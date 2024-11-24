Тур: 5. Стадион: Sky Stadium.
0:0
Первый тайм: 27'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Руфер
Алекс
15
Хьюз
Исаак
25
Данкан
Джек
28
Kasey
Bos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Руфер АлексЗащитник
- Защитник
-
15 Хьюз ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
21 Рохас МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
39 Jayden Smith
-
Главный тренер: Giancarlo Italiano
- Основной состав
-
25 Данкан ДжекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Kasey BosЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Монге ФабианПолузащитник
-
27 Пископо РеноПолузащитник
- Нападающий
-
19 Луаль ДжингНападающий
-
-
Главный тренер: Киснорбо Патрик
История личных встреч
Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
70.6%
52.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
94.1%
47.1%
16 побед 8 ничьих 0 побед
33 матча
27.3%
72.7%
0 побед 9 ничьих 24 победы
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 9 ничьих 20 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 6 ничьих 20 побед
50 матчей
24%
28%
48%
12 побед 14 ничьих 24 победы
Первый тайм
24%
36%
40%
12 побед 18 ничьих 20 побед
Второй тайм
32%
28%
40%
16 побед 14 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
25
Голов в среднем за матч
1.7
0.93
Среднее время на гол
53
97
Всего голов
58
31
Голов в среднем за матч
2.15
1.35
Среднее время на гол
41
66
Всего голов
97
56
Голов в среднем за матч
1.94
1.12
Тотал матчей
2.5
46
Больше 92%
Меньше 8%
4
44
Больше 88%
Меньше 12%
6
30
Больше 60%
Меньше 40%
20
18
Больше 36%
Меньше 64%
32
12
Больше 24%
Меньше 76%
38
2
Больше 4%
Меньше 96%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
Среднее время на гол
46
80
Бомбардиры внутри турнира
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барбарусес Костас
|2
|0.4
|Исигэ Хидэки
|1
|0.2
|Вуттон Скотт
|1
|0.2
|Пейн Тим
|1
|0.2
|Саттон Сэм
|1
|0.2
|Нагасава Казуки
|0
|0
|Хьюз Исаак
|0
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вилупиллай Нишан
|2
|0.4
|Пископо Рено
|1
|0.2
|Вергос Николаос
|1
|0.2
|Тиг Райан
|1
|0.2
|Герия Джейсон
|1
|0.2
|Арзани Дэниел
|1 (1)
|0.2
|Kasey Bos
|0
|0
Карточки
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саттон Сэм
|2
|0
|Нагасава Казуки
|1
|0
|Ван Хаттум Оскар
|1
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герия Джейсон
|2
|0
|Родерик Миранда
|0
|1
|Данкан Джек
|1
|0
|Тиг Райан
|1
|0
Результаты матчей
Веллингтон Феникс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Мельбурн Виктори
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Веллингтон Феникс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Мельбурн Виктори
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
4
Веллингтон Феникс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Мельбурн Виктори
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
4
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
3
100%
0
0%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
17%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
50%
1
14%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Окленд ФК 0:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 1:1
Саус Мельбурн - Веллингтон Феникс 1:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 0:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 2:0 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 0:0
Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:0 Моретон Бэй Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:4 Спирит - Мельбурн Виктори 0:4 Мельбурн Виктори - Алтона Мэджик 2:0 Лэмбтон Джаффас - Мельбурн Виктори 1:4 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 3:4 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2
Результаты матчей
Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
31
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|2.
|4
|3
|1
|0
|10 - 7
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|4.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|5.
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|6.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|7.
|4
|2
|0
|2
|10 - 6
|6
|8.
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|11 - 12
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|12.
|5
|0
|1
|4
|2 - 16
|1
|13.
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|7 - 3
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|6.
|3
|1
|0
|2
|8 - 7
|3
|7.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|8.
|3
|0
|2
|1
|0 - 3
|2
|9.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|13.
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|7 - 5
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|5.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|11.
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Макартур
|Яколиш Марин
|4 (2)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Миланович Николас
|4 (2)
|Аделаида Юнайтед
|Клаф Зак
|3 (1)
|ФК Сидней
|Климала Патрик
|3 (1)
|Вестерн Юнайтед
|Ибусуки Хироси
|3
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|3
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|3
|ФК Сидней
|Hayden Matthews
|1 1
|ФК Сидней
|Коста Дуглас
|2
|ФК Сидней
|Грант Райан
|2