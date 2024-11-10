Тур: 12. Стадион: Рэмс Глобал Стадион.
3:2
Конец матча
0'
1:0
3' ГолОсимхен Виктор
30' Желтая карточкаАит Бенассер Юссеф
34' Желтая карточкаОсимхен Виктор
49' Желтая карточкаМуслера Фернандо
1:1
50' ПенальтиНтчам Оливье
2:1
55' ГолОсимхен Виктор
55' Желтая карточкаКылынч Эмре
70' Желтая карточкаСанчес Давинсон
3:1
85' ГолБачуайи Миши
3:2
90' ПенальтиАит Бенассер Юссеф
90' Желтая карточкаТэт Флавьен
90' Желтая карточкаМуйя Арбнор
90'+9
Ход матча
3'
1:0
34'
49'
50'
1:1
55'
2:1
55'
70'
79'
85'
3:1
90'
90'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 5
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
53
Йылмаз
Барыш
10
Мертенс
Дрис
11
Акгюн
Юнус
18
Явру
Зеки
16
Бола
Марк
10
Нтчам
Оливье
11
Кылынч
Эмре
21
Хольсе
Карло
- Основной состав
- Вратарь
-
53 Йылмаз БарышЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
-
11 Акгюн ЮнусПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Гювенч ГюнайВратарь
- Защитник
-
18 Кутлу БерканЗащитник
-
24 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
-
83 Акман ЭфеПолузащитник
-
44 Бачуайи МишиНападающий
-
Главный тренер: Бурук Окан
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Явру ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бола МаркЗащитник
- Полузащитник
-
10 Нтчам ОливьеПолузащитник
-
11 Кылынч ЭмреПолузащитник
-
21 Хольсе КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Ерал ХалилВратарь
-
28 Генюл СонерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Лора ГаэтанНападающий
-
-
Главный тренер: Райс Томас
История личных встреч
Галатасарай
Самсунспор
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
3.5
3
Среднее время на гол
25
30
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
2.25
2.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
40
40
Бомбардиры внутри турнира
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|6
|0.55
|Йылмаз Барыш
|4
|0.36
|Икарди Мауро
|4 (1)
|0.36
|Мертенс Дрис
|3
|0.27
|Бачуайи Миши
|3
|0.27
|Габриэл Барбоза
|2
|0.18
|Актюркоглу Мухаммед
|2
|0.18
|Бардакджи Абдулкерим
|2
|0.18
|Акгюн Юнус
|2
|0.18
|Санчес Давинсон
|2
|0.18
|Торрейра Лукас
|0
|0
|Зиеш Хаким
|0
|0
|Демирбай Керем
|0
|0
|Айхан Кан
|0
|0
|Якобс Исмаил
|0
|0
|Балтаджи Метаган
|0
|0
Самсунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольсе Карло
|5
|0.42
|Нтчам Оливье
|5 (1)
|0.42
|Муандилмаджи Мариус
|3
|0.25
|Айдогду Сонер
|3
|0.25
|Димата Ландри
|2
|0.17
|Муйя Арбнор
|2
|0.17
|Шиндлер Кингсли
|1
|0.08
|Тэт Флавьен
|1
|0.08
|Ван Дронгелен Рик
|1
|0.08
|Аит Бенассер Юссеф
|1 (1)
|0.08
|Явру Зеки
|0
|0
|Кылынч Эмре
|0
|0
|Бола Марк
|0
|0
|Лора Гаэтан
|0
|0
Карточки
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айхан Кан
|4
|0
|Санчес Давинсон
|4
|0
|Муслера Фернандо
|2
|0
|Бардакджи Абдулкерим
|2
|0
|Торрейра Лукас
|2
|0
|Йылмаз Барыш
|2
|0
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Окан Бурук
|1
|0
|Зиеш Хаким
|1
|0
|Демирбай Керем
|1
|0
|Осимхен Виктор
|1
|0
|Акгюн Юнус
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Кутлу Беркан
|1
|0
Самсунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аит Бенассер Юссеф
|4
|0
|Явру Зеки
|3
|0
|Кылынч Эмре
|3
|0
|Нтчам Оливье
|3
|0
|Ван Дронгелен Рик
|3
|0
|Бола Марк
|3
|0
|Шатка Любомир
|2
|0
|Юксел Джелил
|2
|0
|Димата Ландри
|2
|0
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0
|Муйя Арбнор
|2
|0
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Коджук Окан
|1
|0
Результаты матчей
Галатасарай
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Самсунспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
3
2
Галатасарай
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Самсунспор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
11
11
Галатасарай
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Самсунспор
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
14
13
Голы по времени матча
Забито
19
14
10 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
4
21%
1
7%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
1
5%
1
7%
31-45
2
11%
4
29%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
5
26%
5
36%
76-90
Пропущено
8
5
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
63%
1
20%
76-90
Забито
11
11
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
18%
1
9%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
3
27%
1
9%
31-45
4
36%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
9%
3
27%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
29%
16-30
1
20%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
30
25
16 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 6
0 Не забивали 2
6
20%
2
8%
1-15
6
20%
1
4%
16-30
4
13%
2
8%
31-45
6
20%
6
24%
46-60
2
7%
6
24%
61-75
6
20%
8
32%
76-90
Пропущено
13
12
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
2
15%
4
33%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
6
46%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Галатасарай
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Галатасарай - Тоттенхэм 3:2 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Галатасарай - Эльфсборг 4:3 Антальяспор - Галатасарай 0:3
Галатасарай - Аланьяспор 1:0 РФШ Рига - Галатасарай 2:2 Галатасарай - Касымпаша 3:3 Галатасарай - ПАОК 3:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 5:0 Галатасарай - Эрокспор 8:3 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Галатасарай - Парма 0:2 Галатасарай - Лечче 2:1
Самсунспор
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Самсунспор - Антальяспор 2:0 Байбурт ИОИ - Самсунспор 0:0 Касымпаша - Самсунспор 1:4 Самсунспор - Фенербахче 2:2
Адана Демирспор - Самсунспор 1:3 Самсунспор - Гёзтепе 4:3 Ризеспор - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Самсунспор - Коньяспор 0:1 Хатайспор - Самсунспор 0:3 Газиантеп - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Коньяспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1
Результаты матчей
Галатасарай
Самсунспор
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
0:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 45%
2
3 раза 27%
5
2 раза 18%
1
1 раз 9%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Галатасарай
Самсунспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
42
43
15
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
33
13
15
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
84
74
48
29
210
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|32 - 11
|31
|2.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|24 - 13
|25
|3.
|0:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 9
|24
|4.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|18 - 11
|22
|5.
|0:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|6.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 13
|18
|7.
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|8.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 14
|16
|9.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 20
|14
|10.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 24
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 19
|14
|12.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 19
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 18
|12
|14.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 14
|12
|15.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 16
|12
|16.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|17.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 14
|10
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 18
|6
|19.
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|9 - 25
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 8
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|4.
|0:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|5.
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|7.
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 10
|10
|9.
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 6
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|5 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|2.
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 6
|14
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|5.
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 7
|9
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|8.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|9.
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 15
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|8
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|7 (1)
|Галатасарай
|Осимхен Виктор
|6 (2)
|Эюпспор
|Тиам Маме
|6
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|6
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|2 4
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|1 5
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|5
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 3
|Кайсериспор
|Аттама Джозеф
|1 3