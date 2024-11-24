  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Коньяспор
1:0
Первый тайм: 27'
Хатайспор
0'
1:0
17' Гол
Евтович Марко
20' Желтая карточка
Евтович Марко

Ход матча

17'
Евтович Марко
(Хауберт Гильерме)
1:0
20'
Евтович Марко
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Коньяспор
Ничья
Хатайспор
3.45
3.45
Реклама, fon.bet
4.40
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
27
Словик
Якуб
24
Боранияшевич
Никола
4
Демирбаг
Адиль
20
Базур
Рихедли
12
Хауберт
Гильерме
9
Алексич
Даниел
16
Евтович
Марко
18
Ндао
Алассан
8
Педринью
Роша
10
Эрдоган
Юсуф
22
Найир
Умут
1
Кардешлер
Эрдже
88
Сертель
Джемали
4
Кальво
Франсиско
3
Килама
Ги-Марселен
15
Йылмаз
Реджеп
17
Дьяк
Ламин
6
Пармак
Абдулкадир
77
Фернандеш
Желсон
II
5
Саглам
Геркем
7
Бамгбойе
Фуншо
10
Страндберг
Карлос
Коньяспор
4-2-3-1
Хатайспор
4-2-3-1

История личных встреч

Коньяспор
Хатайспор

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

250%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

9 матчей

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

С
2:0
С
3:1
С
0:3
С
1:0
С
3:1
С
1:3
С
0:0
С
2:1
ТМК
1:3

Голы

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

1.5
2.2

Среднее время на гол

60
40

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.4
0.25

Среднее время на гол

64
360

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.44
1.33

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5

Среднее время на гол

62
67

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндао Алассан 4 0.31
Педринью Роша 3 0.23
Алексич Даниел 2 0.15
Эрдоган Юсуф 1 0.08
Демирбаг Адиль 1 0.08
Евтович Марко 1 0.08
Найир Умут 1 0.08
Кейта Амиду 1 0.08
Юлгюн Огулджан 1 0.08
Хауберт Гильерме 0 0
Базур Рихедли 0 0
Крамер Блаж 0 0
Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Страндберг Карлос 3 (1) 0.25
Фернандеш Желсон II 2 0.17
Педру Руй III 1 0.08
Саглам Геркем 1 0.08
Кальво Франсиско 1 0.08
Бамгбойе Фуншо 1 0.08
Ривас Ригоберто 1 0.08
Абубакар Венсан 0 0
Чорекчи Камил 0 0

Карточки

Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Базур Рихедли 3 0
Демирбаг Адиль 3 0
Боранияшевич Никола 3 0
Крамер Блаж 3 0
Юлгюн Огулджан 3 0
Алексич Даниел 2 0
Евтович Марко 2 0
Найир Умут 2 0
Словик Якуб 1 0
Эрдоган Юсуф 1 0
Педринью Роша 1 0
Кейта Амиду 1 0
Язгылы Угурджан 1 0
Ибрахимоглу Мелих 1 0
Боатенг Эммануэль III 1 0
Хауберт Гильерме 1 0
Бостан Мелих 1 0
Filip Damjanovic 1 0
Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чорекчи Камил 3 0
Йылмаз Реджеп 3 0
Саглам Геркем 2 0
Ходжич Армин II 2 0
Бамгбойе Фуншо 2 0
Фернандеш Желсон II 2 0
Килама Ги-Марселен 0 1
Абубакар Венсан 1 0
Кальво Франсиско 1 0
Аличи Керим 1 0
Педру Руй III 1 0
Пармак Абдулкадир 1 0
Сертель Джемали 1 0
Дьяк Ламин 1 0
Демир Дженгиз 1 0
Массанга Шандрель 1 0
Джонатан Окоронкво 1 0

Результаты матчей

Коньяспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Хатайспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
5
Коньяспор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Хатайспор
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

4
5
Коньяспор
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Хатайспор
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

15
5

Упущенные победы

5
10

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
10%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
1
20%
4
40%
76-90

Забито

9
5
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
22%
2
40%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
1
20%
76-90

Пропущено

14
8
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
3
21%
2
25%
31-45
2
14%
2
25%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
4
29%
2
25%
76-90

Забито

15
10
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
2
13%
2
20%
1-15
3
20%
2
20%
16-30
3
20%
3
30%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
4
27%
1
10%
76-90

Пропущено

19
18
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
5
26%
3
17%
31-45
3
16%
4
22%
46-60
3
16%
3
17%
61-75
5
26%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Коньяспор
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гёзтепе - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Элазиз - Коньяспор 0:4 Газиантеп - Коньяспор 3:1
Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Эюпспор 2:1 Трабзонспор - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Сивасспор 0:0 Самсунспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - ФК Игдир 0:1 Коньяспор - Кайсериспор 0:0 Бодрумспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Касымпаша - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Аль-Фейха 1:0 Коньяспор - Брине Гросупле 1:1 Удинезе - Коньяспор 1:0 Горица - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3
Хатайспор
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Хатайспор - Газиантеп 3:1 Эюпспор - Хатайспор 2:0 Инегёль Кафкас - Хатайспор 0:4 Хатайспор - Кайсериспор 0:1
Сивасспор - Хатайспор 3:2 Хатайспор - Трабзонспор 1:1 Хатайспор - Бодрумспор 0:1 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Самсунспор 0:3 Антальяспор - Хатайспор 3:2 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Ризеспор 2:0 Бешикташ - Хатайспор 2:2 Хатайспор - Анкарагюджю 2:1 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Галатасарай - Хатайспор 1:0

Результаты матчей

Коньяспор
Хатайспор

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Коньяспор
Хатайспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
3
2
3
1.5
1
5
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
5
1.5
2
3
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
6
5
4
8
1.5
3
8
2
10
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 12 11 1 0 33 - 11 34
2.
Фенербахче
 Заявка 12 9 2 1 33 - 11 29
3.
Самсунспор
 0:0 Заявка 13 8 2 3 24 - 13 26
4.
Эюпспор
 Заявка 13 6 4 3 19 - 13 22
5.
Бешикташ
 Заявка 11 6 3 2 19 - 10 21
6.
Гёзтепе
 Заявка 11 5 3 3 19 - 13 18
7.
Сивасспор
 Заявка 13 5 3 5 17 - 20 18
8.
Коньяспор
 1:0 Заявка 13 5 2 6 15 - 20 17
9.
Ризеспор
 Заявка 12 5 1 6 12 - 20 16
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 4 4 4 17 - 17 16
11.
Газиантеп
 Заявка 12 4 3 5 18 - 18 15
12.
Касымпаша
 Заявка 13 3 6 4 16 - 19 15
13.
Антальяспор
 Заявка 12 4 2 6 15 - 24 14
14.
Трабзонспор
 Заявка 11 2 6 3 12 - 14 12
15.
Кайсериспор
 Заявка 12 2 6 4 13 - 22 12
16.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 12 2 5 5 9 - 14 11
17.
Бодрумспор
 Заявка 13 3 2 8 10 - 17 11
18.
Хатайспор
 0:1 Заявка 12 1 3 8 10 - 19 6
19.
Адана Демирспор
 Заявка 11 0 2 9 9 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 6 1 0 19 - 8 19
2.
Гёзтепе
 Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
3.
Эюпспор
 Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
4.
Фенербахче
 Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
5.
Бешикташ
 Заявка 5 4 0 1 11 - 6 12
6.
Газиантеп
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
7.
Коньяспор
 1:0 Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
8.
Самсунспор
 0:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
9.
Сивасспор
 Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
10.
Антальяспор
 Заявка 6 3 1 2 8 - 10 10
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 2 3 0 11 - 6 9
12.
Трабзонспор
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
13.
Ризеспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
14.
Бодрумспор
 Заявка 7 2 1 4 6 - 6 7
15.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
16.
Хатайспор
 0:1 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
17.
Кайсериспор
 Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
18.
Касымпаша
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 0 6 5 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 7 5 2 0 22 - 8 17
2.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
3.
Самсунспор
 0:0 Заявка 6 5 0 1 14 - 5 15
4.
Касымпаша
 Заявка 6 3 3 0 10 - 6 12
5.
Ризеспор
 Заявка 6 3 0 3 6 - 10 9
6.
Бешикташ
 Заявка 6 2 3 1 8 - 4 9
7.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
8.
Эюпспор
 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Сивасспор
 Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
11.
Коньяспор
 1:0 Заявка 7 2 0 5 8 - 15 6
12.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
13.
Газиантеп
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
14.
Антальяспор
 Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
15.
Бодрумспор
 Заявка 6 1 1 4 4 - 11 4
16.
Трабзонспор
 Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
17.
Гёзтепе
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
19.
Хатайспор
 0:1 Заявка 6 0 1 5 5 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Тадич Душан 7 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 7 (1)
Эюпспор Кутуджу Ахмед 6 (5)
Галатасарай Осимхен Виктор 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Гёзтепе Anthony Dennis 1 5
Газиантеп Козловски Кацпер 6
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 3
Кайсериспор Аттама Джозеф 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 20'
    Евтович Марко получил желтую карточку от судьи
  • 17'
    Хауберт Гильерме сделал результативную передачу.
  • 17'
    Г О О О О Л - Евтович Марко бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 52% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.93. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.93 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Коньяспор
Ничья
Хатайспор
3.45
3.45
Реклама, fon.bet
4.40
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Коньяспор 1:0 Хатайспор онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Коньяспор
Хатайспор
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный