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  3. Австралия
  4. A-Лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Перт Глори
0:0
Первый тайм: 10'
Мельбурн Сити
0'
1
Сэил
Оливер
20
Остлер
Трент
5
Lachlan
Barr
33
Luis
Canga
15
Zach
Lisolajski
17
Карлуччо
Джеррод
7
Пеннингтон
Николас
12
Гомулка
Тарас
21
Abdelelah
Faisal
22
Таггарт
Адам
23
Кристиан
Кастильо
33
Бич
Патрик
2
Тэлбот
Каллум
27
Трюин
Кай
26
Супрайен
Самуэль
38
Политидис
Харри
6
Угаркович
Стивен
19
Шрайбер
Зейн
13
Аткинсон
Натаниэль
30
Куэн
Андреас
10
Коэн
Йонатан
35
Medin
Memeti
Перт Глори
Мельбурн Сити

История личных встреч

Перт Глори
Мельбурн Сити

23 матча

87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.8%
52.2%
11 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

91.3%
17.4%
21 победа 4 ничьи 0 побед

23 матча

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

52.2%
47.8%
0 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 13 побед

46 матчей

43.5%
26.1%
30.4%
20 побед 12 ничьих 14 побед

Первый тайм

23.9%
52.2%
23.9%
11 побед 24 ничьи 11 побед

Второй тайм

45.7%
26.1%
28.2%
21 победа 12 ничьих 13 побед

История матчей

К
5:4
8:0
4:2
1:2
2:4
4:0
2:0
2:2
1:0
1:3
1:3
2:3
0:0
0:3
2:2
0:0
1:0
2:1
0:2
1:3
0:2
5:4
3:3
2:3
2:0
3:2
2:2
5:1
КФ
3:1
3:1
0:0
0:0
1:1
2:1
3:0
1:0
2:0
1:0
2:0
3:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:0
ХАЛ
2:2

Голы

Всего голов

47
30

Голов в среднем за матч

2.14
1.25

Среднее время на гол

42
72

Всего голов

41
34

Голов в среднем за матч

1.71
1.55

Среднее время на гол

52
58

Всего голов

88
64

Голов в среднем за матч

1.91
1.39

Тотал матчей

2.5
41
Больше 89%
Меньше 11%
5
37
Больше 80%
Меньше 20%
9
29
Больше 63%
Меньше 37%
17
20
Больше 43%
Меньше 57%
26
10
Больше 22%
Меньше 78%
36
7
Больше 15%
Меньше 85%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
44

Среднее время на гол

47
64

Бомбардиры внутри турнира

Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Adam Bugarija 1 0.25
Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нэббаут Эндрю 2 0.5
Тилио Марко 1 0.25
Куэн Андреас 0 0

Карточки

Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амзауи Анас 1 0
Карлуччо Джеррод 1 0
Andriano Lebib 1 0
Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Угаркович Стивен 2 0
Шрайбер Зейн 2 0
Джегго Джеймс 0 1
Коэн Йонатан 1 0
Аткинсон Натаниэль 1 0
Тэлбот Каллум 1 0
Политидис Харри 1 0

Результаты матчей

Перт Глори
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мельбурн Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Перт Глори
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Мельбурн Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

0
0
Перт Глори
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Мельбурн Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
33%
2
67%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
25%
2
67%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Перт Глори
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Централ Кост Маринерс - Перт Глори 0:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:2 Макартур - Перт Глори 6:1 Моретон Бэй Юнайтед - Перт Глори 3:2
Сорренто - Перт Глори 0:3 Перт Глори - Мельбурн Сити 5:4 Брисбен Роар - Перт Глори 2:4 Армадале - Перт Глори 2:4 ФК Сидней - Перт Глори 7:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:4 Мельбурн Сити - Перт Глори 8:0 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:4 Перт Глори - ФК Сидней 1:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Перт Глори - Брисбен Роар 3:2 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3
Мельбурн Сити
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 5:4
Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 8:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 0:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0 Макартур - Мельбурн Сити 2:0 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1

Результаты матчей

Перт Глори
Мельбурн Сити

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
0:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
0:1
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Перт Глори
Мельбурн Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Окленд ФК
 3 3 0 0 5 - 0 9
3.
Аделаида Юнайтед
 3 2 1 0 7 - 5 7
4.
Веллингтон Феникс
 4 2 1 1 6 - 3 7
5.
Мельбурн Сити
 0:0 4 2 1 1 3 - 3 7
6.
Макартур
 4 2 0 2 10 - 6 6
7.
ФК Сидней
 4 2 0 2 6 - 6 6
8.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 1 1 2 9 - 8 4
9.
Ньюкасл Джетс
 3 1 0 2 3 - 6 3
10.
Централ Кост Маринерс
 4 0 3 1 1 - 4 3
11.
Вестерн Юнайтед
 4 0 2 2 3 - 5 2
12.
Перт Глори
 0:0 4 0 2 2 1 - 8 2
13.
Брисбен Роар
 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Мельбурн Виктори
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Аделаида Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Макартур
 2 1 0 1 7 - 3 3
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 0 2 8 - 7 3
6.
Централ Кост Маринерс
 3 0 2 1 0 - 3 2
7.
Вестерн Юнайтед
 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Перт Глори
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
9.
Веллингтон Феникс
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Брисбен Роар
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Ньюкасл Джетс
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
ФК Сидней
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Мельбурн Сити
 0:0 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 0:0 3 2 1 0 2 - 0 7
2.
Веллингтон Феникс
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
ФК Сидней
 3 2 0 1 5 - 4 6
4.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Окленд ФК
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Аделаида Юнайтед
 1 1 0 0 4 - 3 3
7.
Макартур
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Ньюкасл Джетс
 2 1 0 1 3 - 5 3
9.
Централ Кост Маринерс
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Вестерн Юнайтед
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Перт Глори
 0:0 2 0 1 1 1 - 6 1
13.
Брисбен Роар
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Макартур Яколиш Марин 4 (2)
Вестерн Сидней Уондерерс Миланович Николас 4 (1)
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 2 (2)
Макартур Жермен Валер 2 (1)
Аделаида Юнайтед Клаф Зак 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 3
ФК Сидней Hayden Matthews 1 1
ФК Сидней Грант Райан 2
Мельбурн Виктори Герия Джейсон 2
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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