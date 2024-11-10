  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Истанбул Башакшехир
0:0
Конец матча
Бешикташ
0'
20' Желтая карточка
Фернандеш Жедсон
45' Желтая карточка
Креспо Мигель
65' Желтая карточка
Опоку Джером
88' Желтая карточка
Свенссон Юнас
90' Желтая карточка
Шенгезер Мухаммед
90' Желтая карточка
Гюнок Мерт
90'+5

Ход матча

20'
 
Фернандеш Жедсон
45'
Креспо Мигель
 
62'
Эргюн Онур
Шахинер Омер Али
 
63'
Озджан Беркай
Креспо Мигель
 
65'
Опоку Джером
 
66'
 
Рашица Милот
Киличсой Семих
77'
Кеман Оливье
Оздемир Берат
 
83'
Фигейредо Жоау
Гюрлер Сердар
 
84'
Кени Филипп
Пёнтек Кшиштоф
 
86'
 
Хекимоглу Эрхан
Мучи Эрнест
86'
 
Учан Салих
Мариу Жоау
88'
 
Свенссон Юнас
90'
Шенгезер Мухаммед
 
90'
 
Гюнок Мерт

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 4 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
16
Шенгезер
Мухаммед
5
Дуарте
Леонардо
15
Гюрелер
Хамза
3
Опоку
Джером
6
Лима
Лукас
2
Оздемир
Берат
23
Тюрюдж
Дениз
42
Шахинер
Омер
Али
13
Креспо
Мигель
7
Гюрлер
Сердар
9
Пёнтек
Кшиштоф
34
Гюнок
Мерт
2
Свенссон
Юнас
3
Габриэль
Паулиста
14
Удуохаи
Феликс
26
Масуаку
Артур
6
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
83
Фернандеш
Жедсон
18
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
23
Мучи
Эрнест
9
Киличсой
Семих
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1
Бешикташ
4-2-3-1

История личных встреч

Истанбул Башакшехир
Бешикташ

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед

26 матчей

23.1%
38.5%
38.4%
6 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
8 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

19.2%
38.5%
42.3%
5 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

С
1:1
С
1:0
С
0:2
С
0:1
С
2:2
С
3:2
ТМК
1:0
К
3:2
С
2:3
С
3:2
С
1:0
С
1:1
С
2:1
С
1:0
С
1:0
С
1:1
С
3:1
С
1:1
ТМК
2:1
С
2:2
ТМК
1:1
С
2:0
С
0:0
С
1:2
С
2:2
С
1:1

Голы

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.45
1

Среднее время на гол

61
90

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

1.47
1.27

Среднее время на гол

61
70

Всего голов

38
29

Голов в среднем за матч

1.46
1.12

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
22

Среднее время на гол

61
80

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 6 0.55
Фигейредо Жоау 5 0.45
Тюрюдж Дениз 2 0.18
Опоку Джером 2 (1) 0.18
Гюрлер Сердар 1 0.09
Дуарте Леонардо 1 0.09
Пелкас Димитрис 0 0
Кеман Оливье 0 0
Лима Лукас 0 0
Креспо Мигель 0 0
Оздемир Берат 0 0
Кени Филипп 0 0
Гюрелер Хамза 0 0
Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 8 (5) 0.73
Мучи Эрнест 3 0.27
Силва Рафа 3 0.27
Фернандеш Жедсон 3 0.27
Рашица Милот 1 0.09
Габриэль Паулиста 1 0.09
Масуаку Артур 0 0
Н'Дур Шер 0 0
Киличсой Семих 0 0
Свенссон Юнас 0 0
Мариу Жоау 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шахинер Омер Али 2 0
Тюрюдж Дениз 2 0
Кеман Оливье 2 0
Пёнтек Кшиштоф 2 0
Ба Уссейну 2 0
Эргюн Онур 2 0
Креспо Мигель 2 0
Оздемир Берат 2 0
Опоку Джером 2 0
Пелкас Димитрис 0 1
Гюрлер Сердар 1 0
Лима Лукас 1 0
Дуарте Леонардо 1 0
Фигейредо Жоау 1 0
Давидсон 1 0
Шенгезер Мухаммед 1 0
Гюрелер Хамза 1 0
Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масуаку Артур 4 0
Топчу Эмир Хан 4 0
Иммобиле Чиро 3 0
Гюнок Мерт 3 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 0
Свенссон Юнас 2 0
Дестаноглу Эрсин 2 0
Киличсой Семих 2 0
Колли Омар 1 0
Силва Рафа 1 0
Рашица Милот 1 0
Фернандеш Жедсон 1 0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Бешикташ
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
3
Истанбул Башакшехир
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Бешикташ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

4
10
Истанбул Башакшехир
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Бешикташ
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

6
13

Голы по времени матча

Забито

11
8
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
4
50%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
3
38%
76-90

Пропущено

6
4
6 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
3
50%
2
18%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
27%
76-90

Пропущено

8
6
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
3
38%
2
33%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Забито

17
19
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
0
0%
1
5%
1-15
1
6%
4
21%
16-30
4
24%
6
32%
31-45
4
24%
2
11%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
5
29%
29%
6
32%
76-90

Пропущено

14
10
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
7%
2
20%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
3
21%
3
30%
61-75
2
14%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Копенгаген - Истанбул Башакшехир 2:2 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Истанбул Башакшехир - Эюпспор 1:1 Целе - Истанбул Башакшехир 5:1
Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Рапид Вена 1:2 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Сент-Патрикс 2:0 Сент-Патрикс - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Истанбул Башакшехир - Иберия 1999 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир 0:1 Ла-Фиорита - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Ла-Фиорита 6:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6
Бешикташ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бешикташ - Мальмё 2:1 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Лион - Бешикташ 0:1
Бешикташ - Коньяспор 2:0 Газиантеп - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:3 Аякс - Бешикташ 4:0 Бешикташ - Эюпспор 2:1 Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Бешикташ - Сакарьяспор 2:1 Бешикташ - Генчлербирлиги 2:0 Бешикташ - Бандырмаспор 0:0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
Бешикташ

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Истанбул Башакшехир
Бешикташ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
4
1
2
3
2.5
1
4
2
3
3.5
1
4
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
1
4
7
1.5
6
5
2
9
2.5
2
9
2
9
3.5
1
10
1
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 11 10 1 0 32 - 11 31
2.
Фенербахче
 Заявка 11 8 2 1 27 - 9 26
3.
Самсунспор
 Заявка 12 8 1 3 24 - 13 25
4.
Эюпспор
 Заявка 12 6 4 2 18 - 11 22
5.
Бешикташ
 Заявка 11 6 3 2 19 - 10 21
6.
Гёзтепе
 Заявка 11 5 3 3 19 - 13 18
7.
Сивасспор
 Заявка 12 5 2 5 17 - 20 17
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 4 4 3 17 - 14 16
9.
Коньяспор
 Заявка 12 4 2 6 14 - 20 14
10.
Антальяспор
 Заявка 12 4 2 6 15 - 24 14
11.
Касымпаша
 Заявка 12 3 5 4 16 - 19 14
12.
Ризеспор
 Заявка 11 4 1 6 10 - 19 13
13.
Газиантеп
 Заявка 11 3 3 5 15 - 18 12
14.
Трабзонспор
 Заявка 11 2 6 3 12 - 14 12
15.
Кайсериспор
 Заявка 11 2 6 3 11 - 16 12
16.
Бодрумспор
 Заявка 12 3 2 7 10 - 16 11
17.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
18.
Хатайспор
 Заявка 11 1 3 7 10 - 18 6
19.
Адана Демирспор
 Заявка 11 0 2 9 9 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 6 1 0 19 - 8 19
2.
Гёзтепе
 Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
3.
Эюпспор
 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
4.
Фенербахче
 Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
5.
Бешикташ
 Заявка 5 4 0 1 11 - 6 12
6.
Самсунспор
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
7.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
8.
Антальяспор
 Заявка 6 3 1 2 8 - 10 10
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 2 3 0 11 - 6 9
10.
Газиантеп
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
11.
Коньяспор
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
12.
Трабзонспор
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
13.
Бодрумспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
14.
Ризеспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
15.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
16.
Хатайспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
17.
Кайсериспор
 Заявка 5 0 3 2 5 - 9 3
18.
Касымпаша
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 0 6 5 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Самсунспор
 Заявка 6 5 0 1 14 - 5 15
2.
Фенербахче
 Заявка 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
4.
Касымпаша
 Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
5.
Бешикташ
 Заявка 6 2 3 1 8 - 4 9
6.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
7.
Эюпспор
 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
9.
Сивасспор
 Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
10.
Ризеспор
 Заявка 5 2 0 3 4 - 9 6
11.
Коньяспор
 Заявка 7 2 0 5 8 - 15 6
12.
Аланьяспор
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
13.
Газиантеп
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
14.
Антальяспор
 Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
15.
Бодрумспор
 Заявка 6 1 1 4 4 - 11 4
16.
Трабзонспор
 Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
17.
Гёзтепе
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
19.
Хатайспор
 Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Джеко Эдин 7 (1)
Фенербахче Тадич Душан 6 (3)
Галатасарай Осимхен Виктор 6 (2)
Эюпспор Тиам Маме 6
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Гёзтепе Anthony Dennis 1 5
Газиантеп Козловски Кацпер 5
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 3
Кайсериспор Аттама Джозеф 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Истанбул Башакшехир 0:0 Бешикташ онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный