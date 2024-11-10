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  3. Австралия
  4. A-Лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Централ Кост Маринерс
0:1
Первый тайм: 33'
Веллингтон Феникс
0'
6' Желтая карточка
Sasha Kuzevski
0:1
15' Гол
Исигэ Хидэки

Ход матча

6'
Sasha Kuzevski
 
15'
0:1
Исигэ Хидэки
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Централ Кост Маринерс
Ничья
Веллингтон Феникс
3.25
3.35
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Dylan
Peraic-Cullen
24
Diesel
Herrington
3
Кальтак
Брайан
33
Полл
Натан
12
Маурагис
Лукас
27
Sasha
Kuzevski
16
Harrison
Steele
8
Маккалмонт
Алфи
10
Брито
Микаель
99
Эдмондсон
Райан
11
Фейхао
Витор
1
Олувайеми
Джош
27
Шеридан
Мэттью
4
Вуттон
Скотт
15
Хьюз
Исаак
6
Пейн
Тим
19
Саттон
Сэм
8
Ретре
Пауло
14
Руфер
Алекс
7
Барбарусес
Костас
25
Нагасава
Казуки
9
Исигэ
Хидэки
Централ Кост Маринерс
Веллингтон Феникс

История личных встреч

Централ Кост Маринерс
Веллингтон Феникс

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
45%
16 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
35%
15 побед 7 ничьих 0 побед

27 матчей

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 20 побед

Первый тайм

40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 16 побед

47 матчей

36.2%
21.3%
42.5%
17 побед 10 ничьих 20 побед

Первый тайм

34%
42.6%
23.4%
16 побед 20 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.9%
34%
34.1%
15 побед 16 ничьих 16 побед

История матчей

2:1
0:0
1:1
2:1
2:2
0:4
5:0
2:1
0:2
1:2
1:3
2:1
2:8
3:2
2:0
1:0
0:0
1:4
1:0
3:0
0:2
1:3
3:1
1:1
КФ
0:1
3:2
1:1
1:2
1:4
1:1
1:0
5:0
1:1
0:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:3
ХАЛ
3:0
ХАЛ
0:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
0:0
ПК
1:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:2

Голы

Всего голов

30
33

Голов в среднем за матч

1.43
1.27

Среднее время на гол

63
70

Всего голов

32
29

Голов в среднем за матч

1.23
1.38

Среднее время на гол

73
65

Всего голов

62
62

Голов в среднем за матч

1.32
1.32

Тотал матчей

2.5
43
Больше 91%
Меньше 9%
4
34
Больше 72%
Меньше 28%
13
23
Больше 49%
Меньше 51%
24
12
Больше 26%
Меньше 74%
35
7
Больше 15%
Меньше 85%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
46

Среднее время на гол

68
68

Бомбардиры внутри турнира

Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sabit Ngor 1 0.25
Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исигэ Хидэки 1 0.25
Вуттон Скотт 1 0.25
Барбарусес Костас 1 0.25
Пейн Тим 1 0.25
Нагасава Казуки 0 0
Хьюз Исаак 0 0

Карточки

Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккалмонт Алфи 1 0
Harrison Steele 1 0
Sasha Kuzevski 1 0
Полл Натан 1 0
Haine Eames 1 0
Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саттон Сэм 1 0
Ван Хаттум Оскар 1 0

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Веллингтон Феникс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Веллингтон Феникс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
1
Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Веллингтон Феникс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Результаты последних матчей

Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Централ Кост Маринерс - Шанхай Шеньхуа 2:2 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:1 Шанхай Порт - Централ Кост Маринерс 3:2
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 0:0 Централ Кост Маринерс - Бурирам Юнайтед 1:2 Шаньдун Тайшань - Централ Кост Маринерс 3:1 Хейдельберг Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 3:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 0:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 1:2 Аль-Ахед - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Абдыш-Ата 3:0 Абдыш-Ата - Централ Кост Маринерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Веллингтон Феникс - Окленд ФК 0:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 1:1 Саус Мельбурн - Веллингтон Феникс 1:0
Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 0:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
Веллингтон Феникс

Точный счет

0:0
2 раза 100%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Централ Кост Маринерс
Веллингтон Феникс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Окленд ФК
 3 3 0 0 5 - 0 9
3.
Аделаида Юнайтед
 3 2 1 0 7 - 5 7
4.
Веллингтон Феникс
 1:0 4 2 1 1 4 - 3 7
5.
ФК Сидней
 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Мельбурн Сити
 3 2 0 1 3 - 3 6
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 1 1 2 9 - 8 4
8.
Макартур
 3 1 0 2 8 - 5 3
9.
Ньюкасл Джетс
 3 1 0 2 3 - 6 3
10.
Централ Кост Маринерс
 0:1 4 0 3 1 1 - 2 3
11.
Вестерн Юнайтед
 4 0 2 2 3 - 5 2
12.
Перт Глори
 3 0 1 2 1 - 8 1
13.
Брисбен Роар
 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Мельбурн Виктори
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Аделаида Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Макартур
 2 1 0 1 7 - 3 3
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 0 2 8 - 7 3
6.
Централ Кост Маринерс
 0:1 3 0 2 1 0 - 1 2
7.
Вестерн Юнайтед
 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Веллингтон Феникс
 1:0 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
ФК Сидней
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Брисбен Роар
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Ньюкасл Джетс
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Перт Глори
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Мельбурн Сити
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Мельбурн Сити
 2 2 0 0 2 - 0 6
3.
ФК Сидней
 3 2 0 1 5 - 4 6
4.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Окленд ФК
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Аделаида Юнайтед
 1 1 0 0 4 - 3 3
7.
Ньюкасл Джетс
 2 1 0 1 3 - 5 3
8.
Централ Кост Маринерс
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Вестерн Юнайтед
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Перт Глори
 2 0 1 1 1 - 6 1
12.
Макартур
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Брисбен Роар
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Вестерн Сидней Уондерерс Миланович Николас 4 (1)
Макартур Яколиш Марин 3 (2)
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 2 (2)
Аделаида Юнайтед Клаф Зак 2 (1)
ФК Сидней Климала Патрик 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 3
ФК Сидней Грант Райан 2
Мельбурн Виктори Герия Джейсон 2
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 2
Мельбурн Сити Угаркович Стивен 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 15'
    Г О О О О Л - Исигэ Хидэки бьет в цель!
  • 6'
    Sasha Kuzevski получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
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