  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Чезена
1:1
Второй тайм: 66'
Реджана
0'
8' Желтая карточка
Кало Джакомо
0:1
56' Гол
Петтинари Стефано
1:1
65' Гол
Cristian Shpendi
65' Желтая карточка

Ход матча

8'
Кало Джакомо
 
56'
0:1
Петтинари Стефано
60'
Селия Раффаэле
Доннарумма Даниэле
 
60'
Каргбо Аугустус
Антонуччи Мирко
 
61'
 
Серсанти Алессандро
Фьямоцци Риккардо
61'
 
Вергара Антонио
Петтинари Стефано
65'
Cristian Shpendi
1:1
65'
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Чезена
Ничья
Реджана
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Все Коэффициенты
33
Клинсманн
Джонатан
15
Andrea
Ciofi
19
Престиа
Джузеппе
24
Мангравити
Массимилиано
17
Emanuele
Adamo
7
Доннарумма
Даниэле
35
Кало
Джакомо
30
Бастони
Симоне
14
Tommaso
Berti
23
Антонуччи
Мирко
9
Cristian
Shpendi
Чезена
3-4-2-1
Реджана
3-5-2

История личных встреч

Чезена
Реджана

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

СC
1:2
СC
0:1
СC
2:2
СC
0:0
СC
0:0
СCA
1:0
СCA
1:2

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

0.33
1.5

Среднее время на гол

270
60

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.71
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

126
90

Бомбардиры внутри турнира

Чезена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Shpendi 8 (5) 0.57
Каргбо Аугустус 3 0.21
Престиа Джузеппе 3 0.21
Бастони Симоне 2 0.14
Тавшан Элаис 2 0.14
Emanuele Adamo 2 0.14
Tommaso Berti 1 0.07
Курто Марко 1 0.07
Кало Джакомо 0 0
Доннарумма Даниэле 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Антонуччи Мирко 0 0
Andrea Ciofi 0 0
Реджана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Портанова Маноло 3 0.21
Вергара Антонио 2 0.14
Видо Лука 2 (1) 0.14
Гондо Седрик 2 (1) 0.14
Matteo Maggio 1 0.07
Рейнхарт Тобиас 1 0.07
Серсанти Алессандро 1 0.07
Lorenzo Lucchesi 1 0.07
Штулац Лео 0 0
Маррас Мануэль 0 0

Карточки

Чезена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кало Джакомо 6 0
Каргбо Аугустус 4 1
Курто Марко 4 0
Бастони Симоне 3 0
Andrea Ciofi 3 0
Престиа Джузеппе 2 0
Писсери Маттео 2 0
Мангравити Массимилиано 2 0
Доннарумма Даниэле 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Ван Хойдонк Сидней 1 0
Тавшан Элаис 1 0
Селия Раффаэле 1 0
Emanuele Adamo 1 0
Cristian Shpendi 1 0
Tommaso Berti 1 0
Matteo Francesconi 1 0
Реджана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маррас Мануэль 3 0
Оквонкво Орджи 3 0
Вергара Антонио 3 0
Чигарини Лука 2 0
Родзио Паоло 2 0
Штулац Лео 2 0
Гондо Седрик 2 0
Мерони Андреа 2 0
Рейнхарт Тобиас 2 0
Портанова Маноло 2 0
Серсанти Алессандро 2 0
Фонтанаросса Алессандро 2 0
Matteo Maggio 2 0
Lorenzo Ignacchiti 2 0
Natan Girma 2 0
Сампиризи Марио 1 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Видо Лука 1 0
Lorenzo Lucchesi 1 0

Результаты матчей

Чезена
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Реджана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
3
Чезена
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Реджана
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

3
9
Чезена
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Реджана
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

9
12

Голы по времени матча

Забито

17
4
12 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
5
29%
29%
0
0%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
0
0%
4
100%
76-90

Пропущено

9
7
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
4
44%
3
43%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

7
10
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
14%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
3
43%
1
10%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Забито

24
14
14 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 5
6
25%
2
14%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
4
17%
2
14%
31-45
6
25%
1
7%
46-60
3
13%
2
14%
61-75
1
4%
6
43%
76-90

Пропущено

16
14
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
4
25%
2
14%
16-30
2
13%
4
29%
31-45
4
25%
3
21%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
4
25%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Чезена
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Читтаделла - Чезена 0:2 Чезена - Зюйдтироль 1:0 Салернитана - Чезена 1:1 Чезена - Брешия 2:0
Чезена - Сампдория 3:5 Пиза - Чезена 3:1 Чезена - Мантуя 4:2 Пиза - Чезена 0:1 Палермо - Чезена 0:0 Чезена - Модена 2:2 Специя - Чезена 2:1 Чезена - Катанзаро 2:0 Сассуоло - Чезена 2:1 Чезена - Каррарезе 2:1 Верона - Чезена 1:2 Чезена - Падова 3:1 Форли - Чезена 1:4 Чезена - Юве Стабия 2:2 Мантуя - Чезена 1:2 Чезена - Перуджа 2:0
Реджана
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Реджана - Катанзаро 2:2 Бари - Реджана 2:2 Реджана - Козенца 0:1 Палермо - Реджана 2:0
Реджана - Фрозиноне 2:0 Специя - Реджана 1:0 Каррарезе - Реджана 0:0 Реджана - Салернитана 0:0 Реджана - Зюйдтироль 1:3 Пиза - Реджана 2:1 Реджана - Брешия 2:0 Сампдория - Реджана 0:1 Реджана - Мантуя 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Реджана - Леньяго Салус 5:2 Реджана - Лентиджоне 2:1 Реджана - Унион Клодиенсе 0:1 Реджана - Динамо Тирана 0:1 Фиорентина - Реджана 4:0 Реджана - Парма 1:1

Результаты матчей

Чезена
Реджана

Точный счет

2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Чезена
Реджана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
4
3
2
5
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
8
5
7
6
1.5
5
8
2
11
2.5
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 14 9 4 1 29 - 12 31
2.
Пиза
 14 8 4 2 23 - 13 28
3.
Специя
 13 7 6 0 19 - 8 27
4.
Чезена
 1:1 14 6 4 4 23 - 19 22
5.
Козенца
 14 4 7 3 14 - 14 19
6.
Кремонезе
 13 5 3 5 18 - 17 18
7.
Брешия
 14 5 3 6 18 - 20 18
8.
Юве Стабия
 14 4 6 4 13 - 16 18
9.
Палермо
 13 4 5 4 13 - 11 17
10.
Бари
 13 3 8 2 15 - 11 17
11.
Мантуя
 14 4 5 5 14 - 17 17
12.
Каррарезе
 14 4 4 6 12 - 15 16
13.
Катанзаро
 14 2 10 2 15 - 13 16
14.
Сампдория
 13 4 3 6 16 - 18 15
15.
Модена
 14 3 6 5 19 - 20 15
16.
Реджана
 1:1 14 3 6 5 14 - 16 15
17.
Зюйдтироль
 13 4 1 8 14 - 20 13
18.
Читтаделла
 13 3 4 6 7 - 17 13
19.
Салернитана
 14 3 4 7 13 - 22 13
20.
Фрозиноне
 13 1 7 5 8 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 7 5 2 0 14 - 5 17
2.
Чезена
 1:1 8 5 2 1 17 - 11 17
3.
Специя
 6 5 1 0 10 - 4 16
4.
Сассуоло
 7 5 1 1 16 - 6 16
5.
Мантуя
 6 4 2 0 7 - 3 14
6.
Каррарезе
 7 3 3 1 7 - 3 12
7.
Модена
 7 3 2 2 12 - 9 11
8.
Катанзаро
 8 2 5 1 12 - 8 11
9.
Брешия
 7 3 1 3 13 - 12 10
10.
Козенца
 8 2 4 2 6 - 7 10
11.
Реджана
 1:1 7 2 3 2 9 - 8 9
12.
Кремонезе
 6 2 2 2 6 - 7 8
13.
Юве Стабия
 7 2 2 3 7 - 10 8
14.
Салернитана
 7 2 2 3 8 - 11 8
15.
Бари
 7 1 5 1 8 - 8 8
16.
Сампдория
 6 2 1 3 3 - 4 7
17.
Зюйдтироль
 7 2 1 4 9 - 12 7
18.
Палермо
 5 1 2 2 3 - 3 5
19.
Фрозиноне
 7 0 5 2 4 - 8 5
20.
Читтаделла
 6 0 4 2 2 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 7 4 3 0 13 - 6 15
2.
Палермо
 8 3 3 2 10 - 8 12
3.
Пиза
 7 3 2 2 9 - 8 11
4.
Специя
 7 2 5 0 9 - 4 11
5.
Кремонезе
 7 3 1 3 12 - 10 10
6.
Юве Стабия
 7 2 4 1 6 - 6 10
7.
Бари
 6 2 3 1 7 - 3 9
8.
Козенца
 6 2 3 1 8 - 7 9
9.
Читтаделла
 7 3 0 4 5 - 12 9
10.
Сампдория
 7 2 2 3 13 - 14 8
11.
Брешия
 7 2 2 3 5 - 8 8
12.
Зюйдтироль
 6 2 0 4 5 - 8 6
13.
Реджана
 1:1 7 1 3 3 5 - 8 6
14.
Чезена
 1:1 6 1 2 3 6 - 8 5
15.
Фрозиноне
 6 1 2 3 4 - 10 5
16.
Катанзаро
 6 0 5 1 3 - 5 5
17.
Салернитана
 7 1 2 4 5 - 11 5
18.
Каррарезе
 7 1 1 5 5 - 12 4
19.
Модена
 7 0 4 3 7 - 11 4
20.
Мантуя
 8 0 3 5 7 - 14 3
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Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 8
Сассуоло Лорьенте Арман 6 (1)
Специя Эспозито Франческо 6
Катанзаро Йемелло Пьетро 6
Сассуоло Торстведт Кристиан 6
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Marco Ruggero 7
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Салернитана Стоянович Петар 6
Салернитана Тельо Андрес 6
Чезена Кало Джакомо 6
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 8'
    Кало Джакомо получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Чезена
Ничья
Реджана
7.30
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3.40
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5.50
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Чезена
Реджана
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