Тур: 14. Стадион: Деи Марми.
0'
26' Красная карточкаТуре Идрисса
34' Желтая карточкаЦуэлли Эмануэле
55' Желтая карточкаДжоване Самуэль
67' Желтая карточкаБуа Девид
1:0
89' ГолБуа Девид
90'+4
Ход матча
26'
34'
55'
67'
89'
1:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 0
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
493 Количество передач 272
-
65 Владение мячом, % 35
72
Simone
Zanon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Simone ZanonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Буа ДевидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Никола Антонио Калабро
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Рус АдрианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Туре ИдриссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Евшенак ЖанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
История личных встреч
Каррарезе
Пиза
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
14 матчей
21.4%
14.3%
64.3%
3 победы 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
2
0.71
Среднее время на гол
45
126
Всего голов
8
15
Голов в среднем за матч
1.14
2.14
Среднее время на гол
78
42
Всего голов
22
20
Голов в среднем за матч
1.57
1.43
Тотал матчей
2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
Среднее время на гол
57
63
Бомбардиры внутри турнира
Каррарезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черри Леонардо
|3
|0.21
|Nicolas Schiavi
|3 (1)
|0.21
|Чиккони Мануэль
|1
|0.07
|Финотто Маттиа
|1
|0.07
|Filippo Oliana
|1
|0.07
|Керубини Луиджи
|1
|0.07
|Devid Bouah
|1
|0.07
|Капецци Леонардо
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
|Шпенди Стивен
|0
|0
|Simone Zanon
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трамони Маттео
|5
|0.36
|Линд Александр
|3
|0.21
|Бонфанти Николас
|3 (1)
|0.21
|Пиччинини Габриэле
|2
|0.14
|Alesandro Arena
|2 (1)
|0.14
|Канестрелли Симоне
|2
|0.14
|Туре Идрисса
|1
|0.07
|Марин Мариус
|1
|0.07
|Джованни Бонфанти
|1
|0.07
|Ангори Самуэле
|1
|0.07
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Морео Стефано
|0
|0
|Хёйхольт Мальте
|0
|0
Карточки
Каррарезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джоване Самуэль
|4
|0
|Nicolas Schiavi
|3
|0
|Буа Девид
|3
|0
|Ильянес Джулиан
|1
|1
|Капецци Леонардо
|2
|0
|Копполаро Мауро
|2
|0
|Цуэлли Эмануэле
|2
|0
|Черри Леонардо
|2
|0
|Riccardo Palmieri
|2
|0
|Херманнссон Хьёртур
|1
|0
|Капелло Алессандро
|1
|0
|Панико Джузеппе
|1
|0
|Чиккони Мануэль
|1
|0
|Marco Imperiale
|1
|0
|Filippo Oliana
|1
|0
|Керубини Луиджи
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|5
|0
|Туре Идрисса
|2
|1
|Абильдгор Оливер
|3
|0
|Виньято Эмануэль
|1
|1
|Караччоло Антонио
|2
|0
|Рус Адриан
|2
|0
|Бонфанти Николас
|2
|0
|Джованни Бонфанти
|2
|0
|Линд Александр
|1
|0
|Калабрези Артуро
|1
|0
|Морео Стефано
|1
|0
|Шемпер Адриан
|1
|0
|Канестрелли Симоне
|1
|0
|Беруатто Пьетро
|1
|0
|Ангори Самуэле
|1
|0
|Пиччинини Габриэле
|1
|0
|Евшенак Жан
|1
|0
Результаты матчей
Каррарезе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Пиза
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
1
1
Каррарезе
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Пиза
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
1
12
Каррарезе
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Пиза
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
2
13
Голы по времени матча
Забито
6
9
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
17%
2
22%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
2
33%
3
33%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
2
29%
76-90
Забито
5
12
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
2
40%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
12
7
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
8%
1
14%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
2
29%
76-90
Забито
11
21
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
6 Не забивали 3
2
18%
3
14%
1-15
1
9%
3
14%
16-30
3
27%
6
29%
31-45
2
18%
4
19%
46-60
3
27%
2
10%
61-75
0
0%
3
14%
76-90
Пропущено
15
14
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 10
1
7%
3
21%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
3
20%
2
14%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
33%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Каррарезе
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Модена - Каррарезе 2:0 Каррарезе - Юве Стабия 0:0 Бари - Каррарезе 0:0 Каррарезе - Читтаделла 3:0
Каррарезе - Мантуя 1:1 Фрозиноне - Каррарезе 0:1 Каррарезе - Реджана 0:0 Специя - Каррарезе 4:2 Каррарезе - Сассуоло 0:2 Катанзаро - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Зюйдтироль 2:0 Кремонезе - Каррарезе 1:0 Чезена - Каррарезе 2:1 Кальяри - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Катания 2:1 Виртус Энтелла - Каррарезе 0:0 Каррарезе - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Каррарезе 0:0 Беневенто - Каррарезе 2:2 Каррарезе - Беневенто 1:0
Пиза
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Пиза - Сампдория 3:0 Кремонезе - Пиза 1:3 Пиза - Катанзаро 0:0 Фрозиноне - Пиза 0:0
Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Чезена 3:1 Юве Стабия - Пиза 2:0 Пиза - Чезена 0:1 Пиза - Брешия 2:1 Салернитана - Пиза 2:3 Пиза - Реджана 2:1 Читтаделла - Пиза 1:1 Пиза - Палермо 2:0 Пиза - Специя 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Пиза - Интер Милан 1:1 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Кремонезе - Пиза 2:1 Пиза - Катанзаро 2:2
Результаты матчей
Каррарезе
Пиза
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Каррарезе
Пиза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
61
24
61
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
42
16
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
103
310
94
112
49
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|8
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|6 (1)
|Специя
|Эспозито Франческо
|6
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|6
|Пиза
|Трамони Маттео
|5 (2)
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|7
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Салернитана
|Стоянович Петар
|6
|Салернитана
|Тельо Андрес
|6
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 4