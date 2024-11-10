Тур: 4. Стадион: Индастри Групп Стэдиум.
0:1
Первый тайм: 33'
Ход матча
15'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
33
Полл
Натан
11
Фейхао
Витор
15
Хьюз
Исаак
6
Пейн
Тим
19
Саттон
Сэм
14
Руфер
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Полл НатанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Фейхао ВиторНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
-
5 Смит НоаПолузащитник
- Нападающий
-
17 Sabit Ngor
-
36 Haine Eames
-
-
Главный тренер: Джексон Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Хьюз ИсаакЗащитник
-
6 Пейн ТимЗащитник
-
19 Саттон СэмЗащитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
21 Рохас МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Giancarlo Italiano
История личных встреч
Централ Кост Маринерс
Веллингтон Феникс
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
45%
16 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
35%
15 побед 7 ничьих 0 побед
27 матчей
25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 20 побед
Первый тайм
40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 16 побед
47 матчей
36.2%
21.3%
42.5%
17 побед 10 ничьих 20 побед
Первый тайм
34%
42.6%
23.4%
16 побед 20 ничьих 11 побед
Второй тайм
31.9%
34%
34.1%
15 побед 16 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
33
Голов в среднем за матч
1.43
1.27
Среднее время на гол
63
70
Всего голов
32
29
Голов в среднем за матч
1.23
1.38
Среднее время на гол
73
65
Всего голов
62
62
Голов в среднем за матч
1.32
1.32
Тотал матчей
2.5
43
Больше 91%
Меньше 9%
4
34
Больше 72%
Меньше 28%
13
23
Больше 49%
Меньше 51%
24
12
Больше 26%
Меньше 74%
35
7
Больше 15%
Меньше 85%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
Среднее время на гол
68
68
Бомбардиры внутри турнира
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sabit Ngor
|1
|0.25
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исигэ Хидэки
|1
|0.25
|Вуттон Скотт
|1
|0.25
|Барбарусес Костас
|1
|0.25
|Пейн Тим
|1
|0.25
|Нагасава Казуки
|0
|0
|Хьюз Исаак
|0
|0
Карточки
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккалмонт Алфи
|1
|0
|Harrison Steele
|1
|0
|Sasha Kuzevski
|1
|0
|Полл Натан
|1
|0
|Haine Eames
|1
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саттон Сэм
|1
|0
|Ван Хаттум Оскар
|1
|0
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Веллингтон Феникс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Веллингтон Феникс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
1
Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Веллингтон Феникс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90
Результаты последних матчей
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Централ Кост Маринерс - Шанхай Шеньхуа 2:2 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:1 Шанхай Порт - Централ Кост Маринерс 3:2
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 0:0 Централ Кост Маринерс - Бурирам Юнайтед 1:2 Шаньдун Тайшань - Централ Кост Маринерс 3:1 Хейдельберг Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 3:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 0:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 1:2 Аль-Ахед - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Абдыш-Ата 3:0 Абдыш-Ата - Централ Кост Маринерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Веллингтон Феникс - Окленд ФК 0:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 1:1 Саус Мельбурн - Веллингтон Феникс 1:0
Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 0:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
Веллингтон Феникс
Точный счет
0:0
2 раза 100%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Централ Кост Маринерс
Веллингтон Феникс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|4.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|7.
|4
|1
|1
|2
|9 - 8
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|8 - 5
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|10.
|0:1
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|11.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|12.
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|13.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|7 - 3
|3
|5.
|3
|1
|0
|2
|8 - 7
|3
|6.
|0:1
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|7.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|8.
|1:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|8.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Миланович Николас
|4 (1)
|Макартур
|Яколиш Марин
|3 (2)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|2 (2)
|Аделаида Юнайтед
|Клаф Зак
|2 (1)
|ФК Сидней
|Климала Патрик
|2 (1)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|3
|ФК Сидней
|Грант Райан
|2
|Мельбурн Виктори
|Герия Джейсон
|2
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|2
|Мельбурн Сити
|Угаркович Стивен
|2