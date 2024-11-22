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  3. Саудовская Аравия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Аль-Наср Эр-Рияд
0:0
Первый тайм: 14'
Аль-Кадисия Эль-Хубар
0'
Прогнозы 121
Аль-Наср Эр-Рияд 97.5% (118)
X 2.5% (3)
Аль-Кадисия Эль-Хубар 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Аль-Наср Эр-Рияд
Ничья
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24
Бенто
Крепски
2
Аль-Ганам
Султан
3
Симакан
Мохамед
78
Алавжами
Али
12
Аль-Бушайль
Наваф
25
Отавио
Эдмилсон
11
Брозович
Марсело
29
Гариб
Абдуррахман
20
Габриэл
Анжело
10
Мане
Садио
7
Роналду
Криштиану
1
Кастельс
Коэн
4
Ахм
Джехад
6
Начо
Фернандес
17
Альварес
Гастон
2
Аль-Шамат
Мохаммед
7
Аль-Аммар
Турки
8
Нандес
Найтан
11
Абдулла
Хаззази
Али
88
Пуэртас
Кэмерон
10
Обамеянг
Пьер-Эмерик
33
Киньонес
Хулиан
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Кадисия Эль-Хубар

История личных встреч

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Кадисия Эль-Хубар

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

10 матчей

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.6
1.8

Среднее время на гол

56
50

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.8
0.4

Среднее время на гол

50
225

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.7
1.1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

52
81

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 6 (4) 0.55
Талиска Андерсон 6 (1) 0.55
Мане Садио 3 0.27
Лапорт Эмерик 2 0.18
Брозович Марсело 1 0.09
Аль-Наджи Салем 1 0.09
Габриэл Анжело 1 0.09
Отавио Эдмилсон 0 0
Алавжами Али 0 0
Гариб Абдуррахман 0 0
Аль-Бушайль Наваф 0 0
Аль-Кадисия Эль-Хубар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киньонес Хулиан 4 0.36
Обамеянг Пьер-Эмерик 4 (2) 0.36
Аль-Аммар Турки 2 0.18
Аль-Отман Абдулазиз 2 0.18
Альварес Гастон 1 0.09
Аль-Шамат Мохаммед 0 0
Фернандес Игнасио 0 0
Нандес Найтан 0 0
Альмена Икер 0 0

Карточки

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 3 0
Симакан Мохамед 1 1
Отавио Эдмилсон 2 0
Аль-Хайбари Абдулла 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Мане Садио 1 0
Лапорт Эмерик 1 0
Талиска Андерсон 1 0
Алавжами Али 1 0
Мухтар Али 1 0
Аль-Ганам Султан 1 0
Аль-Хассан Али 1 0
Бенто Крепски 1 0
Аль-Наджи Салем 1 0
Хагави Саад 1 0
Аль-Кадисия Эль-Хубар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нандес Найтан 4 0
Киньонес Хулиан 2 1
Начо Фернандес 2 0
Фернандес Игнасио 2 0
Абдулла Хаззази Али 2 0
Альварес Гастон 2 0
Альмена Икер 2 0
Кассем Мохаммед 1 0
Аль-Монассар Хусейн 1 0
Асири Хаитхам 1 0
Аль-Шамат Мохаммед 1 0
Saif Rashad 1 0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Аль-Кадисия Эль-Хубар
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Аль-Кадисия Эль-Хубар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

14
8
Аль-Наср Эр-Рияд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Аль-Кадисия Эль-Хубар
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

16
10

Голы по времени матча

Забито

7
5
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
14%
1
20%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

4
5
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Забито

14
8
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
1
7%
1
13%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
4
50%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
5
36%
2
25%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

21
13
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
2
10%
2
15%
1-15
4
19%
1
8%
16-30
5
24%
5
38%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
5
24%
4
31%
76-90

Пропущено

8
7
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
2
29%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
3
38%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 5:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:1
Аль-Хулуд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:3 Эстеглаль Тегеран - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Оруба Эль-Джауф 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Райян 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Альмерия - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Гранада - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0
Аль-Кадисия Эль-Хубар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аль-Кадисия Эль-Хубар - Аль-Фейха 2:0 Аль-Иттифак - Аль-Кадисия Эль-Хубар 0:2 Аль-Кадисия Эль-Хубар - Дамак 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Кадисия Эль-Хубар 3:1
Аль-Рияд - Аль-Кадисия Эль-Хубар 2:1 Аль-Кадисия Эль-Хубар - Аль-Ахли Джидда 1:0 Аль-Ахдуд - Аль-Кадисия Эль-Хубар 0:0 Аль-Кадисия Эль-Хубар - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:1 Аль-Раед Бурайда - Аль-Кадисия Эль-Хубар 0:1 Аль-Кадисия Эль-Хубар - Аль-Фатех 3:0 Рогашка - Аль-Кадисия Эль-Хубар 0:0 Аль-Кадисия Эль-Хубар - Хайтан 4:0 Аль-Кадисия Эль-Хубар - Аль-Фахахеель 7:0 Аль-Наср Дубай - Аль-Кадисия Эль-Хубар 3:1 Аль-Кадисия Эль-Хубар - Казма 0:0 Аль-Фахахеель - Аль-Кадисия Эль-Хубар 0:2 Аль-Кадисия Эль-Хубар - Аль-Салмия 0:3 Ярмук - Аль-Кадисия Эль-Хубар 1:2 Аль-Тадамон - Аль-Кадисия Эль-Хубар 1:3 Аль-Кадисия Эль-Хубар - СК Кувейт 0:3

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Кадисия Эль-Хубар

Точный счет

1:1
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Кадисия Эль-Хубар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
3
2
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
4
3
2
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
1.5
Больше Меньше
4
6
4
6
2.5
1
9
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 10 9 1 0 27 - 8 28
2.
Аль-Иттихад Джидда
 10 9 0 1 24 - 8 27
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 11 6 5 0 21 - 8 23
4.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 11 7 1 3 15 - 7 22
5.
Аль-Кадисия Эль-Хубар
 0:0 11 6 2 3 13 - 7 20
6.
Аль-Ахли Джидда
 11 5 2 4 15 - 9 17
7.
Аль-Халидж
 10 5 1 4 12 - 12 16
8.
Аль-Таавун Бурайда
 10 4 3 3 11 - 9 15
9.
Аль-Рияд
 10 4 2 4 13 - 15 14
10.
Дамак
 10 3 2 5 16 - 18 11
11.
Аль-Раед Бурайда
 10 3 2 5 13 - 15 11
12.
Аль-Иттифак
 10 3 2 5 9 - 15 11
13.
Аль-Оруба Эль-Джауф
 10 3 1 6 9 - 21 10
14.
Аль-Ахдуд
 11 2 3 6 12 - 15 9
15.
Аль-Хулуд
 10 1 4 5 12 - 19 7
16.
Аль-Фейха
 11 1 4 6 7 - 20 7
17.
Аль-Вахда Мекка
 10 1 3 6 14 - 27 6
18.
Аль-Фатех
 10 1 2 7 8 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 5 5 0 0 14 - 4 15
3.
Аль-Таавун Бурайда
 6 4 2 0 8 - 2 14
4.
Аль-Кадисия Эль-Хубар
 0:0 5 4 0 1 8 - 2 12
5.
Аль-Ахли Джидда
 5 3 1 1 10 - 5 10
6.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 6 2 4 0 8 - 3 10
7.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 5 3 0 2 7 - 5 9
8.
Дамак
 5 2 2 1 8 - 6 8
9.
Аль-Халидж
 5 2 1 2 5 - 4 7
10.
Аль-Оруба Эль-Джауф
 4 2 0 2 2 - 5 6
11.
Аль-Рияд
 5 2 0 3 5 - 7 6
12.
Аль-Ахдуд
 6 1 2 3 6 - 7 5
13.
Аль-Вахда Мекка
 6 1 2 3 10 - 13 5
14.
Аль-Фатех
 6 1 2 3 7 - 10 5
15.
Аль-Раед Бурайда
 4 1 1 2 5 - 6 4
16.
Аль-Фейха
 5 1 1 3 4 - 11 4
17.
Аль-Иттифак
 5 1 0 4 3 - 9 3
18.
Аль-Хулуд
 5 0 2 3 8 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 5 4 1 0 13 - 4 13
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 5 4 1 0 13 - 5 13
3.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 6 4 1 1 8 - 2 13
4.
Аль-Иттихад Джидда
 5 4 0 1 7 - 4 12
5.
Аль-Халидж
 5 3 0 2 7 - 8 9
6.
Аль-Иттифак
 5 2 2 1 6 - 6 8
7.
Аль-Рияд
 5 2 2 1 8 - 8 8
8.
Аль-Кадисия Эль-Хубар
 0:0 6 2 2 2 5 - 5 8
9.
Аль-Ахли Джидда
 6 2 1 3 5 - 4 7
10.
Аль-Раед Бурайда
 6 2 1 3 8 - 9 7
11.
Аль-Хулуд
 5 1 2 2 4 - 6 5
12.
Аль-Ахдуд
 5 1 1 3 6 - 8 4
13.
Аль-Оруба Эль-Джауф
 6 1 1 4 7 - 16 4
14.
Дамак
 5 1 0 4 8 - 12 3
15.
Аль-Фейха
 6 0 3 3 3 - 9 3
16.
Аль-Таавун Бурайда
 4 0 1 3 3 - 7 1
17.
Аль-Вахда Мекка
 4 0 1 3 4 - 14 1
18.
Аль-Фатех
 4 0 0 4 1 - 8 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 12
Аль-Иттихад Джидда Бензема Карим 8 (1)
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 6 (2)
Дамак Н'Куду Жорж-Кевин 6 (1)
Аль-Таавун Бурайда Барроу Муса 6
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Таавун Бурайда Флавио II 1 5
Аль-Фейха Абди Фарис 5
Аль-Ахли Джидда Аль-Джухани Зияд 5
Дамак Аль-Анази Дхари 5
Аль-Ахдуд Аль-Рубаи Саид 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    14'
    На стыке 13-й и 14-й минут Абдуррахман Гариб навесил справа со штрафного удара "Аль-Насра", а Али Алавжами пробил головой левее створа.
  • Фол, нарушение
    12'
    Абдуррахман Гариб слишком высоко подал угловой "Аль-Насра" с левого фланга, зато на противоположном фланге сфолил Мохаммед аль-Шамат. Это штрафной удар для хозяев сродни угловому по сути.
  • Угловой
    11'
    Теперь низовую передачу сделал Габриэл Анжело с правой стороны, снова не на Криштиану Роналду, а Джехад Ахм рискованно подкинул мяч, и Коэн Кастельс всё-таки смахнул его на угловой.
  • 10'
    "Аль-Наср" провёл контратаку, Габриэл Анжело осуществил навес с правого фланга и не нашёл Криштиану Роналду, послал мяч за лицевую линию.
  • 9'
    Подали гости угловой с правого фланга, и верх выиграли хозяева, выбили мяч из своей штрафной площади.
  • Угловой
    8'
    Найтан Нандес в атаке "Аль-Кадисии" делал передачу с правого фланга, а Мохамед Симакан постарался и выбил мяч на угловой.
  • Угловой
    6'
    Разыграла угловой "Аль-Кадисия" на правом фланге, а лучше ей подавать было, потому что по факту получился аут для "Аль-Насра".
  • Опасный момент
    5'
    Зато теперь есть опасность! Кэмеро Пуэртас приложился с подступов к штрафной площади в правую часть створа - Бенто прыгнул и перевёл мяч на угловой.
  • 5'
    Гости переходят в атаку, но ничего опасного им создать не удаётся. подача с левого фланга делается за лицевую линию.
  • 3'
    "Аль-Кадисия" в турнирной таблице идёт на пятом месте, "Аль-Наср" опережаёт её лишь на три очка.
  • Судья
    2'
    Главным арбитром этой встречи является Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.
  • Опасный момент
    1'
    Положение "вне игры" фиксируется на левом фланге у хозяев. Но вскоре момент создаёт "Аль-Наср", Криштиану Роналду пробивает  с левого полуфланга, и мяч отражает Коэн Кастельс. Всё это в конце первой минуты матча.
  • 1'
    "Аль-Наср" играет в жёлто-синей форме, у "Аль-Кадисии" красная экипировка.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Приветствуем всех любителе футбола! В одиннадцатом туре чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" из Эр-Рияда сыграет против "Аль-Кадисии" из Эль-Хубара. Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • 74 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 121
    Аль-Наср Эр-Рияд 97.5% (118)
    X 2.5% (3)
    Аль-Кадисия Эль-Хубар 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Наср Эр-Рияд
    Ничья
    Аль-Кадисия Эль-Хубар
    1.65
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    4.30
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    5.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Аль-Кадисия Эль-Хубар

    Исход игры
    Аль-Наср Эр-Рияд
    96.9% (124)
    Ничья
    3.1% (4)
    Аль-Кадисия Эль-Хубар
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (74)
    Меньше
    33.33% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    63.06% (70)
    Нет
    36.94% (41)
    Популярный счёт
    2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    38.3% (49)
    2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    21.1% (27)
    3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    14.1% (18)
    1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    7.8% (10)
    3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    3.1% (4)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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