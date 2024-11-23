Тур: 5. Стадион: Альянц Стэдиум.
0:0
Первый тайм: 28'
Ход матча
26'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Грант
Райан
15
Сена
Лео
10
Лолли
Джо
11
Коста
Дуглас
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Сена ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Лолли ДжоПолузащитник
-
11 Коста ДугласПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Уфук Талай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
64 Мата ХуанНападающий
-
-
-
Главный тренер: Alen Stajcic
История личных встреч
ФК Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
43.5%
52.2%
4.3%
10 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.9%
17.4%
8.7%
17 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед
39 матчей
48.7%
23.1%
28.2%
19 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
25.6%
48.7%
25.7%
10 побед 19 ничьих 10 побед
Второй тайм
43.6%
30.8%
25.6%
17 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
37
Голов в среднем за матч
1.22
1.76
Среднее время на гол
73
51
Всего голов
20
22
Голов в среднем за матч
0.95
1.22
Среднее время на гол
94
73
Всего голов
42
59
Голов в среднем за матч
1.08
1.51
Тотал матчей
2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
27
Больше 69%
Меньше 31%
12
17
Больше 44%
Меньше 56%
22
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
6
Больше 15%
Меньше 85%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
83
59
Бомбардиры внутри турнира
ФК Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Климала Патрик
|2
|0.4
|Лолли Джо
|1
|0.2
|Сена Лео
|1
|0.2
|Вуд Патрик
|1
|0.2
|Кучарски Джейден
|1
|0.2
|Уахим Анас
|0
|0
|Кинг Джоэл
|0
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|0
|0
|Сегечич Адриан
|0
|0
|Hayden Matthews
|0
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миланович Николас
|4 (1)
|0.8
|Боррьелло Брендон
|2
|0.4
|Zachary Sapsford
|1
|0.2
|Краев Божидар
|1
|0.2
|Aydan Hammond
|1
|0.2
|Клеур Габриэль
|0
|0
Карточки
ФК Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hayden Matthews
|1
|1
|Грант Райан
|2
|0
|Берджесс Макс
|0
|1
|Ufuk Talay
|1
|0
|Коста Дуглас
|1
|0
|Рэдмейн Эндрю
|1
|0
|Климала Патрик
|1
|0
|Сена Лео
|1
|0
|Alexandar Popovic
|1
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клеур Габриэль
|3
|0
|Боррьелло Брендон
|2
|0
|Миланович Николас
|1
|0
|Anthony Pantazopoulos
|1
|0
|Aydan Hammond
|1
|0
Результаты матчей
ФК Сидней
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вестерн Сидней Уондерерс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
ФК Сидней
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Вестерн Сидней Уондерерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
5
4
ФК Сидней
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Вестерн Сидней Уондерерс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
3
38%
46-60
2
40%
2
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
43%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
6
9
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
2
33%
2
22%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
0 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
2
33%
3
38%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Сидней
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ФК Сидней - Макартур 1:2 ФК Сидней - Санфречче Хиросима 0:1 Брисбен Роар - ФК Сидней 2:3 Окленд ФК - ФК Сидней 1:0
Санфречче Хиросима - ФК Сидней 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 Кайя - ФК Сидней 1:4 ФК Сидней - Истерн СК 5:0 Оаклей Каннонс - ФК Сидней 3:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 0:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 1:2 ФК Сидней - Макартур 4:0 ФК Сидней - Перт Глори 7:1 Макартур - ФК Сидней 1:0 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Ньюкасл Джетс - ФК Сидней 3:1 Перт Глори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 3:4 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2
Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Лайонз - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Окленд ФК 4:2 Брисбен Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 3:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3
Результаты матчей
ФК Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
ФК Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|10 - 7
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|4.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|10 - 6
|6
|8.
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|9.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|9 - 8
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|11.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|12.
|5
|0
|1
|4
|2 - 16
|1
|13.
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|7 - 3
|3
|5.
|0:0
|3
|1
|0
|2
|8 - 7
|3
|6.
|3
|0
|2
|1
|0 - 3
|2
|7.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|8.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|13.
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|7 - 5
|6
|4.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|11.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Макартур
|Яколиш Марин
|4 (2)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Миланович Николас
|4 (1)
|Аделаида Юнайтед
|Клаф Зак
|3 (1)
|Вестерн Юнайтед
|Ибусуки Хироси
|3
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|2 (2)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|3
|ФК Сидней
|Hayden Matthews
|1 1
|ФК Сидней
|Грант Райан
|2
|Мельбурн Виктори
|Герия Джейсон
|2
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|2