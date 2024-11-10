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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Фенербахче
0:0
Первый тайм: 16'
Сивасспор
0'
9' Желтая карточка
Койта Бенгали-Фоде
15' Желтая карточка
Бальде Диао Кейта

Ход матча

9'
 
Койта Бенгали-Фоде
12'
Джику Александер
Сёюнджю Чаглар
 
15'
 
Бальде Диао Кейта

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
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Фенербахче
Ничья
Сивасспор
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Ливакович
Доминик
21
Осайи-Самуэль
Брайт
3
Акайдын
Самет
4
Сёюнджю
Чаглар
18
Костич
Филип
8
Яндаш
Мерт
Хакан
34
Амрабат
Софьян
10
Тадич
Душан
53
Шиманьски
Себастьян
97
Сен-Максимен
Аллан
19
Эн-Несири
Юссеф
13
Николич
Джордже
7
Палули
Мурат
26
Радакович
Урош
27
Сонко-Сундберг
Ноа
90
Тургунбаев
Азизбек
44
Пуггурас
Ахиллеас
77
Бальде
Диао
Кейта
12
Мутуссами
Самуэль
8
Харисис
Харилаос
24
Родригес
Гарри
55
Койта
Бенгали-Фоде
Фенербахче
4-2-3-1
Сивасспор
4-1-4-1

История личных встреч

Фенербахче
Сивасспор

23 матча

95.7%
4.3%
22 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

52.2%
43.5%
4.3%
12 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

87%
21.7%
20 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 8 побед

40 матчей

55%
25%
20%
22 победы 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

30%
45%
25%
12 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
20 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

С
2:2
С
4:1
К
3:0
К
0:0
С
1:3
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
1:2
С
1:1
ТМС
1:0
С
1:2
С
3:1
ТМК
2:1
С
2:1
С
0:0
С
1:2
С
4:1
С
2:2
С
2:1
ТМК
2:3
С
2:3
С
4:1
С
2:0
С
5:2
С
1:2
КТ
0:0
КТ
2:0
С
0:0
С
4:2
С
2:0
С
3:4
С
1:0
С
1:5
С
3:0
К
0:0
К
3:1
С
4:2
С
2:1
С
1:4

Голы

Всего голов

47
33

Голов в среднем за матч

2.47
1.57

Среднее время на гол

36
57

Всего голов

28
19

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

75
52

Голов в среднем за матч

1.88
1.3

Тотал матчей

2.5
35
Больше 88%
Меньше 13%
5
32
Больше 80%
Меньше 20%
8
26
Больше 65%
Меньше 35%
14
16
Больше 40%
Меньше 60%
24
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
38

Среднее время на гол

48
69

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 7 (2) 0.64
Тадич Душан 5 (1) 0.45
Фред Сантос 4 0.36
Сен-Максимен Аллан 2 0.18
Эн-Несири Юссеф 2 0.18
Амрабат Софьян 1 0.09
Кавечи Ирфан 0 0
Шиманьски Себастьян 0 0
Мюлдюр Мерт 0 0
Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манай Рей 4 (1) 0.33
Радакович Урош 3 0.25
Мениг Квинси 2 0.17
Сонко-Сундберг Ноа 2 0.17
Родригес Гарри 1 0.08
Палули Мурат 1 0.08
Койта Бенгали-Фоде 1 0.08
Бальде Диао Кейта 1 0.08
Чифтчи Угюр 1 0.08
Камара Самба 1 0.08
Притчард Алекс 0 0
Тургунбаев Азизбек 0 0
Мутуссами Самуэль 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фред Сантос 3 0
Остерволде Джейден 3 0
Джику Александер 2 0
Амрабат Софьян 2 0
Жозе Моуринью 2 0
Джеко Эдин 1 0
Костич Филип 1 0
Кавечи Ирфан 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Осайи-Самуэль Брайт 1 0
Эн-Несири Юссеф 1 0
Шиманьски Себастьян 1 0
Яндаш Мерт Хакан 1 0
Бекао Родриго 1 0
Элмаз Бартуг 1 0
Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чифтчи Угюр 4 2
Бальде Диао Кейта 2 1
Тургунбаев Азизбек 3 0
Сонко-Сундберг Ноа 2 0
Манай Рей 2 0
Николич Джордже 2 0
Палули Мурат 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Jan Bieganski 2 0
Эрдал Зия 1 0
Притчард Алекс 1 0
Мениг Квинси 1 0
Вурал Али Шашал 1 0
Харисис Харилаос 1 0
Камара Самба 1 0

Результаты матчей

Фенербахче
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сивасспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
2
Фенербахче
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сивасспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

14
8
Фенербахче
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сивасспор
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

16
10

Голы по времени матча

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
3
38%
46-60
3
38%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
4
50%
1-15
1
50%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

14
9
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
2
22%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
4
29%
3
33%
61-75
1
7%
3
33%
76-90

Пропущено

8
8
0 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
3
38%
1
13%
61-75
3
38%
1
13%
76-90

Забито

22
17
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 1
0 Не забивали 4
2
9%
0
0%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
6
27%
3
18%
31-45
3
14%
4
24%
46-60
7
32%
5
29%
29%
61-75
1
5%
4
24%
76-90

Пропущено

10
16
1 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
0
0%
7
44%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
30%
1
6%
46-60
3
30%
1
6%
61-75
3
30%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
АЗ Алкмаар - Фенербахче 3:1 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Фенербахче - Бодрумспор 2:0 Фенербахче - Манчестер Юнайтед 1:1
Самсунспор - Фенербахче 2:2 Твенте - Фенербахче 1:1 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 0:5 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Лилль - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Лугано - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Халл Сити 5:1 Страсбург - Фенербахче 0:4
Сивасспор
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сивасспор - Ризеспор 2:1 Адана Демирспор - Сивасспор 2:4 Сивасспор - Хатайспор 3:2 Гёзтепе - Сивасспор 3:2
Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Коньяспор - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Газиантеп 3:2 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Эюпспор 0:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1 Эрзурумспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Нефтчи 1:2 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Истанбулспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Галатасарай - Сивасспор 6:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Сивасспор - Фенербахче 2:2

Результаты матчей

Фенербахче
Сивасспор

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Фенербахче
Сивасспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
3
1
3
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
2.5
Больше Меньше
1
4
1
5
3.5
1
4
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
1.5
Больше Меньше
6
5
3
7
2.5
3
8
1
9
3.5
1
10
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 11 10 1 0 32 - 11 31
2.
Самсунспор
 Заявка 12 8 1 3 24 - 13 25
3.
Фенербахче
 0:0 Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
4.
Эюпспор
 Заявка 12 6 4 2 18 - 11 22
5.
Бешикташ
 0:0 Заявка 11 6 3 2 19 - 10 21
6.
Гёзтепе
 Заявка 11 5 3 3 19 - 13 18
7.
Сивасспор
 0:0 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
8.
Истанбул Башакшехир
 0:0 Заявка 11 4 4 3 17 - 14 16
9.
Коньяспор
 Заявка 12 4 2 6 14 - 20 14
10.
Антальяспор
 Заявка 12 4 2 6 15 - 24 14
11.
Касымпаша
 Заявка 12 3 5 4 16 - 19 14
12.
Ризеспор
 Заявка 11 4 1 6 10 - 19 13
13.
Газиантеп
 Заявка 11 3 3 5 15 - 18 12
14.
Трабзонспор
 Заявка 11 2 6 3 12 - 14 12
15.
Кайсериспор
 Заявка 11 2 6 3 11 - 16 12
16.
Бодрумспор
 Заявка 12 3 2 7 10 - 16 11
17.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
18.
Хатайспор
 Заявка 11 1 3 7 10 - 18 6
19.
Адана Демирспор
 Заявка 11 0 2 9 9 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 6 1 0 19 - 8 19
2.
Гёзтепе
 Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
3.
Эюпспор
 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
4.
Бешикташ
 0:0 Заявка 5 4 0 1 11 - 6 12
5.
Фенербахче
 0:0 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
6.
Самсунспор
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
7.
Сивасспор
 0:0 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
8.
Антальяспор
 Заявка 6 3 1 2 8 - 10 10
9.
Истанбул Башакшехир
 0:0 Заявка 5 2 3 0 11 - 6 9
10.
Газиантеп
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
11.
Коньяспор
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
12.
Трабзонспор
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
13.
Бодрумспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
14.
Ризеспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
15.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
16.
Хатайспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
17.
Кайсериспор
 Заявка 5 0 3 2 5 - 9 3
18.
Касымпаша
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 0 6 5 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Самсунспор
 Заявка 6 5 0 1 14 - 5 15
2.
Фенербахче
 0:0 Заявка 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
4.
Касымпаша
 Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
5.
Бешикташ
 0:0 Заявка 6 2 3 1 8 - 4 9
6.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
7.
Эюпспор
 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
8.
Сивасспор
 0:0 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
9.
Истанбул Башакшехир
 0:0 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
10.
Ризеспор
 Заявка 5 2 0 3 4 - 9 6
11.
Коньяспор
 Заявка 7 2 0 5 8 - 15 6
12.
Аланьяспор
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
13.
Газиантеп
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
14.
Антальяспор
 Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
15.
Бодрумспор
 Заявка 6 1 1 4 4 - 11 4
16.
Трабзонспор
 Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
17.
Гёзтепе
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
19.
Хатайспор
 Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Джеко Эдин 7 (1)
Галатасарай Осимхен Виктор 6 (2)
Эюпспор Тиам Маме 6
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 6
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Гёзтепе Anthony Dennis 1 5
Газиантеп Козловски Кацпер 5
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 3
Кайсериспор Аттама Джозеф 1 3
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Сивасспор
1.22
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7.30
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