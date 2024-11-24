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  4. A-Лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Макартур
0:1
Конец матча
Окленд ФК
0'
22' Желтая карточка
Пейнаккер Нандо
0:1
34' Гол
Май Гильермо
36' Желтая карточка
Яколиш Марин
82' Желтая карточка
Арсланаджич Дино
88' Желтая карточка
Ховьесон Кэмерон
90'+5
12
Курто
Филип
20
Kealey
Adamson
6
Ускок
Томислав
15
Арсланаджич
Дино
13
Вуйица
Иван
18
Скотт
Уолтер
26
Брэттан
Люк
22
Liam
Rose
44
Яколиш
Марин
19
Ariath
Piol
98
Жермен
Валер
12
Паульсен
Алекс
2
Сакаи
Хироки
23
Даниель
Холл
4
Пейнаккер
Нандо
15
Де
Врис
Фрэнсис
6
Верстрате
Луи
28
Luis
Gallegos
27
Роджерсон
Логан
22
Бриммер
Джейк
14
Гиллион
Лиам
10
Май
Гильермо
Макартур
Окленд ФК

Бомбардиры внутри турнира

Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яколиш Марин 4 0.8
Жермен Валер 2 0.4
Jake Hollman 1 0.2
Jed Drew 1 0.2
Ускок Томислав 1 0.2
Ariath Piol 1 0.2
Вуйица Иван 0 0
Окленд ФК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бриммер Джейк 2 0.5
Роджерсон Логан 1 0.25
Май Гильермо 1 0.25
Пейнаккер Нандо 1 0.25
Luis Gallegos 0 0
Де Врис Фрэнсис 0 0
Luis Toomey 0 0

Карточки

Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яколиш Марин 2 0
Арсланаджич Дино 1 0
Да Силва Даниэль 1 0
Liam Rose 1 0
Ускок Томислав 1 0
Скотт Уолтер 1 0
Dean Bosnjak 1 0
Окленд ФК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верстрате Луи 2 0
Даниель Холл 1 0
Ховьесон Кэмерон 1 0
Luis Gallegos 1 0
Роджерсон Логан 1 0
Neyder Moreno 1 0
Пейнаккер Нандо 1 0

Результаты матчей

Макартур
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Окленд ФК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
Макартур
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Окленд ФК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
2
Макартур
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Окленд ФК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

7
3
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

10
5
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
1
10%
3
60%
76-90

Пропущено

7
1
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Макартур
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
ФК Сидней - Макартур 1:2 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:2 Макартур - Перт Глори 6:1
Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Саус Мельбурн - Макартур 0:1 Оаклей Каннонс - Макартур 0:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 3:4 О'Коннор Найтс - Макартур 1:2 ФК Сидней - Макартур 4:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:0 Макартур - ФК Сидней 1:0 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 4:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Брисбен Роар - Макартур 1:2 Макартур - Централ Кост Маринерс 0:3 Макартур - Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Макартур - Централ Кост Маринерс 2:3
Окленд ФК
(4 матча)
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 поражение
Веллингтон Феникс - Окленд ФК 0:2 Окленд ФК - ФК Сидней 1:0 Окленд ФК - Брисбен Роар 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Окленд ФК 4:2

Результаты матчей

Макартур
Окленд ФК

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Макартур
Окленд ФК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
2
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 4 4 0 0 6 - 0 12
2.
Аделаида Юнайтед
 4 3 1 0 10 - 7 10
3.
Мельбурн Виктори
 5 3 1 1 7 - 3 10
4.
Веллингтон Феникс
 5 3 1 1 7 - 3 10
5.
Мельбурн Сити
 4 3 0 1 8 - 3 9
6.
ФК Сидней
 5 3 0 2 10 - 8 9
7.
Макартур
 5 2 0 3 10 - 7 6
8.
Централ Кост Маринерс
 5 1 3 1 3 - 5 6
9.
Вестерн Юнайтед
 5 1 2 2 6 - 6 5
10.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 1 1 3 11 - 12 4
11.
Ньюкасл Джетс
 4 1 0 3 4 - 8 3
12.
Перт Глори
 5 0 1 4 2 - 16 1
13.
Брисбен Роар
 4 0 0 4 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Окленд ФК
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Аделаида Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Веллингтон Феникс
 3 1 1 1 2 - 3 4
5.
ФК Сидней
 2 1 0 1 5 - 4 3
6.
Макартур
 3 1 0 2 7 - 4 3
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 0 2 8 - 7 3
8.
Централ Кост Маринерс
 3 0 2 1 0 - 3 2
9.
Вестерн Юнайтед
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Мельбурн Сити
 1 0 0 1 1 - 3 0
11.
Брисбен Роар
 2 0 0 2 4 - 6 0
12.
Ньюкасл Джетс
 2 0 0 2 1 - 3 0
13.
Перт Глори
 3 0 0 3 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Веллингтон Феникс
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Окленд ФК
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Аделаида Юнайтед
 2 2 0 0 7 - 5 6
5.
ФК Сидней
 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Централ Кост Маринерс
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Вестерн Юнайтед
 3 1 1 1 5 - 4 4
8.
Мельбурн Виктори
 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Макартур
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Ньюкасл Джетс
 2 1 0 1 3 - 5 3
11.
Вестерн Сидней Уондерерс
 2 0 1 1 3 - 5 1
12.
Перт Глори
 2 0 1 1 1 - 6 1
13.
Брисбен Роар
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Макартур Яколиш Марин 4 (2)
Вестерн Сидней Уондерерс Миланович Николас 4 (2)
Аделаида Юнайтед Клаф Зак 3 (1)
ФК Сидней Климала Патрик 3 (1)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 3
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 3
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 3
ФК Сидней Hayden Matthews 1 1
ФК Сидней Коста Дуглас 2
ФК Сидней Грант Райан 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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