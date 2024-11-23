Тур: 14. Стадион: Никола Чераволо.
0'
6' Желтая карточкаСконьямилло Стефано
0:1
7' ГолБрагантини Давиде
24' Желтая карточкаСолини Маттео
Ход матча
7'
24'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
29
Сек
Демба
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Сек ДембаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Бузо НиколоПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Касерта Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
23 Erik PanizziЗащитник
-
70 Араму МаттиаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Визер ДавидПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Davide Possanzini
Бомбардиры внутри турнира
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йемелло Пьетро
|5 (1)
|0.36
|Понтиссо Симоне
|3
|0.21
|Шитум Марио
|1
|0.07
|Бьяши Томмазо
|1
|0.07
|Ла Мантия Андреа
|1
|0.07
|Помпетти Марко
|1
|0.07
|Компаньон Маттиа
|1
|0.07
|Бонини Федерико
|0
|0
Мантуя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брагантини Давиде
|3
|0.21
|Манкузо Леонардо
|2 (1)
|0.14
|Буррай Сальваторе
|1
|0.07
|Francesco Ruocco
|1
|0.07
|Antonio Fiori
|1
|0.07
|Francesco Galuppini
|1
|0.07
|Солини Маттео
|1
|0.07
|Редольфи Алекс
|1
|0.07
|Alessandro Debenedetti
|1
|0.07
|Бриньяни Фабрицио
|0
|0
|Менса Дэвис
|0
|0
|Тримболи Симоне
|0
|0
|Визер Давид
|0
|0
Карточки
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йемелло Пьетро
|3
|0
|Бригенти Николо
|3
|0
|Петриччоне Якопо
|3
|0
|Бонини Федерико
|3
|0
|Помпетти Марко
|1
|1
|Сконьямилло Стефано
|2
|0
|Понтиссо Симоне
|2
|0
|Антонини Матиас
|2
|0
|Filippo Pittarello
|2
|0
|Шитум Марио
|1
|0
|Ла Мантия Андреа
|1
|0
|Бьяши Томмазо
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Бузо Николо
|1
|0
|Компаньон Маттиа
|1
|0
|Кассандро Томмазо
|1
|0
|Сек Демба
|1
|0
Мантуя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буррай Сальваторе
|5
|0
|Тримболи Симоне
|2
|1
|Солини Маттео
|3
|0
|Редольфи Алекс
|3
|0
|Francesco Galuppini
|2
|0
|Араму Маттиа
|2
|0
|Менса Дэвис
|2
|0
|Поссанцини Давиде
|1
|0
|Манкузо Леонардо
|1
|0
|Мурони Маттия
|1
|0
|Бриньяни Фабрицио
|1
|0
|Federico Artioli
|1
|0
|Cristiano Bani
|1
|0
Результаты матчей
Катанзаро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Мантуя
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
4
Катанзаро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Мантуя
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
7
Катанзаро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Мантуя
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
69% (9)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
7
11
Голы по времени матча
Забито
10
4
7 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
10%
1
25%
76-90
Пропущено
6
13
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
1
17%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
50%
2
15%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
1
17%
2
15%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
5
3
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
13
11
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
1
8%
1
9%
1-15
3
23%
1
9%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
1
8%
4
36%
76-90
Пропущено
11
16
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
9%
2
13%
1-15
3
27%
1
6%
16-30
4
36%
2
13%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
0
0%
6
38%
61-75
1
9%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Катанзаро
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Реджана - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Фрозиноне 0:0 Пиза - Катанзаро 0:0 Катанзаро - Зюйдтироль 3:0
Бари - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Модена 2:2 Салернитана - Катанзаро 0:0 Катанзаро - Кремонезе 1:2 Читтаделла - Катанзаро 0:0 Локри 1909 - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Каррарезе 3:1 Чезена - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Эмполи - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Ювентус (до 23 лет) 2:5 Кальяри - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Кизола 3:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2
Мантуя
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мантуя - Кремонезе 1:0 Сассуоло - Мантуя 1:0 Мантуя - Палермо 0:0 Сампдория - Мантуя 1:0
Каррарезе - Мантуя 1:1 Мантуя - Брешия 1:1 Чезена - Мантуя 4:2 Мантуя - Читтаделла 1:0 Бари - Мантуя 2:0 Мантуя - Салернитана 1:0 Юве Стабия - Мантуя 1:0 Мантуя - Козенца 3:2 Реджана - Мантуя 2:2 Лечче - Мантуя 2:1 Торрес - Мантуя 1:2 Дженоа - Мантуя 3:2 Наполи - Мантуя 3:0 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Мантуя - Чезена 1:2 Мантуя - Леньяго Салус 1:1
Результаты матчей
Катанзаро
Мантуя
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:0
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
6 раз 46%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Катанзаро
Мантуя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
34
15
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
34
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
85
49
310
211
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|8
|5
|1
|25 - 12
|29
|2.
|0:0
|14
|8
|5
|1
|23 - 12
|29
|3.
|13
|7
|6
|0
|19 - 8
|27
|4.
|13
|6
|3
|4
|22 - 18
|21
|5.
|1:0
|14
|5
|4
|5
|13 - 15
|19
|6.
|14
|4
|7
|3
|14 - 14
|19
|7.
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|8.
|0:0
|14
|5
|3
|6
|18 - 20
|18
|9.
|0:0
|14
|4
|6
|4
|13 - 16
|18
|10.
|13
|4
|5
|4
|13 - 11
|17
|11.
|13
|3
|8
|2
|15 - 11
|17
|12.
|13
|4
|3
|6
|16 - 18
|15
|13.
|14
|3
|6
|5
|19 - 20
|15
|14.
|0:1
|14
|2
|9
|3
|13 - 12
|15
|15.
|13
|3
|5
|5
|13 - 15
|14
|16.
|0:0
|14
|3
|5
|6
|11 - 15
|14
|17.
|0:0
|14
|3
|5
|6
|13 - 18
|14
|18.
|13
|4
|1
|8
|14 - 20
|13
|19.
|13
|3
|4
|6
|7 - 17
|13
|20.
|13
|1
|7
|5
|8 - 18
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|5
|2
|0
|14 - 5
|17
|2.
|6
|5
|1
|0
|10 - 4
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|16 - 10
|16
|4.
|1:0
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|5.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|6.
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|7.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|13 - 12
|10
|8.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|6 - 3
|10
|9.
|0:1
|8
|2
|4
|2
|10 - 7
|10
|10.
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|11.
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|12.
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|13.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|14.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|15.
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|16.
|6
|2
|1
|3
|3 - 4
|7
|17.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|18.
|5
|1
|2
|2
|3 - 3
|5
|19.
|7
|0
|5
|2
|4 - 8
|5
|20.
|6
|0
|4
|2
|2 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|4
|3
|0
|13 - 6
|15
|2.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|3.
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|4.
|7
|2
|5
|0
|9 - 4
|11
|5.
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|6.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|7.
|6
|2
|3
|1
|7 - 3
|9
|8.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|7
|3
|0
|4
|5 - 12
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|13 - 14
|8
|11.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|12.
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|13.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|14.
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|15.
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|16.
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|17.
|0:1
|6
|0
|5
|1
|3 - 5
|5
|18.
|1:0
|8
|1
|2
|5
|6 - 12
|5
|19.
|0:0
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|20.
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|8
|Специя
|Эспозито Франческо
|6
|Пиза
|Трамони Маттео
|5 (2)
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|5 (1)
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|5
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|7
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Салернитана
|Стоянович Петар
|6
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 4
|Сампдория
|Риччо Алессандро
|1 4