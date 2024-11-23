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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Юве Стабия
0:0
Конец матча
Брешия
0'
15' Желтая карточка
Тиам Демба
15' Красная карточка
Варньер Марко
27' Желтая карточка
Бесаджо Микеле
44' Желтая карточка
Роккетти Юри
54' Желтая карточка
Галацци Николас
90' Желтая карточка
Giuseppe Leone
90'+6

Ход матча

15'
Тиам Демба
 
15'
Варньер Марко
 
27'
 
Бесаджо Микеле
32'
Роккетти Юри
Мости Никола
 
44'
Роккетти Юри
 
46'
 
Patrick Nuamah
Бесаджо Микеле
46'
Фортини Никколо
Майстро Фабио
 
54'
 
Галацци Николас
59'
 
Олзер Джакомо
Галацци Николас
59'
 
Мончини Габриэле
Бьянки Флавио
68'
Артистико Габриэле
Канделлоне Леонардо
 
68'
Дзуккон Федерико
Пьеробон Кристиан
 
71'
 
Коррадо Никколо
Дикманн Лоренцо
80'
 
Пагера Фабрицио
Бертаньоли Массимо
86'
Пископо Кевин
Адоранте Андреа
 
90'
Giuseppe Leone
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 5
  • 0 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 334 Количество передач 484
  • 41 Владение мячом, % 59
20
Тиам
Демба
23
Francesco
Folino
24
Варньер
Марко
6
Marco
Bellich
15
Флориани
Романо
55
Giuseppe
Leone
37
Майстро
Фабио
10
Пьеробон
Кристиан
27
Канделлоне
Леонардо
98
Мости
Никола
9
Адоранте
Андреа
1
Леццерини
Лука
24
Дикманн
Лоренцо
32
Папетти
Андреа
15
Кистана
Андреа
18
Яллоу
Александр
26
Бертаньоли
Массимо
6
Веррет
Маттиас
39
Бесаджо
Микеле
23
Галацци
Николас
29
Боррелли
Дженнаро
9
Бьянки
Флавио
Юве Стабия
3-4-3
Брешия
4-3-1-2

История личных встреч

Юве Стабия
Брешия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

СB
4:1
СB
1:2
СB
0:0
СB
2:0
СB
0:0
СB
0:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.33
0.33

Среднее время на гол

270
270

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.17
0.67

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
135

Бомбардиры внутри турнира

Юве Стабия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адоранте Андреа 5 (1) 0.36
Майстро Фабио 2 0.14
Артистико Габриэле 2 0.14
Пископо Кевин 1 0.07
Варньер Марко 1 0.07
Marco Bellich 1 0.07
Francesco Folino 1 0.07
Мости Никола 0 0
Пьеробон Кристиан 0 0
Бульо Давиде 0 0
Marco Ruggero 0 0
Флориани Романо 0 0
Giuseppe Leone 0 0
Фортини Никколо 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьярнасон Биркир 3 0.21
Веррет Маттиас 2 0.14
Ante Matej Juric 2 0.14
Адорни Давиде 2 0.14
Боррелли Дженнаро 2 0.14
Мончини Габриэле 2 (1) 0.14
Коррадо Никколо 1 0.07
Бьянки Флавио 1 0.07
Олзер Джакомо 1 0.07
Бесаджо Микеле 1 0.07
Riccardo Fogliata 1 0.07
Бизоли Димитри 0 0
Дикманн Лоренцо 0 0
Галацци Николас 0 0
Кистана Андреа 0 0

Карточки

Юве Стабия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marco Ruggero 7 0
Francesco Folino 5 1
Бульо Давиде 4 0
Matteo Baldi 3 0
Варньер Марко 1 1
Тиам Демба 2 0
Андреони Кристиан 2 0
Мели Марко 2 0
Marco Bellich 2 0
Флориани Романо 2 0
Giuseppe Leone 2 0
Канделлоне Леонардо 1 0
Адоранте Андреа 1 0
Артистико Габриэле 1 0
Роккетти Юри 1 0
Фортини Никколо 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адорни Давиде 5 0
Дикманн Лоренцо 5 0
Боррелли Дженнаро 4 0
Бесаджо Микеле 4 0
Бизоли Димитри 3 0
Веррет Маттиас 3 0
Ante Matej Juric 3 0
Кистана Андреа 2 0
Олзер Джакомо 2 0
Галацци Николас 2 0
Бьярнасон Биркир 1 0
Пагера Фабрицио 1 0
Яллоу Александр 1 0
Коррадо Никколо 1 0
Папетти Андреа 1 0
Zylyf Muca 1 0

Результаты матчей

Юве Стабия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Брешия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
2
Юве Стабия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Брешия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

6
9
Юве Стабия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Брешия
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
10

Упущенные победы

10
11

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
3
60%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
10%
3
38%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
4
50%
76-90

Забито

6
13
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
0
0%
2
15%
1-15
2
33%
2
15%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
5
38%
76-90

Пропущено

6
12
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
3
25%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
17%
4
33%
76-90

Забито

13
18
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
2
15%
3
17%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
2
15%
3
17%
31-45
3
23%
4
22%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
2
15%
5
28%
76-90

Пропущено

16
20
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
6%
4
20%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
5
31%
3
15%
31-45
2
13%
3
15%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
4
25%
8
40%
76-90

Результаты последних матчей

Юве Стабия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Юве Стабия - Специя 0:3 Каррарезе - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Сассуоло 2:2 Козенца - Юве Стабия 1:1
Юве Стабия - Кремонезе 1:2 Сампдория - Юве Стабия 1:2 Юве Стабия - Пиза 2:0 Модена - Юве Стабия 3:0 Юве Стабия - Палермо 1:3 Фрозиноне - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мантуя 1:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Бари - Юве Стабия 1:3 Авеллино - Юве Стабия 3:1 Ареццо - Юве Стабия 1:2 Чезена - Юве Стабия 2:2 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Юве Стабия - Пичерно 3:2 Виртус Франкавилла - Юве Стабия 1:1 Юве Стабия - Кротоне 1:1
Брешия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Брешия - Козенца 2:3 Сампдория - Брешия 0:1 Брешия - Специя 1:1 Чезена - Брешия 2:0
Брешия - Сассуоло 2:5 Мантуя - Брешия 1:1 Брешия - Кремонезе 3:2 Монца - Брешия 3:1 Пиза - Брешия 2:1 Брешия - Фрозиноне 4:0 Дарфо-Боарио - Брешия 0:5 Зюйдтироль - Брешия 1:2 Реджана - Брешия 2:0 Брешия - Читтаделла 0:1 Брешия - Палермо 1:0 Брешия - Венеция 3:1 Брешия - Ренате 2:2 Брешия - Дженоа 2:0 Лумеццане - Брешия 1:1 Брешия - Перджолеттезе 3:0

Результаты матчей

Юве Стабия
Брешия

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Юве Стабия
Брешия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
1
6
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
10
4
4
10
1.5
5
9
1
13
2.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 14 9 4 1 29 - 12 31
2.
Пиза
 14 8 4 2 23 - 13 28
3.
Специя
 13 7 6 0 19 - 8 27
4.
Чезена
 1:1 14 6 4 4 23 - 19 22
5.
Козенца
 14 4 7 3 14 - 14 19
6.
Кремонезе
 13 5 3 5 18 - 17 18
7.
Брешия
 14 5 3 6 18 - 20 18
8.
Юве Стабия
 14 4 6 4 13 - 16 18
9.
Палермо
 13 4 5 4 13 - 11 17
10.
Бари
 13 3 8 2 15 - 11 17
11.
Мантуя
 14 4 5 5 14 - 17 17
12.
Каррарезе
 14 4 4 6 12 - 15 16
13.
Катанзаро
 14 2 10 2 15 - 13 16
14.
Сампдория
 13 4 3 6 16 - 18 15
15.
Модена
 14 3 6 5 19 - 20 15
16.
Реджана
 1:1 14 3 6 5 14 - 16 15
17.
Зюйдтироль
 13 4 1 8 14 - 20 13
18.
Читтаделла
 13 3 4 6 7 - 17 13
19.
Салернитана
 14 3 4 7 13 - 22 13
20.
Фрозиноне
 13 1 7 5 8 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 7 5 2 0 14 - 5 17
2.
Чезена
 1:1 8 5 2 1 17 - 11 17
3.
Специя
 6 5 1 0 10 - 4 16
4.
Сассуоло
 7 5 1 1 16 - 6 16
5.
Мантуя
 6 4 2 0 7 - 3 14
6.
Каррарезе
 7 3 3 1 7 - 3 12
7.
Модена
 7 3 2 2 12 - 9 11
8.
Катанзаро
 8 2 5 1 12 - 8 11
9.
Брешия
 7 3 1 3 13 - 12 10
10.
Козенца
 8 2 4 2 6 - 7 10
11.
Реджана
 1:1 7 2 3 2 9 - 8 9
12.
Кремонезе
 6 2 2 2 6 - 7 8
13.
Юве Стабия
 7 2 2 3 7 - 10 8
14.
Салернитана
 7 2 2 3 8 - 11 8
15.
Бари
 7 1 5 1 8 - 8 8
16.
Сампдория
 6 2 1 3 3 - 4 7
17.
Зюйдтироль
 7 2 1 4 9 - 12 7
18.
Палермо
 5 1 2 2 3 - 3 5
19.
Фрозиноне
 7 0 5 2 4 - 8 5
20.
Читтаделла
 6 0 4 2 2 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 7 4 3 0 13 - 6 15
2.
Палермо
 8 3 3 2 10 - 8 12
3.
Пиза
 7 3 2 2 9 - 8 11
4.
Специя
 7 2 5 0 9 - 4 11
5.
Кремонезе
 7 3 1 3 12 - 10 10
6.
Юве Стабия
 7 2 4 1 6 - 6 10
7.
Бари
 6 2 3 1 7 - 3 9
8.
Козенца
 6 2 3 1 8 - 7 9
9.
Читтаделла
 7 3 0 4 5 - 12 9
10.
Сампдория
 7 2 2 3 13 - 14 8
11.
Брешия
 7 2 2 3 5 - 8 8
12.
Зюйдтироль
 6 2 0 4 5 - 8 6
13.
Реджана
 1:1 7 1 3 3 5 - 8 6
14.
Чезена
 1:1 6 1 2 3 6 - 8 5
15.
Фрозиноне
 6 1 2 3 4 - 10 5
16.
Катанзаро
 6 0 5 1 3 - 5 5
17.
Салернитана
 7 1 2 4 5 - 11 5
18.
Каррарезе
 7 1 1 5 5 - 12 4
19.
Модена
 7 0 4 3 7 - 11 4
20.
Мантуя
 8 0 3 5 7 - 14 3
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 8
Сассуоло Лорьенте Арман 6 (1)
Специя Эспозито Франческо 6
Катанзаро Йемелло Пьетро 6
Сассуоло Торстведт Кристиан 6
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Marco Ruggero 7
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Салернитана Стоянович Петар 6
Салернитана Тельо Андрес 6
Чезена Кало Джакомо 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Роккетти Юри получил желтую карточку от судьи
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