Тур: 4. Стадион: HBF Park.
0:5
Конец матча
0'
0:1
40' ГолУгаркович Стивен
0:2
45' ГолУгаркович Стивен
0:3
46' ГолКуэн Андреас
62' Желтая карточкаПеннингтон Николас
0:4
83' ГолКоэн Йонатан
0:5
89' ГолMedin Memeti
90'+4
Ход матча
40'
0:1
45'
0:2
46'
0:3
83'
0:4
89'
0:5
Прогноз на матч от Liveresult
20
Остлер
Трент
33
Luis
Canga
22
Таггарт
Адам
33
Бич
Патрик
27
Трюин
Кай
19
Шрайбер
Зейн
30
Куэн
Андреас
10
Коэн
Йонатан
35
Medin
Memeti
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Остлер ТрентЗащитник
- Защитник
-
33 Luis CangaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Таггарт АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Cameron Cook
-
-
-
-
26 Khoa Ngo
-
Главный тренер: Дэвид Здрилич
- Основной состав
-
33 Бич ПатрикВратарь
- Защитник
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Шрайбер ЗейнПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
-
10 Коэн ЙонатанПолузащитник
-
35 Medin MemetiНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Аурелио Видмар
История личных встреч
Перт Глори
Мельбурн Сити
23 матча
87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.8%
52.2%
11 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
91.3%
17.4%
21 победа 4 ничьи 0 побед
23 матча
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
52.2%
47.8%
0 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 13 побед
46 матчей
43.5%
26.1%
30.4%
20 побед 12 ничьих 14 побед
Первый тайм
23.9%
52.2%
23.9%
11 побед 24 ничьи 11 побед
Второй тайм
45.7%
26.1%
28.2%
21 победа 12 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
47
30
Голов в среднем за матч
2.14
1.25
Среднее время на гол
42
72
Всего голов
41
34
Голов в среднем за матч
1.71
1.55
Среднее время на гол
52
58
Всего голов
88
64
Голов в среднем за матч
1.91
1.39
Тотал матчей
2.5
41
Больше 89%
Меньше 11%
5
37
Больше 80%
Меньше 20%
9
29
Больше 63%
Меньше 37%
17
20
Больше 43%
Меньше 57%
26
10
Больше 22%
Меньше 78%
36
7
Больше 15%
Меньше 85%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
Среднее время на гол
47
64
Бомбардиры внутри турнира
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Adam Bugarija
|1
|0.25
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нэббаут Эндрю
|2
|0.5
|Угаркович Стивен
|2
|0.5
|Куэн Андреас
|1
|0.25
|Medin Memeti
|1
|0.25
|Коэн Йонатан
|1
|0.25
|Тилио Марко
|1
|0.25
|Kavian Rahmani
|0
|0
|Benjamin Dunbar
|0
|0
Карточки
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амзауи Анас
|1
|0
|Пеннингтон Николас
|1
|0
|Карлуччо Джеррод
|1
|0
|Andriano Lebib
|1
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Угаркович Стивен
|2
|0
|Шрайбер Зейн
|2
|0
|Джегго Джеймс
|0
|1
|Коэн Йонатан
|1
|0
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0
|Тэлбот Каллум
|1
|0
|Политидис Харри
|1
|0
Результаты матчей
Перт Глори
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Мельбурн Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Перт Глори
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Мельбурн Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
0
0
Перт Глори
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Мельбурн Сити
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
33%
2
67%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
8
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
100%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
13
3
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
15%
2
67%
1-15
2
15%
1
33%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Перт Глори
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Централ Кост Маринерс - Перт Глори 0:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:2 Макартур - Перт Глори 6:1 Моретон Бэй Юнайтед - Перт Глори 3:2
Сорренто - Перт Глори 0:3 Перт Глори - Мельбурн Сити 5:4 Брисбен Роар - Перт Глори 2:4 Армадале - Перт Глори 2:4 ФК Сидней - Перт Глори 7:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:4 Мельбурн Сити - Перт Глори 8:0 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:4 Перт Глори - ФК Сидней 1:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Перт Глори - Брисбен Роар 3:2 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3
Мельбурн Сити
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 5:4
Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 8:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 0:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0 Макартур - Мельбурн Сити 2:0 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1
Результаты матчей
Перт Глори
Мельбурн Сити
Точный счет
0:2
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
0:1
2 раза 67%
0:5
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
0:5
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 75%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Перт Глори
Мельбурн Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Макартур
|Яколиш Марин
|4 (2)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Миланович Николас
|4 (1)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|2 (2)
|Макартур
|Жермен Валер
|2 (1)
|Аделаида Юнайтед
|Клаф Зак
|2 (1)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|3
|ФК Сидней
|Hayden Matthews
|1 1
|ФК Сидней
|Грант Райан
|2
|Мельбурн Виктори
|Герия Джейсон
|2
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|2