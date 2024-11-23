Тур: 14. Стадион: Stadio Romeo Menti, Stabia.
0:0
Первый тайм: 23'
Ход матча
15'
15'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
1 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
68 Владение мячом, % 32
20
Тиам
Демба
98
Мости
Никола
- Основной состав
-
20 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
98 Мости НиколаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Мели МаркоНападающий
-
13 Matteo Baldi
-
-
-
-
Главный тренер: Guido Pagliuca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Маран Роландо
История личных встреч
Юве Стабия
Брешия
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.33
0.33
Среднее время на гол
270
270
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.17
0.67
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
135
Бомбардиры внутри турнира
Юве Стабия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адоранте Андреа
|5 (1)
|0.36
|Майстро Фабио
|2
|0.14
|Артистико Габриэле
|2
|0.14
|Пископо Кевин
|1
|0.07
|Варньер Марко
|1
|0.07
|Marco Bellich
|1
|0.07
|Francesco Folino
|1
|0.07
|Мости Никола
|0
|0
|Пьеробон Кристиан
|0
|0
|Бульо Давиде
|0
|0
|Marco Ruggero
|0
|0
|Флориани Романо
|0
|0
|Giuseppe Leone
|0
|0
|Фортини Никколо
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьярнасон Биркир
|3
|0.21
|Веррет Маттиас
|2
|0.14
|Ante Matej Juric
|2
|0.14
|Адорни Давиде
|2
|0.14
|Боррелли Дженнаро
|2
|0.14
|Мончини Габриэле
|2 (1)
|0.14
|Коррадо Никколо
|1
|0.07
|Бьянки Флавио
|1
|0.07
|Олзер Джакомо
|1
|0.07
|Бесаджо Микеле
|1
|0.07
|Riccardo Fogliata
|1
|0.07
|Бизоли Димитри
|0
|0
|Дикманн Лоренцо
|0
|0
|Галацци Николас
|0
|0
|Кистана Андреа
|0
|0
Карточки
Юве Стабия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marco Ruggero
|7
|0
|Francesco Folino
|5
|1
|Бульо Давиде
|4
|0
|Matteo Baldi
|3
|0
|Андреони Кристиан
|2
|0
|Мели Марко
|2
|0
|Marco Bellich
|2
|0
|Флориани Романо
|2
|0
|Тиам Демба
|1
|0
|Канделлоне Леонардо
|1
|0
|Варньер Марко
|1
|0
|Адоранте Андреа
|1
|0
|Артистико Габриэле
|1
|0
|Giuseppe Leone
|1
|0
|Фортини Никколо
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адорни Давиде
|5
|0
|Дикманн Лоренцо
|5
|0
|Боррелли Дженнаро
|4
|0
|Бизоли Димитри
|3
|0
|Веррет Маттиас
|3
|0
|Бесаджо Микеле
|3
|0
|Ante Matej Juric
|3
|0
|Кистана Андреа
|2
|0
|Олзер Джакомо
|2
|0
|Бьярнасон Биркир
|1
|0
|Пагера Фабрицио
|1
|0
|Яллоу Александр
|1
|0
|Коррадо Никколо
|1
|0
|Папетти Андреа
|1
|0
|Галацци Николас
|1
|0
|Zylyf Muca
|1
|0
Результаты матчей
Юве Стабия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Брешия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
2
Юве Стабия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Брешия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
6
9
Юве Стабия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Брешия
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
10
Упущенные победы
10
11
Голы по времени матча
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
3
60%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
10%
3
38%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
4
50%
76-90
Забито
6
13
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
0
0%
2
15%
1-15
2
33%
2
15%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
5
38%
76-90
Пропущено
6
12
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
3
25%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
17%
4
33%
76-90
Забито
13
18
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
2
15%
3
17%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
2
15%
3
17%
31-45
3
23%
4
22%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
2
15%
5
28%
76-90
Пропущено
16
20
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
6%
4
20%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
5
31%
3
15%
31-45
2
13%
3
15%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
4
25%
8
40%
76-90
Результаты последних матчей
Юве Стабия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Юве Стабия - Специя 0:3 Каррарезе - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Сассуоло 2:2 Козенца - Юве Стабия 1:1
Юве Стабия - Кремонезе 1:2 Сампдория - Юве Стабия 1:2 Юве Стабия - Пиза 2:0 Модена - Юве Стабия 3:0 Юве Стабия - Палермо 1:3 Фрозиноне - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мантуя 1:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Бари - Юве Стабия 1:3 Авеллино - Юве Стабия 3:1 Ареццо - Юве Стабия 1:2 Чезена - Юве Стабия 2:2 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Юве Стабия - Пичерно 3:2 Виртус Франкавилла - Юве Стабия 1:1 Юве Стабия - Кротоне 1:1
Брешия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Брешия - Козенца 2:3 Сампдория - Брешия 0:1 Брешия - Специя 1:1 Чезена - Брешия 2:0
Брешия - Сассуоло 2:5 Мантуя - Брешия 1:1 Брешия - Кремонезе 3:2 Монца - Брешия 3:1 Пиза - Брешия 2:1 Брешия - Фрозиноне 4:0 Дарфо-Боарио - Брешия 0:5 Зюйдтироль - Брешия 1:2 Реджана - Брешия 2:0 Брешия - Читтаделла 0:1 Брешия - Палермо 1:0 Брешия - Венеция 3:1 Брешия - Ренате 2:2 Брешия - Дженоа 2:0 Лумеццане - Брешия 1:1 Брешия - Перджолеттезе 3:0
Результаты матчей
Юве Стабия
Брешия
Точный счет
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Юве Стабия
Брешия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
24
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
42
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
103
49
58
112
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|8
|5
|1
|25 - 12
|29
|2.
|0:0
|14
|8
|5
|1
|23 - 12
|29
|3.
|13
|7
|6
|0
|19 - 8
|27
|4.
|13
|6
|3
|4
|22 - 18
|21
|5.
|1:0
|14
|5
|4
|5
|13 - 15
|19
|6.
|14
|4
|7
|3
|14 - 14
|19
|7.
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|8.
|0:0
|14
|5
|3
|6
|18 - 20
|18
|9.
|0:0
|14
|4
|6
|4
|13 - 16
|18
|10.
|13
|4
|5
|4
|13 - 11
|17
|11.
|13
|3
|8
|2
|15 - 11
|17
|12.
|13
|4
|3
|6
|16 - 18
|15
|13.
|14
|3
|6
|5
|19 - 20
|15
|14.
|0:1
|14
|2
|9
|3
|13 - 12
|15
|15.
|13
|3
|5
|5
|13 - 15
|14
|16.
|0:0
|14
|3
|5
|6
|11 - 15
|14
|17.
|0:0
|14
|3
|5
|6
|13 - 18
|14
|18.
|13
|4
|1
|8
|14 - 20
|13
|19.
|13
|3
|4
|6
|7 - 17
|13
|20.
|13
|1
|7
|5
|8 - 18
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|5
|2
|0
|14 - 5
|17
|2.
|6
|5
|1
|0
|10 - 4
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|16 - 10
|16
|4.
|1:0
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|5.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|6.
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|7.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|13 - 12
|10
|8.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|6 - 3
|10
|9.
|0:1
|8
|2
|4
|2
|10 - 7
|10
|10.
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|11.
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|12.
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|13.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|14.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|15.
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|16.
|6
|2
|1
|3
|3 - 4
|7
|17.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|18.
|5
|1
|2
|2
|3 - 3
|5
|19.
|7
|0
|5
|2
|4 - 8
|5
|20.
|6
|0
|4
|2
|2 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|4
|3
|0
|13 - 6
|15
|2.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|3.
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|4.
|7
|2
|5
|0
|9 - 4
|11
|5.
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|6.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|7.
|6
|2
|3
|1
|7 - 3
|9
|8.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|7
|3
|0
|4
|5 - 12
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|13 - 14
|8
|11.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|12.
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|13.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|14.
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|15.
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|16.
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|17.
|0:1
|6
|0
|5
|1
|3 - 5
|5
|18.
|1:0
|8
|1
|2
|5
|6 - 12
|5
|19.
|0:0
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|20.
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|8
|Специя
|Эспозито Франческо
|6
|Пиза
|Трамони Маттео
|5 (2)
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|5 (1)
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|5
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|7
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Салернитана
|Стоянович Петар
|6
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 4
|Сампдория
|Риччо Алессандро
|1 4