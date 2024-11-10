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  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Гёзтепе
0:0
Второй тайм: 47'
Коньяспор
0'
6' Желтая карточка
Крамер Блаж
11' Желтая карточка
Romulo Cruz
13' Желтая карточка
Мпуту Малкольм-Бокеле

Ход матча

6'
 
Крамер Блаж
11'
Romulo Cruz
 
13'
Мпуту Малкольм-Бокеле
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Гёзтепе
Ничья
Коньяспор
1.97
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3.45
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4.10
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Все Коэффициенты
97
Лис
Матеуш
4
Алтыкардеш
Таха
5
Heliton
26
Мпуту
Малкольм-Бокеле
77
Ogun
Bayrak
66
Silva
8
Йылдыз
Ахмед
94
Солет
Исаак
43
Тиянич
Давид
79
Romulo
Cruz
99
Фофана
Датро
27
Словик
Якуб
24
Боранияшевич
Никола
4
Демирбаг
Адиль
20
Базур
Рихедли
12
Хауберт
Гильерме
9
Алексич
Даниел
16
Евтович
Марко
18
Ндао
Алассан
8
Педринью
Роша
10
Эрдоган
Юсуф
99
Крамер
Блаж
Гёзтепе
3-4-1-2
Коньяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Гёзтепе
Коньяспор

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед

16 матчей

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

К
2:1
С
3:0
С
0:2
С
0:1
С
2:3
С
1:3
С
1:0
С
1:1
С
3:2
С
1:1
ТМК
1:1
С
1:0
ТПЛ
2:0
ТПЛ
0:0
ТПЛ
1:0
АЛ
2:1

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

0.88
1.25

Среднее время на гол

102
72

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.75
0.75

Среднее время на гол

51
120

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.31
1

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

68
90

Бомбардиры внутри турнира

Гёзтепе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Romulo Cruz 4 0.36
Жуан Бланко 2 0.18
Солет Исаак 2 0.18
Тиянич Давид 1 0.09
Silva 1 0.09
Алтыкардеш Таха 1 0.09
Эрдоган Доган 1 0.09
Heliton 1 0.09
Гюнтер Корай 1 0.09
Йылдыз Ахмед 1 0.09
Фофана Датро 1 0.09
Сангаре Назим 0 0
Мацуки Курю 0 0
Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндао Алассан 4 0.33
Педринью Роша 3 0.25
Алексич Даниел 2 0.17
Эрдоган Юсуф 1 0.08
Демирбаг Адиль 1 0.08
Найир Умут 1 0.08
Кейта Амиду 1 0.08
Юлгюн Огулджан 1 0.08
Базур Рихедли 0 0
Хауберт Гильерме 0 0
Крамер Блаж 0 0

Карточки

Гёзтепе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anthony Dennis 5 1
Солет Исаак 4 0
Мпуту Малкольм-Бокеле 4 0
Heliton 2 0
Гюнтер Корай 2 0
Romulo Cruz 2 0
Мацуки Курю 2 0
Сангаре Назим 1 0
Тиянич Давид 1 0
Лис Матеуш 1 0
Фофана Датро 1 0
Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирбаг Адиль 3 0
Боранияшевич Никола 3 0
Крамер Блаж 3 0
Юлгюн Огулджан 3 0
Алексич Даниел 2 0
Базур Рихедли 2 0
Найир Умут 2 0
Евтович Марко 1 0
Словик Якуб 1 0
Эрдоган Юсуф 1 0
Педринью Роша 1 0
Язгылы Угурджан 1 0
Ибрахимоглу Мелих 1 0
Боатенг Эммануэль III 1 0
Хауберт Гильерме 1 0
Бостан Мелих 1 0
Filip Damjanovic 1 0

Результаты матчей

Гёзтепе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Коньяспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
5
Гёзтепе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Коньяспор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

1
5
Гёзтепе
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Коньяспор
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
3
25%
2
22%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
3
33%
76-90

Пропущено

5
12
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
40%
3
25%
31-45
2
40%
2
17%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
4
44%
1
20%
76-90

Забито

16
15
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
3
19%
2
13%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
4
25%
3
20%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
4
25%
4
27%
76-90

Пропущено

14
17
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
3
18%
16-30
2
14%
5
29%
29%
31-45
3
21%
3
18%
46-60
2
14%
3
18%
61-75
4
29%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Гёзтепе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Газиантеп - Гёзтепе 2:1 Гёзтепе - Трабзонспор 2:1 Эюпспор - Гёзтепе 1:0 Гёзтепе - Сивасспор 3:2
Самсунспор - Гёзтепе 4:3 Гёзтепе - Кайсериспор 3:0 Гёзтепе - Бодрумспор 2:0 Аланьяспор - Гёзтепе 1:1 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Антальяспор - Гёзтепе 0:0 Гёзтепе - Истра 1961 1:2 Лутон Таун - Гёзтепе 2:3 Фехервар - Гёзтепе 2:2 Фехервар ФК - Гёзтепе 2:2 Гёзтепе - Чарльтон 1:3 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Гёзтепе - Генчлербирлиги 2:0 Гиресунспор - Гёзтепе 0:3 Тузласпор - Гёзтепе 1:1
Коньяспор
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Коньяспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Элазиз - Коньяспор 0:4 Газиантеп - Коньяспор 3:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0
Коньяспор - Эюпспор 2:1 Трабзонспор - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Сивасспор 0:0 Самсунспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - ФК Игдир 0:1 Коньяспор - Кайсериспор 0:0 Бодрумспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Касымпаша - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Аль-Фейха 1:0 Коньяспор - Брине Гросупле 1:1 Удинезе - Коньяспор 1:0 Горица - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3 Кайсериспор - Коньяспор 2:2

Результаты матчей

Гёзтепе
Коньяспор

Точный счет

2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
3
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
3:1
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Гёзтепе
Коньяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
2.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
4
1.5
2
4
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
3
6
4
1.5
4
7
3
7
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 10 9 1 0 29 - 9 28
2.
Самсунспор
 Заявка 11 8 1 2 22 - 10 25
3.
Фенербахче
 Заявка 10 7 2 1 23 - 9 23
4.
Эюпспор
 Заявка 12 6 4 2 18 - 11 22
5.
Бешикташ
 Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
6.
Сивасспор
 Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
7.
Гёзтепе
 0:0 Заявка 11 4 4 3 17 - 13 16
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 4 3 3 17 - 14 15
9.
Коньяспор
 0:0 Заявка 12 4 3 5 14 - 18 15
10.
Антальяспор
 Заявка 12 4 2 6 15 - 24 14
11.
Касымпаша
 Заявка 12 3 5 4 16 - 19 14
12.
Ризеспор
 Заявка 11 4 1 6 10 - 19 13
13.
Газиантеп
 Заявка 11 3 3 5 15 - 18 12
14.
Трабзонспор
 Заявка 11 2 6 3 12 - 14 12
15.
Кайсериспор
 Заявка 11 2 6 3 11 - 16 12
16.
Бодрумспор
 Заявка 12 3 2 7 10 - 16 11
17.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
18.
Хатайспор
 Заявка 11 1 3 7 10 - 18 6
19.
Адана Демирспор
 Заявка 11 0 2 9 9 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 6 5 1 0 16 - 6 16
2.
Гёзтепе
 0:0 Заявка 6 4 2 0 12 - 5 14
3.
Эюпспор
 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
4.
Бешикташ
 Заявка 5 4 0 1 11 - 6 12
5.
Самсунспор
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
7.
Антальяспор
 Заявка 6 3 1 2 8 - 10 10
8.
Фенербахче
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
10.
Газиантеп
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
11.
Трабзонспор
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
12.
Коньяспор
 0:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
13.
Бодрумспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
14.
Ризеспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
15.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
16.
Хатайспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
17.
Кайсериспор
 Заявка 5 0 3 2 5 - 9 3
18.
Касымпаша
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 0 6 5 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Самсунспор
 Заявка 5 5 0 0 12 - 2 15
2.
Фенербахче
 Заявка 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
4.
Касымпаша
 Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
5.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
6.
Эюпспор
 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
7.
Бешикташ
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
8.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
10.
Коньяспор
 0:0 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
11.
Ризеспор
 Заявка 5 2 0 3 4 - 9 6
12.
Аланьяспор
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
13.
Газиантеп
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
14.
Антальяспор
 Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
15.
Бодрумспор
 Заявка 6 1 1 4 4 - 11 4
16.
Трабзонспор
 Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
17.
Гёзтепе
 0:0 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
19.
Хатайспор
 Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Джеко Эдин 7 (1)
Эюпспор Тиам Маме 6
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 6
Трабзонспор Банза Симон 6
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Гёзтепе Anthony Dennis 1 5
Газиантеп Козловски Кацпер 5
Кайсериспор Аттама Джозеф 1 3
Бодрумспор Musah Mohammed 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 13'
    Мпуту Малкольм-Бокеле получил желтую карточку от судьи
  • 11'
    Ромуло Круз получил желтую карточку от судьи
  • 6'
    Крамер Блаж получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гёзтепе
Ничья
Коньяспор
1.97
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3.45
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4.10
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