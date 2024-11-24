Тур: 5. Стадион: Кэмпбеллтаун.
Ход матча
22'
34'
0:1
36'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Курто
Филип
13
Вуйица
Иван
18
Скотт
Уолтер
26
Брэттан
Люк
22
Liam
Rose
44
Яколиш
Марин
19
Ariath
Piol
98
Жермен
Валер
23
Даниель
Холл
14
Гиллион
Лиам
10
Май
Гильермо
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
-
18 Скотт УолтерПолузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
-
22 Liam RoseПолузащитник
-
44 Яколиш МаринПолузащитник
-
19 Ariath PiolНападающий
-
98 Жермен ВалерНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
23 Frans Deli
-
-
Главный тренер: Mile Sterjovski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гиллион ЛиамПолузащитник
-
10 Май ГильермоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Корика Стив
Бомбардиры внутри турнира
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яколиш Марин
|4
|0.8
|Жермен Валер
|2
|0.4
|Jake Hollman
|1
|0.2
|Jed Drew
|1
|0.2
|Ускок Томислав
|1
|0.2
|Ariath Piol
|1
|0.2
|Вуйица Иван
|0
|0
Окленд ФК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бриммер Джейк
|2
|0.5
|Роджерсон Логан
|1
|0.25
|Май Гильермо
|1
|0.25
|Пейнаккер Нандо
|1
|0.25
|Luis Gallegos
|0
|0
|Де Врис Фрэнсис
|0
|0
|Luis Toomey
|0
|0
Карточки
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яколиш Марин
|2
|0
|Да Силва Даниэль
|1
|0
|Liam Rose
|1
|0
|Ускок Томислав
|1
|0
|Скотт Уолтер
|1
|0
|Dean Bosnjak
|1
|0
Окленд ФК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верстрате Луи
|2
|0
|Даниель Холл
|1
|0
|Luis Gallegos
|1
|0
|Роджерсон Логан
|1
|0
|Neyder Moreno
|1
|0
|Пейнаккер Нандо
|1
|0
Результаты матчей
Макартур
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Окленд ФК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
0
Макартур
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Окленд ФК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
2
Макартур
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Окленд ФК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
7
2
6 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
10
4
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
1
10%
3
75%
76-90
Пропущено
6
1
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Макартур
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
ФК Сидней - Макартур 1:2 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:2 Макартур - Перт Глори 6:1
Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Саус Мельбурн - Макартур 0:1 Оаклей Каннонс - Макартур 0:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 3:4 О'Коннор Найтс - Макартур 1:2 ФК Сидней - Макартур 4:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:0 Макартур - ФК Сидней 1:0 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 4:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Брисбен Роар - Макартур 1:2 Макартур - Централ Кост Маринерс 0:3 Макартур - Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Макартур - Централ Кост Маринерс 2:3
Окленд ФК
(4 матча)
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 поражение
Результаты матчей
Макартур
Окленд ФК
Точный счет
1:2
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Макартур
Окленд ФК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
13
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|4
|0
|0
|6 - 0
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|10 - 7
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|5.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|6.
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|7.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|10 - 7
|6
|8.
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|11 - 12
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|12.
|5
|0
|1
|4
|2 - 16
|1
|13.
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|6.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|7 - 4
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|8 - 7
|3
|8.
|3
|0
|2
|1
|0 - 3
|2
|9.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|13.
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|7 - 5
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|11.
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Макартур
|Яколиш Марин
|4 (2)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Миланович Николас
|4 (2)
|Аделаида Юнайтед
|Клаф Зак
|3 (1)
|ФК Сидней
|Климала Патрик
|3 (1)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|3
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|3
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|3
|ФК Сидней
|Hayden Matthews
|1 1
|ФК Сидней
|Коста Дуглас
|2
|ФК Сидней
|Грант Райан
|2