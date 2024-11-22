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  4. A-Лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Перт Глори
1:3
Конец матча
Вестерн Юнайтед
0'
1:0
52' Гол
Остлер Трент
1:1
60' Гол
Dylan Leonard
1:2
65' Гол
Ибусуки Хироси
1:3
76' Гол
Ибусуки Хироси
80' Желтая карточка
Рисдон Джош
90' Красная карточка
Dylan Leonard
90'+6
13
Cameron
Cook
19
Рисдон
Джош
5
Lachlan
Barr
33
Luis
Canga
3
Амзауи
Анас
7
Пеннингтон
Николас
20
Остлер
Трент
12
Гомулка
Тарас
26
Khoa
Ngo
11
Hiroaki
Aoyama
22
Таггарт
Адам
33
Саттон
Мэттью
13
Расселл
Тэйт
22
Kane
Vidmar
30
Dylan
Leonard
17
Benjamin
Garuccio
77
Дандзаки
Рику
32
Тергейт
Ангус
21
Паскуали
Себастьян
10
Matthew
Grimaldi
19
Noah
Botic
9
Ибусуки
Хироси
Перт Глори
Вестерн Юнайтед

История личных встреч

Перт Глори
Вестерн Юнайтед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

12 матчей

16.7%
8.3%
75%
2 победы 1 ничья 9 побед

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед

История матчей

3:4
1:0
1:2
2:1
2:1
6:0
0:2
1:0
3:0
5:4
0:2
1:1

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

2.67
1.83

Среднее время на гол

33
49

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

2.08
1.42

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

43
63

Бомбардиры внутри турнира

Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Остлер Трент 1 0.2
Adam Bugarija 1 0.2
Таггарт Адам 0 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибусуки Хироси 3 0.6
Dylan Leonard 1 0.2
Тергейт Ангус 1 0.2
Kane Vidmar 1 0.2
Noah Botic 0 0

Карточки

Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисдон Джош 1 0
Амзауи Анас 1 0
Пеннингтон Николас 1 0
Карлуччо Джеррод 1 0
Andriano Lebib 1 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dylan Leonard 0 1
Имаи Томоки 1 0
Паскуали Себастьян 1 0
Тергейт Ангус 1 0
Abel Walatee 1 0

Результаты матчей

Перт Глори
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Вестерн Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
3
Перт Глори
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Вестерн Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

0
1
Перт Глори
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Вестерн Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

10
3
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
1
33%
31-45
3
30%
1
33%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
2
33%
1
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

16
5
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
13%
1
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
1
20%
31-45
3
19%
2
40%
46-60
2
13%
1
20%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Перт Глори
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Перт Глори - Мельбурн Сити 0:5 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 0:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:2 Макартур - Перт Глори 6:1
Моретон Бэй Юнайтед - Перт Глори 3:2 Сорренто - Перт Глори 0:3 Перт Глори - Мельбурн Сити 5:4 Брисбен Роар - Перт Глори 2:4 Армадале - Перт Глори 2:4 ФК Сидней - Перт Глори 7:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:4 Мельбурн Сити - Перт Глори 8:0 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:4 Перт Глори - ФК Сидней 1:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Перт Глори - Брисбен Роар 3:2
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 0:1 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 1:1
Вестерн Юнайтед - Джордж Кросс 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:0 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:4 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 3:3 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 4:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 4:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2

Результаты матчей

Перт Глори
Вестерн Юнайтед

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Перт Глори
Вестерн Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Окленд ФК
 3 3 0 0 5 - 0 9
3.
Мельбурн Сити
 4 3 0 1 8 - 3 9
4.
Аделаида Юнайтед
 3 2 1 0 7 - 5 7
5.
Веллингтон Феникс
 4 2 1 1 6 - 3 7
6.
Макартур
 4 2 0 2 10 - 6 6
7.
ФК Сидней
 4 2 0 2 6 - 6 6
8.
Централ Кост Маринерс
 2:1 5 1 3 1 3 - 5 6
9.
Вестерн Юнайтед
 5 1 2 2 6 - 6 5
10.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 1 1 2 9 - 8 4
11.
Ньюкасл Джетс
 1:2 4 1 0 3 4 - 8 3
12.
Перт Глори
 5 0 1 4 2 - 16 1
13.
Брисбен Роар
 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Мельбурн Виктори
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Аделаида Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Макартур
 2 1 0 1 7 - 3 3
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 0 2 8 - 7 3
6.
Централ Кост Маринерс
 2:1 3 0 2 1 0 - 3 2
7.
Вестерн Юнайтед
 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Веллингтон Феникс
 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
Брисбен Роар
 1 0 0 1 2 - 3 0
10.
ФК Сидней
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Мельбурн Сити
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
Ньюкасл Джетс
 1:2 2 0 0 2 1 - 3 0
13.
Перт Глори
 3 0 0 3 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Веллингтон Феникс
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
ФК Сидней
 3 2 0 1 5 - 4 6
4.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Централ Кост Маринерс
 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Вестерн Юнайтед
 3 1 1 1 5 - 4 4
7.
Окленд ФК
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Аделаида Юнайтед
 1 1 0 0 4 - 3 3
9.
Макартур
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Ньюкасл Джетс
 1:2 2 1 0 1 3 - 5 3
11.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Перт Глори
 2 0 1 1 1 - 6 1
13.
Брисбен Роар
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Макартур Яколиш Марин 4 (2)
Вестерн Сидней Уондерерс Миланович Николас 4 (1)
Вестерн Юнайтед Ибусуки Хироси 3
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 2 (2)
Макартур Жермен Валер 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 3
ФК Сидней Hayden Matthews 1 1
ФК Сидней Грант Райан 2
Мельбурн Виктори Герия Джейсон 2
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 2
Весь список
  • 80'
    Рисдон Джош получил желтую карточку от судьи
  • 76'
    Matthew Grimaldi уходит с поля. Abel Walatee выходит вместо него
  • 76'
    Расселл Тэйт уходит с поля. Charbel Shamoon выходит вместо него
  • 76'
    Ноа Ботич сделал результативную передачу.
  • 76'
    Г О О О О Л - Ибусуки Хироси бьет в цель!
  • 65'
    Ноа Ботич сделал результативную передачу.
  • 65'
    Г О О О О Л - Ибусуки Хироси бьет в цель!
  • 63'
    Khoa Ngo уходит с поля. Abdelelah Faisal выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 60'
      Ноа Ботич сделал результативную передачу.
    • 60'
      Г О О О О Л - Dylan Leonard бьет в цель!
    • 52'
      Таггарт Адам сделал результативную передачу.
    • 52'
      Г О О О О Л - Trent Ostler бьет в цель!
    • 46'
      Hiroaki Aoyama уходит с поля. Adam Bugarija выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Паскуали Себастьян уходит с поля. Rhys Bozinovski выходит вместо него
    • Судья начинает матч
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