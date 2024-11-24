Тур: 13. Стадион: Тупрас.
0'
1:0
3' ГолКиличсой Семих
2:0
9' Гол в свои воротаМпуту Малкольм-Бокеле
2:1
12' ГолМпуту Малкольм-Бокеле
2:2
32' ГолАлтыкардеш Таха
Ход матча
3'
1:0
9'
12'
32'
2:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 5
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
34
Гюнок
Мерт
27
Силва
Рафа
97
Лис
Матеуш
5
Heliton
77
Ogun
Bayrak
94
Солет
Исаак
79
Romulo
Cruz
11
Жуан
Бланко
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мариу ЖоауПолузащитник
-
73 Н'Дур ШерПолузащитник
-
77 Келес ДжанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Бронкхорст Джованни
- Основной состав
-
97 Лис МатеушВратарь
- Защитник
-
5 HelitonЗащитник
- Защитник
-
77 Ogun BayrakЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
94 Солет ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
-
79 Romulo CruzНападающий
-
11 Жуан БланкоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Гюнтер КорайЗащитник
- Полузащитник
-
43 Тиянич ДавидПолузащитник
-
99 Фофана ДатроНападающий
-
-
-
18 Izzet Furkan
-
80 Efe Yavman
-
Главный тренер: Станимир Стоилов
История личных встреч
Бешикташ
Гёзтепе
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
11 матчей
81.8%
18.2%
9 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
2.17
1.6
Среднее время на гол
41
56
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.2
0.5
Среднее время на гол
75
180
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.73
1
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
52
90
Бомбардиры внутри турнира
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|8 (5)
|0.67
|Мучи Эрнест
|3
|0.25
|Силва Рафа
|3
|0.25
|Фернандеш Жедсон
|3
|0.25
|Рашица Милот
|1
|0.08
|Киличсой Семих
|1
|0.08
|Габриэль Паулиста
|1
|0.08
|Свенссон Юнас
|0
|0
|Масуаку Артур
|0
|0
|Н'Дур Шер
|0
|0
|Мариу Жоау
|0
|0
Гёзтепе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Romulo Cruz
|5 (1)
|0.42
|Жуан Бланко
|2
|0.17
|Солет Исаак
|2
|0.17
|Алтыкардеш Таха
|2
|0.17
|Тиянич Давид
|1
|0.08
|Мацуки Курю
|1
|0.08
|Silva
|1
|0.08
|Эрдоган Доган
|1
|0.08
|Heliton
|1
|0.08
|Гюнтер Корай
|1
|0.08
|Йылдыз Ахмед
|1
|0.08
|Фофана Датро
|1
|0.08
|Мпуту Малкольм-Бокеле
|1
|0.08
|Сангаре Назим
|0
|0
Карточки
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масуаку Артур
|4
|0
|Топчу Эмир Хан
|4
|0
|Иммобиле Чиро
|3
|0
|Гюнок Мерт
|3
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3
|0
|Свенссон Юнас
|2
|0
|Дестаноглу Эрсин
|2
|0
|Киличсой Семих
|2
|0
|Колли Омар
|1
|0
|Силва Рафа
|1
|0
|Рашица Милот
|1
|0
|Фернандеш Жедсон
|1
|0
Гёзтепе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Anthony Dennis
|5
|1
|Солет Исаак
|4
|0
|Мпуту Малкольм-Бокеле
|4
|0
|Heliton
|2
|0
|Гюнтер Корай
|2
|0
|Romulo Cruz
|2
|0
|Мацуки Курю
|2
|0
|Кейбаши Исмаил
|1
|0
|Сангаре Назим
|1
|0
|Тиянич Давид
|1
|0
|Лис Матеуш
|1
|0
|Фофана Датро
|1
|0
Результаты матчей
Бешикташ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Гёзтепе
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
4
Бешикташ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Гёзтепе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
7
14
Бешикташ
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Гёзтепе
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
8
18
Голы по времени матча
Забито
11
4
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
2
18%
2
50%
31-45
1
9%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
6
9
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
1
17%
4
44%
76-90
Забито
8
14
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
50%
2
14%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
38%
6
43%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
19
18
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
1
5%
3
17%
1-15
4
21%
1
6%
16-30
6
32%
4
22%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
6
32%
6
33%
76-90
Пропущено
10
14
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
20%
1
7%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
3
30%
2
14%
61-75
2
20%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Бешикташ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Мальмё 2:1 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Галатасарай - Бешикташ 2:1
Лион - Бешикташ 0:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Газиантеп - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:3 Аякс - Бешикташ 4:0 Бешикташ - Эюпспор 2:1 Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Бешикташ - Сакарьяспор 2:1 Бешикташ - Генчлербирлиги 2:0
Гёзтепе
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Гёзтепе - Коньяспор 2:0 Газиантеп - Гёзтепе 2:1 Гёзтепе - Трабзонспор 2:1 Эюпспор - Гёзтепе 1:0
Гёзтепе - Сивасспор 3:2 Самсунспор - Гёзтепе 4:3 Гёзтепе - Кайсериспор 3:0 Гёзтепе - Бодрумспор 2:0 Аланьяспор - Гёзтепе 1:1 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Антальяспор - Гёзтепе 0:0 Гёзтепе - Истра 1961 1:2 Лутон Таун - Гёзтепе 2:3 Фехервар - Гёзтепе 2:2 Фехервар ФК - Гёзтепе 2:2 Гёзтепе - Чарльтон 1:3 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Гёзтепе - Генчлербирлиги 2:0 Гиресунспор - Гёзтепе 0:3
Результаты матчей
Бешикташ
Гёзтепе
Точный счет
2:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
4 раза 67%
3
2 раза 33%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Бешикташ
Гёзтепе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
24
14
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
92
65
74
29
38
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|33 - 11
|34
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|33 - 11
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|25 - 14
|26
|4.
|2:2 Заявка
|12
|6
|4
|2
|21 - 12
|22
|5.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 13
|22
|6.
|2:2 Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 15
|19
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 20
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|12 - 20
|16
|9.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 17
|16
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 18
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 21
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 19
|15
|13.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 24
|14
|14.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 14
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 22
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 15
|11
|17.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|10 - 17
|11
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 19
|7
|19.
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|9 - 25
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 8
|19
|2.
|2:2 Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|4.
|2:2 Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 10
|10
|10.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 6
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 6
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 15
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|5 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|22 - 8
|17
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 6
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 10
|9
|6.
|2:2 Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 7
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 15
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|17.
|2:2 Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
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- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|8
|Фенербахче
|Тадич Душан
|7 (4)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|7 (1)
|Эюпспор
|Кутуджу Ахмед
|6 (5)
|Галатасарай
|Осимхен Виктор
|6 (2)
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|2 4
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|1 5
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|6
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 3
|Кайсериспор
|Аттама Джозеф
|1 3