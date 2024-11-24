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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Самсунспор
1:1
Конец матча
Аланьяспор
0'
21' Желтая карточка
Лима Нуно
1:0
35' Гол
Димата Ландри
41' Желтая карточка
Муандилмаджи Мариус
1:1
46' Гол
Кордова Серхио
64' Желтая карточка
Жанвье Николя
90' Желтая карточка
Ташкиран Махмут
90' Желтая карточка
Кордова Серхио
90'+8

Ход матча

21'
 
Лима Нуно
35'
Димата Ландри
(Кылынч Эмре)
1:0
41'
Муандилмаджи Мариус
 
46'
1:1
Кордова Серхио
(Жанвье Николя)
64'
 
Жанвье Николя
69'
Лора Гаэтан
Муандилмаджи Мариус
 
69'
 
Уи-Чжо Хван
Караджа Эфеджан
76'
Муйя Арбнор
Кылынч Эмре
 
76'
Шиндлер Кингсли
Явру Зеки
 
79'
 
Аксой Фатих
Жанвье Николя
84'
Генюл Сонер
Димата Ландри
 
90'
 
Ташкиран Махмут
90'
 
Кордова Серхио

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 9
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
1
Коджук
Окан
18
Явру
Зеки
37
Шатка
Любомир
4
Ван
Дронгелен
Рик
16
Бола
Марк
8
Айдогду
Сонер
10
Нтчам
Оливье
11
Кылынч
Эмре
13
Тэт
Флавьен
14
Димата
Ландри
9
Муандилмаджи
Мариус
1
Ташкиран
Махмут
94
Хадергьонай
Флорент
3
Лима
Нуно
5
Алити
Фидан
88
Оздемир
Юсуф
25
Алмейда
Ричард
7
Караджа
Эфеджан
17
Жанвье
Николя
42
Макута
Гайус
27
Аугусто
Лойде
9
Кордова
Серхио
Самсунспор
4-2-3-1
Аланьяспор
4-1-4-1

История личных встреч

Самсунспор
Аланьяспор

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

С
1:1
К
1:3
С
3:1
ПЛТ
5:1
ПЛТ
3:2
ПЛТ
0:4
ПЛТ
5:1
ПЛТ
1:0
ТПЛ
1:0

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.6
0.75

Среднее время на гол

56
120

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

2.22
1.44

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

40
62

Бомбардиры внутри турнира

Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольсе Карло 5 0.38
Нтчам Оливье 5 (1) 0.38
Муандилмаджи Мариус 3 0.23
Димата Ландри 3 0.23
Айдогду Сонер 3 0.23
Муйя Арбнор 2 0.15
Шиндлер Кингсли 1 0.08
Тэт Флавьен 1 0.08
Ван Дронгелен Рик 1 0.08
Аит Бенассер Юссеф 1 (1) 0.08
Явру Зеки 0 0
Кылынч Эмре 0 0
Бола Марк 0 0
Лора Гаэтан 0 0
Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордова Серхио 4 0.33
Уи-Чжо Хван 3 0.25
Жанвье Николя 1 0.08
Оздемир Юсуф 1 0.08
Балковец Юре 1 (1) 0.08
Аугусто Лойде 0 0
Макута Гайус 0 0

Карточки

Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аит Бенассер Юссеф 4 0
Явру Зеки 3 0
Кылынч Эмре 3 0
Нтчам Оливье 3 0
Ван Дронгелен Рик 3 0
Бола Марк 3 0
Муандилмаджи Мариус 3 0
Шатка Любомир 2 0
Юксел Джелил 2 0
Димата Ландри 2 0
Муйя Арбнор 2 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Тэт Флавьен 1 0
Коджук Окан 1 0
Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балковец Юре 4 0
Алмейда Ричард 4 0
Аугусто Лойде 3 0
Лима Нуно 3 0
Ташкиран Махмут 2 0
Хадергьонай Флорент 2 0
Алити Фидан 2 0
Жанвье Николя 2 0
Макута Гайус 2 0
Караджа Эфеджан 1 0
Дурсун Сердар 1 0
Лопеш Рони 1 0
Уи-Чжо Хван 1 0
Кордова Серхио 1 0
Аксой Фатих 1 0
Оздемир Юсуф 1 0
Juan Christian 1 0

Результаты матчей

Самсунспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Аланьяспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
3
Самсунспор
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Аланьяспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

12
3
Самсунспор
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Аланьяспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

15
6

Голы по времени матча

Забито

12
5
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
1
8%
1
20%
1-15
1
8%
2
40%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
3
38%
2
22%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

14
5
2 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
7%
1
20%
31-45
4
29%
1
20%
46-60
3
21%
1
20%
61-75
5
36%
1
20%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
40%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

26
10
6 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
2
8%
1
10%
1-15
1
4%
3
30%
16-30
3
12%
2
20%
31-45
6
23%
2
20%
46-60
6
23%
1
10%
61-75
8
31%
1
10%
76-90

Пропущено

13
15
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
15%
1
7%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
4
31%
4
27%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
1
8%
5
33%
61-75
1
8%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Самсунспор
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Галатасарай - Самсунспор 3:2 Самсунспор - Антальяспор 2:0 Байбурт ИОИ - Самсунспор 0:0 Касымпаша - Самсунспор 1:4
Самсунспор - Фенербахче 2:2 Адана Демирспор - Самсунспор 1:3 Самсунспор - Гёзтепе 4:3 Ризеспор - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Самсунспор - Коньяспор 0:1 Хатайспор - Самсунспор 0:3 Газиантеп - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Коньяспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0
Аланьяспор
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Бодрумспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Антальяспор 1:2 Аланьяспор - Касымпаша 1:2 Аланьяспор - Халл Сити 0:2
Галатасарай - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Ризеспор 1:0 Адана Демирспор - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Аланьяспор - Гёзтепе 1:1 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Анкарагюджю - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 6:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Галатасарай 0:4 Газиантеп - Аланьяспор 0:3

Результаты матчей

Самсунспор
Аланьяспор

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Самсунспор
Аланьяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
4
3
1.5
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
4
3
3
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
4
8
5
1.5
2
10
4
9
2.5
2
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 12 11 1 0 33 - 11 34
2.
Фенербахче
 Заявка 12 9 2 1 33 - 11 29
3.
Самсунспор
 Заявка 13 8 2 3 25 - 14 26
4.
Эюпспор
 Заявка 13 6 4 3 19 - 13 22
5.
Бешикташ
 Заявка 11 6 3 2 19 - 10 21
6.
Гёзтепе
 Заявка 11 5 3 3 19 - 13 18
7.
Сивасспор
 Заявка 13 5 3 5 17 - 20 18
8.
Ризеспор
 Заявка 12 5 1 6 12 - 20 16
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 4 4 4 17 - 17 16
10.
Газиантеп
 Заявка 12 4 3 5 18 - 18 15
11.
Коньяспор
 Заявка 13 4 3 6 15 - 21 15
12.
Касымпаша
 Заявка 13 3 6 4 16 - 19 15
13.
Антальяспор
 Заявка 12 4 2 6 15 - 24 14
14.
Трабзонспор
 Заявка 11 2 6 3 12 - 14 12
15.
Кайсериспор
 Заявка 12 2 6 4 13 - 22 12
16.
Аланьяспор
 Заявка 12 2 5 5 10 - 15 11
17.
Бодрумспор
 Заявка 13 3 2 8 10 - 17 11
18.
Хатайспор
 Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
19.
Адана Демирспор
 Заявка 11 0 2 9 9 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 6 1 0 19 - 8 19
2.
Гёзтепе
 Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
3.
Эюпспор
 Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
4.
Фенербахче
 Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
5.
Бешикташ
 Заявка 5 4 0 1 11 - 6 12
6.
Газиантеп
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
7.
Самсунспор
 Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
8.
Сивасспор
 Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
9.
Антальяспор
 Заявка 6 3 1 2 8 - 10 10
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 2 3 0 11 - 6 9
11.
Коньяспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
12.
Трабзонспор
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
13.
Ризеспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
14.
Бодрумспор
 Заявка 7 2 1 4 6 - 6 7
15.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
16.
Хатайспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
17.
Кайсериспор
 Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
18.
Касымпаша
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 0 6 5 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 7 5 2 0 22 - 8 17
2.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
3.
Самсунспор
 Заявка 6 5 0 1 14 - 5 15
4.
Касымпаша
 Заявка 6 3 3 0 10 - 6 12
5.
Ризеспор
 Заявка 6 3 0 3 6 - 10 9
6.
Бешикташ
 Заявка 6 2 3 1 8 - 4 9
7.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
8.
Эюпспор
 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Сивасспор
 Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
11.
Коньяспор
 Заявка 7 2 0 5 8 - 15 6
12.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
13.
Газиантеп
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
14.
Бодрумспор
 Заявка 6 1 1 4 4 - 11 4
15.
Антальяспор
 Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
16.
Трабзонспор
 Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
17.
Гёзтепе
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
19.
Хатайспор
 Заявка 6 0 2 4 6 - 11 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Тадич Душан 7 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 7 (1)
Эюпспор Кутуджу Ахмед 6 (5)
Галатасарай Осимхен Виктор 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Гёзтепе Anthony Dennis 1 5
Газиантеп Козловски Кацпер 6
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 3
Кайсериспор Аттама Джозеф 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Муандилмаджи Мариус получил желтую карточку от судьи
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