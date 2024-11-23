Тур: 14. Стадион: Читта-дель-Триколоре.
4:0
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаБронн Дилан
41' Желтая карточкаТельо Андрес
1:0
64' ГолПьерини Николас
2:0
82' ГолЛорьенте Арман
3:0
89' ПенальтиМоро Лука
4:0
90' ГолТорстведт Кристиан
90'+7
Ход матча
16'
41'
64'
82'
89'
3:0
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
4 Офсайды 2
-
21 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
565 Количество передач 424
-
56 Владение мячом, % 44
26
Одентал
Кас
14
Обьянг
Педро
15
Бронн
Дилан
70
Тельо
Андрес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Пас ЙеферсонЗащитник
-
35 Липани ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Моро ЛукаНападающий
-
91 Flavio Russo
-
Главный тренер: Гроссо Фабио
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Бронн ДиланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Тельо АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Сепе ЛуиджиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Браф ДжейденНападающий
-
11 Каллон ЯяНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Колантуоно Стефано
История личных встреч
Сассуоло
Салернитана
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
11 матчей
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
2.4
1.67
Среднее время на гол
37
54
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.83
0.8
Среднее время на гол
49
112
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
2.09
1.27
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
Среднее время на гол
43
70
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лорьенте Арман
|6 (2)
|0.43
|Торстведт Кристиан
|6 (1)
|0.43
|Пьерини Николас
|5
|0.36
|Мулаттьери Самуэле
|3
|0.21
|Вольпато Кристиан
|2
|0.14
|Моро Лука
|2 (2)
|0.14
|Берарди Доменико
|1 (1)
|0.07
|Болока Даниэль
|1
|0.07
|Антист Жанис
|1
|0.07
|Ианнони Эдоардо
|1
|0.07
|Flavio Russo
|1
|0.07
|Тольян Йереми
|0
|0
|Одентал Кас
|0
|0
|Липани Лука
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|2 (1)
|0.14
|Сими Нванкво
|2 (1)
|0.14
|Браф Джейден
|2
|0.14
|Тонгья Франко
|2
|0.14
|Феррари Джанмарко
|1
|0.07
|Тельо Андрес
|1
|0.07
|Валенсия Диего
|1
|0.07
|Данилюк Флавиус
|1
|0.07
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Влодарчик Шимон
|0
|0
|Аматуччи Лоренцо
|0
|0
|Lilian Njoh
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вольпато Кристиан
|3
|1
|Лорьенте Арман
|3
|0
|Романья Филиппо
|2
|0
|Пас Йеферсон
|2
|0
|Болока Даниэль
|2
|0
|Мулаттьери Самуэле
|2
|0
|Одентал Кас
|2
|0
|Антист Жанис
|2
|0
|Ианнони Эдоардо
|2
|0
|Ловато Маттео
|0
|1
|Обьянг Педро
|1
|0
|Берарди Доменико
|1
|0
|Пьерини Николас
|1
|0
|Торстведт Кристиан
|1
|0
|Дойг Джош
|1
|0
|Липани Лука
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стоянович Петар
|6
|0
|Тельо Андрес
|6
|0
|Каллон Яя
|2
|1
|Торрегросса Эрнесто
|3
|0
|Бронн Дилан
|3
|0
|Браф Джейден
|3
|0
|Сориано Роберто
|2
|0
|Феррари Джанмарко
|2
|0
|Хрустич Айдин
|2
|0
|Маджоре Джулио
|2
|0
|Велтхёйс Тейс
|2
|0
|Аматуччи Лоренцо
|2
|0
|Фиорилло Винченцо
|0
|1
|Верде Даниэле
|1
|0
|Дальмонте Никола
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Данилюк Флавиус
|1
|0
|Влодарчик Шимон
|1
|0
Результаты матчей
Сассуоло
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Салернитана
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
4
Сассуоло
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Салернитана
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
13
5
Сассуоло
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Салернитана
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
14
9
Голы по времени матча
Забито
16
5
4 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
1
6%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
19%
1
20%
31-45
1
6%
1
20%
46-60
7
44%
2
40%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
11
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
18%
16-30
2
33%
3
27%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
17%
4
36%
76-90
Забито
13
7
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
1
8%
2
29%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
5
38%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
31%
3
43%
76-90
Пропущено
6
12
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
33%
1
8%
76-90
Забито
29
12
8 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 3
1 Не забивали 6
2
7%
2
17%
1-15
1
3%
2
17%
16-30
5
17%
1
8%
31-45
6
21%
2
17%
46-60
7
24%
2
17%
61-75
8
28%
3
25%
76-90
Пропущено
12
23
6 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
0
0%
3
13%
1-15
3
25%
4
17%
16-30
3
25%
6
26%
31-45
3
25%
2
9%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
3
25%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Зюйдтироль - Сассуоло 0:1 Сассуоло - Мантуя 1:0 Юве Стабия - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Модена 2:0
Брешия - Сассуоло 2:5 Сассуоло - Читтаделла 6:1 Сассуоло - Специя 0:0 Лечче - Сассуоло 0:2 Козенца - Сассуоло 0:1 Каррарезе - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Кремонезе 1:4 Бари - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Чезена 2:1 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Монца - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Падова 1:0 Сассуоло - Сассуоло (до 19 лет) 3:1 Сассуоло - Тренто 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 4:0
Салернитана
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Салернитана - Бари 0:2 Козенца - Салернитана 1:1 Салернитана - Чезена 1:1 Кремонезе - Салернитана 2:1
Салернитана - Специя 0:2 Палермо - Салернитана 0:1 Салернитана - Катанзаро 0:0 Удинезе - Салернитана 3:1 Реджана - Салернитана 0:0 Салернитана - Пиза 2:3 Мантуя - Салернитана 1:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Салернитана - Читтаделла 2:1 Салернитана - Специя 3:3 Бари - Салернитана 1:1 Салернитана - Волос 0:1 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 9:0 Милан - Салернитана 3:3 Салернитана - Верона 1:2
Результаты матчей
Сассуоло
Салернитана
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
5
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Сассуоло
Салернитана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
43
34
25
16
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
16
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
86
77
410
311
113
311
212
113
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|8
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|6 (1)
|Специя
|Эспозито Франческо
|6
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|6
|Пиза
|Трамони Маттео
|5 (2)
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|7
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Салернитана
|Стоянович Петар
|6
|Салернитана
|Тельо Андрес
|6
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 4