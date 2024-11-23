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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Сассуоло
4:0
Конец матча
Салернитана
0'
16' Желтая карточка
Бронн Дилан
41' Желтая карточка
Тельо Андрес
1:0
64' Гол
Пьерини Николас
2:0
82' Гол
Лорьенте Арман
3:0
89' Пенальти
Моро Лука
4:0
90' Гол
Торстведт Кристиан
90'+7
31
Молдован
Хорациу
23
Тольян
Йереми
26
Одентал
Кас
19
Романья
Филиппо
15
Пьераньоло
Эдоардо
14
Обьянг
Педро
11
Болока
Даниэль
10
Берарди
Доменико
42
Торстведт
Кристиан
77
Пьерини
Николас
9
Мулаттьери
Самуэле
1
Фиорилло
Винченцо
15
Бронн
Дилан
33
Феррари
Джанмарко
13
Руджери
Фабио
29
Гильоне
Паоло
21
Сориано
Роберто
73
Аматуччи
Лоренцо
70
Тельо
Андрес
44
Ярошински
Павел
31
Верде
Даниэле
20
Влодарчик
Шимон
Сассуоло
4-2-3-1
Салернитана
3-5-2

История личных встреч

Сассуоло
Салернитана

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

11 матчей

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

СA
2:2
СA
2:2
СA
3:0
СA
5:0
СA
2:2
СA
1:0
СB
1:4
СB
3:2
СB
1:0
К
2:2
СB
1:0

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

2.4
1.67

Среднее время на гол

37
54

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.83
0.8

Среднее время на гол

49
112

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

2.09
1.27

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

43
70

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лорьенте Арман 6 (2) 0.43
Торстведт Кристиан 6 (1) 0.43
Пьерини Николас 5 0.36
Мулаттьери Самуэле 3 0.21
Вольпато Кристиан 2 0.14
Моро Лука 2 (2) 0.14
Берарди Доменико 1 (1) 0.07
Болока Даниэль 1 0.07
Антист Жанис 1 0.07
Ианнони Эдоардо 1 0.07
Flavio Russo 1 0.07
Тольян Йереми 0 0
Одентал Кас 0 0
Липани Лука 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 2 (1) 0.14
Сими Нванкво 2 (1) 0.14
Браф Джейден 2 0.14
Тонгья Франко 2 0.14
Феррари Джанмарко 1 0.07
Тельо Андрес 1 0.07
Валенсия Диего 1 0.07
Данилюк Флавиус 1 0.07
Гильоне Паоло 0 0
Влодарчик Шимон 0 0
Аматуччи Лоренцо 0 0
Lilian Njoh 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вольпато Кристиан 3 1
Лорьенте Арман 3 0
Романья Филиппо 2 0
Пас Йеферсон 2 0
Болока Даниэль 2 0
Мулаттьери Самуэле 2 0
Одентал Кас 2 0
Антист Жанис 2 0
Ианнони Эдоардо 2 0
Ловато Маттео 0 1
Обьянг Педро 1 0
Берарди Доменико 1 0
Пьерини Николас 1 0
Торстведт Кристиан 1 0
Дойг Джош 1 0
Липани Лука 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 6 0
Тельо Андрес 6 0
Каллон Яя 2 1
Торрегросса Эрнесто 3 0
Бронн Дилан 3 0
Браф Джейден 3 0
Сориано Роберто 2 0
Феррари Джанмарко 2 0
Хрустич Айдин 2 0
Маджоре Джулио 2 0
Велтхёйс Тейс 2 0
Аматуччи Лоренцо 2 0
Фиорилло Винченцо 0 1
Верде Даниэле 1 0
Дальмонте Никола 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Данилюк Флавиус 1 0
Влодарчик Шимон 1 0

Результаты матчей

Сассуоло
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Салернитана
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
4
Сассуоло
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Салернитана
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

13
5
Сассуоло
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Салернитана
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

14
9

Голы по времени матча

Забито

16
5
4 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
1
6%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
19%
1
20%
31-45
1
6%
1
20%
46-60
7
44%
2
40%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
11
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
18%
16-30
2
33%
3
27%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
17%
4
36%
76-90

Забито

13
7
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
1
8%
2
29%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
5
38%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
31%
3
43%
76-90

Пропущено

6
12
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
33%
1
8%
76-90

Забито

29
12
8 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 3
1 Не забивали 6
2
7%
2
17%
1-15
1
3%
2
17%
16-30
5
17%
1
8%
31-45
6
21%
2
17%
46-60
7
24%
2
17%
61-75
8
28%
3
25%
76-90

Пропущено

12
23
6 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
0
0%
3
13%
1-15
3
25%
4
17%
16-30
3
25%
6
26%
31-45
3
25%
2
9%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
3
25%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Зюйдтироль - Сассуоло 0:1 Сассуоло - Мантуя 1:0 Юве Стабия - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Модена 2:0
Брешия - Сассуоло 2:5 Сассуоло - Читтаделла 6:1 Сассуоло - Специя 0:0 Лечче - Сассуоло 0:2 Козенца - Сассуоло 0:1 Каррарезе - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Кремонезе 1:4 Бари - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Чезена 2:1 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Монца - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Падова 1:0 Сассуоло - Сассуоло (до 19 лет) 3:1 Сассуоло - Тренто 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 4:0
Салернитана
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Салернитана - Бари 0:2 Козенца - Салернитана 1:1 Салернитана - Чезена 1:1 Кремонезе - Салернитана 2:1
Салернитана - Специя 0:2 Палермо - Салернитана 0:1 Салернитана - Катанзаро 0:0 Удинезе - Салернитана 3:1 Реджана - Салернитана 0:0 Салернитана - Пиза 2:3 Мантуя - Салернитана 1:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Салернитана - Читтаделла 2:1 Салернитана - Специя 3:3 Бари - Салернитана 1:1 Салернитана - Волос 0:1 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 9:0 Милан - Салернитана 3:3 Салернитана - Верона 1:2

Результаты матчей

Сассуоло
Салернитана

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
5
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Сассуоло
Салернитана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
4
3
1.5
3
4
2
5
2.5
1
6
2
5
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
1
6
1
6
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
8
6
7
7
1.5
4
10
3
11
2.5
1
13
3
11
3.5
2
12
4.5
1
13
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 14 9 4 1 29 - 12 31
2.
Пиза
 14 8 4 2 23 - 13 28
3.
Специя
 13 7 6 0 19 - 8 27
4.
Чезена
 13 6 3 4 22 - 18 21
5.
Козенца
 14 4 7 3 14 - 14 19
6.
Кремонезе
 13 5 3 5 18 - 17 18
7.
Брешия
 14 5 3 6 18 - 20 18
8.
Юве Стабия
 14 4 6 4 13 - 16 18
9.
Палермо
 13 4 5 4 13 - 11 17
10.
Бари
 13 3 8 2 15 - 11 17
11.
Мантуя
 14 4 5 5 14 - 17 17
12.
Каррарезе
 14 4 4 6 12 - 15 16
13.
Катанзаро
 14 2 10 2 15 - 13 16
14.
Сампдория
 13 4 3 6 16 - 18 15
15.
Модена
 14 3 6 5 19 - 20 15
16.
Реджана
 13 3 5 5 13 - 15 14
17.
Зюйдтироль
 13 4 1 8 14 - 20 13
18.
Читтаделла
 13 3 4 6 7 - 17 13
19.
Салернитана
 14 3 4 7 13 - 22 13
20.
Фрозиноне
 13 1 7 5 8 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 7 5 2 0 14 - 5 17
2.
Специя
 6 5 1 0 10 - 4 16
3.
Сассуоло
 7 5 1 1 16 - 6 16
4.
Чезена
 7 5 1 1 16 - 10 16
5.
Мантуя
 6 4 2 0 7 - 3 14
6.
Каррарезе
 7 3 3 1 7 - 3 12
7.
Модена
 7 3 2 2 12 - 9 11
8.
Катанзаро
 8 2 5 1 12 - 8 11
9.
Брешия
 7 3 1 3 13 - 12 10
10.
Козенца
 8 2 4 2 6 - 7 10
11.
Реджана
 7 2 3 2 9 - 8 9
12.
Кремонезе
 6 2 2 2 6 - 7 8
13.
Юве Стабия
 7 2 2 3 7 - 10 8
14.
Салернитана
 7 2 2 3 8 - 11 8
15.
Бари
 7 1 5 1 8 - 8 8
16.
Сампдория
 6 2 1 3 3 - 4 7
17.
Зюйдтироль
 7 2 1 4 9 - 12 7
18.
Палермо
 5 1 2 2 3 - 3 5
19.
Фрозиноне
 7 0 5 2 4 - 8 5
20.
Читтаделла
 6 0 4 2 2 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 7 4 3 0 13 - 6 15
2.
Палермо
 8 3 3 2 10 - 8 12
3.
Пиза
 7 3 2 2 9 - 8 11
4.
Специя
 7 2 5 0 9 - 4 11
5.
Кремонезе
 7 3 1 3 12 - 10 10
6.
Юве Стабия
 7 2 4 1 6 - 6 10
7.
Бари
 6 2 3 1 7 - 3 9
8.
Козенца
 6 2 3 1 8 - 7 9
9.
Читтаделла
 7 3 0 4 5 - 12 9
10.
Сампдория
 7 2 2 3 13 - 14 8
11.
Брешия
 7 2 2 3 5 - 8 8
12.
Зюйдтироль
 6 2 0 4 5 - 8 6
13.
Чезена
 6 1 2 3 6 - 8 5
14.
Реджана
 6 1 2 3 4 - 7 5
15.
Фрозиноне
 6 1 2 3 4 - 10 5
16.
Катанзаро
 6 0 5 1 3 - 5 5
17.
Салернитана
 7 1 2 4 5 - 11 5
18.
Каррарезе
 7 1 1 5 5 - 12 4
19.
Модена
 7 0 4 3 7 - 11 4
20.
Мантуя
 8 0 3 5 7 - 14 3
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 8
Сассуоло Лорьенте Арман 6 (1)
Специя Эспозито Франческо 6
Катанзаро Йемелло Пьетро 6
Пиза Трамони Маттео 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Marco Ruggero 7
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Салернитана Стоянович Петар 6
Салернитана Тельо Андрес 6
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Тельо Андрес получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Бронн Дилан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сассуоло 4:0 Салернитана онлайн

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