Тур: 13. Стадион: Самсун Ени 19 Майис Стадиуму.
1:1
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаЛима Нуно
1:0
35' ГолДимата Ландри
41' Желтая карточкаМуандилмаджи Мариус
1:1
46' ГолКордова Серхио
64' Желтая карточкаЖанвье Николя
90' Желтая карточкаТашкиран Махмут
90' Желтая карточкаКордова Серхио
90'+8
Ход матча
21'
35'
1:0
46'
1:1
64'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 9
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
18
Явру
Зеки
16
Бола
Марк
10
Нтчам
Оливье
11
Кылынч
Эмре
13
Тэт
Флавьен
88
Оздемир
Юсуф
42
Макута
Гайус
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Явру ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бола МаркЗащитник
- Полузащитник
-
10 Нтчам ОливьеПолузащитник
-
11 Кылынч ЭмреПолузащитник
-
13 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Ерал ХалилВратарь
-
28 Генюл СонерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Лора ГаэтанНападающий
-
29 Кара ЭрканНападающий
-
-
66 Ali Tarkan
-
Главный тренер: Райс Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Оздемир ЮсуфЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Карагёз ЮсуфВратарь
-
20 Аксой ФатихЗащитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
-
11 Лопеш РониПолузащитник
- Нападающий
-
16 Уи-Чжо ХванНападающий
-
23 Mert Bayram
-
-
-
-
Главный тренер: Угурлу Сами
История личных встреч
Самсунспор
Аланьяспор
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.6
0.75
Среднее время на гол
56
120
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
2.22
1.44
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
40
62
Бомбардиры внутри турнира
Самсунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольсе Карло
|5
|0.38
|Нтчам Оливье
|5 (1)
|0.38
|Муандилмаджи Мариус
|3
|0.23
|Димата Ландри
|3
|0.23
|Айдогду Сонер
|3
|0.23
|Муйя Арбнор
|2
|0.15
|Шиндлер Кингсли
|1
|0.08
|Тэт Флавьен
|1
|0.08
|Ван Дронгелен Рик
|1
|0.08
|Аит Бенассер Юссеф
|1 (1)
|0.08
|Явру Зеки
|0
|0
|Кылынч Эмре
|0
|0
|Бола Марк
|0
|0
|Лора Гаэтан
|0
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордова Серхио
|4
|0.33
|Уи-Чжо Хван
|3
|0.25
|Жанвье Николя
|1
|0.08
|Оздемир Юсуф
|1
|0.08
|Балковец Юре
|1 (1)
|0.08
|Аугусто Лойде
|0
|0
|Макута Гайус
|0
|0
Карточки
Самсунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аит Бенассер Юссеф
|4
|0
|Явру Зеки
|3
|0
|Кылынч Эмре
|3
|0
|Нтчам Оливье
|3
|0
|Ван Дронгелен Рик
|3
|0
|Бола Марк
|3
|0
|Муандилмаджи Мариус
|3
|0
|Шатка Любомир
|2
|0
|Юксел Джелил
|2
|0
|Димата Ландри
|2
|0
|Муйя Арбнор
|2
|0
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Коджук Окан
|1
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балковец Юре
|4
|0
|Алмейда Ричард
|4
|0
|Аугусто Лойде
|3
|0
|Лима Нуно
|3
|0
|Ташкиран Махмут
|2
|0
|Хадергьонай Флорент
|2
|0
|Алити Фидан
|2
|0
|Жанвье Николя
|2
|0
|Макута Гайус
|2
|0
|Караджа Эфеджан
|1
|0
|Дурсун Сердар
|1
|0
|Лопеш Рони
|1
|0
|Уи-Чжо Хван
|1
|0
|Кордова Серхио
|1
|0
|Аксой Фатих
|1
|0
|Оздемир Юсуф
|1
|0
|Juan Christian
|1
|0
Результаты матчей
Самсунспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Аланьяспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
3
Самсунспор
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Аланьяспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
12
3
Самсунспор
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Аланьяспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
15
6
Голы по времени матча
Забито
12
5
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
1
8%
1
20%
1-15
1
8%
2
40%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
3
38%
2
22%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
14
5
2 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
7%
1
20%
31-45
4
29%
1
20%
46-60
3
21%
1
20%
61-75
5
36%
1
20%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
40%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
26
10
6 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
2
8%
1
10%
1-15
1
4%
3
30%
16-30
3
12%
2
20%
31-45
6
23%
2
20%
46-60
6
23%
1
10%
61-75
8
31%
1
10%
76-90
Пропущено
13
15
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
15%
1
7%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
4
31%
4
27%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
1
8%
5
33%
61-75
1
8%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Самсунспор
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Галатасарай - Самсунспор 3:2 Самсунспор - Антальяспор 2:0 Байбурт ИОИ - Самсунспор 0:0 Касымпаша - Самсунспор 1:4
Самсунспор - Фенербахче 2:2 Адана Демирспор - Самсунспор 1:3 Самсунспор - Гёзтепе 4:3 Ризеспор - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Самсунспор - Коньяспор 0:1 Хатайспор - Самсунспор 0:3 Газиантеп - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Коньяспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0
Аланьяспор
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Бодрумспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Антальяспор 1:2 Аланьяспор - Касымпаша 1:2 Аланьяспор - Халл Сити 0:2
Галатасарай - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Ризеспор 1:0 Адана Демирспор - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Аланьяспор - Гёзтепе 1:1 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Анкарагюджю - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 6:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Галатасарай 0:4 Газиантеп - Аланьяспор 0:3
Результаты матчей
Самсунспор
Аланьяспор
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Самсунспор
Аланьяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
43
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
84
85
210
49
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|33 - 11
|34
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|33 - 11
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|25 - 14
|26
|4.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 13
|22
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|6.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 13
|18
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 20
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|12 - 20
|16
|9.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 17
|16
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 18
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 21
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 19
|15
|13.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 24
|14
|14.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 14
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 22
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 15
|11
|17.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|10 - 17
|11
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 19
|7
|19.
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|9 - 25
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 8
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|5.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 10
|10
|10.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 6
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 6
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 15
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|5 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|22 - 8
|17
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 6
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 10
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 7
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 15
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|8
|Фенербахче
|Тадич Душан
|7 (4)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|7 (1)
|Эюпспор
|Кутуджу Ахмед
|6 (5)
|Галатасарай
|Осимхен Виктор
|6 (2)
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|2 4
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|1 5
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|6
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 3
|Кайсериспор
|Аттама Джозеф
|1 3