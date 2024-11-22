Первый тайм

14' На стыке 13-й и 14-й минут Абдуррахман Гариб навесил справа со штрафного удара "Аль-Насра", а Али Алавжами пробил головой левее створа.

12' Абдуррахман Гариб слишком высоко подал угловой "Аль-Насра" с левого фланга, зато на противоположном фланге сфолил Мохаммед аль-Шамат. Это штрафной удар для хозяев сродни угловому по сути.

11' Теперь низовую передачу сделал Габриэл Анжело с правой стороны, снова не на Криштиану Роналду, а Джехад Ахм рискованно подкинул мяч, и Коэн Кастельс всё-таки смахнул его на угловой.

10' "Аль-Наср" провёл контратаку, Габриэл Анжело осуществил навес с правого фланга и не нашёл Криштиану Роналду, послал мяч за лицевую линию.

9' Подали гости угловой с правого фланга, и верх выиграли хозяева, выбили мяч из своей штрафной площади.

8' Найтан Нандес в атаке "Аль-Кадисии" делал передачу с правого фланга, а Мохамед Симакан постарался и выбил мяч на угловой.