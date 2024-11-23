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  4. A-Лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
ФК Сидней
4:2
Конец матча
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
26' Желтая карточка
Касерес Энтони
1:0
33' Гол
Лолли Джо
38' Желтая карточка
Боррьелло Брендон
38' Желтая карточка
Коста Дуглас
1:1
45' Гол
Zachary Sapsford
2:1
48' Гол
Кортни-Перкинс Джордан
3:1
54' Пенальти
Уахим Анас
55' Желтая карточка
Сегечич Адриан
56' Желтая карточка
Миланович Николас
3:2
78' Гол
Антонссон Маркус
4:2
82' Гол
Климала Патрик
90'+7
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
41
Alexandar
Popovic
3
Гурд
Аарон
4
Кортни-Перкинс
Джордан
15
Сена
Лео
17
Касерес
Энтони
10
Лолли
Джо
11
Коста
Дуглас
7
Сегечич
Адриан
9
Климала
Патрик
20
Лоуренс
Томас
2
Клеур
Габриэль
8
Чжон
Тхэ-Ук
4
Бонетиг
Алекс
22
Anthony
Pantazopoulos
14
Миланович
Николас
5
Шиклуна
Дилан
18
Пристман
Оскар
23
Краев
Божидар
26
Боррьелло
Брендон
7
Zachary
Sapsford
ФК Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс

История личных встреч

ФК Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

43.5%
52.2%
4.3%
10 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.9%
17.4%
8.7%
17 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед

39 матчей

48.7%
23.1%
28.2%
19 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

25.6%
48.7%
25.7%
10 побед 19 ничьих 10 побед

Второй тайм

43.6%
30.8%
25.6%
17 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

1:2
2:1
1:4
0:1
1:2
0:4
0:1
0:1
3:2
2:0
0:0
1:0
3:2
1:1
1:1
0:1
1:0
1:1
1:3
2:0
КФ
0:3
3:1
0:5
2:2
1:0
0:0
0:4
1:1
1:2
1:0
3:4
1:1
3:2
3:1
1:0
0:2
1:1
0:2
0:1

Голы

Всего голов

22
37

Голов в среднем за матч

1.22
1.76

Среднее время на гол

73
51

Всего голов

20
22

Голов в среднем за матч

0.95
1.22

Среднее время на гол

94
73

Всего голов

42
59

Голов в среднем за матч

1.08
1.51

Тотал матчей

2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
27
Больше 69%
Меньше 31%
12
17
Больше 44%
Меньше 56%
22
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
6
Больше 15%
Меньше 85%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

83
59

Бомбардиры внутри турнира

ФК Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Климала Патрик 3 0.6
Лолли Джо 2 0.4
Уахим Анас 1 (1) 0.2
Кортни-Перкинс Джордан 1 0.2
Сена Лео 1 0.2
Вуд Патрик 1 0.2
Кучарски Джейден 1 0.2
Кинг Джоэл 0 0
Сегечич Адриан 0 0
Hayden Matthews 0 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миланович Николас 4 (1) 0.8
Боррьелло Брендон 2 0.4
Zachary Sapsford 2 0.4
Антонссон Маркус 1 0.2
Краев Божидар 1 0.2
Aydan Hammond 1 0.2
Клеур Габриэль 0 0
Мата Хуан 0 0

Карточки

ФК Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hayden Matthews 1 1
Коста Дуглас 2 0
Грант Райан 2 0
Берджесс Макс 0 1
Ufuk Talay 1 0
Рэдмейн Эндрю 1 0
Касерес Энтони 1 0
Климала Патрик 1 0
Сена Лео 1 0
Сегечич Адриан 1 0
Alexandar Popovic 1 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боррьелло Брендон 3 0
Клеур Габриэль 3 0
Миланович Николас 2 0
Anthony Pantazopoulos 1 0
Aydan Hammond 1 0

Результаты матчей

ФК Сидней
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Вестерн Сидней Уондерерс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
ФК Сидней
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Вестерн Сидней Уондерерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

5
4
ФК Сидней
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Вестерн Сидней Уондерерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
3
38%
46-60
2
40%
2
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
43%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

10
11
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
9%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
3
30%
3
27%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
3
30%
1
9%
76-90

Пропущено

8
12
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
2
25%
3
25%
61-75
4
50%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Сидней
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ФК Сидней - Макартур 1:2 ФК Сидней - Санфречче Хиросима 0:1 Брисбен Роар - ФК Сидней 2:3 Окленд ФК - ФК Сидней 1:0
Санфречче Хиросима - ФК Сидней 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 Кайя - ФК Сидней 1:4 ФК Сидней - Истерн СК 5:0 Оаклей Каннонс - ФК Сидней 3:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 0:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 1:2 ФК Сидней - Макартур 4:0 ФК Сидней - Перт Глори 7:1 Макартур - ФК Сидней 1:0 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Ньюкасл Джетс - ФК Сидней 3:1 Перт Глори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 3:4 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2
Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Лайонз - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Окленд ФК 4:2 Брисбен Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 3:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3

Результаты матчей

ФК Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс

Точный счет

1:2
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

ФК Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5
2
1
1
1
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
3
2
2
3
2.5
2
3
1
4
3.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Аделаида Юнайтед
 4 3 1 0 10 - 7 10
3.
Окленд ФК
 3 3 0 0 5 - 0 9
4.
Мельбурн Сити
 4 3 0 1 8 - 3 9
5.
ФК Сидней
 5 3 0 2 10 - 8 9
6.
Веллингтон Феникс
 4 2 1 1 6 - 3 7
7.
Макартур
 4 2 0 2 10 - 6 6
8.
Централ Кост Маринерс
 5 1 3 1 3 - 5 6
9.
Вестерн Юнайтед
 5 1 2 2 6 - 6 5
10.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 1 1 3 11 - 12 4
11.
Ньюкасл Джетс
 4 1 0 3 4 - 8 3
12.
Перт Глори
 5 0 1 4 2 - 16 1
13.
Брисбен Роар
 4 0 0 4 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Мельбурн Виктори
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Аделаида Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Макартур
 2 1 0 1 7 - 3 3
5.
ФК Сидней
 2 1 0 1 5 - 4 3
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 0 2 8 - 7 3
7.
Централ Кост Маринерс
 3 0 2 1 0 - 3 2
8.
Вестерн Юнайтед
 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Веллингтон Феникс
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Мельбурн Сити
 1 0 0 1 1 - 3 0
11.
Брисбен Роар
 2 0 0 2 4 - 6 0
12.
Ньюкасл Джетс
 2 0 0 2 1 - 3 0
13.
Перт Глори
 3 0 0 3 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Веллингтон Феникс
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Аделаида Юнайтед
 2 2 0 0 7 - 5 6
4.
ФК Сидней
 3 2 0 1 5 - 4 6
5.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Централ Кост Маринерс
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Вестерн Юнайтед
 3 1 1 1 5 - 4 4
8.
Окленд ФК
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Макартур
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Ньюкасл Джетс
 2 1 0 1 3 - 5 3
11.
Вестерн Сидней Уондерерс
 2 0 1 1 3 - 5 1
12.
Перт Глори
 2 0 1 1 1 - 6 1
13.
Брисбен Роар
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Макартур Яколиш Марин 4 (2)
Вестерн Сидней Уондерерс Миланович Николас 4 (2)
Аделаида Юнайтед Клаф Зак 3 (1)
ФК Сидней Климала Патрик 3 (1)
Вестерн Юнайтед Ибусуки Хироси 3
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 3
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 3
ФК Сидней Hayden Matthews 1 1
ФК Сидней Коста Дуглас 2
ФК Сидней Грант Райан 2
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