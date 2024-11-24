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  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Сивасспор
0:0
Конец матча
Касымпаша
0'
41' Желтая карточка
Палули Мурат
70' Желтая карточка
Койта Бенгали-Фоде
70' Желтая карточка
Гюл Гёкхан
77' Желтая карточка
Харисис Харилаос
90'+6

Ход матча

41'
Палули Мурат
 
46'
Bekir Boke
Притчард Алекс
 
46'
Пуггурас Ахиллеас
Тургунбаев Азизбек
 
46'
 
Кафу Карлуш
Хайрадинович Харис
64'
Башсан Эмрах
Мутуссами Самуэль
 
68'
 
Брекало Йосип
Фалл Мамаду
70'
Койта Бенгали-Фоде
 
70'
 
Гюл Гёкхан
77'
Харисис Харилаос
 
78'
Эрдал Зия
Харисис Харилаос
 
78'
Манай Рей
Родригес Гарри
 
79'
 
Садику Лорет
Кара Айтач
90'
 
Барак Антонин
Гюл Гёкхан

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 22 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
35
Вурал
Али
Шашал
7
Палули
Мурат
26
Радакович
Урош
27
Сонко-Сундберг
Ноа
3
Чифтчи
Угюр
8
Харисис
Харилаос
24
Родригес
Гарри
12
Мутуссами
Самуэль
10
Притчард
Алекс
90
Тургунбаев
Азизбек
55
Койта
Бенгали-Фоде
1
Янниотис
Андреас
14
Эспиноса
Джон
20
Опоку
Николас
58
Озчан
Ясин
77
Кевин
Родригес
6
Гюл
Гёкхан
7
Фалл
Мамаду
10
Хайрадинович
Харис
35
Кара
Айтач
12
Бен
Уаннес
Мортада
18
Да
Кошта
Нуну
Сивасспор
4-1-4-1
Касымпаша
4-1-4-1

История личных встреч

Сивасспор
Касымпаша

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
57.1%
7 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

28 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
10 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

21.4%
50%
28.6%
6 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
7 побед 14 ничьих 7 побед

История матчей

С
0:0
С
0:1
С
1:2
С
1:2
С
1:3
С
1:3
С
2:1
С
2:0
С
0:0
С
2:0
С
1:3
С
0:3
С
2:2
С
2:3
С
1:0
С
2:1
С
1:1
С
0:0
С
6:2
С
1:2
С
1:0
С
1:0
С
1:1
С
2:0
С
1:1
С
2:2
С
0:4
С
4:0

Голы

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

1.29
1.43

Среднее время на гол

70
63

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.43
1.21

Среднее время на гол

63
74

Всего голов

38
37

Голов в среднем за матч

1.36
1.32

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

66
68

Бомбардиры внутри турнира

Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манай Рей 4 (1) 0.31
Радакович Урош 3 0.23
Мениг Квинси 2 0.15
Сонко-Сундберг Ноа 2 0.15
Родригес Гарри 1 0.08
Палули Мурат 1 0.08
Койта Бенгали-Фоде 1 0.08
Бальде Диао Кейта 1 0.08
Чифтчи Угюр 1 0.08
Камара Самба 1 0.08
Притчард Алекс 0 0
Тургунбаев Азизбек 0 0
Мутуссами Самуэль 0 0
Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Да Кошта Нуну 4 0.31
Кара Айтач 3 0.23
Винк Клаудио 2 0.15
Фалл Мамаду 2 0.15
Бен Уаннес Мортада 2 0.15
Хайрадинович Харис 2 (1) 0.15
Брекало Йосип 1 0.08
Кевин Родригес 0 0
Янниотис Андреас 0 0
Гюл Гёкхан 0 0

Карточки

Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чифтчи Угюр 4 2
Бальде Диао Кейта 3 1
Сонко-Сундберг Ноа 3 0
Харисис Харилаос 3 0
Николич Джордже 3 0
Палули Мурат 3 0
Тургунбаев Азизбек 3 0
Койта Бенгали-Фоде 2 0
Манай Рей 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Jan Bieganski 2 0
Эрдал Зия 1 0
Притчард Алекс 1 0
Мениг Квинси 1 0
Вурал Али Шашал 1 0
Пуггурас Ахиллеас 1 0
Камара Самба 1 0
Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опоку Николас 4 0
Винк Клаудио 3 0
Хайрадинович Харис 3 0
Гюл Гёкхан 3 0
Бен Уаннес Мортада 3 0
Да Кошта Нуну 1 1
Кевин Родригес 2 0
Кара Айтач 2 0
Кафу Карлуш 2 0
Фалл Мамаду 2 0
Озчан Ясин 2 0
Брекало Йосип 0 1
Омеруо Кеннет 1 0
Чифтпынар Садик 1 0
Барак Антонин 1 0

Результаты матчей

Сивасспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Касымпаша
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

1
4
Сивасспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Касымпаша
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
11

Упущенные победы

6
2
Сивасспор
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Касымпаша
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

14
13

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

9
10
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
3
33%
1
10%
61-75
3
33%
4
40%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

8
6
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
3
38%
3
50%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

12
13
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
4
33%
1
8%
1-15
3
25%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
4
33%
5
38%
76-90

Забито

17
16
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
2
13%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
18%
3
19%
31-45
4
24%
4
25%
46-60
5
29%
29%
2
13%
61-75
4
24%
4
25%
76-90

Пропущено

20
19
12 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
7
35%
1
5%
1-15
3
15%
5
26%
16-30
2
10%
3
16%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
1
5%
4
21%
61-75
5
25%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Сивасспор
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Фенербахче - Сивасспор 4:0 Сивасспор - Ризеспор 2:1 Адана Демирспор - Сивасспор 2:4 Сивасспор - Хатайспор 3:2
Гёзтепе - Сивасспор 3:2 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Коньяспор - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Газиантеп 3:2 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Эюпспор 0:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1 Эрзурумспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Нефтчи 1:2 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Истанбулспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Галатасарай - Сивасспор 6:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0
Касымпаша
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Касымпаша - Кайсериспор 1:2 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Самсунспор 1:4 Аланьяспор - Касымпаша 1:2
Касымпаша - Бодрумспор 0:0 Галатасарай - Касымпаша 3:3 Касымпаша - Антальяспор 0:0 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Ризеспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Адана Демирспор 2:2 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Коньяспор 2:3 Касымпаша - Халл Сити 1:1 Касымпаша - Бешикташ 2:1 Ризеспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Коньяспор 0:2

Результаты матчей

Сивасспор
Касымпаша

Точный счет

0:0
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

3:2
3 раза 23%
0:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Сивасспор
Касымпаша

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
2
5
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
3
3
1
5
2.5
2
4
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
9
4
6
7
1.5
5
8
3
10
2.5
2
11
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 12 11 1 0 33 - 11 34
2.
Фенербахче
 Заявка 12 9 2 1 33 - 11 29
3.
Самсунспор
 0:0 Заявка 13 8 2 3 24 - 13 26
4.
Эюпспор
 Заявка 13 6 4 3 19 - 13 22
5.
Бешикташ
 Заявка 11 6 3 2 19 - 10 21
6.
Гёзтепе
 Заявка 11 5 3 3 19 - 13 18
7.
Сивасспор
 Заявка 13 5 3 5 17 - 20 18
8.
Коньяспор
 1:0 Заявка 13 5 2 6 15 - 20 17
9.
Ризеспор
 Заявка 12 5 1 6 12 - 20 16
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 4 4 4 17 - 17 16
11.
Газиантеп
 Заявка 12 4 3 5 18 - 18 15
12.
Касымпаша
 Заявка 13 3 6 4 16 - 19 15
13.
Антальяспор
 Заявка 12 4 2 6 15 - 24 14
14.
Трабзонспор
 Заявка 11 2 6 3 12 - 14 12
15.
Кайсериспор
 Заявка 12 2 6 4 13 - 22 12
16.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 12 2 5 5 9 - 14 11
17.
Бодрумспор
 Заявка 13 3 2 8 10 - 17 11
18.
Хатайспор
 0:1 Заявка 12 1 3 8 10 - 19 6
19.
Адана Демирспор
 Заявка 11 0 2 9 9 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 6 1 0 19 - 8 19
2.
Гёзтепе
 Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
3.
Эюпспор
 Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
4.
Фенербахче
 Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
5.
Бешикташ
 Заявка 5 4 0 1 11 - 6 12
6.
Газиантеп
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
7.
Коньяспор
 1:0 Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
8.
Самсунспор
 0:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
9.
Сивасспор
 Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
10.
Антальяспор
 Заявка 6 3 1 2 8 - 10 10
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 2 3 0 11 - 6 9
12.
Трабзонспор
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
13.
Ризеспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
14.
Бодрумспор
 Заявка 7 2 1 4 6 - 6 7
15.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
16.
Хатайспор
 0:1 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
17.
Кайсериспор
 Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
18.
Касымпаша
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 0 6 5 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 7 5 2 0 22 - 8 17
2.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
3.
Самсунспор
 0:0 Заявка 6 5 0 1 14 - 5 15
4.
Касымпаша
 Заявка 6 3 3 0 10 - 6 12
5.
Ризеспор
 Заявка 6 3 0 3 6 - 10 9
6.
Бешикташ
 Заявка 6 2 3 1 8 - 4 9
7.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
8.
Эюпспор
 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Сивасспор
 Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
11.
Коньяспор
 1:0 Заявка 7 2 0 5 8 - 15 6
12.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
13.
Газиантеп
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
14.
Антальяспор
 Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
15.
Бодрумспор
 Заявка 6 1 1 4 4 - 11 4
16.
Трабзонспор
 Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
17.
Гёзтепе
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
19.
Хатайспор
 0:1 Заявка 6 0 1 5 5 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Тадич Душан 7 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 7 (1)
Эюпспор Кутуджу Ахмед 6 (5)
Галатасарай Осимхен Виктор 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Гёзтепе Anthony Dennis 1 5
Газиантеп Козловски Кацпер 6
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 3
Кайсериспор Аттама Джозеф 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 41'
      Палули Мурат получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сивасспор 0:0 Касымпаша онлайн

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