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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Юве Стабия
0:0
Первый тайм: 23'
Брешия
0'
15' Желтая карточка
Тиам Демба
15' Красная карточка
Варньер Марко

Ход матча

15'
Тиам Демба
 
15'
Варньер Марко
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 1 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 68 Владение мячом, % 32
Лучшие коэффициенты
Юве Стабия
Ничья
Брешия
2.26
3.75
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4.20
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Все Коэффициенты
20
Тиам
Демба
23
Francesco
Folino
24
Варньер
Марко
6
Marco
Bellich
15
Флориани
Романо
55
Giuseppe
Leone
37
Майстро
Фабио
10
Пьеробон
Кристиан
27
Канделлоне
Леонардо
98
Мости
Никола
9
Адоранте
Андреа
1
Леццерини
Лука
24
Дикманн
Лоренцо
32
Папетти
Андреа
15
Кистана
Андреа
18
Яллоу
Александр
26
Бертаньоли
Массимо
6
Веррет
Маттиас
39
Бесаджо
Микеле
23
Галацци
Николас
29
Боррелли
Дженнаро
9
Бьянки
Флавио
Юве Стабия
3-4-3
Брешия
4-3-1-2

История личных встреч

Юве Стабия
Брешия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

СB
4:1
СB
1:2
СB
0:0
СB
2:0
СB
0:0
СB
0:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.33
0.33

Среднее время на гол

270
270

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.17
0.67

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
135

Бомбардиры внутри турнира

Юве Стабия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адоранте Андреа 5 (1) 0.36
Майстро Фабио 2 0.14
Артистико Габриэле 2 0.14
Пископо Кевин 1 0.07
Варньер Марко 1 0.07
Marco Bellich 1 0.07
Francesco Folino 1 0.07
Мости Никола 0 0
Пьеробон Кристиан 0 0
Бульо Давиде 0 0
Marco Ruggero 0 0
Флориани Романо 0 0
Giuseppe Leone 0 0
Фортини Никколо 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьярнасон Биркир 3 0.21
Веррет Маттиас 2 0.14
Ante Matej Juric 2 0.14
Адорни Давиде 2 0.14
Боррелли Дженнаро 2 0.14
Мончини Габриэле 2 (1) 0.14
Коррадо Никколо 1 0.07
Бьянки Флавио 1 0.07
Олзер Джакомо 1 0.07
Бесаджо Микеле 1 0.07
Riccardo Fogliata 1 0.07
Бизоли Димитри 0 0
Дикманн Лоренцо 0 0
Галацци Николас 0 0
Кистана Андреа 0 0

Карточки

Юве Стабия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marco Ruggero 7 0
Francesco Folino 5 1
Бульо Давиде 4 0
Matteo Baldi 3 0
Андреони Кристиан 2 0
Мели Марко 2 0
Marco Bellich 2 0
Флориани Романо 2 0
Тиам Демба 1 0
Канделлоне Леонардо 1 0
Варньер Марко 1 0
Адоранте Андреа 1 0
Артистико Габриэле 1 0
Giuseppe Leone 1 0
Фортини Никколо 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адорни Давиде 5 0
Дикманн Лоренцо 5 0
Боррелли Дженнаро 4 0
Бизоли Димитри 3 0
Веррет Маттиас 3 0
Бесаджо Микеле 3 0
Ante Matej Juric 3 0
Кистана Андреа 2 0
Олзер Джакомо 2 0
Бьярнасон Биркир 1 0
Пагера Фабрицио 1 0
Яллоу Александр 1 0
Коррадо Никколо 1 0
Папетти Андреа 1 0
Галацци Николас 1 0
Zylyf Muca 1 0

Результаты матчей

Юве Стабия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Брешия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
2
Юве Стабия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Брешия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

6
9
Юве Стабия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Брешия
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
10

Упущенные победы

10
11

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
3
60%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
10%
3
38%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
4
50%
76-90

Забито

6
13
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
0
0%
2
15%
1-15
2
33%
2
15%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
5
38%
76-90

Пропущено

6
12
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
3
25%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
17%
4
33%
76-90

Забито

13
18
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
2
15%
3
17%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
2
15%
3
17%
31-45
3
23%
4
22%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
2
15%
5
28%
76-90

Пропущено

16
20
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
6%
4
20%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
5
31%
3
15%
31-45
2
13%
3
15%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
4
25%
8
40%
76-90

Результаты последних матчей

Юве Стабия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Юве Стабия - Специя 0:3 Каррарезе - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Сассуоло 2:2 Козенца - Юве Стабия 1:1
Юве Стабия - Кремонезе 1:2 Сампдория - Юве Стабия 1:2 Юве Стабия - Пиза 2:0 Модена - Юве Стабия 3:0 Юве Стабия - Палермо 1:3 Фрозиноне - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мантуя 1:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Бари - Юве Стабия 1:3 Авеллино - Юве Стабия 3:1 Ареццо - Юве Стабия 1:2 Чезена - Юве Стабия 2:2 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Юве Стабия - Пичерно 3:2 Виртус Франкавилла - Юве Стабия 1:1 Юве Стабия - Кротоне 1:1
Брешия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Брешия - Козенца 2:3 Сампдория - Брешия 0:1 Брешия - Специя 1:1 Чезена - Брешия 2:0
Брешия - Сассуоло 2:5 Мантуя - Брешия 1:1 Брешия - Кремонезе 3:2 Монца - Брешия 3:1 Пиза - Брешия 2:1 Брешия - Фрозиноне 4:0 Дарфо-Боарио - Брешия 0:5 Зюйдтироль - Брешия 1:2 Реджана - Брешия 2:0 Брешия - Читтаделла 0:1 Брешия - Палермо 1:0 Брешия - Венеция 3:1 Брешия - Ренате 2:2 Брешия - Дженоа 2:0 Лумеццане - Брешия 1:1 Брешия - Перджолеттезе 3:0

Результаты матчей

Юве Стабия
Брешия

Точный счет

0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Юве Стабия
Брешия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
1
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
3
4
9
1.5
5
8
1
12
2.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 0:0 14 8 5 1 25 - 12 29
2.
Пиза
 0:0 14 8 5 1 23 - 12 29
3.
Специя
 13 7 6 0 19 - 8 27
4.
Чезена
 13 6 3 4 22 - 18 21
5.
Мантуя
 1:0 14 5 4 5 13 - 15 19
6.
Козенца
 14 4 7 3 14 - 14 19
7.
Кремонезе
 13 5 3 5 18 - 17 18
8.
Брешия
 0:0 14 5 3 6 18 - 20 18
9.
Юве Стабия
 0:0 14 4 6 4 13 - 16 18
10.
Палермо
 13 4 5 4 13 - 11 17
11.
Бари
 13 3 8 2 15 - 11 17
12.
Сампдория
 13 4 3 6 16 - 18 15
13.
Модена
 14 3 6 5 19 - 20 15
14.
Катанзаро
 0:1 14 2 9 3 13 - 12 15
15.
Реджана
 13 3 5 5 13 - 15 14
16.
Каррарезе
 0:0 14 3 5 6 11 - 15 14
17.
Салернитана
 0:0 14 3 5 6 13 - 18 14
18.
Зюйдтироль
 13 4 1 8 14 - 20 13
19.
Читтаделла
 13 3 4 6 7 - 17 13
20.
Фрозиноне
 13 1 7 5 8 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 0:0 7 5 2 0 14 - 5 17
2.
Специя
 6 5 1 0 10 - 4 16
3.
Чезена
 7 5 1 1 16 - 10 16
4.
Мантуя
 1:0 6 4 2 0 7 - 3 14
5.
Сассуоло
 0:0 7 4 2 1 12 - 6 14
6.
Модена
 7 3 2 2 12 - 9 11
7.
Брешия
 0:0 7 3 1 3 13 - 12 10
8.
Каррарезе
 0:0 7 2 4 1 6 - 3 10
9.
Катанзаро
 0:1 8 2 4 2 10 - 7 10
10.
Козенца
 8 2 4 2 6 - 7 10
11.
Реджана
 7 2 3 2 9 - 8 9
12.
Кремонезе
 6 2 2 2 6 - 7 8
13.
Юве Стабия
 0:0 7 2 2 3 7 - 10 8
14.
Салернитана
 0:0 7 2 2 3 8 - 11 8
15.
Бари
 7 1 5 1 8 - 8 8
16.
Сампдория
 6 2 1 3 3 - 4 7
17.
Зюйдтироль
 7 2 1 4 9 - 12 7
18.
Палермо
 5 1 2 2 3 - 3 5
19.
Фрозиноне
 7 0 5 2 4 - 8 5
20.
Читтаделла
 6 0 4 2 2 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 0:0 7 4 3 0 13 - 6 15
2.
Пиза
 0:0 7 3 3 1 9 - 7 12
3.
Палермо
 8 3 3 2 10 - 8 12
4.
Специя
 7 2 5 0 9 - 4 11
5.
Кремонезе
 7 3 1 3 12 - 10 10
6.
Юве Стабия
 0:0 7 2 4 1 6 - 6 10
7.
Бари
 6 2 3 1 7 - 3 9
8.
Козенца
 6 2 3 1 8 - 7 9
9.
Читтаделла
 7 3 0 4 5 - 12 9
10.
Сампдория
 7 2 2 3 13 - 14 8
11.
Брешия
 0:0 7 2 2 3 5 - 8 8
12.
Зюйдтироль
 6 2 0 4 5 - 8 6
13.
Салернитана
 0:0 7 1 3 3 5 - 7 6
14.
Чезена
 6 1 2 3 6 - 8 5
15.
Реджана
 6 1 2 3 4 - 7 5
16.
Фрозиноне
 6 1 2 3 4 - 10 5
17.
Катанзаро
 0:1 6 0 5 1 3 - 5 5
18.
Мантуя
 1:0 8 1 2 5 6 - 12 5
19.
Каррарезе
 0:0 7 1 1 5 5 - 12 4
20.
Модена
 7 0 4 3 7 - 11 4
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 8
Специя Эспозито Франческо 6
Пиза Трамони Маттео 5 (2)
Сассуоло Лорьенте Арман 5 (1)
Катанзаро Йемелло Пьетро 5
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Marco Ruggero 7
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Салернитана Стоянович Петар 6
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
Сампдория Риччо Алессандро 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 15'
    УДАЛЕНИЕ! - Варньер Марко увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 15'
    Тиам Демба получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Юве Стабия
Ничья
Брешия
2.26
3.75
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4.20
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