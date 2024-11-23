Тур: 5. Стадион: Kayo Stadium.
2:2
Второй тайм: 62'
0'
1:0
6' ГолKeegan Jelacic
22' Желтая карточкаУорленд Бен
1:1
33' ГолМаук Стефан
2:1
43' ПенальтиО'Ши Джеймс
45' Желтая карточкаPanagiotis Kikianis
2:2
46' ГолКлаф Зак
Ход матча
6'
1:0
22'
33'
1:1
43'
2:1
46'
2:2
Прогноз на матч от Liveresult
15
Билити
Хосин
26
О'Ши
Джеймс
27
Халлоран
Бен
20
Пирьес
Дилан
14
Барнетт
Джей
10
Клаф
Зак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Билити ХосинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
-
27 Халлоран БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Matt ActonВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 Samuel Klein
-
35 Louis Zabala
-
Главный тренер: Ruben Zadkovich
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Пирьес ДиланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Барнетт ДжейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Клаф ЗакНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Фолами БенПолузащитник
-
13 Max Vartuli
-
-
-
12 Jonny Yull
-
Главный тренер: Carl Veart
История личных встреч
Брисбен Роар
Аделаида Юнайтед
22 матча
86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
36.4%
16 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
40.9%
4.6%
12 побед 9 ничьих 0 побед
24 матча
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа
Первый тайм
45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 16 побед
46 матчей
41.3%
13%
45.7%
19 побед 6 ничьих 21 победа
Первый тайм
34.8%
41.3%
23.9%
16 побед 19 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.1%
39.1%
34.8%
12 побед 18 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
29
Голов в среднем за матч
1.82
1.21
Среднее время на гол
49
74
Всего голов
30
33
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Среднее время на гол
72
60
Всего голов
70
62
Голов в среднем за матч
1.52
1.35
Тотал матчей
2.5
45
Больше 98%
Меньше 2%
1
35
Больше 76%
Меньше 24%
11
26
Больше 57%
Меньше 43%
20
10
Больше 22%
Меньше 78%
36
6
Больше 13%
Меньше 87%
40
4
Больше 9%
Меньше 91%
42
4
Больше 9%
Меньше 91%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
Среднее время на гол
59
66
Бомбардиры внутри турнира
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Thomas Waddingham
|1
|0.25
|Keegan Jelacic
|1
|0.25
|Стрёйк Рафаэль
|1
|0.25
|О'Ши Джеймс
|1 (1)
|0.25
|Беренгер Флорен
|0
|0
|Браун Кори
|0
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клаф Зак
|3
|0.75
|Пирьес Дилан
|2
|0.5
|_Luka Jovanovic
|2
|0.5
|Маук Стефан
|1
|0.25
|Jonny Yull
|0
|0
Карточки
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уорленд Бен
|1
|0
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0
|Keegan Jelacic
|1
|0
|Шоур Валид
|1
|0
|Louis Zabala
|1
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Panagiotis Kikianis
|2
|0
|_Luka Jovanovic
|1
|0
|Panashe Madanha
|1
|0
Результаты матчей
Брисбен Роар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аделаида Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
0
Брисбен Роар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Аделаида Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Брисбен Роар
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Аделаида Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
33%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брисбен Роар
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 2:0 Брисбен Роар - ФК Сидней 2:3 Окленд ФК - Брисбен Роар 2:0 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:1
Одиша ФК - Брисбен Роар 2:1 Брисбен Роар - СК Гоа 2:0 Гоа - Брисбен Роар 1:0 Демпо - Брисбен Роар 1:5 Брисбен Роар - Перт Глори 2:4 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 3:4 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Макартур 1:2 ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2 Перт Глори - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:1
Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Олимпик Кингсвэй - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Хорватия Рейдерс - Аделаида Юнайтед 1:3 Блэктаун Сити - Аделаида Юнайтед 2:3 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 3:4 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 4:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1
Результаты матчей
Брисбен Роар
Аделаида Юнайтед
Точный счет
2:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:0
2 раза 100%
3:4
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
2:0
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Брисбен Роар
Аделаида Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|4.
|2:2
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|10 - 6
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|9 - 8
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|12.
|2:2
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|13.
|5
|0
|1
|4
|2 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|2:2
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|7 - 3
|3
|5.
|3
|1
|0
|2
|8 - 7
|3
|6.
|3
|0
|2
|1
|0 - 3
|2
|7.
|2:2
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|13.
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|2:2
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|13.
|2:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Макартур
|Яколиш Марин
|4 (2)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Миланович Николас
|4 (1)
|Вестерн Юнайтед
|Ибусуки Хироси
|3
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|2 (2)
|Макартур
|Жермен Валер
|2 (1)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|3
|ФК Сидней
|Hayden Matthews
|1 1
|ФК Сидней
|Грант Райан
|2
|Мельбурн Виктори
|Герия Джейсон
|2
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|2