Тур: 13. Стадион: Конья Бююкшехир.
Ход матча
17'
20'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
27
Словик
Якуб
18
Ндао
Алассан
10
Эрдоган
Юсуф
22
Найир
Умут
- Основной состав
-
27 Словик ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ндао АлассанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Эрдоган ЮсуфПолузащитник
-
22 Найир УмутНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
-
28 Кейта АмидуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Крамер БлажНападающий
-
-
Главный тренер: Реджеп Учар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Дьяк ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бекай ВисарВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Аличи КеримЗащитник
-
31 Матур ОгужанЗащитник
-
14 Педру РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
История личных встреч
Коньяспор
Хатайспор
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
250%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
9 матчей
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
11
Голов в среднем за матч
1.5
2.2
Среднее время на гол
60
40
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.4
0.25
Среднее время на гол
64
360
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.44
1.33
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
Среднее время на гол
62
67
Бомбардиры внутри турнира
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндао Алассан
|4
|0.31
|Педринью Роша
|3
|0.23
|Алексич Даниел
|2
|0.15
|Эрдоган Юсуф
|1
|0.08
|Демирбаг Адиль
|1
|0.08
|Евтович Марко
|1
|0.08
|Найир Умут
|1
|0.08
|Кейта Амиду
|1
|0.08
|Юлгюн Огулджан
|1
|0.08
|Хауберт Гильерме
|0
|0
|Базур Рихедли
|0
|0
|Крамер Блаж
|0
|0
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Страндберг Карлос
|3 (1)
|0.25
|Фернандеш Желсон II
|2
|0.17
|Педру Руй III
|1
|0.08
|Саглам Геркем
|1
|0.08
|Кальво Франсиско
|1
|0.08
|Бамгбойе Фуншо
|1
|0.08
|Ривас Ригоберто
|1
|0.08
|Абубакар Венсан
|0
|0
|Чорекчи Камил
|0
|0
Карточки
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Базур Рихедли
|3
|0
|Демирбаг Адиль
|3
|0
|Боранияшевич Никола
|3
|0
|Крамер Блаж
|3
|0
|Юлгюн Огулджан
|3
|0
|Алексич Даниел
|2
|0
|Евтович Марко
|2
|0
|Найир Умут
|2
|0
|Словик Якуб
|1
|0
|Эрдоган Юсуф
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Кейта Амиду
|1
|0
|Язгылы Угурджан
|1
|0
|Ибрахимоглу Мелих
|1
|0
|Боатенг Эммануэль III
|1
|0
|Хауберт Гильерме
|1
|0
|Бостан Мелих
|1
|0
|Filip Damjanovic
|1
|0
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чорекчи Камил
|3
|0
|Йылмаз Реджеп
|3
|0
|Саглам Геркем
|2
|0
|Ходжич Армин II
|2
|0
|Бамгбойе Фуншо
|2
|0
|Фернандеш Желсон II
|2
|0
|Килама Ги-Марселен
|0
|1
|Абубакар Венсан
|1
|0
|Кальво Франсиско
|1
|0
|Аличи Керим
|1
|0
|Педру Руй III
|1
|0
|Пармак Абдулкадир
|1
|0
|Сертель Джемали
|1
|0
|Дьяк Ламин
|1
|0
|Демир Дженгиз
|1
|0
|Массанга Шандрель
|1
|0
|Джонатан Окоронкво
|1
|0
Результаты матчей
Коньяспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Хатайспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
5
Коньяспор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Хатайспор
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
4
5
Коньяспор
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Хатайспор
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
15
5
Упущенные победы
5
10
Голы по времени матча
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
10%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
1
20%
4
40%
76-90
Забито
9
5
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
22%
2
40%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
1
20%
76-90
Пропущено
14
8
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
3
21%
2
25%
31-45
2
14%
2
25%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
4
29%
2
25%
76-90
Забито
15
10
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
2
13%
2
20%
1-15
3
20%
2
20%
16-30
3
20%
3
30%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
4
27%
1
10%
76-90
Пропущено
19
18
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
5
26%
3
17%
31-45
3
16%
4
22%
46-60
3
16%
3
17%
61-75
5
26%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Коньяспор
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гёзтепе - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Элазиз - Коньяспор 0:4 Газиантеп - Коньяспор 3:1
Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Эюпспор 2:1 Трабзонспор - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Сивасспор 0:0 Самсунспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - ФК Игдир 0:1 Коньяспор - Кайсериспор 0:0 Бодрумспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Касымпаша - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Аль-Фейха 1:0 Коньяспор - Брине Гросупле 1:1 Удинезе - Коньяспор 1:0 Горица - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3
Хатайспор
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Хатайспор - Газиантеп 3:1 Эюпспор - Хатайспор 2:0 Инегёль Кафкас - Хатайспор 0:4 Хатайспор - Кайсериспор 0:1
Сивасспор - Хатайспор 3:2 Хатайспор - Трабзонспор 1:1 Хатайспор - Бодрумспор 0:1 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Самсунспор 0:3 Антальяспор - Хатайспор 3:2 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Ризеспор 2:0 Бешикташ - Хатайспор 2:2 Хатайспор - Анкарагюджю 2:1 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Галатасарай - Хатайспор 1:0
Результаты матчей
Коньяспор
Хатайспор
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Коньяспор
Хатайспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
33
23
15
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
32
25
23
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
65
48
38
210
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|33 - 11
|34
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|33 - 11
|29
|3.
|0:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 13
|26
|4.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 13
|22
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|6.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 13
|18
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 20
|18
|8.
|1:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 20
|17
|9.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|12 - 20
|16
|10.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 17
|16
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 18
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 19
|15
|13.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 24
|14
|14.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 14
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 22
|12
|16.
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 14
|11
|17.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|10 - 17
|11
|18.
|0:1 Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 19
|6
|19.
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|9 - 25
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 8
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|5.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|7.
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|8.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 10
|10
|11.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 6
|9
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 6
|7
|15.
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|16.
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 15
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|5 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|22 - 8
|17
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|3.
|0:0 Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 6
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 10
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 7
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|11.
|1:0 Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 15
|6
|12.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|19.
|0:1 Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 11
|1
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- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|8
|Фенербахче
|Тадич Душан
|7 (4)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|7 (1)
|Эюпспор
|Кутуджу Ахмед
|6 (5)
|Галатасарай
|Осимхен Виктор
|6 (2)
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|2 4
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|1 5
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|6
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 3
|Кайсериспор
|Аттама Джозеф
|1 3