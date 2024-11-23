Тур: 14. Стадион: Orogel Stadium-Dino Manuzzi.
0'
8' Желтая карточкаКало Джакомо
0:1
56' ГолПеттинари Стефано
1:1
65' ГолCristian Shpendi
66' Желтая карточкаБарди Франческо
66' Желтая карточкаEmanuele Adamo
70' Желтая карточкаВергара Антонио
90' Желтая карточкаМендичино Леонардо
90'+8
Ход матча
8'
56'
65'
66'
66'
70'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 3
-
11 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
443 Количество передач 421
-
52 Владение мячом, % 48
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Andrea CiofiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Кало ДжакомоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Тавшан ЭлаисНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Миньяни Микеле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Гондо СедрикНападающий
-
- Запасные игроки
- Защитник
-
87 Нахуну ЯнисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Кабаши ЭлвисПолузащитник
- Нападающий
-
10 Видо ЛукаНападающий
-
-
80 Natan Girma
-
-
-
29 Oliver Urso
-
Главный тренер: William Viali
История личных встреч
Чезена
Реджана
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
0.33
1.5
Среднее время на гол
270
60
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
0.71
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
126
90
Бомбардиры внутри турнира
Чезена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Shpendi
|9 (5)
|0.64
|Каргбо Аугустус
|3
|0.21
|Престиа Джузеппе
|3
|0.21
|Бастони Симоне
|2
|0.14
|Тавшан Элаис
|2
|0.14
|Emanuele Adamo
|2
|0.14
|Tommaso Berti
|1
|0.07
|Курто Марко
|1
|0.07
|Кало Джакомо
|0
|0
|Доннарумма Даниэле
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Антонуччи Мирко
|0
|0
|Andrea Ciofi
|0
|0
|Селия Раффаэле
|0
|0
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Портанова Маноло
|3
|0.21
|Вергара Антонио
|2
|0.14
|Видо Лука
|2 (1)
|0.14
|Гондо Седрик
|2 (1)
|0.14
|Matteo Maggio
|1
|0.07
|Петтинари Стефано
|1
|0.07
|Рейнхарт Тобиас
|1
|0.07
|Серсанти Алессандро
|1
|0.07
|Lorenzo Lucchesi
|1
|0.07
|Штулац Лео
|0
|0
|Маррас Мануэль
|0
|0
Карточки
Чезена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кало Джакомо
|6
|0
|Каргбо Аугустус
|4
|1
|Курто Марко
|4
|0
|Бастони Симоне
|3
|0
|Andrea Ciofi
|3
|0
|Престиа Джузеппе
|2
|0
|Писсери Маттео
|2
|0
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|Emanuele Adamo
|2
|0
|Доннарумма Даниэле
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|1
|0
|Тавшан Элаис
|1
|0
|Селия Раффаэле
|1
|0
|Cristian Shpendi
|1
|0
|Tommaso Berti
|1
|0
|Мендичино Леонардо
|1
|0
|Matteo Francesconi
|1
|0
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вергара Антонио
|4
|0
|Маррас Мануэль
|3
|0
|Оквонкво Орджи
|3
|0
|Чигарини Лука
|2
|0
|Родзио Паоло
|2
|0
|Штулац Лео
|2
|0
|Гондо Седрик
|2
|0
|Мерони Андреа
|2
|0
|Рейнхарт Тобиас
|2
|0
|Портанова Маноло
|2
|0
|Серсанти Алессандро
|2
|0
|Фонтанаросса Алессандро
|2
|0
|Matteo Maggio
|2
|0
|Lorenzo Ignacchiti
|2
|0
|Natan Girma
|2
|0
|Барди Франческо
|1
|0
|Сампиризи Марио
|1
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Lorenzo Lucchesi
|1
|0
Результаты матчей
Чезена
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Реджана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
7
4
Чезена
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Реджана
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
3
9
Чезена
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Реджана
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
10
13
Голы по времени матча
Забито
18
5
12 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
6 Не забивали 10
5
28%
0
0%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
3
17%
1
20%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
0
0%
4
80%
76-90
Пропущено
10
8
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
5
50%
3
38%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
7
10
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
14%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
3
43%
1
10%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Забито
25
15
14 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 5
6
24%
2
13%
1-15
4
16%
1
7%
16-30
4
16%
2
13%
31-45
6
24%
2
13%
46-60
4
16%
2
13%
61-75
1
4%
6
40%
76-90
Пропущено
17
15
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
4
24%
2
13%
16-30
2
12%
4
27%
31-45
5
29%
29%
3
20%
46-60
2
12%
3
20%
61-75
4
24%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Чезена
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Читтаделла - Чезена 0:2 Чезена - Зюйдтироль 1:0 Салернитана - Чезена 1:1 Чезена - Брешия 2:0
Чезена - Сампдория 3:5 Пиза - Чезена 3:1 Чезена - Мантуя 4:2 Пиза - Чезена 0:1 Палермо - Чезена 0:0 Чезена - Модена 2:2 Специя - Чезена 2:1 Чезена - Катанзаро 2:0 Сассуоло - Чезена 2:1 Чезена - Каррарезе 2:1 Верона - Чезена 1:2 Чезена - Падова 3:1 Форли - Чезена 1:4 Чезена - Юве Стабия 2:2 Мантуя - Чезена 1:2 Чезена - Перуджа 2:0
Реджана
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Реджана - Катанзаро 2:2 Бари - Реджана 2:2 Реджана - Козенца 0:1 Палермо - Реджана 2:0
Реджана - Фрозиноне 2:0 Специя - Реджана 1:0 Каррарезе - Реджана 0:0 Реджана - Салернитана 0:0 Реджана - Зюйдтироль 1:3 Пиза - Реджана 2:1 Реджана - Брешия 2:0 Сампдория - Реджана 0:1 Реджана - Мантуя 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Реджана - Леньяго Салус 5:2 Реджана - Лентиджоне 2:1 Реджана - Унион Клодиенсе 0:1 Реджана - Динамо Тирана 0:1 Фиорентина - Реджана 4:0 Реджана - Парма 1:1
Результаты матчей
Чезена
Реджана
Точный счет
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
Тоталы голов в матче
Чезена
Реджана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
43
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
43
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
95
77
59
212
113
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|9
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|6 (1)
|Специя
|Эспозито Франческо
|6
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|6
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|6
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|7
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Салернитана
|Стоянович Петар
|6
|Салернитана
|Тельо Андрес
|6
|Чезена
|Кало Джакомо
|6