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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Самсунспор
0:0
Первый тайм: 26'
Аланьяспор
0'
21' Желтая карточка
Лима Нуно

Ход матча

21'
 
Лима Нуно

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Самсунспор
Ничья
Аланьяспор
1.90
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4.30
4.30
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Все Коэффициенты
1
Коджук
Окан
18
Явру
Зеки
37
Шатка
Любомир
4
Ван
Дронгелен
Рик
16
Бола
Марк
8
Айдогду
Сонер
10
Нтчам
Оливье
11
Кылынч
Эмре
13
Тэт
Флавьен
14
Димата
Ландри
9
Муандилмаджи
Мариус
1
Ташкиран
Махмут
94
Хадергьонай
Флорент
3
Лима
Нуно
5
Алити
Фидан
88
Оздемир
Юсуф
25
Алмейда
Ричард
7
Караджа
Эфеджан
17
Жанвье
Николя
42
Макута
Гайус
27
Аугусто
Лойде
9
Кордова
Серхио
Самсунспор
4-2-3-1
Аланьяспор
4-1-4-1

История личных встреч

Самсунспор
Аланьяспор

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

С
1:1
К
1:3
С
3:1
ПЛТ
5:1
ПЛТ
3:2
ПЛТ
0:4
ПЛТ
5:1
ПЛТ
1:0
ТПЛ
1:0

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.6
0.75

Среднее время на гол

56
120

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

2.22
1.44

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

40
62

Бомбардиры внутри турнира

Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольсе Карло 5 0.38
Нтчам Оливье 5 (1) 0.38
Муандилмаджи Мариус 3 0.23
Айдогду Сонер 3 0.23
Димата Ландри 2 0.15
Муйя Арбнор 2 0.15
Шиндлер Кингсли 1 0.08
Тэт Флавьен 1 0.08
Ван Дронгелен Рик 1 0.08
Аит Бенассер Юссеф 1 (1) 0.08
Явру Зеки 0 0
Кылынч Эмре 0 0
Бола Марк 0 0
Лора Гаэтан 0 0
Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордова Серхио 3 0.25
Уи-Чжо Хван 3 0.25
Жанвье Николя 1 0.08
Оздемир Юсуф 1 0.08
Балковец Юре 1 (1) 0.08
Аугусто Лойде 0 0
Макута Гайус 0 0

Карточки

Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аит Бенассер Юссеф 4 0
Явру Зеки 3 0
Кылынч Эмре 3 0
Нтчам Оливье 3 0
Ван Дронгелен Рик 3 0
Бола Марк 3 0
Шатка Любомир 2 0
Юксел Джелил 2 0
Димата Ландри 2 0
Муандилмаджи Мариус 2 0
Муйя Арбнор 2 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Тэт Флавьен 1 0
Коджук Окан 1 0
Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балковец Юре 4 0
Алмейда Ричард 4 0
Аугусто Лойде 3 0
Хадергьонай Флорент 2 0
Алити Фидан 2 0
Макута Гайус 2 0
Лима Нуно 2 0
Ташкиран Махмут 1 0
Караджа Эфеджан 1 0
Дурсун Сердар 1 0
Лопеш Рони 1 0
Уи-Чжо Хван 1 0
Жанвье Николя 1 0
Аксой Фатих 1 0
Оздемир Юсуф 1 0
Juan Christian 1 0

Результаты матчей

Самсунспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Аланьяспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
2
Самсунспор
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Аланьяспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

12
3
Самсунспор
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Аланьяспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

14
5

Голы по времени матча

Забито

11
4
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
1
9%
1
25%
1-15
1
9%
2
50%
16-30
1
9%
1
25%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
3
43%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

14
5
2 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
7%
1
20%
31-45
4
29%
1
20%
46-60
3
21%
1
20%
61-75
5
36%
1
20%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
40%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

25
9
5 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
2
8%
1
11%
1-15
1
4%
3
33%
16-30
2
8%
2
22%
31-45
6
24%
1
11%
46-60
6
24%
1
11%
61-75
8
32%
1
11%
76-90

Пропущено

12
14
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
17%
1
7%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
4
33%
3
21%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
1
8%
5
36%
61-75
1
8%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Самсунспор
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Галатасарай - Самсунспор 3:2 Самсунспор - Антальяспор 2:0 Байбурт ИОИ - Самсунспор 0:0 Касымпаша - Самсунспор 1:4
Самсунспор - Фенербахче 2:2 Адана Демирспор - Самсунспор 1:3 Самсунспор - Гёзтепе 4:3 Ризеспор - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Самсунспор - Коньяспор 0:1 Хатайспор - Самсунспор 0:3 Газиантеп - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Коньяспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0
Аланьяспор
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Бодрумспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Антальяспор 1:2 Аланьяспор - Касымпаша 1:2 Аланьяспор - Халл Сити 0:2
Галатасарай - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Ризеспор 1:0 Адана Демирспор - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Аланьяспор - Гёзтепе 1:1 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Анкарагюджю - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 6:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Галатасарай 0:4 Газиантеп - Аланьяспор 0:3

Результаты матчей

Самсунспор
Аланьяспор

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Самсунспор
Аланьяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
4
2
1.5
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
3
3
3
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
4
8
4
1.5
2
9
4
8
2.5
2
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 12 11 1 0 33 - 11 34
2.
Фенербахче
 Заявка 12 9 2 1 33 - 11 29
3.
Самсунспор
 0:0 Заявка 13 8 2 3 24 - 13 26
4.
Эюпспор
 Заявка 13 6 4 3 19 - 13 22
5.
Бешикташ
 Заявка 11 6 3 2 19 - 10 21
6.
Гёзтепе
 Заявка 11 5 3 3 19 - 13 18
7.
Сивасспор
 Заявка 13 5 3 5 17 - 20 18
8.
Коньяспор
 1:0 Заявка 13 5 2 6 15 - 20 17
9.
Ризеспор
 Заявка 12 5 1 6 12 - 20 16
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 4 4 4 17 - 17 16
11.
Газиантеп
 Заявка 12 4 3 5 18 - 18 15
12.
Касымпаша
 Заявка 13 3 6 4 16 - 19 15
13.
Антальяспор
 Заявка 12 4 2 6 15 - 24 14
14.
Трабзонспор
 Заявка 11 2 6 3 12 - 14 12
15.
Кайсериспор
 Заявка 12 2 6 4 13 - 22 12
16.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 12 2 5 5 9 - 14 11
17.
Бодрумспор
 Заявка 13 3 2 8 10 - 17 11
18.
Хатайспор
 0:1 Заявка 12 1 3 8 10 - 19 6
19.
Адана Демирспор
 Заявка 11 0 2 9 9 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 6 1 0 19 - 8 19
2.
Гёзтепе
 Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
3.
Эюпспор
 Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
4.
Фенербахче
 Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
5.
Бешикташ
 Заявка 5 4 0 1 11 - 6 12
6.
Газиантеп
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
7.
Коньяспор
 1:0 Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
8.
Самсунспор
 0:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
9.
Сивасспор
 Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
10.
Антальяспор
 Заявка 6 3 1 2 8 - 10 10
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 2 3 0 11 - 6 9
12.
Трабзонспор
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
13.
Ризеспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
14.
Бодрумспор
 Заявка 7 2 1 4 6 - 6 7
15.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
16.
Хатайспор
 0:1 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
17.
Кайсериспор
 Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
18.
Касымпаша
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 0 6 5 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 7 5 2 0 22 - 8 17
2.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
3.
Самсунспор
 0:0 Заявка 6 5 0 1 14 - 5 15
4.
Касымпаша
 Заявка 6 3 3 0 10 - 6 12
5.
Ризеспор
 Заявка 6 3 0 3 6 - 10 9
6.
Бешикташ
 Заявка 6 2 3 1 8 - 4 9
7.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
8.
Эюпспор
 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Сивасспор
 Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
11.
Коньяспор
 1:0 Заявка 7 2 0 5 8 - 15 6
12.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
13.
Газиантеп
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
14.
Антальяспор
 Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
15.
Бодрумспор
 Заявка 6 1 1 4 4 - 11 4
16.
Трабзонспор
 Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
17.
Гёзтепе
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
19.
Хатайспор
 0:1 Заявка 6 0 1 5 5 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Тадич Душан 7 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 7 (1)
Эюпспор Кутуджу Ахмед 6 (5)
Галатасарай Осимхен Виктор 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Гёзтепе Anthony Dennis 1 5
Газиантеп Козловски Кацпер 6
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 3
Кайсериспор Аттама Джозеф 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 21'
    Лима Нуно получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Самсунспор
Ничья
Аланьяспор
1.90
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4.30
4.30
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Самсунспор
Аланьяспор
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