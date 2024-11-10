Тур: 12. Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу.
4:0
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаКойта Бенгали-Фоде
15' Желтая карточкаБальде Диао Кейта
1:0
24' ГолАкайдын Самет
43' Желтая карточкаХарисис Харилаос
53' Желтая карточкаНиколич Джордже
2:0
54' ПенальтиТадич Душан
59' Желтая карточкаПуггурас Ахиллеас
80' Желтая карточкаСонко-Сундберг Ноа
3:0
82' ГолАмрабат Софьян
84' Желтая карточкаАкайдын Самет
4:0
90' ГолСен-Максимен Аллан
90'+6
Ход матча
24'
43'
53'
54'
2:0
82'
3:0
84'
90'
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 1
-
8 Угловые 5
-
2 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
18
Костич
Филип
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Костич ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Элмаз БартугПолузащитник
-
70 Айдын ОгузПолузащитник
-
13 Фред СантосПолузащитник
-
23 Тосун ДженкНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Камара СамбаЗащитник
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
-
11 Мениг КвинсиПолузащитник
-
17 Башсан ЭмрахПолузащитник
-
-
-
-
46 Bekir Boke
-
16 Yilmaz Cin
-
Главный тренер: Булнет Уйгун
История личных встреч
Фенербахче
Сивасспор
23 матча
95.7%
4.3%
22 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
52.2%
43.5%
4.3%
12 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
87%
21.7%
20 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 8 побед
40 матчей
55%
25%
20%
22 победы 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
30%
45%
25%
12 побед 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
20 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
47
33
Голов в среднем за матч
2.47
1.57
Среднее время на гол
36
57
Всего голов
28
19
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
75
52
Голов в среднем за матч
1.88
1.3
Тотал матчей
2.5
35
Больше 88%
Меньше 13%
5
32
Больше 80%
Меньше 20%
8
26
Больше 65%
Меньше 35%
14
16
Больше 40%
Меньше 60%
24
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
Среднее время на гол
48
69
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|7 (2)
|0.64
|Тадич Душан
|6 (2)
|0.55
|Фред Сантос
|4
|0.36
|Сен-Максимен Аллан
|3
|0.27
|Амрабат Софьян
|2
|0.18
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0.18
|Акайдын Самет
|1
|0.09
|Кавечи Ирфан
|0
|0
|Шиманьски Себастьян
|0
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манай Рей
|4 (1)
|0.33
|Радакович Урош
|3
|0.25
|Мениг Квинси
|2
|0.17
|Сонко-Сундберг Ноа
|2
|0.17
|Родригес Гарри
|1
|0.08
|Палули Мурат
|1
|0.08
|Койта Бенгали-Фоде
|1
|0.08
|Бальде Диао Кейта
|1
|0.08
|Чифтчи Угюр
|1
|0.08
|Камара Самба
|1
|0.08
|Притчард Алекс
|0
|0
|Тургунбаев Азизбек
|0
|0
|Мутуссами Самуэль
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фред Сантос
|3
|0
|Остерволде Джейден
|3
|0
|Джику Александер
|2
|0
|Амрабат Софьян
|2
|0
|Жозе Моуринью
|2
|0
|Джеко Эдин
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Кавечи Ирфан
|1
|0
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0
|Шиманьски Себастьян
|1
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|1
|0
|Акайдын Самет
|1
|0
|Бекао Родриго
|1
|0
|Элмаз Бартуг
|1
|0
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чифтчи Угюр
|4
|2
|Бальде Диао Кейта
|3
|1
|Сонко-Сундберг Ноа
|3
|0
|Николич Джордже
|3
|0
|Тургунбаев Азизбек
|3
|0
|Манай Рей
|2
|0
|Харисис Харилаос
|2
|0
|Палули Мурат
|2
|0
|Мутуссами Самуэль
|2
|0
|Jan Bieganski
|2
|0
|Койта Бенгали-Фоде
|1
|0
|Эрдал Зия
|1
|0
|Притчард Алекс
|1
|0
|Мениг Квинси
|1
|0
|Вурал Али Шашал
|1
|0
|Пуггурас Ахиллеас
|1
|0
|Камара Самба
|1
|0
Результаты матчей
Фенербахче
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сивасспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
2
Фенербахче
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сивасспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
14
8
Фенербахче
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сивасспор
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
16
10
Голы по времени матча
Забито
12
8
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 0
6 Не забивали 9
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
2
17%
3
38%
46-60
3
25%
2
25%
61-75
2
17%
1
13%
76-90
Пропущено
2
12
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 5
0
0%
4
33%
1-15
1
50%
3
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Забито
14
9
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
2
22%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
4
29%
3
33%
61-75
1
7%
3
33%
76-90
Пропущено
8
8
0 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
3
38%
1
13%
61-75
3
38%
1
13%
76-90
Забито
26
17
12 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 1
0 Не забивали 5
2
8%
0
0%
1-15
4
15%
1
6%
16-30
6
23%
3
18%
31-45
4
15%
4
24%
46-60
7
27%
5
29%
29%
61-75
3
12%
4
24%
76-90
Пропущено
10
20
1 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
0
0%
7
35%
1-15
1
10%
3
15%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
3
30%
2
10%
46-60
3
30%
1
5%
61-75
3
30%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
АЗ Алкмаар - Фенербахче 3:1 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Фенербахче - Бодрумспор 2:0 Фенербахче - Манчестер Юнайтед 1:1
Самсунспор - Фенербахче 2:2 Твенте - Фенербахче 1:1 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 0:5 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Лилль - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Лугано - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Халл Сити 5:1 Страсбург - Фенербахче 0:4
Сивасспор
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сивасспор - Ризеспор 2:1 Адана Демирспор - Сивасспор 2:4 Сивасспор - Хатайспор 3:2 Гёзтепе - Сивасспор 3:2
Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Коньяспор - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Газиантеп 3:2 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Эюпспор 0:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1 Эрзурумспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Нефтчи 1:2 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Истанбулспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Галатасарай - Сивасспор 6:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Сивасспор - Фенербахче 2:2
Результаты матчей
Фенербахче
Сивасспор
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
3:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Фенербахче
Сивасспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
33
23
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
15
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
66
47
39
29
111
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|32 - 11
|31
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 9
|26
|3.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|24 - 13
|25
|4.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|18 - 11
|22
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|6.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 13
|18
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 20
|17
|8.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 14
|16
|9.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 20
|14
|10.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 24
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 19
|14
|12.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 19
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 18
|12
|14.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 14
|12
|15.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 16
|12
|16.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|17.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 14
|10
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 18
|6
|19.
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|9 - 25
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 8
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|5.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 10
|10
|9.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 6
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|5 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 6
|14
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|5.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 7
|9
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 15
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|8
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|7 (1)
|Фенербахче
|Тадич Душан
|6 (3)
|Галатасарай
|Осимхен Виктор
|6 (2)
|Эюпспор
|Тиам Маме
|6
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|2 4
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|1 5
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|5
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 3
|Кайсериспор
|Аттама Джозеф
|1 3