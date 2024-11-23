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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Катанзаро
2:2
Конец матча
Мантуя
0'
6' Желтая карточка
Сконьямилло Стефано
0:1
7' Гол
Брагантини Давиде
23' Желтая карточка
Солини Маттео
1:1
26' Гол
Йемелло Пьетро
37' Желтая карточка
Antonio Fiori
41' Желтая карточка
Куцупиас Илиас
45' Желтая карточка
Тримболи Симоне
60' Красная карточка
Челла Стефано
63' Желтая карточка
Де Майо Себастьян
1:2
65' Гол
Брагантини Давиде
74' Желтая карточка
Понтиссо Симоне
2:2
80' Гол
Бузо Николо
88' Желтая карточка
Бригенти Николо
89' Желтая карточка
Менса Дэвис
90'+7
22
Пильячелли
Мирко
23
Бригенти
Николо
14
Сконьямилло
Стефано
6
Бонини
Федерико
29
Сек
Демба
8
Куцупиас
Илиас
21
Помпетти
Марко
20
Понтиссо
Симоне
27
Черезоли
Андреа
28
Бьяши
Томмазо
9
Йемелло
Пьетро
1
Феста
Марко
17
Радаелли
Николо
13
Бриньяни
Фабрицио
5
Редольфи
Алекс
4
Солини
Маттео
11
Antonio
Fiori
30
Брагантини
Давиде
24
Federico
Artioli
19
Манкузо
Леонардо
21
Тримболи
Симоне
7
Менса
Дэвис
Катанзаро
3-5-2
Мантуя
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йемелло Пьетро 6 (1) 0.43
Понтиссо Симоне 3 0.21
Шитум Марио 1 0.07
Бьяши Томмазо 1 0.07
Ла Мантия Андреа 1 0.07
Помпетти Марко 1 0.07
Бузо Николо 1 0.07
Компаньон Маттиа 1 0.07
Бонини Федерико 0 0
Сек Демба 0 0
Мантуя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брагантини Давиде 4 0.29
Манкузо Леонардо 2 (1) 0.14
Antonio Fiori 1 0.07
Буррай Сальваторе 1 0.07
Francesco Ruocco 1 0.07
Francesco Galuppini 1 0.07
Солини Маттео 1 0.07
Редольфи Алекс 1 0.07
Alessandro Debenedetti 1 0.07
Бриньяни Фабрицио 0 0
Менса Дэвис 0 0
Тримболи Симоне 0 0
Визер Давид 0 0

Карточки

Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йемелло Пьетро 3 0
Бригенти Николо 3 0
Понтиссо Симоне 3 0
Петриччоне Якопо 3 0
Бонини Федерико 3 0
Помпетти Марко 1 1
Сконьямилло Стефано 2 0
Антонини Матиас 2 0
Filippo Pittarello 2 0
Шитум Марио 1 0
Ла Мантия Андреа 1 0
Бьяши Томмазо 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Бузо Николо 1 0
Компаньон Маттиа 1 0
Куцупиас Илиас 1 0
Кассандро Томмазо 1 0
Сек Демба 1 0
Мантуя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буррай Сальваторе 5 0
Тримболи Симоне 3 1
Солини Маттео 4 0
Редольфи Алекс 3 0
Francesco Galuppini 2 0
Араму Маттиа 2 0
Менса Дэвис 2 0
Челла Стефано 0 1
Поссанцини Давиде 1 0
Де Майо Себастьян 1 0
Манкузо Леонардо 1 0
Мурони Маттия 1 0
Бриньяни Фабрицио 1 0
Federico Artioli 1 0
Cristiano Bani 1 0
Antonio Fiori 1 0

Результаты матчей

Катанзаро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Мантуя
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
4
Катанзаро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Мантуя
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
7
Катанзаро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Мантуя
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
69% (9)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

7
11

Голы по времени матча

Забито

10
4
7 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
10%
1
25%
76-90

Пропущено

6
13
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
1
17%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
50%
2
15%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
1
17%
2
15%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

13
11
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
1
8%
1
9%
1-15
3
23%
1
9%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
1
8%
4
36%
76-90

Пропущено

11
16
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
9%
2
13%
1-15
3
27%
1
6%
16-30
4
36%
2
13%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
0
0%
6
38%
61-75
1
9%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Катанзаро
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Реджана - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Фрозиноне 0:0 Пиза - Катанзаро 0:0 Катанзаро - Зюйдтироль 3:0
Бари - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Модена 2:2 Салернитана - Катанзаро 0:0 Катанзаро - Кремонезе 1:2 Читтаделла - Катанзаро 0:0 Локри 1909 - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Каррарезе 3:1 Чезена - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Эмполи - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Ювентус (до 23 лет) 2:5 Кальяри - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Кизола 3:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2
Мантуя
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мантуя - Кремонезе 1:0 Сассуоло - Мантуя 1:0 Мантуя - Палермо 0:0 Сампдория - Мантуя 1:0
Каррарезе - Мантуя 1:1 Мантуя - Брешия 1:1 Чезена - Мантуя 4:2 Мантуя - Читтаделла 1:0 Бари - Мантуя 2:0 Мантуя - Салернитана 1:0 Юве Стабия - Мантуя 1:0 Мантуя - Козенца 3:2 Реджана - Мантуя 2:2 Лечче - Мантуя 2:1 Торрес - Мантуя 1:2 Дженоа - Мантуя 3:2 Наполи - Мантуя 3:0 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Мантуя - Чезена 1:2 Мантуя - Леньяго Салус 1:1

Результаты матчей

Катанзаро
Мантуя

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:0
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
6 раз 46%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Катанзаро
Мантуя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
1
5
2
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
3
4
1
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
8
5
4
9
1.5
3
10
2
11
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 14 9 4 1 29 - 12 31
2.
Пиза
 14 8 4 2 23 - 13 28
3.
Специя
 13 7 6 0 19 - 8 27
4.
Чезена
 13 6 3 4 22 - 18 21
5.
Козенца
 14 4 7 3 14 - 14 19
6.
Кремонезе
 13 5 3 5 18 - 17 18
7.
Брешия
 14 5 3 6 18 - 20 18
8.
Юве Стабия
 14 4 6 4 13 - 16 18
9.
Палермо
 13 4 5 4 13 - 11 17
10.
Бари
 13 3 8 2 15 - 11 17
11.
Мантуя
 14 4 5 5 14 - 17 17
12.
Каррарезе
 14 4 4 6 12 - 15 16
13.
Катанзаро
 14 2 10 2 15 - 13 16
14.
Сампдория
 13 4 3 6 16 - 18 15
15.
Модена
 14 3 6 5 19 - 20 15
16.
Реджана
 13 3 5 5 13 - 15 14
17.
Зюйдтироль
 13 4 1 8 14 - 20 13
18.
Читтаделла
 13 3 4 6 7 - 17 13
19.
Салернитана
 14 3 4 7 13 - 22 13
20.
Фрозиноне
 13 1 7 5 8 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 7 5 2 0 14 - 5 17
2.
Специя
 6 5 1 0 10 - 4 16
3.
Сассуоло
 7 5 1 1 16 - 6 16
4.
Чезена
 7 5 1 1 16 - 10 16
5.
Мантуя
 6 4 2 0 7 - 3 14
6.
Каррарезе
 7 3 3 1 7 - 3 12
7.
Модена
 7 3 2 2 12 - 9 11
8.
Катанзаро
 8 2 5 1 12 - 8 11
9.
Брешия
 7 3 1 3 13 - 12 10
10.
Козенца
 8 2 4 2 6 - 7 10
11.
Реджана
 7 2 3 2 9 - 8 9
12.
Кремонезе
 6 2 2 2 6 - 7 8
13.
Юве Стабия
 7 2 2 3 7 - 10 8
14.
Салернитана
 7 2 2 3 8 - 11 8
15.
Бари
 7 1 5 1 8 - 8 8
16.
Сампдория
 6 2 1 3 3 - 4 7
17.
Зюйдтироль
 7 2 1 4 9 - 12 7
18.
Палермо
 5 1 2 2 3 - 3 5
19.
Фрозиноне
 7 0 5 2 4 - 8 5
20.
Читтаделла
 6 0 4 2 2 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 7 4 3 0 13 - 6 15
2.
Палермо
 8 3 3 2 10 - 8 12
3.
Пиза
 7 3 2 2 9 - 8 11
4.
Специя
 7 2 5 0 9 - 4 11
5.
Кремонезе
 7 3 1 3 12 - 10 10
6.
Юве Стабия
 7 2 4 1 6 - 6 10
7.
Бари
 6 2 3 1 7 - 3 9
8.
Козенца
 6 2 3 1 8 - 7 9
9.
Читтаделла
 7 3 0 4 5 - 12 9
10.
Сампдория
 7 2 2 3 13 - 14 8
11.
Брешия
 7 2 2 3 5 - 8 8
12.
Зюйдтироль
 6 2 0 4 5 - 8 6
13.
Чезена
 6 1 2 3 6 - 8 5
14.
Реджана
 6 1 2 3 4 - 7 5
15.
Фрозиноне
 6 1 2 3 4 - 10 5
16.
Катанзаро
 6 0 5 1 3 - 5 5
17.
Салернитана
 7 1 2 4 5 - 11 5
18.
Каррарезе
 7 1 1 5 5 - 12 4
19.
Модена
 7 0 4 3 7 - 11 4
20.
Мантуя
 8 0 3 5 7 - 14 3
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 8
Сассуоло Лорьенте Арман 6 (1)
Специя Эспозито Франческо 6
Катанзаро Йемелло Пьетро 6
Пиза Трамони Маттео 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Marco Ruggero 7
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Салернитана Стоянович Петар 6
Салернитана Тельо Андрес 6
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
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