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  4. A-Лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Веллингтон Феникс
1:0
Конец матча
Мельбурн Виктори
0'
30' Желтая карточка
Kasey Bos
62' Желтая карточка
Руфер Алекс
1:0
82' Гол
Барбарусес Костас
90'+6
1
Олувайеми
Джош
27
Шеридан
Мэттью
14
Руфер
Алекс
4
Вуттон
Скотт
15
Хьюз
Исаак
25
Нагасава
Казуки
8
Ретре
Пауло
24
Ван
Хаттум
Оскар
41
Nathan
Walker
7
Барбарусес
Костас
9
Исигэ
Хидэки
25
Данкан
Джек
2
Герия
Джейсон
5
Хэмилл
Брендан
21
Родерик
Миранда
28
Kasey
Bos
14
Jordi
Valadon
6
Тиг
Райан
11
Clarismario
Rodrigus
8
Машаш
Зинедин
7
Арзани
Дэниел
9
Вергос
Николаос
Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори

История личных встреч

Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

70.6%
52.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

94.1%
47.1%
16 побед 8 ничьих 0 побед

33 матча

27.3%
72.7%
0 побед 9 ничьих 24 победы

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 9 ничьих 20 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 6 ничьих 20 побед

50 матчей

24%
28%
48%
12 побед 14 ничьих 24 победы

Первый тайм

24%
36%
40%
12 побед 18 ничьих 20 побед

Второй тайм

32%
28%
40%
16 побед 14 ничьих 20 побед

История матчей

1:2
0:0
1:0
1:1
1:1
1:2
3:1
3:1
1:0
КФ
4:1
4:1
2:0
3:0
0:0
1:1
3:1
1:1
3:3
1:1
2:1
2:1
2:3
0:3
3:0
6:1
1:4
2:0
3:0
0:3
2:3
2:0
1:4
5:0
3:2
2:3
2:0
3:2
ХАЛ
3:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
4:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:1
ПК
0:0
ХАЛ
3:0
ХАЛ
1:1

Голы

Всего голов

39
25

Голов в среднем за матч

1.7
0.93

Среднее время на гол

53
97

Всего голов

58
31

Голов в среднем за матч

2.15
1.35

Среднее время на гол

41
66

Всего голов

97
56

Голов в среднем за матч

1.94
1.12

Тотал матчей

2.5
46
Больше 92%
Меньше 8%
4
44
Больше 88%
Меньше 12%
6
30
Больше 60%
Меньше 40%
20
18
Больше 36%
Меньше 64%
32
12
Больше 24%
Меньше 76%
38
2
Больше 4%
Меньше 96%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
49

Среднее время на гол

46
80

Бомбардиры внутри турнира

Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барбарусес Костас 3 0.6
Исигэ Хидэки 1 0.2
Вуттон Скотт 1 0.2
Пейн Тим 1 0.2
Саттон Сэм 1 0.2
Рохас Марко 0 0
Нагасава Казуки 0 0
Хьюз Исаак 0 0
Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вилупиллай Нишан 2 0.4
Пископо Рено 1 0.2
Вергос Николаос 1 0.2
Тиг Райан 1 0.2
Герия Джейсон 1 0.2
Арзани Дэниел 1 (1) 0.2
Kasey Bos 0 0

Карточки

Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саттон Сэм 2 0
Руфер Алекс 1 0
Нагасава Казуки 1 0
Ван Хаттум Оскар 1 0
Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герия Джейсон 2 0
Родерик Миранда 0 1
Данкан Джек 1 0
Тиг Райан 1 0
Kasey Bos 1 0

Результаты матчей

Веллингтон Феникс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Мельбурн Виктори
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Веллингтон Феникс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Мельбурн Виктори
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
4
Веллингтон Феникс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Мельбурн Виктори
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
100%
1
50%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
14%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
100%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Веллингтон Феникс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Окленд ФК 0:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 1:1
Саус Мельбурн - Веллингтон Феникс 1:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 0:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 2:0 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 0:0
Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:0 Моретон Бэй Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:4 Спирит - Мельбурн Виктори 0:4 Мельбурн Виктори - Алтона Мэджик 2:0 Лэмбтон Джаффас - Мельбурн Виктори 1:4 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 3:4 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2

Результаты матчей

Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
3
2
1
4
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 1:0 4 4 0 0 6 - 0 12
2.
Аделаида Юнайтед
 4 3 1 0 10 - 7 10
3.
Мельбурн Виктори
 5 3 1 1 7 - 3 10
4.
Веллингтон Феникс
 5 3 1 1 7 - 3 10
5.
Мельбурн Сити
 4 3 0 1 8 - 3 9
6.
ФК Сидней
 5 3 0 2 10 - 8 9
7.
Макартур
 0:1 5 2 0 3 10 - 7 6
8.
Централ Кост Маринерс
 5 1 3 1 3 - 5 6
9.
Вестерн Юнайтед
 5 1 2 2 6 - 6 5
10.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 1 1 3 11 - 12 4
11.
Ньюкасл Джетс
 4 1 0 3 4 - 8 3
12.
Перт Глори
 5 0 1 4 2 - 16 1
13.
Брисбен Роар
 4 0 0 4 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Окленд ФК
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Аделаида Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Веллингтон Феникс
 3 1 1 1 2 - 3 4
5.
ФК Сидней
 2 1 0 1 5 - 4 3
6.
Макартур
 0:1 3 1 0 2 7 - 4 3
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 0 2 8 - 7 3
8.
Централ Кост Маринерс
 3 0 2 1 0 - 3 2
9.
Вестерн Юнайтед
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Мельбурн Сити
 1 0 0 1 1 - 3 0
11.
Брисбен Роар
 2 0 0 2 4 - 6 0
12.
Ньюкасл Джетс
 2 0 0 2 1 - 3 0
13.
Перт Глори
 3 0 0 3 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Веллингтон Феникс
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Окленд ФК
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Аделаида Юнайтед
 2 2 0 0 7 - 5 6
5.
ФК Сидней
 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Централ Кост Маринерс
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Вестерн Юнайтед
 3 1 1 1 5 - 4 4
8.
Мельбурн Виктори
 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Макартур
 0:1 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Ньюкасл Джетс
 2 1 0 1 3 - 5 3
11.
Вестерн Сидней Уондерерс
 2 0 1 1 3 - 5 1
12.
Перт Глори
 2 0 1 1 1 - 6 1
13.
Брисбен Роар
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Макартур Яколиш Марин 4 (2)
Вестерн Сидней Уондерерс Миланович Николас 4 (2)
Аделаида Юнайтед Клаф Зак 3 (1)
ФК Сидней Климала Патрик 3 (1)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 3
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 3
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 3
ФК Сидней Hayden Matthews 1 1
ФК Сидней Коста Дуглас 2
ФК Сидней Грант Райан 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Ван Хаттум Оскар уходит с поля. Corban Piper выходит вместо него
  • 30'
    Кейси Бос получил желтую карточку от судьи
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    • Судья начинает матч
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