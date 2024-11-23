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  3. Австралия
  4. A-Лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Брисбен Роар
2:2
Второй тайм: 62'
Аделаида Юнайтед
0'
1:0
6' Гол
Keegan Jelacic
22' Желтая карточка
Уорленд Бен
1:1
33' Гол
Маук Стефан
2:1
43' Пенальти
О'Ши Джеймс
45' Желтая карточка
Panagiotis Kikianis
2:2
46' Гол
Клаф Зак
1
Фрик
Мэклин
21
Antonee
Burke-Gilroy
15
Билити
Хосин
4
Уорленд
Бен
3
Браун
Кори
6
Joe
Caletti
8
Шоур
Валид
23
Keegan
Jelacic
26
О'Ши
Джеймс
27
Халлоран
Бен
16
Thomas
Waddingham
1
Делянов
Джеймс
20
Пирьес
Дилан
3
Вриндс
Барт
51
Panagiotis
Kikianis
7
Китто
Райан
14
Барнетт
Джей
55
Ethan
Alagich
6
Маук
Стефан
10
Клаф
Зак
9
_Luka
Jovanovic
42
Austin
Ayoubi
Брисбен Роар
Аделаида Юнайтед

История личных встреч

Брисбен Роар
Аделаида Юнайтед

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
36.4%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
40.9%
4.6%
12 побед 9 ничьих 0 побед

24 матча

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 16 побед

46 матчей

41.3%
13%
45.7%
19 побед 6 ничьих 21 победа

Первый тайм

34.8%
41.3%
23.9%
16 побед 19 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.1%
39.1%
34.8%
12 побед 18 ничьих 16 побед

История матчей

ТМК
1:1
3:4
0:2
2:1
1:1
К
1:2
2:0
1:3
0:0
1:2
1:0
3:1
0:1
2:1
1:0
3:5
4:3
2:1
1:0
1:2
1:2
2:1
4:0
1:1
3:0
1:4
3:0
2:1
2:3
0:1
1:2
2:1
1:2
1:2
1:2
0:1
0:1
0:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
7:1
ХАЛ
0:1
ХАЛ
4:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
0:2

Голы

Всего голов

40
29

Голов в среднем за матч

1.82
1.21

Среднее время на гол

49
74

Всего голов

30
33

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Среднее время на гол

72
60

Всего голов

70
62

Голов в среднем за матч

1.52
1.35

Тотал матчей

2.5
45
Больше 98%
Меньше 2%
1
35
Больше 76%
Меньше 24%
11
26
Больше 57%
Меньше 43%
20
10
Больше 22%
Меньше 78%
36
6
Больше 13%
Меньше 87%
40
4
Больше 9%
Меньше 91%
42
4
Больше 9%
Меньше 91%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
44

Среднее время на гол

59
66

Бомбардиры внутри турнира

Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Thomas Waddingham 1 0.25
Keegan Jelacic 1 0.25
Стрёйк Рафаэль 1 0.25
О'Ши Джеймс 1 (1) 0.25
Беренгер Флорен 0 0
Браун Кори 0 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клаф Зак 3 0.75
Пирьес Дилан 2 0.5
_Luka Jovanovic 2 0.5
Маук Стефан 1 0.25
Jonny Yull 0 0

Карточки

Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорленд Бен 1 0
Ван Дер Сааг Гарри 1 0
Keegan Jelacic 1 0
Шоур Валид 1 0
Louis Zabala 1 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Panagiotis Kikianis 2 0
_Luka Jovanovic 1 0
Panashe Madanha 1 0

Результаты матчей

Брисбен Роар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аделаида Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
0
Брисбен Роар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Аделаида Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Брисбен Роар
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Аделаида Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
33%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брисбен Роар
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 2:0 Брисбен Роар - ФК Сидней 2:3 Окленд ФК - Брисбен Роар 2:0 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:1
Одиша ФК - Брисбен Роар 2:1 Брисбен Роар - СК Гоа 2:0 Гоа - Брисбен Роар 1:0 Демпо - Брисбен Роар 1:5 Брисбен Роар - Перт Глори 2:4 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 3:4 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Макартур 1:2 ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2 Перт Глори - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:1
Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Олимпик Кингсвэй - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Хорватия Рейдерс - Аделаида Юнайтед 1:3 Блэктаун Сити - Аделаида Юнайтед 2:3 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 3:4 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 4:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1

Результаты матчей

Брисбен Роар
Аделаида Юнайтед

Точный счет

2:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 100%
3:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

2:0
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Брисбен Роар
Аделаида Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Окленд ФК
 3 3 0 0 5 - 0 9
3.
Мельбурн Сити
 4 3 0 1 8 - 3 9
4.
Аделаида Юнайтед
 2:2 4 2 2 0 9 - 7 8
5.
Веллингтон Феникс
 4 2 1 1 6 - 3 7
6.
Макартур
 4 2 0 2 10 - 6 6
7.
ФК Сидней
 4 2 0 2 6 - 6 6
8.
Централ Кост Маринерс
 5 1 3 1 3 - 5 6
9.
Вестерн Юнайтед
 5 1 2 2 6 - 6 5
10.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 1 1 2 9 - 8 4
11.
Ньюкасл Джетс
 4 1 0 3 4 - 8 3
12.
Брисбен Роар
 2:2 4 0 1 3 4 - 9 1
13.
Перт Глори
 5 0 1 4 2 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Мельбурн Виктори
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Аделаида Юнайтед
 2:2 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Макартур
 2 1 0 1 7 - 3 3
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 0 2 8 - 7 3
6.
Централ Кост Маринерс
 3 0 2 1 0 - 3 2
7.
Брисбен Роар
 2:2 2 0 1 1 4 - 5 1
8.
Вестерн Юнайтед
 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Веллингтон Феникс
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
ФК Сидней
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Мельбурн Сити
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
Ньюкасл Джетс
 2 0 0 2 1 - 3 0
13.
Перт Глори
 3 0 0 3 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Веллингтон Феникс
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
ФК Сидней
 3 2 0 1 5 - 4 6
4.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Централ Кост Маринерс
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Аделаида Юнайтед
 2:2 2 1 1 0 6 - 5 4
7.
Вестерн Юнайтед
 3 1 1 1 5 - 4 4
8.
Окленд ФК
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Макартур
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Ньюкасл Джетс
 2 1 0 1 3 - 5 3
11.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Перт Глори
 2 0 1 1 1 - 6 1
13.
Брисбен Роар
 2:2 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Макартур Яколиш Марин 4 (2)
Вестерн Сидней Уондерерс Миланович Николас 4 (1)
Вестерн Юнайтед Ибусуки Хироси 3
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 2 (2)
Макартур Жермен Валер 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 3
ФК Сидней Hayden Matthews 1 1
ФК Сидней Грант Райан 2
Мельбурн Виктори Герия Джейсон 2
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 55'
    Joe Caletti уходит с поля. Harry Van der Saag выходит вместо него
  • 46'
    Г О О О О Л - Клаф Зак бьет в цель!
  • 46'
    Austin Ayoubi уходит с поля. Арчи Годвин выходит вместо него
  • 46'
    Luka Jovanovic уходит с поля. Фолами Бен выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Panagiotis Kikianis получил желтую карточку от судьи
  • 43'
    Г О О О О Л - О'Ши Джеймс из команды Брисбен Роар забивает с точки!
  • 33'
    Г О О О О Л - Маук Стефан бьет в цель!
  • 22'
    Уорленд Бен получил желтую карточку от судьи
  • 6'
    Браун Кори сделал результативную передачу.
  • 6'
    Г О О О О Л - Киган Джелачич бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится победой Аделаида Юнайтед.
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