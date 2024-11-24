Тур: 13. Стадион: Новый стадион 4 сентября.
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Владение мячом, % 0
58
Озчан
Ясин
35
Кара
Айтач
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
- Полузащитник
-
11 Мениг КвинсиПолузащитник
-
17 Башсан ЭмрахПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
46 Bekir Boke
-
-
Главный тренер: Булнет Уйгун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
58 Озчан ЯсинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Янар АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Садику ЛоретПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Алкас СинанНападающий
-
98 Sant Kazanci
-
Главный тренер: Келеш Хакан
История личных встреч
Сивасспор
Касымпаша
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
57.1%
7 побед 8 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед
28 матчей
35.7%
28.6%
35.7%
10 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
21.4%
50%
28.6%
6 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
7 побед 14 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
1.29
1.43
Среднее время на гол
70
63
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
1.43
1.21
Среднее время на гол
63
74
Всего голов
38
37
Голов в среднем за матч
1.36
1.32
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
66
68
Бомбардиры внутри турнира
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манай Рей
|4 (1)
|0.31
|Радакович Урош
|3
|0.23
|Мениг Квинси
|2
|0.15
|Сонко-Сундберг Ноа
|2
|0.15
|Родригес Гарри
|1
|0.08
|Палули Мурат
|1
|0.08
|Койта Бенгали-Фоде
|1
|0.08
|Бальде Диао Кейта
|1
|0.08
|Чифтчи Угюр
|1
|0.08
|Камара Самба
|1
|0.08
|Притчард Алекс
|0
|0
|Тургунбаев Азизбек
|0
|0
|Мутуссами Самуэль
|0
|0
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Да Кошта Нуну
|4
|0.31
|Кара Айтач
|3
|0.23
|Винк Клаудио
|2
|0.15
|Фалл Мамаду
|2
|0.15
|Бен Уаннес Мортада
|2
|0.15
|Хайрадинович Харис
|2 (1)
|0.15
|Брекало Йосип
|1
|0.08
|Кевин Родригес
|0
|0
|Янниотис Андреас
|0
|0
|Гюл Гёкхан
|0
|0
Карточки
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чифтчи Угюр
|4
|2
|Бальде Диао Кейта
|3
|1
|Сонко-Сундберг Ноа
|3
|0
|Николич Джордже
|3
|0
|Тургунбаев Азизбек
|3
|0
|Манай Рей
|2
|0
|Харисис Харилаос
|2
|0
|Палули Мурат
|2
|0
|Мутуссами Самуэль
|2
|0
|Jan Bieganski
|2
|0
|Койта Бенгали-Фоде
|1
|0
|Эрдал Зия
|1
|0
|Притчард Алекс
|1
|0
|Мениг Квинси
|1
|0
|Вурал Али Шашал
|1
|0
|Пуггурас Ахиллеас
|1
|0
|Камара Самба
|1
|0
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опоку Николас
|4
|0
|Винк Клаудио
|3
|0
|Хайрадинович Харис
|3
|0
|Бен Уаннес Мортада
|3
|0
|Да Кошта Нуну
|1
|1
|Кевин Родригес
|2
|0
|Кара Айтач
|2
|0
|Кафу Карлуш
|2
|0
|Фалл Мамаду
|2
|0
|Гюл Гёкхан
|2
|0
|Озчан Ясин
|2
|0
|Брекало Йосип
|0
|1
|Омеруо Кеннет
|1
|0
|Чифтпынар Садик
|1
|0
|Барак Антонин
|1
|0
Результаты матчей
Сивасспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Касымпаша
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
1
4
Сивасспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Касымпаша
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
11
Упущенные победы
6
2
Сивасспор
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Касымпаша
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
14
13
Упущенные победы
7
6
Голы по времени матча
Забито
9
10
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
3
33%
1
10%
61-75
3
33%
4
40%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
8
6
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
3
38%
3
50%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
12
13
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
4
33%
1
8%
1-15
3
25%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
4
33%
5
38%
76-90
Забито
17
16
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
0
0%
2
13%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
18%
3
19%
31-45
4
24%
4
25%
46-60
5
29%
29%
2
13%
61-75
4
24%
4
25%
76-90
Пропущено
20
19
12 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
7
35%
1
5%
1-15
3
15%
5
26%
16-30
2
10%
3
16%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
1
5%
4
21%
61-75
5
25%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Сивасспор
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Фенербахче - Сивасспор 4:0 Сивасспор - Ризеспор 2:1 Адана Демирспор - Сивасспор 2:4 Сивасспор - Хатайспор 3:2
Гёзтепе - Сивасспор 3:2 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Коньяспор - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Газиантеп 3:2 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Эюпспор 0:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1 Эрзурумспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Нефтчи 1:2 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Истанбулспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Галатасарай - Сивасспор 6:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0
Касымпаша
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Касымпаша - Кайсериспор 1:2 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Самсунспор 1:4 Аланьяспор - Касымпаша 1:2
Касымпаша - Бодрумспор 0:0 Галатасарай - Касымпаша 3:3 Касымпаша - Антальяспор 0:0 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Ризеспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Адана Демирспор 2:2 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Коньяспор 2:3 Касымпаша - Халл Сити 1:1 Касымпаша - Бешикташ 2:1 Ризеспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Коньяспор 0:2
Результаты матчей
Сивасспор
Касымпаша
Точный счет
3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
3:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Сивасспор
Касымпаша
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
43
33
25
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
32
15
23
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
93
66
57
39
210
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|33 - 11
|34
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|33 - 11
|29
|3.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|24 - 13
|25
|4.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 13
|22
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|6.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 13
|18
|7.
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 20
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|12 - 20
|16
|9.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 17
|16
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 18
|15
|11.
|0:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 19
|15
|12.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 20
|14
|13.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 24
|14
|14.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 14
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 22
|12
|16.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|10 - 17
|11
|17.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 14
|10
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 18
|6
|19.
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|9 - 25
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 8
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|5.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|7.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 10
|10
|10.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 6
|9
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 6
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 15
|3
|18.
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|5 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|22 - 8
|17
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|4.
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 6
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 10
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 7
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|9.
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 15
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
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- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|8
|Фенербахче
|Тадич Душан
|7 (4)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|7 (1)
|Эюпспор
|Кутуджу Ахмед
|6 (5)
|Галатасарай
|Осимхен Виктор
|6 (2)
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|2 4
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|1 5
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|6
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 3
|Кайсериспор
|Аттама Джозеф
|1 3