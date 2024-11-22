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  3. Австралия
  4. A-Лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Ньюкасл Джетс
1:1
Второй тайм: 70'
Централ Кост Маринерс
0'
6' Желтая карточка
Callum Timmins
35' Желтая карточка
Куол Алоу
1:0
64' Гол
Thomas Aquilina
1:1
66' Гол
Кальтак Брайан
1
Скотт
Райан
39
Thomas
Aquilina
33
Mark
Natta
4
Phillip
Cancar
15
Сусняр
Александар
7
Eli
Adams
17
Грозос
Костандинос
37
Бейлисс
Лаклан
14
Ингем
Дэйн
19
Callum
Timmins
13
Clayton
Taylor
40
Dylan
Peraic-Cullen
15
Роу
Сторм
3
Кальтак
Брайан
33
Полл
Натан
27
Sasha
Kuzevski
8
Маккалмонт
Алфи
16
Harrison
Steele
12
Маурагис
Лукас
10
Брито
Микаель
9
Куол
Алоу
37
Bailey
Brandtman
Ньюкасл Джетс
Централ Кост Маринерс

История личных встреч

Ньюкасл Джетс
Централ Кост Маринерс

25 матчей

72%
28%
18 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

52%
56%
13 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

52%
40%
8%
13 побед 10 ничьих 0 побед

28 матчей

17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы

Первый тайм

32.1%
67.9%
0 побед 9 ничьих 17 побед

Второй тайм

32.1%
67.9%
0 побед 9 ничьих 21 победа

53 матча

34%
22.6%
43.4%
18 побед 12 ничьих 23 победы

Первый тайм

24.5%
43.4%
32.1%
13 побед 23 ничьи 17 побед

Второй тайм

24.5%
35.8%
39.7%
13 побед 19 ничьих 21 победа

История матчей

1:3
0:1
3:1
1:3
3:0
1:2
2:0
2:4
1:2
0:2
0:1
1:0
0:0
4:3
1:1
2:3
1:0
1:2
2:8
2:0
1:5
2:0
1:1
1:1
2:4
0:1
1:1
0:0
1:0
3:1
3:0
2:2
0:0
0:2
2:1
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:0
ТМС
0:1
ХАЛ
0:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
0:0

Голы

Всего голов

30
33

Голов в среднем за матч

1.2
1.18

Среднее время на гол

75
76

Всего голов

39
35

Голов в среднем за матч

1.39
1.4

Среднее время на гол

64
64

Всего голов

69
68

Голов в среднем за матч

1.3
1.28

Тотал матчей

2.5
49
Больше 92%
Меньше 8%
4
38
Больше 72%
Меньше 28%
15
23
Больше 43%
Меньше 57%
30
11
Больше 21%
Меньше 79%
42
6
Больше 11%
Меньше 89%
47
5
Больше 9%
Меньше 91%
48
2
Больше 4%
Меньше 96%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
52

Среднее время на гол

69
70

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Eli Adams 2 0.5
Грозос Костандинос 1 (1) 0.25
Гибсон Бен 0 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sabit Ngor 1 0.2

Карточки

Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Callum Timmins 2 0
Thomas Aquilina 2 0
Ингем Дэйн 1 0
Грозос Костандинос 1 0
Eli Adams 1 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккалмонт Алфи 2 0
Куол Алоу 1 0
Брито Микаель 1 0
Harrison Steele 1 0
Sasha Kuzevski 1 0
Полл Натан 1 0
Haine Eames 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл Джетс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Централ Кост Маринерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Ньюкасл Джетс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

2
0
Ньюкасл Джетс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Централ Кост Маринерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
2
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 4:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 3:4
Рокдейл Сити Санс - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 4:1 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 0:2 Ньюкасл Джетс - ФК Сидней 3:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 0:0 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 0:3 Централ Кост Маринерс - Шанхай Шеньхуа 2:2 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:1
Шанхай Порт - Централ Кост Маринерс 3:2 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 0:0 Централ Кост Маринерс - Бурирам Юнайтед 1:2 Шаньдун Тайшань - Централ Кост Маринерс 3:1 Хейдельберг Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 3:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 0:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 1:2 Аль-Ахед - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Абдыш-Ата 3:0 Абдыш-Ата - Централ Кост Маринерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1

Результаты матчей

Ньюкасл Джетс
Централ Кост Маринерс

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:0
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
3 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл Джетс
Централ Кост Маринерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1
2
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Окленд ФК
 3 3 0 0 5 - 0 9
3.
Мельбурн Сити
 4 3 0 1 8 - 3 9
4.
Аделаида Юнайтед
 3 2 1 0 7 - 5 7
5.
Веллингтон Феникс
 4 2 1 1 6 - 3 7
6.
Макартур
 4 2 0 2 10 - 6 6
7.
ФК Сидней
 4 2 0 2 6 - 6 6
8.
Вестерн Юнайтед
 5 1 2 2 6 - 6 5
9.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 1 1 2 9 - 8 4
10.
Ньюкасл Джетс
 1:1 4 1 1 2 4 - 7 4
11.
Централ Кост Маринерс
 1:1 5 0 4 1 2 - 5 4
12.
Перт Глори
 5 0 1 4 2 - 16 1
13.
Брисбен Роар
 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Мельбурн Виктори
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Аделаида Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Макартур
 2 1 0 1 7 - 3 3
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 0 2 8 - 7 3
6.
Централ Кост Маринерс
 1:1 3 0 2 1 0 - 3 2
7.
Ньюкасл Джетс
 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Вестерн Юнайтед
 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Веллингтон Феникс
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Брисбен Роар
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
ФК Сидней
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Мельбурн Сити
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Перт Глори
 3 0 0 3 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Веллингтон Феникс
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
ФК Сидней
 3 2 0 1 5 - 4 6
4.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Вестерн Юнайтед
 3 1 1 1 5 - 4 4
6.
Окленд ФК
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Аделаида Юнайтед
 1 1 0 0 4 - 3 3
8.
Макартур
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Ньюкасл Джетс
 1:1 2 1 0 1 3 - 5 3
10.
Централ Кост Маринерс
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Перт Глори
 2 0 1 1 1 - 6 1
13.
Брисбен Роар
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Макартур Яколиш Марин 4 (2)
Вестерн Сидней Уондерерс Миланович Николас 4 (1)
Вестерн Юнайтед Ибусуки Хироси 3
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 2 (2)
Макартур Жермен Валер 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 3
ФК Сидней Hayden Matthews 1 1
ФК Сидней Грант Райан 2
Мельбурн Виктори Герия Джейсон 2
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 66'
    Harrison Steele сделал результативную передачу.
  • 66'
    Г О О О О Л - Brian Kaltak бьет в цель!
  • 64'
    Г О О О О Л - Thomas Aquilina бьет в цель!
  • 63'
    Клэйтон Тэйлор уходит с поля. Ben Gibson выходит вместо него
  • 59'
    Bailey Brandtman уходит с поля. Эдмондсон Райан выходит вместо него
  • 58'
    Sasha Kuzevski уходит с поля. Sabit Ngor выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Куол Алоу получил желтую карточку от судьи
  • 6'
    Callum Timmins получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится победой Централ Кост Маринерс.
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