянкетти Маттео 0 0

Карточки

Мантуя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буррай Сальваторе 5 0
Тримболи Симоне 2 1
Солини Маттео 3 0
Редольфи Алекс 3 0
Francesco Galuppini 2 0
Араму Маттиа 2 0
Менса Дэвис 2 0
Поссанцини Давиде 1 0
Манкузо Леонардо 1 0
Мурони Маттия 1 0
Бриньяни Фабрицио 1 0
Federico Artioli 1 0
Cristiano Bani 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вандепутте Яри 3 0
Коллоколо Микеле 3 0
Насти Марко 3 0
Барбьери Томмазо 3 0
Пикель Шарль 1 1
Лочошвили Лука 1 1
Васкес Франко 2 0
Майер Жан 2 0
Бьянкетти Маттео 2 0
Кастаньетти Микеле 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Де Лука Мануэль 2 0
Антов Валентин 2 0
Чеккерини Федерико 1 0
Бонаццоли Федерико 1 0
Серникола Леонардо 1 0
Йонсен Деннис 1 0
Раванелли Лука 1 0
Моретти Лоренцо 1 0
Квальята Джакомо 1 0

Результаты матчей

Мантуя
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Кремонезе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

1
4
Мантуя
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Кремонезе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

2
5
Мантуя
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
31% (4)
69% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Кремонезе
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

7
12
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
14%
3
25%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
3
43%
3
25%
76-90

Пропущено

3
10
0 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
6
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

13
7
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
5
38%
1
14%
61-75
2
15%
1
14%
76-90

Забито

11
18
2 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
1
9%
3
17%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
4
22%
61-75
4
36%
4
22%
76-90

Пропущено

16
17
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
2
13%
1
6%
1-15
1
6%
6
35%
16-30
2
13%
5
29%
29%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
6
38%
1
6%
61-75
3
19%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Мантуя
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сассуоло - Мантуя 1:0 Мантуя - Палермо 0:0 Сампдория - Мантуя 1:0 Каррарезе - Мантуя 1:1
Мантуя - Брешия 1:1 Чезена - Мантуя 4:2 Мантуя - Читтаделла 1:0 Бари - Мантуя 2:0 Мантуя - Салернитана 1:0 Юве Стабия - Мантуя 1:0 Мантуя - Козенца 3:2 Реджана - Мантуя 2:2 Лечче - Мантуя 2:1 Торрес - Мантуя 1:2 Дженоа - Мантуя 3:2 Наполи - Мантуя 3:0 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Мантуя - Чезена 1:2 Мантуя - Леньяго Салус 1:1 Лумеццане - Мантуя 4:3
Кремонезе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кремонезе - Пиза 1:3 Модена - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Салернитана 2:1 Юве Стабия - Кремонезе 1:2
Кремонезе - Бари 1:1 Брешия - Кремонезе 3:2 Кальяри - Кремонезе 1:0 Катанзаро - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Специя 1:1 Сассуоло - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Палермо 0:1 Кремонезе - Каррарезе 1:0 Козенца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Бари 1:1 Кремонезе - Лумеццане 1:0 Кремонезе - Тренто 3:2 Торино - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Джиана Эрминио 5:0 Венеция - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 0:0

Результаты матчей

Мантуя
Кремонезе

Точный счет

1:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
6 раз 46%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Мантуя
Кремонезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
1
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
3
3
10
1.5
6
7
1
12
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 13 8 4 1 25 - 12 28
2.
Пиза
 13 8 4 1 23 - 12 28
3.
Специя
 12 6 6 0 16 - 8 24
4.
Чезена
 12 5 3 4 20 - 18 18
5.
Кремонезе
 13 5 3 5 18 - 17 18
6.
Козенца
 13 4 6 3 13 - 13 18
7.
Юве Стабия
 12 4 5 3 13 - 13 17
8.
Брешия
 13 5 2 6 18 - 20 17
9.
Палермо
 13 4 5 4 13 - 11 17
10.
Мантуя
 13 4 4 5 12 - 15 16
11.
Сампдория
 13 4 3 6 16 - 18 15
12.
Бари
 12 2 8 2 13 - 11 14
13.
Катанзаро
 12 2 8 2 11 - 9 14
14.
Модена
 13 3 5 5 18 - 19 14
15.
Реджана
 12 3 4 5 11 - 13 13
16.
Салернитана
 12 3 4 5 13 - 16 13
17.
Читтаделла
 12 3 4 5 7 - 15 13
18.
Зюйдтироль
 13 4 1 8 14 - 20 13
19.
Каррарезе
 13 3 4 6 11 - 15 13
20.
Фрозиноне
 13 1 7 5 8 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 7 5 2 0 14 - 5 17
2.
Специя
 6 5 1 0 10 - 4 16
3.
Чезена
 7 5 1 1 16 - 10 16
4.
Мантуя
 6 4 2 0 7 - 3 14
5.
Сассуоло
 6 4 1 1 12 - 6 13
6.
Модена
 7 3 2 2 12 - 9 11
7.
Брешия
 7 3 1 3 13 - 12 10
8.
Катанзаро
 7 2 4 1 10 - 6 10
9.
Каррарезе
 6 2 3 1 6 - 3 9
10.
Козенца
 7 2 3 2 5 - 6 9
11.
Реджана
 6 2 2 2 7 - 6 8
12.
Салернитана
 6 2 2 2 8 - 9 8
13.
Кремонезе
 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Бари
 7 1 5 1 8 - 8 8
15.
Юве Стабия
 5 2 1 2 7 - 7 7
16.
Сампдория
 6 2 1 3 3 - 4 7
17.
Зюйдтироль
 7 2 1 4 9 - 12 7
18.
Палермо
 5 1 2 2 3 - 3 5
19.
Фрозиноне
 7 0 5 2 4 - 8 5
20.
Читтаделла
 5 0 4 1 2 - 3 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 7 4 3 0 13 - 6 15
2.
Палермо
 8 3 3 2 10 - 8 12
3.
Пиза
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Кремонезе
 7 3 1 3 12 - 10 10
5.
Юве Стабия
 7 2 4 1 6 - 6 10
6.
Козенца
 6 2 3 1 8 - 7 9
7.
Читтаделла
 7 3 0 4 5 - 12 9
8.
Специя
 6 1 5 0 6 - 4 8
9.
Сампдория
 7 2 2 3 13 - 14 8
10.
Брешия
 6 2 1 3 5 - 8 7
11.
Бари
 5 1 3 1 5 - 3 6
12.
Зюйдтироль
 6 2 0 4 5 - 8 6
13.
Салернитана
 6 1 2 3 5 - 7 5
14.
Реджана
 6 1 2 3 4 - 7 5
15.
Фрозиноне
 6 1 2 3 4 - 10 5
16.
Катанзаро
 5 0 4 1 1 - 3 4
17.
Каррарезе
 7 1 1 5 5 - 12 4
18.
Модена
 6 0 3 3 6 - 10 3
19.
Чезена
 5 0 2 3 4 - 8 2
20.
Мантуя
 7 0 2 5 5 - 12 2
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 7
Пиза Трамони Маттео 5 (2)
Сассуоло Лорьенте Арман 5 (1)
Специя Эспозито Франческо 5
Сассуоло Торстведт Кристиан 5
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Юве Стабия Marco Ruggero 6
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
Сампдория Риччо Алессандро 1 4
Фрозиноне Дарбо Эбрима 1 4
Весь список
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