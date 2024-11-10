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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Истанбул Башакшехир
0:0
Первый тайм: 16'
Бешикташ
0'

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 32 Владение мячом, % 68
Лучшие коэффициенты
Истанбул Башакшехир
Ничья
Бешикташ
3.45
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Все Коэффициенты
16
Шенгезер
Мухаммед
5
Дуарте
Леонардо
15
Гюрелер
Хамза
3
Опоку
Джером
6
Лима
Лукас
2
Оздемир
Берат
23
Тюрюдж
Дениз
42
Шахинер
Омер
Али
13
Креспо
Мигель
7
Гюрлер
Сердар
9
Пёнтек
Кшиштоф
34
Гюнок
Мерт
2
Свенссон
Юнас
3
Габриэль
Паулиста
14
Удуохаи
Феликс
26
Масуаку
Артур
6
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
83
Фернандеш
Жедсон
18
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
23
Мучи
Эрнест
9
Киличсой
Семих
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1
Бешикташ
4-2-3-1

История личных встреч

Истанбул Башакшехир
Бешикташ

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед

26 матчей

23.1%
38.5%
38.4%
6 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
8 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

19.2%
38.5%
42.3%
5 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

С
1:1
С
1:0
С
0:2
С
0:1
С
2:2
С
3:2
ТМК
1:0
К
3:2
С
2:3
С
3:2
С
1:0
С
1:1
С
2:1
С
1:0
С
1:0
С
1:1
С
3:1
С
1:1
ТМК
2:1
С
2:2
ТМК
1:1
С
2:0
С
0:0
С
1:2
С
2:2
С
1:1

Голы

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.45
1

Среднее время на гол

61
90

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

1.47
1.27

Среднее время на гол

61
70

Всего голов

38
29

Голов в среднем за матч

1.46
1.12

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
22

Среднее время на гол

61
80

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 6 0.55
Фигейредо Жоау 5 0.45
Тюрюдж Дениз 2 0.18
Опоку Джером 2 (1) 0.18
Гюрлер Сердар 1 0.09
Дуарте Леонардо 1 0.09
Пелкас Димитрис 0 0
Кеман Оливье 0 0
Лима Лукас 0 0
Креспо Мигель 0 0
Оздемир Берат 0 0
Кени Филипп 0 0
Гюрелер Хамза 0 0
Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 8 (5) 0.73
Мучи Эрнест 3 0.27
Силва Рафа 3 0.27
Фернандеш Жедсон 3 0.27
Рашица Милот 1 0.09
Габриэль Паулиста 1 0.09
Масуаку Артур 0 0
Н'Дур Шер 0 0
Киличсой Семих 0 0
Свенссон Юнас 0 0
Мариу Жоау 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шахинер Омер Али 2 0
Тюрюдж Дениз 2 0
Кеман Оливье 2 0
Пёнтек Кшиштоф 2 0
Ба Уссейну 2 0
Эргюн Онур 2 0
Оздемир Берат 2 0
Пелкас Димитрис 0 1
Гюрлер Сердар 1 0
Лима Лукас 1 0
Дуарте Леонардо 1 0
Фигейредо Жоау 1 0
Давидсон 1 0
Креспо Мигель 1 0
Опоку Джером 1 0
Гюрелер Хамза 1 0
Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масуаку Артур 4 0
Топчу Эмир Хан 4 0
Иммобиле Чиро 3 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 0
Гюнок Мерт 2 0
Дестаноглу Эрсин 2 0
Киличсой Семих 2 0
Свенссон Юнас 1 0
Колли Омар 1 0
Силва Рафа 1 0
Рашица Милот 1 0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Бешикташ
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
3
Истанбул Башакшехир
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Бешикташ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

4
10
Истанбул Башакшехир
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Бешикташ
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

6
13

Голы по времени матча

Забито

11
8
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
4
50%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
3
38%
76-90

Пропущено

6
4
6 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
3
50%
2
18%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
27%
76-90

Пропущено

8
6
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
3
38%
2
33%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Забито

17
19
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
0
0%
1
5%
1-15
1
6%
4
21%
16-30
4
24%
6
32%
31-45
4
24%
2
11%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
5
29%
29%
6
32%
76-90

Пропущено

14
10
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
7%
2
20%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
3
21%
3
30%
61-75
2
14%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Копенгаген - Истанбул Башакшехир 2:2 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Истанбул Башакшехир - Эюпспор 1:1 Целе - Истанбул Башакшехир 5:1
Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Рапид Вена 1:2 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Сент-Патрикс 2:0 Сент-Патрикс - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Истанбул Башакшехир - Иберия 1999 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир 0:1 Ла-Фиорита - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Ла-Фиорита 6:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6
Бешикташ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бешикташ - Мальмё 2:1 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Лион - Бешикташ 0:1
Бешикташ - Коньяспор 2:0 Газиантеп - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:3 Аякс - Бешикташ 4:0 Бешикташ - Эюпспор 2:1 Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Бешикташ - Сакарьяспор 2:1 Бешикташ - Генчлербирлиги 2:0 Бешикташ - Бандырмаспор 0:0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
Бешикташ

Точный счет

1:1
2 раза 50%
4:2
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
4 раза 40%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Истанбул Башакшехир
Бешикташ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
4
1
2
2
2.5
1
4
2
2
3.5
1
4
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
4
6
1.5
6
4
2
8
2.5
2
8
2
8
3.5
1
9
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 11 10 1 0 32 - 11 31
2.
Самсунспор
 Заявка 12 8 1 3 24 - 13 25
3.
Фенербахче
 0:0 Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
4.
Эюпспор
 Заявка 12 6 4 2 18 - 11 22
5.
Бешикташ
 0:0 Заявка 11 6 3 2 19 - 10 21
6.
Гёзтепе
 Заявка 11 5 3 3 19 - 13 18
7.
Сивасспор
 0:0 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
8.
Истанбул Башакшехир
 0:0 Заявка 11 4 4 3 17 - 14 16
9.
Коньяспор
 Заявка 12 4 2 6 14 - 20 14
10.
Антальяспор
 Заявка 12 4 2 6 15 - 24 14
11.
Касымпаша
 Заявка 12 3 5 4 16 - 19 14
12.
Ризеспор
 Заявка 11 4 1 6 10 - 19 13
13.
Газиантеп
 Заявка 11 3 3 5 15 - 18 12
14.
Трабзонспор
 Заявка 11 2 6 3 12 - 14 12
15.
Кайсериспор
 Заявка 11 2 6 3 11 - 16 12
16.
Бодрумспор
 Заявка 12 3 2 7 10 - 16 11
17.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
18.
Хатайспор
 Заявка 11 1 3 7 10 - 18 6
19.
Адана Демирспор
 Заявка 11 0 2 9 9 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 6 1 0 19 - 8 19
2.
Гёзтепе
 Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
3.
Эюпспор
 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
4.
Бешикташ
 0:0 Заявка 5 4 0 1 11 - 6 12
5.
Фенербахче
 0:0 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
6.
Самсунспор
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
7.
Сивасспор
 0:0 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
8.
Антальяспор
 Заявка 6 3 1 2 8 - 10 10
9.
Истанбул Башакшехир
 0:0 Заявка 5 2 3 0 11 - 6 9
10.
Газиантеп
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
11.
Коньяспор
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
12.
Трабзонспор
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
13.
Бодрумспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
14.
Ризеспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
15.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
16.
Хатайспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
17.
Кайсериспор
 Заявка 5 0 3 2 5 - 9 3
18.
Касымпаша
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 0 6 5 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Самсунспор
 Заявка 6 5 0 1 14 - 5 15
2.
Фенербахче
 0:0 Заявка 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
4.
Касымпаша
 Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
5.
Бешикташ
 0:0 Заявка 6 2 3 1 8 - 4 9
6.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
7.
Эюпспор
 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
8.
Сивасспор
 0:0 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
9.
Истанбул Башакшехир
 0:0 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
10.
Ризеспор
 Заявка 5 2 0 3 4 - 9 6
11.
Коньяспор
 Заявка 7 2 0 5 8 - 15 6
12.
Аланьяспор
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
13.
Газиантеп
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
14.
Антальяспор
 Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
15.
Бодрумспор
 Заявка 6 1 1 4 4 - 11 4
16.
Трабзонспор
 Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
17.
Гёзтепе
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
19.
Хатайспор
 Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Джеко Эдин 7 (1)
Галатасарай Осимхен Виктор 6 (2)
Эюпспор Тиам Маме 6
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 6
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Гёзтепе Anthony Dennis 1 5
Газиантеп Козловски Кацпер 5
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 3
Кайсериспор Аттама Джозеф 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Истанбул Башакшехир
Ничья
Бешикташ
3.45
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3.50
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3.70
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Истанбул Башакшехир
Бешикташ
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