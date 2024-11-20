Тур: 11. Стадион: Аль-Аввал Парк.
История личных встреч
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Кадисия Эль-Хубар
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
10 матчей
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.6
1.8
Среднее время на гол
56
50
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.8
0.4
Среднее время на гол
50
225
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.7
1.1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
52
81
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|6 (4)
|0.6
|Талиска Андерсон
|6 (1)
|0.6
|Мане Садио
|3
|0.3
|Лапорт Эмерик
|2
|0.2
|Брозович Марсело
|1
|0.1
|Аль-Наджи Салем
|1
|0.1
|Габриэл Анжело
|1
|0.1
|Отавио Эдмилсон
|0
|0
|Алавжами Али
|0
|0
|Гариб Абдуррахман
|0
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|0
|0
Аль-Кадисия Эль-Хубар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киньонес Хулиан
|4
|0.4
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|4 (2)
|0.4
|Аль-Аммар Турки
|2
|0.2
|Abdulaziz Al Othman
|2
|0.2
|Альварес Гастон
|1
|0.1
|Mohammed Abu Al Shamat
|0
|0
|Фернандес Игнасио
|0
|0
|Нандес Найтан
|0
|0
|Альмена Икер
|0
|0
Карточки
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|3
|0
|Симакан Мохамед
|1
|1
|Отавио Эдмилсон
|2
|0
|Аль-Хайбари Абдулла
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Мане Садио
|1
|0
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|Талиска Андерсон
|1
|0
|Алавжами Али
|1
|0
|Мухтар Али
|1
|0
|Аль-Ганам Султан
|1
|0
|Аль-Хассан Али
|1
|0
|Бенто Крепски
|1
|0
|Аль-Наджи Салем
|1
|0
|Хагави Саад
|1
|0
Аль-Кадисия Эль-Хубар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нандес Найтан
|4
|0
|Киньонес Хулиан
|2
|1
|Начо Фернандес
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Абдулла Хаззази Али
|2
|0
|Альварес Гастон
|2
|0
|Альмена Икер
|2
|0
|Кассем Мохаммед
|1
|0
|Аль-Монассар Хусейн
|1
|0
|Асири Хаитхам
|1
|0
|Mohammed Abu Al Shamat
|1
|0
|Saif Rashad
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Аль-Кадисия Эль-Хубар
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Аль-Кадисия Эль-Хубар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
14
8
Аль-Наср Эр-Рияд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Аль-Кадисия Эль-Хубар
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
16
10
Голы по времени матча
Забито
7
5
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
14%
1
20%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
4
5
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Забито
14
8
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
1
7%
1
13%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
4
50%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
5
36%
2
25%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Забито
21
13
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
2
10%
2
15%
1-15
4
19%
1
8%
16-30
5
24%
5
38%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
5
24%
4
31%
76-90
Пропущено
8
7
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
2
29%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
3
38%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 5:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:1
Аль-Хулуд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:3 Эстеглаль Тегеран - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Оруба Эль-Джауф 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Райян 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Альмерия - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Гранада - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0
Аль-Кадисия Эль-Хубар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аль-Кадисия Эль-Хубар - Аль-Фейха 2:0 Аль-Иттифак - Аль-Кадисия Эль-Хубар 0:2 Аль-Кадисия Эль-Хубар - Дамак 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Кадисия Эль-Хубар 3:1
Аль-Рияд - Аль-Кадисия Эль-Хубар 2:1 Аль-Кадисия Эль-Хубар - Аль-Ахли Джидда 1:0 Аль-Ахдуд - Аль-Кадисия Эль-Хубар 0:0 Аль-Кадисия Эль-Хубар - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:1 Аль-Раед Бурайда - Аль-Кадисия Эль-Хубар 0:1 Аль-Кадисия Эль-Хубар - Аль-Фатех 3:0 Рогашка - Аль-Кадисия Эль-Хубар 0:0 Аль-Кадисия Эль-Хубар - Хайтан 4:0 Аль-Кадисия Эль-Хубар - Аль-Фахахеель 7:0 Аль-Наср Дубай - Аль-Кадисия Эль-Хубар 3:1 Аль-Кадисия Эль-Хубар - Казма 0:0 Аль-Фахахеель - Аль-Кадисия Эль-Хубар 0:2 Аль-Кадисия Эль-Хубар - Аль-Салмия 0:3 Ярмук - Аль-Кадисия Эль-Хубар 1:2 Аль-Тадамон - Аль-Кадисия Эль-Хубар 1:3 Аль-Кадисия Эль-Хубар - СК Кувейт 0:3
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Кадисия Эль-Хубар
Точный счет
1:1
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Кадисия Эль-Хубар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
46
46
19
19
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|12
|Аль-Иттихад Джидда
|Бензема Карим
|8 (1)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|6 (2)
|Дамак
|Н'Куду Жорж-Кевин
|6 (1)
|Аль-Таавун Бурайда
|Барроу Муса
|6
|Аль-Таавун Бурайда
|Флавио II
|1 5
|Аль-Фейха
|Абди Фарис
|5
|Аль-Ахли Джидда
|Аль-Джухани Зияд
|5
|Дамак
|Аль-Анази Дхари
|5
|Аль-Ахдуд
|Аль-Рубаи Саид
|1 3
Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Кадисия Эль-Хубар
Исход игры
Аль-Наср Эр-Рияд
98% (48)
Ничья
2% (1)
Аль-Кадисия Эль-Хубар
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
72.34% (34)
Меньше
27.66% (13)
Обе команды забьют
Да
70.21% (33)
Нет
29.79% (14)
Популярный счёт
2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
42.9% (21)
3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
22.4% (11)
2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
22.4% (11)
1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
4.1% (2)
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