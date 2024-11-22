Тур: 5. Стадион: McDonald Jones Stadium.
1:1
Второй тайм: 70'
0'
6' Желтая карточкаCallum Timmins
35' Желтая карточкаКуол Алоу
1:0
64' ГолThomas Aquilina
1:1
66' ГолКальтак Брайан
Ход матча
35'
64'
1:0
66'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Mark
Natta
14
Ингем
Дэйн
15
Роу
Сторм
33
Полл
Натан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ингем ДэйнНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Джеймс НоаВратарь
-
22 Гибсон БенЗащитник
- Защитник
-
-
10 Wellissol
-
28 Will Dobson
-
29 Justin Vidic
-
Главный тренер: Robert Stanton
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
- Защитник
-
33 Полл НатанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Фейхао ВиторНападающий
-
17 Sabit Ngor
-
-
36 Haine Eames
-
Главный тренер: Джексон Марк
История личных встреч
Ньюкасл Джетс
Централ Кост Маринерс
25 матчей
72%
28%
18 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
52%
56%
13 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
52%
40%
8%
13 побед 10 ничьих 0 побед
28 матчей
17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы
Первый тайм
32.1%
67.9%
0 побед 9 ничьих 17 побед
Второй тайм
32.1%
67.9%
0 побед 9 ничьих 21 победа
53 матча
34%
22.6%
43.4%
18 побед 12 ничьих 23 победы
Первый тайм
24.5%
43.4%
32.1%
13 побед 23 ничьи 17 побед
Второй тайм
24.5%
35.8%
39.7%
13 побед 19 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
30
33
Голов в среднем за матч
1.2
1.18
Среднее время на гол
75
76
Всего голов
39
35
Голов в среднем за матч
1.39
1.4
Среднее время на гол
64
64
Всего голов
69
68
Голов в среднем за матч
1.3
1.28
Тотал матчей
2.5
49
Больше 92%
Меньше 8%
4
38
Больше 72%
Меньше 28%
15
23
Больше 43%
Меньше 57%
30
11
Больше 21%
Меньше 79%
42
6
Больше 11%
Меньше 89%
47
5
Больше 9%
Меньше 91%
48
2
Больше 4%
Меньше 96%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
52
Среднее время на гол
69
70
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Eli Adams
|2
|0.5
|Грозос Костандинос
|1 (1)
|0.25
|Гибсон Бен
|0
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sabit Ngor
|1
|0.2
Карточки
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Callum Timmins
|2
|0
|Thomas Aquilina
|2
|0
|Ингем Дэйн
|1
|0
|Грозос Костандинос
|1
|0
|Eli Adams
|1
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккалмонт Алфи
|2
|0
|Куол Алоу
|1
|0
|Брито Микаель
|1
|0
|Harrison Steele
|1
|0
|Sasha Kuzevski
|1
|0
|Полл Натан
|1
|0
|Haine Eames
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл Джетс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Централ Кост Маринерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Ньюкасл Джетс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
2
0
Ньюкасл Джетс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Централ Кост Маринерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
2
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 4:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 3:4
Рокдейл Сити Санс - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 4:1 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 0:2 Ньюкасл Джетс - ФК Сидней 3:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 0:0 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 0:3 Централ Кост Маринерс - Шанхай Шеньхуа 2:2 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:1
Шанхай Порт - Централ Кост Маринерс 3:2 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 0:0 Централ Кост Маринерс - Бурирам Юнайтед 1:2 Шаньдун Тайшань - Централ Кост Маринерс 3:1 Хейдельберг Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 3:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 0:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 1:2 Аль-Ахед - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Абдыш-Ата 3:0 Абдыш-Ата - Централ Кост Маринерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1
Результаты матчей
Ньюкасл Джетс
Централ Кост Маринерс
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:0
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
3 раза 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл Джетс
Централ Кост Маринерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|4.
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|10 - 6
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|9 - 8
|4
|10.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|11.
|1:1
|5
|0
|4
|1
|2 - 5
|4
|12.
|5
|0
|1
|4
|2 - 16
|1
|13.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|7 - 3
|3
|5.
|3
|1
|0
|2
|8 - 7
|3
|6.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|0 - 3
|2
|7.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|10.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Макартур
|Яколиш Марин
|4 (2)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Миланович Николас
|4 (1)
|Вестерн Юнайтед
|Ибусуки Хироси
|3
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|2 (2)
|Макартур
|Жермен Валер
|2 (1)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|3
|ФК Сидней
|Hayden Matthews
|1 1
|ФК Сидней
|Грант Райан
|2
|Мельбурн Виктори
|Герия Джейсон
|2
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|2