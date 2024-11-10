Тур: 12. Стадион: Gursel Aksel Stadium.
0'
6' Желтая карточкаКрамер Блаж
11' Желтая карточкаRomulo Cruz
13' Желтая карточкаМпуту Малкольм-Бокеле
Ход матча
6'
11'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
97
Лис
Матеуш
5
Heliton
77
Ogun
Bayrak
66
Silva
94
Солет
Исаак
43
Тиянич
Давид
79
Romulo
Cruz
99
Фофана
Датро
27
Словик
Якуб
18
Ндао
Алассан
10
Эрдоган
Юсуф
99
Крамер
Блаж
- Основной состав
-
97 Лис МатеушВратарь
- Защитник
-
5 HelitonЗащитник
- Защитник
-
77 Ogun BayrakЗащитник
-
66 SilvaЗащитник
- Полузащитник
-
94 Солет ИсаакПолузащитник
-
43 Тиянич ДавидПолузащитник
-
79 Romulo CruzНападающий
-
99 Фофана ДатроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гюнтер КорайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Жуан БланкоНападающий
-
-
18 Izzet Furkan
-
-
Главный тренер: Станимир Стоилов
- Основной состав
-
27 Словик ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ндао АлассанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Эрдоган ЮсуфПолузащитник
-
99 Крамер БлажНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
-
28 Кейта АмидуПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Найир УмутНападающий
- Нападающий
-
91 Бостан МелихНападающий
-
-
Главный тренер: Реджеп Учар
История личных встреч
Гёзтепе
Коньяспор
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед
16 матчей
37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
0.88
1.25
Среднее время на гол
102
72
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
1.75
0.75
Среднее время на гол
51
120
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.31
1
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
68
90
Бомбардиры внутри турнира
Гёзтепе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Romulo Cruz
|4
|0.36
|Жуан Бланко
|2
|0.18
|Солет Исаак
|2
|0.18
|Тиянич Давид
|1
|0.09
|Silva
|1
|0.09
|Алтыкардеш Таха
|1
|0.09
|Эрдоган Доган
|1
|0.09
|Heliton
|1
|0.09
|Гюнтер Корай
|1
|0.09
|Йылдыз Ахмед
|1
|0.09
|Фофана Датро
|1
|0.09
|Сангаре Назим
|0
|0
|Мацуки Курю
|0
|0
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндао Алассан
|4
|0.33
|Педринью Роша
|3
|0.25
|Алексич Даниел
|2
|0.17
|Эрдоган Юсуф
|1
|0.08
|Демирбаг Адиль
|1
|0.08
|Найир Умут
|1
|0.08
|Кейта Амиду
|1
|0.08
|Юлгюн Огулджан
|1
|0.08
|Базур Рихедли
|0
|0
|Хауберт Гильерме
|0
|0
|Крамер Блаж
|0
|0
Карточки
Гёзтепе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Anthony Dennis
|5
|1
|Солет Исаак
|4
|0
|Мпуту Малкольм-Бокеле
|4
|0
|Heliton
|2
|0
|Гюнтер Корай
|2
|0
|Romulo Cruz
|2
|0
|Мацуки Курю
|2
|0
|Сангаре Назим
|1
|0
|Тиянич Давид
|1
|0
|Лис Матеуш
|1
|0
|Фофана Датро
|1
|0
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирбаг Адиль
|3
|0
|Боранияшевич Никола
|3
|0
|Крамер Блаж
|3
|0
|Юлгюн Огулджан
|3
|0
|Алексич Даниел
|2
|0
|Базур Рихедли
|2
|0
|Найир Умут
|2
|0
|Евтович Марко
|1
|0
|Словик Якуб
|1
|0
|Эрдоган Юсуф
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Язгылы Угурджан
|1
|0
|Ибрахимоглу Мелих
|1
|0
|Боатенг Эммануэль III
|1
|0
|Хауберт Гильерме
|1
|0
|Бостан Мелих
|1
|0
|Filip Damjanovic
|1
|0
Результаты матчей
Гёзтепе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Коньяспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
5
Гёзтепе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Коньяспор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
1
5
Гёзтепе
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Коньяспор
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
3
10
Голы по времени матча
Забито
12
9
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
3
25%
2
22%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
3
33%
76-90
Пропущено
5
12
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
40%
3
25%
31-45
2
40%
2
17%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
4
44%
1
20%
76-90
Забито
16
15
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
3
19%
2
13%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
4
25%
3
20%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
4
25%
4
27%
76-90
Пропущено
14
17
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
3
18%
16-30
2
14%
5
29%
29%
31-45
3
21%
3
18%
46-60
2
14%
3
18%
61-75
4
29%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Гёзтепе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Газиантеп - Гёзтепе 2:1 Гёзтепе - Трабзонспор 2:1 Эюпспор - Гёзтепе 1:0 Гёзтепе - Сивасспор 3:2
Самсунспор - Гёзтепе 4:3 Гёзтепе - Кайсериспор 3:0 Гёзтепе - Бодрумспор 2:0 Аланьяспор - Гёзтепе 1:1 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Антальяспор - Гёзтепе 0:0 Гёзтепе - Истра 1961 1:2 Лутон Таун - Гёзтепе 2:3 Фехервар - Гёзтепе 2:2 Фехервар ФК - Гёзтепе 2:2 Гёзтепе - Чарльтон 1:3 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Гёзтепе - Генчлербирлиги 2:0 Гиресунспор - Гёзтепе 0:3 Тузласпор - Гёзтепе 1:1
Коньяспор
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Коньяспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Элазиз - Коньяспор 0:4 Газиантеп - Коньяспор 3:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0
Коньяспор - Эюпспор 2:1 Трабзонспор - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Сивасспор 0:0 Самсунспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - ФК Игдир 0:1 Коньяспор - Кайсериспор 0:0 Бодрумспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Касымпаша - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Аль-Фейха 1:0 Коньяспор - Брине Гросупле 1:1 Удинезе - Коньяспор 1:0 Горица - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3 Кайсериспор - Коньяспор 2:2
Результаты матчей
Гёзтепе
Коньяспор
Точный счет
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
3
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
3:1
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Гёзтепе
Коньяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
14
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
83
64
47
37
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|29 - 9
|28
|2.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|22 - 10
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|4.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|18 - 11
|22
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|6.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|7.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 13
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 14
|15
|9.
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 18
|15
|10.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 24
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 19
|14
|12.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 19
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 18
|12
|14.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 14
|12
|15.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 16
|12
|16.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|17.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 14
|10
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 18
|6
|19.
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|9 - 25
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 6
|16
|2.
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 5
|14
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 10
|10
|8.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|12.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|5 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 6
|14
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|5.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 7
|9
|6.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|10.
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|17.
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
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- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|8
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|7 (1)
|Эюпспор
|Тиам Маме
|6
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|6
|Трабзонспор
|Банза Симон
|6
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|2 4
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|1 5
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|5
|Кайсериспор
|Аттама Джозеф
|1 3
|Бодрумспор
|Musah Mohammed
|1 3