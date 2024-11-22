Тур: 5. Стадион: HBF Park.
0:0
Первый тайм: 31'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
13
Cameron
Cook
19
Рисдон
Джош
33
Luis
Canga
20
Остлер
Трент
26
Khoa
Ngo
22
Таггарт
Адам
13
Расселл
Тэйт
22
Kane
Vidmar
19
Noah
Botic
- Основной состав
-
13 Cameron CookВратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Защитник
-
33 Luis CangaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Остлер ТрентПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Khoa NgoПолузащитник
- Нападающий
-
22 Таггарт АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дэвид Здрилич
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Расселл ТэйтЗащитник
-
22 Kane VidmarЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Noah BoticНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
20 Abel Walatee
-
-
24 Michael Ruhs
-
-
Главный тренер: John Aloisi
История личных встреч
Перт Глори
Вестерн Юнайтед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
12 матчей
16.7%
8.3%
75%
2 победы 1 ничья 9 побед
Первый тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
2.67
1.83
Среднее время на гол
33
49
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
2.08
1.42
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
43
63
Бомбардиры внутри турнира
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Adam Bugarija
|1
|0.2
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ибусуки Хироси
|1
|0.2
|Тергейт Ангус
|1
|0.2
|Kane Vidmar
|1
|0.2
|Noah Botic
|0
|0
|Dylan Leonard
|0
|0
Карточки
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амзауи Анас
|1
|0
|Пеннингтон Николас
|1
|0
|Карлуччо Джеррод
|1
|0
|Andriano Lebib
|1
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Имаи Томоки
|1
|0
|Паскуали Себастьян
|1
|0
|Тергейт Ангус
|1
|0
|Abel Walatee
|1
|0
Результаты матчей
Перт Глори
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Вестерн Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Перт Глори
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Вестерн Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
0
1
Перт Глори
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Вестерн Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
2
33%
1
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
13
4
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
15%
1
25%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
1
25%
31-45
2
15%
1
25%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Перт Глори
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Перт Глори - Мельбурн Сити 0:5 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 0:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:2 Макартур - Перт Глори 6:1
Моретон Бэй Юнайтед - Перт Глори 3:2 Сорренто - Перт Глори 0:3 Перт Глори - Мельбурн Сити 5:4 Брисбен Роар - Перт Глори 2:4 Армадале - Перт Глори 2:4 ФК Сидней - Перт Глори 7:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:4 Мельбурн Сити - Перт Глори 8:0 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:4 Перт Глори - ФК Сидней 1:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Перт Глори - Брисбен Роар 3:2
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 0:1 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 1:1
Вестерн Юнайтед - Джордж Кросс 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:0 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:4 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 3:3 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 4:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 4:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2
Результаты матчей
Перт Глори
Вестерн Юнайтед
Точный счет
0:2
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Перт Глори
Вестерн Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|4.
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|10 - 6
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|4
|1
|1
|2
|9 - 8
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|10.
|4
|0
|3
|1
|1 - 4
|3
|11.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|12.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|1 - 13
|2
|13.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|7 - 3
|3
|5.
|3
|1
|0
|2
|8 - 7
|3
|6.
|3
|0
|2
|1
|0 - 3
|2
|7.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|9.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 7
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|9.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Макартур
|Яколиш Марин
|4 (2)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Миланович Николас
|4 (1)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|2 (2)
|Макартур
|Жермен Валер
|2 (1)
|Аделаида Юнайтед
|Клаф Зак
|2 (1)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|3
|ФК Сидней
|Hayden Matthews
|1 1
|ФК Сидней
|Грант Райан
|2
|Мельбурн Виктори
|Герия Джейсон
|2
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|2