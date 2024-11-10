Тур: 12. Стадион: Башакшехир Фатих Терим.
0:0
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаФернандеш Жедсон
45' Желтая карточкаКреспо Мигель
65' Желтая карточкаОпоку Джером
88' Желтая карточкаСвенссон Юнас
90' Желтая карточкаШенгезер Мухаммед
90' Желтая карточкаГюнок Мерт
90'+5
Ход матча
20'
45'
65'
86'
88'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
4 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
23
Тюрюдж
Дениз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Дилмен ДенизВратарь
- Защитник
-
75 Каплан ЭмреЗащитник
-
91 ДавидсонПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Беяз ОмерПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Джало МатшуПолузащитник
-
11 Кени ФилиппНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Атан Кагдас
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мариу ЖоауПолузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
-
23 Мучи ЭрнестПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
73 Н'Дур ШерПолузащитник
-
77 Келес ДжанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Бронкхорст Джованни
История личных встреч
Истанбул Башакшехир
Бешикташ
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед
26 матчей
23.1%
38.5%
38.4%
6 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
8 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
19.2%
38.5%
42.3%
5 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1.45
1
Среднее время на гол
61
90
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
1.47
1.27
Среднее время на гол
61
70
Всего голов
38
29
Голов в среднем за матч
1.46
1.12
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
Среднее время на гол
61
80
Бомбардиры внутри турнира
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пёнтек Кшиштоф
|6
|0.55
|Фигейредо Жоау
|5
|0.45
|Тюрюдж Дениз
|2
|0.18
|Опоку Джером
|2 (1)
|0.18
|Гюрлер Сердар
|1
|0.09
|Дуарте Леонардо
|1
|0.09
|Пелкас Димитрис
|0
|0
|Кеман Оливье
|0
|0
|Лима Лукас
|0
|0
|Креспо Мигель
|0
|0
|Оздемир Берат
|0
|0
|Кени Филипп
|0
|0
|Гюрелер Хамза
|0
|0
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|8 (5)
|0.73
|Мучи Эрнест
|3
|0.27
|Силва Рафа
|3
|0.27
|Фернандеш Жедсон
|3
|0.27
|Рашица Милот
|1
|0.09
|Габриэль Паулиста
|1
|0.09
|Масуаку Артур
|0
|0
|Н'Дур Шер
|0
|0
|Киличсой Семих
|0
|0
|Свенссон Юнас
|0
|0
|Мариу Жоау
|0
|0
Карточки
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шахинер Омер Али
|2
|0
|Тюрюдж Дениз
|2
|0
|Кеман Оливье
|2
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|2
|0
|Ба Уссейну
|2
|0
|Эргюн Онур
|2
|0
|Креспо Мигель
|2
|0
|Оздемир Берат
|2
|0
|Опоку Джером
|2
|0
|Пелкас Димитрис
|0
|1
|Гюрлер Сердар
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Дуарте Леонардо
|1
|0
|Фигейредо Жоау
|1
|0
|Давидсон
|1
|0
|Шенгезер Мухаммед
|1
|0
|Гюрелер Хамза
|1
|0
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масуаку Артур
|4
|0
|Топчу Эмир Хан
|4
|0
|Иммобиле Чиро
|3
|0
|Гюнок Мерт
|3
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3
|0
|Свенссон Юнас
|2
|0
|Дестаноглу Эрсин
|2
|0
|Киличсой Семих
|2
|0
|Колли Омар
|1
|0
|Силва Рафа
|1
|0
|Рашица Милот
|1
|0
|Фернандеш Жедсон
|1
|0
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Бешикташ
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
3
Истанбул Башакшехир
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Бешикташ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
4
10
Истанбул Башакшехир
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Бешикташ
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
6
13
Голы по времени матча
Забито
11
8
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
4
50%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
3
38%
76-90
Пропущено
6
4
6 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
3
50%
2
18%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
27%
76-90
Пропущено
8
6
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
3
38%
2
33%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Забито
17
19
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
0
0%
1
5%
1-15
1
6%
4
21%
16-30
4
24%
6
32%
31-45
4
24%
2
11%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
5
29%
29%
6
32%
76-90
Пропущено
14
10
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
7%
2
20%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
3
21%
3
30%
61-75
2
14%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Копенгаген - Истанбул Башакшехир 2:2 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Истанбул Башакшехир - Эюпспор 1:1 Целе - Истанбул Башакшехир 5:1
Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Рапид Вена 1:2 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Сент-Патрикс 2:0 Сент-Патрикс - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Истанбул Башакшехир - Иберия 1999 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир 0:1 Ла-Фиорита - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Ла-Фиорита 6:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6
Бешикташ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бешикташ - Мальмё 2:1 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Лион - Бешикташ 0:1
Бешикташ - Коньяспор 2:0 Газиантеп - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:3 Аякс - Бешикташ 4:0 Бешикташ - Эюпспор 2:1 Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Бешикташ - Сакарьяспор 2:1 Бешикташ - Генчлербирлиги 2:0 Бешикташ - Бандырмаспор 0:0
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
Бешикташ
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Истанбул Башакшехир
Бешикташ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
41
23
14
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
101
47
65
29
29
29
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|32 - 11
|31
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 9
|26
|3.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|24 - 13
|25
|4.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|18 - 11
|22
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|6.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 13
|18
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 20
|17
|8.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 14
|16
|9.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 20
|14
|10.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 24
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 19
|14
|12.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 19
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 18
|12
|14.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 14
|12
|15.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 16
|12
|16.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|17.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 14
|10
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 18
|6
|19.
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|9 - 25
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 8
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|5.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 10
|10
|9.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 6
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|5 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 6
|14
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|5.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 7
|9
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 15
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|8
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|7 (1)
|Фенербахче
|Тадич Душан
|6 (3)
|Галатасарай
|Осимхен Виктор
|6 (2)
|Эюпспор
|Тиам Маме
|6
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|2 4
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|1 5
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|5
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 3
|Кайсериспор
|Аттама Джозеф
|1 3