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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Сивасспор
0:0
Первый тайм: 33'
Касымпаша
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Лучшие коэффициенты
Сивасспор
Ничья
Касымпаша
3.10
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Все Коэффициенты
35
Вурал
Али
Шашал
7
Палули
Мурат
26
Радакович
Урош
27
Сонко-Сундберг
Ноа
3
Чифтчи
Угюр
8
Харисис
Харилаос
24
Родригес
Гарри
12
Мутуссами
Самуэль
10
Притчард
Алекс
90
Тургунбаев
Азизбек
55
Койта
Бенгали-Фоде
1
Янниотис
Андреас
14
Эспиноса
Джон
20
Опоку
Николас
58
Озчан
Ясин
77
Кевин
Родригес
6
Гюл
Гёкхан
7
Фалл
Мамаду
10
Хайрадинович
Харис
35
Кара
Айтач
12
Бен
Уаннес
Мортада
18
Да
Кошта
Нуну
Сивасспор
4-1-4-1
Касымпаша
4-1-4-1

История личных встреч

Сивасспор
Касымпаша

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
57.1%
7 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

28 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
10 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

21.4%
50%
28.6%
6 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
7 побед 14 ничьих 7 побед

История матчей

С
0:0
С
0:1
С
1:2
С
1:2
С
1:3
С
1:3
С
2:1
С
2:0
С
0:0
С
2:0
С
1:3
С
0:3
С
2:2
С
2:3
С
1:0
С
2:1
С
1:1
С
0:0
С
6:2
С
1:2
С
1:0
С
1:0
С
1:1
С
2:0
С
1:1
С
2:2
С
0:4
С
4:0

Голы

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

1.29
1.43

Среднее время на гол

70
63

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.43
1.21

Среднее время на гол

63
74

Всего голов

38
37

Голов в среднем за матч

1.36
1.32

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

66
68

Бомбардиры внутри турнира

Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манай Рей 4 (1) 0.31
Радакович Урош 3 0.23
Мениг Квинси 2 0.15
Сонко-Сундберг Ноа 2 0.15
Родригес Гарри 1 0.08
Палули Мурат 1 0.08
Койта Бенгали-Фоде 1 0.08
Бальде Диао Кейта 1 0.08
Чифтчи Угюр 1 0.08
Камара Самба 1 0.08
Притчард Алекс 0 0
Тургунбаев Азизбек 0 0
Мутуссами Самуэль 0 0
Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Да Кошта Нуну 4 0.31
Кара Айтач 3 0.23
Винк Клаудио 2 0.15
Фалл Мамаду 2 0.15
Бен Уаннес Мортада 2 0.15
Хайрадинович Харис 2 (1) 0.15
Брекало Йосип 1 0.08
Кевин Родригес 0 0
Янниотис Андреас 0 0
Гюл Гёкхан 0 0

Карточки

Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чифтчи Угюр 4 2
Бальде Диао Кейта 3 1
Сонко-Сундберг Ноа 3 0
Николич Джордже 3 0
Тургунбаев Азизбек 3 0
Манай Рей 2 0
Харисис Харилаос 2 0
Палули Мурат 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Jan Bieganski 2 0
Койта Бенгали-Фоде 1 0
Эрдал Зия 1 0
Притчард Алекс 1 0
Мениг Квинси 1 0
Вурал Али Шашал 1 0
Пуггурас Ахиллеас 1 0
Камара Самба 1 0
Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опоку Николас 4 0
Винк Клаудио 3 0
Хайрадинович Харис 3 0
Бен Уаннес Мортада 3 0
Да Кошта Нуну 1 1
Кевин Родригес 2 0
Кара Айтач 2 0
Кафу Карлуш 2 0
Фалл Мамаду 2 0
Гюл Гёкхан 2 0
Озчан Ясин 2 0
Брекало Йосип 0 1
Омеруо Кеннет 1 0
Чифтпынар Садик 1 0
Барак Антонин 1 0

Результаты матчей

Сивасспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Касымпаша
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

1
4
Сивасспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Касымпаша
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
11

Упущенные победы

6
2
Сивасспор
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Касымпаша
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

14
13

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

9
10
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
3
33%
1
10%
61-75
3
33%
4
40%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

8
6
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
3
38%
3
50%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

12
13
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
4
33%
1
8%
1-15
3
25%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
4
33%
5
38%
76-90

Забито

17
16
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
0
0%
2
13%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
18%
3
19%
31-45
4
24%
4
25%
46-60
5
29%
29%
2
13%
61-75
4
24%
4
25%
76-90

Пропущено

20
19
12 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
7
35%
1
5%
1-15
3
15%
5
26%
16-30
2
10%
3
16%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
1
5%
4
21%
61-75
5
25%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Сивасспор
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Фенербахче - Сивасспор 4:0 Сивасспор - Ризеспор 2:1 Адана Демирспор - Сивасспор 2:4 Сивасспор - Хатайспор 3:2
Гёзтепе - Сивасспор 3:2 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Коньяспор - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Газиантеп 3:2 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Эюпспор 0:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1 Эрзурумспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Нефтчи 1:2 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Истанбулспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Галатасарай - Сивасспор 6:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0
Касымпаша
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Касымпаша - Кайсериспор 1:2 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Самсунспор 1:4 Аланьяспор - Касымпаша 1:2
Касымпаша - Бодрумспор 0:0 Галатасарай - Касымпаша 3:3 Касымпаша - Антальяспор 0:0 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Ризеспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Адана Демирспор 2:2 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Коньяспор 2:3 Касымпаша - Халл Сити 1:1 Касымпаша - Бешикташ 2:1 Ризеспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Коньяспор 0:2

Результаты матчей

Сивасспор
Касымпаша

Точный счет

3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

3:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Сивасспор
Касымпаша

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
3
3
3
1.5
2
5
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
3
2
1
5
2.5
2
3
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
3
6
6
1.5
5
7
3
9
2.5
2
10
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 12 11 1 0 33 - 11 34
2.
Фенербахче
 Заявка 12 9 2 1 33 - 11 29
3.
Самсунспор
 Заявка 12 8 1 3 24 - 13 25
4.
Эюпспор
 Заявка 13 6 4 3 19 - 13 22
5.
Бешикташ
 Заявка 11 6 3 2 19 - 10 21
6.
Гёзтепе
 Заявка 11 5 3 3 19 - 13 18
7.
Сивасспор
 0:0 Заявка 13 5 3 5 17 - 20 18
8.
Ризеспор
 Заявка 12 5 1 6 12 - 20 16
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 4 4 4 17 - 17 16
10.
Газиантеп
 Заявка 12 4 3 5 18 - 18 15
11.
Касымпаша
 0:0 Заявка 13 3 6 4 16 - 19 15
12.
Коньяспор
 Заявка 12 4 2 6 14 - 20 14
13.
Антальяспор
 Заявка 12 4 2 6 15 - 24 14
14.
Трабзонспор
 Заявка 11 2 6 3 12 - 14 12
15.
Кайсериспор
 Заявка 12 2 6 4 13 - 22 12
16.
Бодрумспор
 Заявка 13 3 2 8 10 - 17 11
17.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
18.
Хатайспор
 Заявка 11 1 3 7 10 - 18 6
19.
Адана Демирспор
 Заявка 11 0 2 9 9 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 6 1 0 19 - 8 19
2.
Гёзтепе
 Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
3.
Эюпспор
 Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
4.
Фенербахче
 Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
5.
Бешикташ
 Заявка 5 4 0 1 11 - 6 12
6.
Газиантеп
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
7.
Сивасспор
 0:0 Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
8.
Самсунспор
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
9.
Антальяспор
 Заявка 6 3 1 2 8 - 10 10
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 2 3 0 11 - 6 9
11.
Коньяспор
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
12.
Трабзонспор
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
13.
Ризеспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
14.
Бодрумспор
 Заявка 7 2 1 4 6 - 6 7
15.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
16.
Хатайспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
17.
Кайсериспор
 Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
18.
Касымпаша
 0:0 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 0 6 5 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 7 5 2 0 22 - 8 17
2.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
3.
Самсунспор
 Заявка 6 5 0 1 14 - 5 15
4.
Касымпаша
 0:0 Заявка 6 3 3 0 10 - 6 12
5.
Ризеспор
 Заявка 6 3 0 3 6 - 10 9
6.
Бешикташ
 Заявка 6 2 3 1 8 - 4 9
7.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
8.
Эюпспор
 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Сивасспор
 0:0 Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
11.
Коньяспор
 Заявка 7 2 0 5 8 - 15 6
12.
Аланьяспор
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
13.
Газиантеп
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
14.
Бодрумспор
 Заявка 6 1 1 4 4 - 11 4
15.
Антальяспор
 Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
16.
Трабзонспор
 Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
17.
Гёзтепе
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
19.
Хатайспор
 Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Тадич Душан 7 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 7 (1)
Эюпспор Кутуджу Ахмед 6 (5)
Галатасарай Осимхен Виктор 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Гёзтепе Anthony Dennis 1 5
Газиантеп Козловски Кацпер 6
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 3
Кайсериспор Аттама Джозеф 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сивасспор
Ничья
Касымпаша
3.10
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3.55
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2.35
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Сивасспор
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