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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Галатасарай
3:2
Конец матча
Самсунспор
0'
1:0
3' Гол
Осимхен Виктор
30' Желтая карточка
Аит Бенассер Юссеф
34' Желтая карточка
Осимхен Виктор
49' Желтая карточка
Муслера Фернандо
1:1
50' Пенальти
Нтчам Оливье
2:1
55' Гол
Осимхен Виктор
55' Желтая карточка
Кылынч Эмре
70' Желтая карточка
Санчес Давинсон
3:1
85' Гол
Бачуайи Миши
3:2
90' Пенальти
Аит Бенассер Юссеф
90' Желтая карточка
Тэт Флавьен
90' Желтая карточка
Муйя Арбнор
90'+9

Ход матча

3'
Осимхен Виктор
(Торрейра Лукас)
1:0
30'
 
Аит Бенассер Юссеф
34'
Осимхен Виктор
 
45'
Нельссон Виктор
Якобс Исмаил
 
49'
Муслера Фернандо
 
50'
1:1
Нтчам Оливье
55'
Осимхен Виктор
2:1
55'
 
Кылынч Эмре
65'
 
Лора Гаэтан
Кылынч Эмре
65'
 
Шиндлер Кингсли
Димата Ландри
70'
Санчес Давинсон
 
75'
Бачуайи Миши
Мертенс Дрис
 
75'
Кутлу Беркан
Йылмаз Барыш
 
79'
 
Муйя Арбнор
Явру Зеки
80'
 
Айдогду Сонер
Хольсе Карло
82'
Зиеш Хаким
Осимхен Виктор
 
85'
Бачуайи Миши
(Зиеш Хаким)
3:1
88'
Йелерт Элиас
Акгюн Юнус
 
89'
 
Тэт Флавьен
Нтчам Оливье
90'
3:2
Аит Бенассер Юссеф
90'
 
Тэт Флавьен
90'
 
Муйя Арбнор

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Муслера
Фернандо
53
Йылмаз
Барыш
6
Санчес
Давинсон
42
Бардакджи
Абдулкерим
4
Якобс
Исмаил
34
Торрейра
Лукас
20
Габриэл
Барбоза
7
Шаллаи
Роланд
10
Мертенс
Дрис
11
Акгюн
Юнус
45
Осимхен
Виктор
1
Коджук
Окан
18
Явру
Зеки
37
Шатка
Любомир
4
Ван
Дронгелен
Рик
16
Бола
Марк
6
Аит
Бенассер
Юссеф
10
Нтчам
Оливье
11
Кылынч
Эмре
21
Хольсе
Карло
14
Димата
Ландри
9
Муандилмаджи
Мариус
Галатасарай
4-2-3-1
Самсунспор
4-2-3-1

История личных встреч

Галатасарай
Самсунспор

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

С
0:2
С
4:2
С
2:4
С
3:1

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

3.5
3

Среднее время на гол

25
30

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

2.25
2.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

40
40

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 6 0.55
Йылмаз Барыш 4 0.36
Икарди Мауро 4 (1) 0.36
Мертенс Дрис 3 0.27
Бачуайи Миши 3 0.27
Габриэл Барбоза 2 0.18
Актюркоглу Мухаммед 2 0.18
Бардакджи Абдулкерим 2 0.18
Акгюн Юнус 2 0.18
Санчес Давинсон 2 0.18
Торрейра Лукас 0 0
Зиеш Хаким 0 0
Демирбай Керем 0 0
Айхан Кан 0 0
Якобс Исмаил 0 0
Балтаджи Метаган 0 0
Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольсе Карло 5 0.42
Нтчам Оливье 5 (1) 0.42
Муандилмаджи Мариус 3 0.25
Айдогду Сонер 3 0.25
Димата Ландри 2 0.17
Муйя Арбнор 2 0.17
Шиндлер Кингсли 1 0.08
Тэт Флавьен 1 0.08
Ван Дронгелен Рик 1 0.08
Аит Бенассер Юссеф 1 (1) 0.08
Явру Зеки 0 0
Кылынч Эмре 0 0
Бола Марк 0 0
Лора Гаэтан 0 0

Карточки

Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айхан Кан 4 0
Санчес Давинсон 4 0
Муслера Фернандо 2 0
Бардакджи Абдулкерим 2 0
Торрейра Лукас 2 0
Йылмаз Барыш 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Окан Бурук 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Демирбай Керем 1 0
Осимхен Виктор 1 0
Акгюн Юнус 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Кутлу Беркан 1 0
Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аит Бенассер Юссеф 4 0
Явру Зеки 3 0
Кылынч Эмре 3 0
Нтчам Оливье 3 0
Ван Дронгелен Рик 3 0
Бола Марк 3 0
Шатка Любомир 2 0
Юксел Джелил 2 0
Димата Ландри 2 0
Муандилмаджи Мариус 2 0
Муйя Арбнор 2 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Тэт Флавьен 1 0
Коджук Окан 1 0

Результаты матчей

Галатасарай
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Самсунспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

3
2
Галатасарай
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Самсунспор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

11
11
Галатасарай
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Самсунспор
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

14
13

Голы по времени матча

Забито

19
14
10 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
4
21%
1
7%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
1
5%
1
7%
31-45
2
11%
4
29%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
5
26%
5
36%
76-90

Пропущено

8
5
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
63%
1
20%
76-90

Забито

11
11
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
18%
1
9%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
3
27%
1
9%
31-45
4
36%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
9%
3
27%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
29%
16-30
1
20%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

30
25
16 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 6
0 Не забивали 2
6
20%
2
8%
1-15
6
20%
1
4%
16-30
4
13%
2
8%
31-45
6
20%
6
24%
46-60
2
7%
6
24%
61-75
6
20%
8
32%
76-90

Пропущено

13
12
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
2
15%
4
33%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
6
46%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Галатасарай
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Галатасарай - Тоттенхэм 3:2 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Галатасарай - Эльфсборг 4:3 Антальяспор - Галатасарай 0:3
Галатасарай - Аланьяспор 1:0 РФШ Рига - Галатасарай 2:2 Галатасарай - Касымпаша 3:3 Галатасарай - ПАОК 3:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 5:0 Галатасарай - Эрокспор 8:3 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Галатасарай - Парма 0:2 Галатасарай - Лечче 2:1
Самсунспор
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Самсунспор - Антальяспор 2:0 Байбурт ИОИ - Самсунспор 0:0 Касымпаша - Самсунспор 1:4 Самсунспор - Фенербахче 2:2
Адана Демирспор - Самсунспор 1:3 Самсунспор - Гёзтепе 4:3 Ризеспор - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Самсунспор - Коньяспор 0:1 Хатайспор - Самсунспор 0:3 Газиантеп - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Коньяспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1

Результаты матчей

Галатасарай
Самсунспор

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
0:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 45%
2
3 раза 27%
5
2 раза 18%
1
1 раз 9%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Галатасарай
Самсунспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
4
2
4
3
2.5
1
5
1
6
3.5
1
5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
3
3
1
3
3.5
1
5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
1.5
Больше Меньше
8
4
7
4
2.5
4
8
2
9
3.5
2
10
2
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 11 10 1 0 32 - 11 31
2.
Самсунспор
 Заявка 12 8 1 3 24 - 13 25
3.
Фенербахче
 0:0 Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
4.
Эюпспор
 Заявка 12 6 4 2 18 - 11 22
5.
Бешикташ
 0:0 Заявка 11 6 3 2 19 - 10 21
6.
Гёзтепе
 Заявка 11 5 3 3 19 - 13 18
7.
Сивасспор
 0:0 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
8.
Истанбул Башакшехир
 0:0 Заявка 11 4 4 3 17 - 14 16
9.
Коньяспор
 Заявка 12 4 2 6 14 - 20 14
10.
Антальяспор
 Заявка 12 4 2 6 15 - 24 14
11.
Касымпаша
 Заявка 12 3 5 4 16 - 19 14
12.
Ризеспор
 Заявка 11 4 1 6 10 - 19 13
13.
Газиантеп
 Заявка 11 3 3 5 15 - 18 12
14.
Трабзонспор
 Заявка 11 2 6 3 12 - 14 12
15.
Кайсериспор
 Заявка 11 2 6 3 11 - 16 12
16.
Бодрумспор
 Заявка 12 3 2 7 10 - 16 11
17.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
18.
Хатайспор
 Заявка 11 1 3 7 10 - 18 6
19.
Адана Демирспор
 Заявка 11 0 2 9 9 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 6 1 0 19 - 8 19
2.
Гёзтепе
 Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
3.
Эюпспор
 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
4.
Бешикташ
 0:0 Заявка 5 4 0 1 11 - 6 12
5.
Фенербахче
 0:0 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
6.
Самсунспор
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
7.
Сивасспор
 0:0 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
8.
Антальяспор
 Заявка 6 3 1 2 8 - 10 10
9.
Истанбул Башакшехир
 0:0 Заявка 5 2 3 0 11 - 6 9
10.
Газиантеп
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
11.
Коньяспор
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
12.
Трабзонспор
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
13.
Бодрумспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
14.
Ризеспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
15.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
16.
Хатайспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
17.
Кайсериспор
 Заявка 5 0 3 2 5 - 9 3
18.
Касымпаша
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 0 6 5 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Самсунспор
 Заявка 6 5 0 1 14 - 5 15
2.
Фенербахче
 0:0 Заявка 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
4.
Касымпаша
 Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
5.
Бешикташ
 0:0 Заявка 6 2 3 1 8 - 4 9
6.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
7.
Эюпспор
 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
8.
Сивасспор
 0:0 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
9.
Истанбул Башакшехир
 0:0 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
10.
Ризеспор
 Заявка 5 2 0 3 4 - 9 6
11.
Коньяспор
 Заявка 7 2 0 5 8 - 15 6
12.
Аланьяспор
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
13.
Газиантеп
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
14.
Антальяспор
 Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
15.
Бодрумспор
 Заявка 6 1 1 4 4 - 11 4
16.
Трабзонспор
 Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
17.
Гёзтепе
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
19.
Хатайспор
 Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
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Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Джеко Эдин 7 (1)
Галатасарай Осимхен Виктор 6 (2)
Эюпспор Тиам Маме 6
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 6
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Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Гёзтепе Anthony Dennis 1 5
Газиантеп Козловски Кацпер 5
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 3
Кайсериспор Аттама Джозеф 1 3
Весь список
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