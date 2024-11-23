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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Каррарезе
1:0
Конец матча
Пиза
0'
26' Красная карточка
Туре Идрисса
34' Желтая карточка
Цуэлли Эмануэле
55' Желтая карточка
Джоване Самуэль
67' Желтая карточка
Буа Девид
1:0
89' Гол
Буа Девид
90'+4

Ход матча

26'
 
Туре Идрисса
31'
 
Абильдгор Оливер
Alesandro Arena
34'
Цуэлли Эмануэле
 
46'
Джоване Самуэль
Цуэлли Эмануэле
 
55'
Джоване Самуэль
 
63'
Черри Леонардо
Шпенди Стивен
 
63'
Буа Девид
Filippo Oliana
 
63'
 
Евшенак Жан
Линд Александр
63'
 
Млакар Ян
Виньято Эмануэль
67'
Буа Девид
 
72'
Финотто Маттиа
Капелло Алессандро
 
82'
Беллони Никколо
Simone Zanon
 
84'
 
Беруатто Пьетро
Ангори Самуэле
84'
 
Калабрези Артуро
Пиччинини Габриэле
89'
Буа Девид
1:0

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 493 Количество передач 272
  • 65 Владение мячом, % 35
1
Блеве
Марко
6
Filippo
Oliana
4
Ильянес
Джулиан
3
Marco
Imperiale
72
Simone
Zanon
17
Цуэлли
Эмануэле
18
Nicolas
Schiavi
28
Капелло
Алессандро
11
Чиккони
Мануэль
19
Шпенди
Стивен
9
Керубини
Луиджи
47
Шемпер
Адриан
17
Рус
Адриан
4
Караччоло
Антонио
5
Канестрелли
Симоне
15
Туре
Идрисса
3
Ангори
Самуэле
36
Пиччинини
Габриэле
8
Хёйхольт
Мальте
30
Alesandro
Arena
10
Виньято
Эмануэль
45
Линд
Александр
Каррарезе
3-5-2
Пиза
3-4-2-1

История личных встреч

Каррарезе
Пиза

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

14 матчей

21.4%
14.3%
64.3%
3 победы 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед

История матчей

ТМК
1:0
СCППО
2:1
СCППО
2:2
СC
1:0
СC
4:1
СC
0:2
СC
2:3
ЛП
1:0
ЛП
2:2
ЛП
1:2
ЛП
1:2
ЛП
0:1
ППД
2:3
ППД
3:1

Голы

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

2
0.71

Среднее время на гол

45
126

Всего голов

8
15

Голов в среднем за матч

1.14
2.14

Среднее время на гол

78
42

Всего голов

22
20

Голов в среднем за матч

1.57
1.43

Тотал матчей

2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

57
63

Бомбардиры внутри турнира

Каррарезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Леонардо 3 0.21
Nicolas Schiavi 3 (1) 0.21
Чиккони Мануэль 1 0.07
Финотто Маттиа 1 0.07
Filippo Oliana 1 0.07
Керубини Луиджи 1 0.07
Devid Bouah 1 0.07
Капецци Леонардо 0 0
Джоване Самуэль 0 0
Шпенди Стивен 0 0
Simone Zanon 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трамони Маттео 5 0.36
Линд Александр 3 0.21
Бонфанти Николас 3 (1) 0.21
Пиччинини Габриэле 2 0.14
Alesandro Arena 2 (1) 0.14
Канестрелли Симоне 2 0.14
Туре Идрисса 1 0.07
Марин Мариус 1 0.07
Джованни Бонфанти 1 0.07
Ангори Самуэле 1 0.07
Калабрези Артуро 0 0
Морео Стефано 0 0
Хёйхольт Мальте 0 0

Карточки

Каррарезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джоване Самуэль 4 0
Nicolas Schiavi 3 0
Буа Девид 3 0
Ильянес Джулиан 1 1
Капецци Леонардо 2 0
Копполаро Мауро 2 0
Цуэлли Эмануэле 2 0
Черри Леонардо 2 0
Riccardo Palmieri 2 0
Херманнссон Хьёртур 1 0
Капелло Алессандро 1 0
Панико Джузеппе 1 0
Чиккони Мануэль 1 0
Marco Imperiale 1 0
Filippo Oliana 1 0
Керубини Луиджи 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 5 0
Туре Идрисса 2 1
Абильдгор Оливер 3 0
Виньято Эмануэль 1 1
Караччоло Антонио 2 0
Рус Адриан 2 0
Бонфанти Николас 2 0
Джованни Бонфанти 2 0
Линд Александр 1 0
Калабрези Артуро 1 0
Морео Стефано 1 0
Шемпер Адриан 1 0
Канестрелли Симоне 1 0
Беруатто Пьетро 1 0
Ангори Самуэле 1 0
Пиччинини Габриэле 1 0
Евшенак Жан 1 0

Результаты матчей

Каррарезе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Пиза
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

1
1
Каррарезе
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Пиза
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

1
12
Каррарезе
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Пиза
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

2
13

Голы по времени матча

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
17%
2
22%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
2
33%
3
33%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
2
29%
76-90

Забито

5
12
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
2
40%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

12
7
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
8%
1
14%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
2
29%
76-90

Забито

11
21
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
6 Не забивали 3
2
18%
3
14%
1-15
1
9%
3
14%
16-30
3
27%
6
29%
31-45
2
18%
4
19%
46-60
3
27%
2
10%
61-75
0
0%
3
14%
76-90

Пропущено

15
14
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 10
1
7%
3
21%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
3
20%
2
14%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
33%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Каррарезе
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Модена - Каррарезе 2:0 Каррарезе - Юве Стабия 0:0 Бари - Каррарезе 0:0 Каррарезе - Читтаделла 3:0
Каррарезе - Мантуя 1:1 Фрозиноне - Каррарезе 0:1 Каррарезе - Реджана 0:0 Специя - Каррарезе 4:2 Каррарезе - Сассуоло 0:2 Катанзаро - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Зюйдтироль 2:0 Кремонезе - Каррарезе 1:0 Чезена - Каррарезе 2:1 Кальяри - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Катания 2:1 Виртус Энтелла - Каррарезе 0:0 Каррарезе - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Каррарезе 0:0 Беневенто - Каррарезе 2:2 Каррарезе - Беневенто 1:0
Пиза
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Пиза - Сампдория 3:0 Кремонезе - Пиза 1:3 Пиза - Катанзаро 0:0 Фрозиноне - Пиза 0:0
Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Чезена 3:1 Юве Стабия - Пиза 2:0 Пиза - Чезена 0:1 Пиза - Брешия 2:1 Салернитана - Пиза 2:3 Пиза - Реджана 2:1 Читтаделла - Пиза 1:1 Пиза - Палермо 2:0 Пиза - Специя 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Пиза - Интер Милан 1:1 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Кремонезе - Пиза 2:1 Пиза - Катанзаро 2:2

Результаты матчей

Каррарезе
Пиза

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Каррарезе
Пиза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
6
1
1
5
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
6
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
10
3
3
10
1.5
9
4
1
12
2.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 14 9 4 1 29 - 12 31
2.
Пиза
 14 8 4 2 23 - 13 28
3.
Специя
 13 7 6 0 19 - 8 27
4.
Чезена
 13 6 3 4 22 - 18 21
5.
Козенца
 14 4 7 3 14 - 14 19
6.
Кремонезе
 13 5 3 5 18 - 17 18
7.
Брешия
 14 5 3 6 18 - 20 18
8.
Юве Стабия
 14 4 6 4 13 - 16 18
9.
Палермо
 13 4 5 4 13 - 11 17
10.
Бари
 13 3 8 2 15 - 11 17
11.
Мантуя
 14 4 5 5 14 - 17 17
12.
Каррарезе
 14 4 4 6 12 - 15 16
13.
Катанзаро
 14 2 10 2 15 - 13 16
14.
Сампдория
 13 4 3 6 16 - 18 15
15.
Модена
 14 3 6 5 19 - 20 15
16.
Реджана
 13 3 5 5 13 - 15 14
17.
Зюйдтироль
 13 4 1 8 14 - 20 13
18.
Читтаделла
 13 3 4 6 7 - 17 13
19.
Салернитана
 14 3 4 7 13 - 22 13
20.
Фрозиноне
 13 1 7 5 8 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 7 5 2 0 14 - 5 17
2.
Специя
 6 5 1 0 10 - 4 16
3.
Сассуоло
 7 5 1 1 16 - 6 16
4.
Чезена
 7 5 1 1 16 - 10 16
5.
Мантуя
 6 4 2 0 7 - 3 14
6.
Каррарезе
 7 3 3 1 7 - 3 12
7.
Модена
 7 3 2 2 12 - 9 11
8.
Катанзаро
 8 2 5 1 12 - 8 11
9.
Брешия
 7 3 1 3 13 - 12 10
10.
Козенца
 8 2 4 2 6 - 7 10
11.
Реджана
 7 2 3 2 9 - 8 9
12.
Кремонезе
 6 2 2 2 6 - 7 8
13.
Юве Стабия
 7 2 2 3 7 - 10 8
14.
Салернитана
 7 2 2 3 8 - 11 8
15.
Бари
 7 1 5 1 8 - 8 8
16.
Сампдория
 6 2 1 3 3 - 4 7
17.
Зюйдтироль
 7 2 1 4 9 - 12 7
18.
Палермо
 5 1 2 2 3 - 3 5
19.
Фрозиноне
 7 0 5 2 4 - 8 5
20.
Читтаделла
 6 0 4 2 2 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 7 4 3 0 13 - 6 15
2.
Палермо
 8 3 3 2 10 - 8 12
3.
Пиза
 7 3 2 2 9 - 8 11
4.
Специя
 7 2 5 0 9 - 4 11
5.
Кремонезе
 7 3 1 3 12 - 10 10
6.
Юве Стабия
 7 2 4 1 6 - 6 10
7.
Бари
 6 2 3 1 7 - 3 9
8.
Козенца
 6 2 3 1 8 - 7 9
9.
Читтаделла
 7 3 0 4 5 - 12 9
10.
Сампдория
 7 2 2 3 13 - 14 8
11.
Брешия
 7 2 2 3 5 - 8 8
12.
Зюйдтироль
 6 2 0 4 5 - 8 6
13.
Чезена
 6 1 2 3 6 - 8 5
14.
Реджана
 6 1 2 3 4 - 7 5
15.
Фрозиноне
 6 1 2 3 4 - 10 5
16.
Катанзаро
 6 0 5 1 3 - 5 5
17.
Салернитана
 7 1 2 4 5 - 11 5
18.
Каррарезе
 7 1 1 5 5 - 12 4
19.
Модена
 7 0 4 3 7 - 11 4
20.
Мантуя
 8 0 3 5 7 - 14 3
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 8
Сассуоло Лорьенте Арман 6 (1)
Специя Эспозито Франческо 6
Катанзаро Йемелло Пьетро 6
Пиза Трамони Маттео 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Marco Ruggero 7
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Салернитана Стоянович Петар 6
Салернитана Тельо Андрес 6
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
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