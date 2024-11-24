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  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Бешикташ
2:4
Конец матча
Гёзтепе
0'
1:0
3' Гол
Киличсой Семих
2:0
9' Гол в свои ворота
Мпуту Малкольм-Бокеле
2:1
12' Гол
Мпуту Малкольм-Бокеле
2:2
32' Гол
Алтыкардеш Таха
64' Желтая карточка
Свенссон Юнас
2:3
82' Гол
Фофана Датро
85' Красная карточка
Жуан Бланко
2:4
90' Гол
Тиянич Давид
90'+5
34
Гюнок
Мерт
2
Свенссон
Юнас
3
Габриэль
Паулиста
14
Удуохаи
Феликс
53
Топчу
Эмир
Хан
6
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
83
Фернандеш
Жедсон
7
Рашица
Милот
27
Силва
Рафа
26
Масуаку
Артур
9
Киличсой
Семих
97
Лис
Матеуш
4
Алтыкардеш
Таха
5
Heliton
26
Мпуту
Малкольм-Бокеле
77
Ogun
Bayrak
12
Кейбаши
Исмаил
16
Anthony
Dennis
94
Солет
Исаак
7
Мацуки
Курю
79
Romulo
Cruz
11
Жуан
Бланко
Бешикташ
4-2-3-1
Гёзтепе
3-4-1-2

История личных встреч

Бешикташ
Гёзтепе

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

11 матчей

81.8%
18.2%
9 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
0:2
К
0:0
С
2:1
С
1:2
С
2:1
С
2:1
С
3:0
С
1:0
С
2:0
С
5:1
С
1:3

Голы

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

2.17
1.6

Среднее время на гол

41
56

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
0.5

Среднее время на гол

75
180

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.73
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

52
90

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 8 (5) 0.67
Мучи Эрнест 3 0.25
Силва Рафа 3 0.25
Фернандеш Жедсон 3 0.25
Рашица Милот 1 0.08
Киличсой Семих 1 0.08
Габриэль Паулиста 1 0.08
Свенссон Юнас 0 0
Масуаку Артур 0 0
Н'Дур Шер 0 0
Мариу Жоау 0 0
Гёзтепе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Romulo Cruz 5 (1) 0.42
Тиянич Давид 2 0.17
Жуан Бланко 2 0.17
Солет Исаак 2 0.17
Алтыкардеш Таха 2 0.17
Фофана Датро 2 0.17
Мацуки Курю 1 0.08
Silva 1 0.08
Эрдоган Доган 1 0.08
Heliton 1 0.08
Гюнтер Корай 1 0.08
Йылдыз Ахмед 1 0.08
Мпуту Малкольм-Бокеле 1 0.08
Сангаре Назим 0 0

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масуаку Артур 4 0
Топчу Эмир Хан 4 0
Иммобиле Чиро 3 0
Свенссон Юнас 3 0
Гюнок Мерт 3 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 0
Дестаноглу Эрсин 2 0
Киличсой Семих 2 0
Колли Омар 1 0
Силва Рафа 1 0
Рашица Милот 1 0
Фернандеш Жедсон 1 0
Гёзтепе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anthony Dennis 5 1
Солет Исаак 4 0
Мпуту Малкольм-Бокеле 4 0
Heliton 2 0
Гюнтер Корай 2 0
Romulo Cruz 2 0
Мацуки Курю 2 0
Жуан Бланко 0 1
Кейбаши Исмаил 1 0
Сангаре Назим 1 0
Тиянич Давид 1 0
Лис Матеуш 1 0
Фофана Датро 1 0

Результаты матчей

Бешикташ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Гёзтепе
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
4
Бешикташ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Гёзтепе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

7
14
Бешикташ
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Гёзтепе
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

9
18

Голы по времени матча

Забито

12
9
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
17%
2
22%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
2
17%
3
33%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
25%
2
22%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
3
27%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
3
27%
4
40%
76-90

Забито

8
14
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
50%
2
14%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
38%
6
43%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

20
23
12 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
2
10%
5
22%
1-15
4
20%
1
4%
16-30
6
30%
5
22%
31-45
2
10%
2
9%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
6
30%
8
35%
76-90

Пропущено

15
15
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
4
27%
2
13%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
4
27%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Мальмё 2:1 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Галатасарай - Бешикташ 2:1
Лион - Бешикташ 0:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Газиантеп - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:3 Аякс - Бешикташ 4:0 Бешикташ - Эюпспор 2:1 Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Бешикташ - Сакарьяспор 2:1 Бешикташ - Генчлербирлиги 2:0
Гёзтепе
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Гёзтепе - Коньяспор 2:0 Газиантеп - Гёзтепе 2:1 Гёзтепе - Трабзонспор 2:1 Эюпспор - Гёзтепе 1:0
Гёзтепе - Сивасспор 3:2 Самсунспор - Гёзтепе 4:3 Гёзтепе - Кайсериспор 3:0 Гёзтепе - Бодрумспор 2:0 Аланьяспор - Гёзтепе 1:1 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Антальяспор - Гёзтепе 0:0 Гёзтепе - Истра 1961 1:2 Лутон Таун - Гёзтепе 2:3 Фехервар - Гёзтепе 2:2 Фехервар ФК - Гёзтепе 2:2 Гёзтепе - Чарльтон 1:3 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Гёзтепе - Генчлербирлиги 2:0 Гиресунспор - Гёзтепе 0:3

Результаты матчей

Бешикташ
Гёзтепе

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
4 раза 67%
3
2 раза 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Бешикташ
Гёзтепе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
1
5
2.5
2
4
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
2
7
5
1.5
8
4
2
10
2.5
4
8
1
11
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 12 11 1 0 33 - 11 34
2.
Фенербахче
 Заявка 12 9 2 1 33 - 11 29
3.
Самсунспор
 Заявка 13 8 2 3 25 - 14 26
4.
Эюпспор
 Заявка 13 6 4 3 19 - 13 22
5.
Гёзтепе
 Заявка 12 6 3 3 23 - 15 21
6.
Бешикташ
 Заявка 12 6 3 3 21 - 14 21
7.
Сивасспор
 Заявка 13 5 3 5 17 - 20 18
8.
Ризеспор
 Заявка 12 5 1 6 12 - 20 16
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 4 4 4 17 - 17 16
10.
Газиантеп
 Заявка 12 4 3 5 18 - 18 15
11.
Коньяспор
 Заявка 13 4 3 6 15 - 21 15
12.
Касымпаша
 Заявка 13 3 6 4 16 - 19 15
13.
Антальяспор
 Заявка 12 4 2 6 15 - 24 14
14.
Трабзонспор
 Заявка 11 2 6 3 12 - 14 12
15.
Кайсериспор
 Заявка 12 2 6 4 13 - 22 12
16.
Аланьяспор
 Заявка 12 2 5 5 10 - 15 11
17.
Бодрумспор
 Заявка 13 3 2 8 10 - 17 11
18.
Хатайспор
 Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
19.
Адана Демирспор
 Заявка 11 0 2 9 9 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 6 1 0 19 - 8 19
2.
Гёзтепе
 Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
3.
Эюпспор
 Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
4.
Фенербахче
 Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
5.
Бешикташ
 Заявка 6 4 0 2 13 - 10 12
6.
Газиантеп
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
7.
Самсунспор
 Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
8.
Сивасспор
 Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
9.
Антальяспор
 Заявка 6 3 1 2 8 - 10 10
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 2 3 0 11 - 6 9
11.
Коньяспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
12.
Трабзонспор
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
13.
Ризеспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
14.
Бодрумспор
 Заявка 7 2 1 4 6 - 6 7
15.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
16.
Хатайспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
17.
Кайсериспор
 Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
18.
Касымпаша
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 0 6 5 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 7 5 2 0 22 - 8 17
2.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
3.
Самсунспор
 Заявка 6 5 0 1 14 - 5 15
4.
Касымпаша
 Заявка 6 3 3 0 10 - 6 12
5.
Ризеспор
 Заявка 6 3 0 3 6 - 10 9
6.
Бешикташ
 Заявка 6 2 3 1 8 - 4 9
7.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
8.
Эюпспор
 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Сивасспор
 Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
11.
Коньяспор
 Заявка 7 2 0 5 8 - 15 6
12.
Гёзтепе
 Заявка 6 1 2 3 9 - 10 5
13.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
14.
Газиантеп
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
15.
Бодрумспор
 Заявка 6 1 1 4 4 - 11 4
16.
Антальяспор
 Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
17.
Трабзонспор
 Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
18.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
19.
Хатайспор
 Заявка 6 0 2 4 6 - 11 2
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Тадич Душан 7 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 7 (1)
Эюпспор Кутуджу Ахмед 6 (5)
Галатасарай Осимхен Виктор 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Гёзтепе Anthony Dennis 1 5
Газиантеп Козловски Кацпер 6
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 3
Кайсериспор Аттама Джозеф 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 91'
    Ромуло Круз сделал результативную передачу.
  • 91'
    Г О О О О Л - Тиянич Давид бьет в цель!
  • 85'
    УДАЛЕНИЕ! - Жуан Бланко увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 82'
    Ромуло Круз сделал результативную передачу.
  • 82'
    Г О О О О Л - Фофана Датро бьет в цель!
  • 77'
    Ogun Bayrak уходит с поля. Дисмас Новатус выходит вместо него
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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