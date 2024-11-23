Тур: 5. Стадион: Альянц Стэдиум.
4:2
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаКасерес Энтони
1:0
33' ГолЛолли Джо
38' Желтая карточкаБоррьелло Брендон
38' Желтая карточкаКоста Дуглас
1:1
45' ГолZachary Sapsford
2:1
48' ГолКортни-Перкинс Джордан
3:1
54' ПенальтиУахим Анас
55' Желтая карточкаСегечич Адриан
56' Желтая карточкаМиланович Николас
3:2
78' ГолАнтонссон Маркус
4:2
82' ГолКлимала Патрик
90'+7
Ход матча
26'
33'
1:0
38'
45'
48'
54'
3:1
55'
78'
3:2
82'
4:2
Прогноз на матч от Liveresult
23
Грант
Райан
15
Сена
Лео
10
Лолли
Джо
11
Коста
Дуглас
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Сена ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Лолли ДжоПолузащитник
-
11 Коста ДугласПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Уфук Талай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
64 Мата ХуанНападающий
-
-
-
Главный тренер: Alen Stajcic
История личных встреч
ФК Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
43.5%
52.2%
4.3%
10 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.9%
17.4%
8.7%
17 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед
39 матчей
48.7%
23.1%
28.2%
19 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
25.6%
48.7%
25.7%
10 побед 19 ничьих 10 побед
Второй тайм
43.6%
30.8%
25.6%
17 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
37
Голов в среднем за матч
1.22
1.76
Среднее время на гол
73
51
Всего голов
20
22
Голов в среднем за матч
0.95
1.22
Среднее время на гол
94
73
Всего голов
42
59
Голов в среднем за матч
1.08
1.51
Тотал матчей
2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
27
Больше 69%
Меньше 31%
12
17
Больше 44%
Меньше 56%
22
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
6
Больше 15%
Меньше 85%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
83
59
Бомбардиры внутри турнира
ФК Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Климала Патрик
|3
|0.6
|Лолли Джо
|2
|0.4
|Уахим Анас
|1 (1)
|0.2
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0.2
|Сена Лео
|1
|0.2
|Вуд Патрик
|1
|0.2
|Кучарски Джейден
|1
|0.2
|Кинг Джоэл
|0
|0
|Сегечич Адриан
|0
|0
|Hayden Matthews
|0
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миланович Николас
|4 (1)
|0.8
|Боррьелло Брендон
|2
|0.4
|Zachary Sapsford
|2
|0.4
|Антонссон Маркус
|1
|0.2
|Краев Божидар
|1
|0.2
|Aydan Hammond
|1
|0.2
|Клеур Габриэль
|0
|0
|Мата Хуан
|0
|0
Карточки
ФК Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hayden Matthews
|1
|1
|Коста Дуглас
|2
|0
|Грант Райан
|2
|0
|Берджесс Макс
|0
|1
|Ufuk Talay
|1
|0
|Рэдмейн Эндрю
|1
|0
|Касерес Энтони
|1
|0
|Климала Патрик
|1
|0
|Сена Лео
|1
|0
|Сегечич Адриан
|1
|0
|Alexandar Popovic
|1
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боррьелло Брендон
|3
|0
|Клеур Габриэль
|3
|0
|Миланович Николас
|2
|0
|Anthony Pantazopoulos
|1
|0
|Aydan Hammond
|1
|0
Результаты матчей
ФК Сидней
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Вестерн Сидней Уондерерс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
3
ФК Сидней
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Вестерн Сидней Уондерерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
5
4
ФК Сидней
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Вестерн Сидней Уондерерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
3
38%
46-60
2
40%
2
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
43%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
10
11
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
9%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
3
30%
3
27%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
3
30%
1
9%
76-90
Пропущено
8
12
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
2
25%
3
25%
61-75
4
50%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Сидней
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ФК Сидней - Макартур 1:2 ФК Сидней - Санфречче Хиросима 0:1 Брисбен Роар - ФК Сидней 2:3 Окленд ФК - ФК Сидней 1:0
Санфречче Хиросима - ФК Сидней 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 Кайя - ФК Сидней 1:4 ФК Сидней - Истерн СК 5:0 Оаклей Каннонс - ФК Сидней 3:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 0:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 1:2 ФК Сидней - Макартур 4:0 ФК Сидней - Перт Глори 7:1 Макартур - ФК Сидней 1:0 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Ньюкасл Джетс - ФК Сидней 3:1 Перт Глори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 3:4 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2
Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Лайонз - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Окленд ФК 4:2 Брисбен Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 3:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3
Результаты матчей
ФК Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс
Точный счет
1:2
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
ФК Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
21
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
23
23
14
14
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Макартур
|Яколиш Марин
|4 (2)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Миланович Николас
|4 (2)
|Аделаида Юнайтед
|Клаф Зак
|3 (1)
|ФК Сидней
|Климала Патрик
|3 (1)
|Вестерн Юнайтед
|Ибусуки Хироси
|3
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|3
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|3
|ФК Сидней
|Hayden Matthews
|1 1
|ФК Сидней
|Коста Дуглас
|2
|ФК Сидней
|Грант Райан
|2