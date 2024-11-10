Тур: 4. Стадион: Индастри Групп Стэдиум.
0:3
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаSasha Kuzevski
0:1
15' ГолИсигэ Хидэки
35' Желтая карточкаСаттон Сэм
0:2
39' ГолБарбарусес Костас
45' Желтая карточкаБрито Микаель
45' Желтая карточкаМаккалмонт Алфи
0:3
53' ГолСаттон Сэм
60' Желтая карточкаНагасава Казуки
90'+5
Ход матча
15'
0:1
35'
39'
45'
45'
53'
0:3
60'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Полл
Натан
11
Фейхао
Витор
6
Пейн
Тим
15
Хьюз
Исаак
19
Саттон
Сэм
14
Руфер
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Полл НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Фейхао ВиторНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
-
5 Смит НоаПолузащитник
- Нападающий
-
17 Sabit Ngor
-
36 Haine Eames
-
-
Главный тренер: Джексон Марк
- Основной состав
- Вратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
-
15 Хьюз ИсаакЗащитник
- Защитник
-
19 Саттон СэмЗащитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
21 Рохас МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Giancarlo Italiano
История личных встреч
Централ Кост Маринерс
Веллингтон Феникс
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
45%
16 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
35%
15 побед 7 ничьих 0 побед
27 матчей
25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 20 побед
Первый тайм
40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 16 побед
47 матчей
36.2%
21.3%
42.5%
17 побед 10 ничьих 20 побед
Первый тайм
34%
42.6%
23.4%
16 побед 20 ничьих 11 побед
Второй тайм
31.9%
34%
34.1%
15 побед 16 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
33
Голов в среднем за матч
1.43
1.27
Среднее время на гол
63
70
Всего голов
32
29
Голов в среднем за матч
1.23
1.38
Среднее время на гол
73
65
Всего голов
62
62
Голов в среднем за матч
1.32
1.32
Тотал матчей
2.5
43
Больше 91%
Меньше 9%
4
34
Больше 72%
Меньше 28%
13
23
Больше 49%
Меньше 51%
24
12
Больше 26%
Меньше 74%
35
7
Больше 15%
Меньше 85%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
Среднее время на гол
68
68
Бомбардиры внутри турнира
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sabit Ngor
|1
|0.25
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барбарусес Костас
|2
|0.5
|Исигэ Хидэки
|1
|0.25
|Вуттон Скотт
|1
|0.25
|Пейн Тим
|1
|0.25
|Саттон Сэм
|1
|0.25
|Нагасава Казуки
|0
|0
|Хьюз Исаак
|0
|0
Карточки
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккалмонт Алфи
|2
|0
|Брито Микаель
|1
|0
|Harrison Steele
|1
|0
|Sasha Kuzevski
|1
|0
|Полл Натан
|1
|0
|Haine Eames
|1
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саттон Сэм
|2
|0
|Нагасава Казуки
|1
|0
|Ван Хаттум Оскар
|1
|0
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Веллингтон Феникс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Веллингтон Феникс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
1
Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Веллингтон Феникс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90
Результаты последних матчей
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Централ Кост Маринерс - Шанхай Шеньхуа 2:2 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:1 Шанхай Порт - Централ Кост Маринерс 3:2
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 0:0 Централ Кост Маринерс - Бурирам Юнайтед 1:2 Шаньдун Тайшань - Централ Кост Маринерс 3:1 Хейдельберг Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 3:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 0:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 1:2 Аль-Ахед - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Абдыш-Ата 3:0 Абдыш-Ата - Централ Кост Маринерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Веллингтон Феникс - Окленд ФК 0:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 1:1 Саус Мельбурн - Веллингтон Феникс 1:0
Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 0:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
Веллингтон Феникс
Точный счет
0:0
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Централ Кост Маринерс
Веллингтон Феникс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Миланович Николас
|4 (1)
|Макартур
|Яколиш Марин
|3 (2)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|2 (2)
|Аделаида Юнайтед
|Клаф Зак
|2 (1)
|ФК Сидней
|Климала Патрик
|2 (1)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|3
|ФК Сидней
|Грант Райан
|2
|Мельбурн Виктори
|Герия Джейсон
|2
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|2
|Мельбурн Сити
|Угаркович Стивен
|2