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  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Коньяспор
1:1
Конец матча
Хатайспор
0'
1:0
17' Гол
Евтович Марко
20' Желтая карточка
Евтович Марко
31' Желтая карточка
Дьяк Ламин
32' Желтая карточка
Базур Рихедли
62' Желтая карточка
Педринью Роша
78' Желтая карточка
Кейта Амиду
81' Желтая карточка
Кальво Франсиско
1:1
90' Гол
Абубакар Венсан
90' Желтая карточка
Кардешлер Эрдже
90'+7
27
Словик
Якуб
24
Боранияшевич
Никола
4
Демирбаг
Адиль
20
Базур
Рихедли
12
Хауберт
Гильерме
9
Алексич
Даниел
16
Евтович
Марко
18
Ндао
Алассан
8
Педринью
Роша
10
Эрдоган
Юсуф
22
Найир
Умут
1
Кардешлер
Эрдже
88
Сертель
Джемали
4
Кальво
Франсиско
3
Килама
Ги-Марселен
15
Йылмаз
Реджеп
17
Дьяк
Ламин
6
Пармак
Абдулкадир
77
Фернандеш
Желсон
II
5
Саглам
Геркем
7
Бамгбойе
Фуншо
10
Страндберг
Карлос
Коньяспор
4-2-3-1
Хатайспор
4-2-3-1

История личных встреч

Коньяспор
Хатайспор

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

250%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

9 матчей

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

С
2:0
С
3:1
С
0:3
С
1:0
С
3:1
С
1:3
С
0:0
С
2:1
ТМК
1:3

Голы

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

1.5
2.2

Среднее время на гол

60
40

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.4
0.25

Среднее время на гол

64
360

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.44
1.33

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5

Среднее время на гол

62
67

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндао Алассан 4 0.31
Педринью Роша 3 0.23
Алексич Даниел 2 0.15
Эрдоган Юсуф 1 0.08
Демирбаг Адиль 1 0.08
Евтович Марко 1 0.08
Найир Умут 1 0.08
Кейта Амиду 1 0.08
Юлгюн Огулджан 1 0.08
Хауберт Гильерме 0 0
Базур Рихедли 0 0
Крамер Блаж 0 0
Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Страндберг Карлос 3 (1) 0.25
Фернандеш Желсон II 2 0.17
Педру Руй III 1 0.08
Абубакар Венсан 1 0.08
Кальво Франсиско 1 0.08
Саглам Геркем 1 0.08
Бамгбойе Фуншо 1 0.08
Ривас Ригоберто 1 0.08
Чорекчи Камил 0 0

Карточки

Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Базур Рихедли 4 0
Демирбаг Адиль 3 0
Боранияшевич Никола 3 0
Крамер Блаж 3 0
Юлгюн Огулджан 3 0
Алексич Даниел 2 0
Евтович Марко 2 0
Найир Умут 2 0
Педринью Роша 2 0
Кейта Амиду 2 0
Словик Якуб 1 0
Эрдоган Юсуф 1 0
Язгылы Угурджан 1 0
Ибрахимоглу Мелих 1 0
Боатенг Эммануэль III 1 0
Хауберт Гильерме 1 0
Бостан Мелих 1 0
Filip Damjanovic 1 0
Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чорекчи Камил 3 0
Йылмаз Реджеп 3 0
Кальво Франсиско 2 0
Саглам Геркем 2 0
Ходжич Армин II 2 0
Бамгбойе Фуншо 2 0
Дьяк Ламин 2 0
Фернандеш Желсон II 2 0
Килама Ги-Марселен 0 1
Абубакар Венсан 1 0
Аличи Керим 1 0
Кардешлер Эрдже 1 0
Педру Руй III 1 0
Пармак Абдулкадир 1 0
Сертель Джемали 1 0
Демир Дженгиз 1 0
Массанга Шандрель 1 0
Джонатан Окоронкво 1 0

Результаты матчей

Коньяспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Хатайспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
6
Коньяспор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Хатайспор
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

4
5
Коньяспор
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Хатайспор
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

15
5

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

6
11
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
33%
1
9%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
2
33%
4
36%
76-90

Забито

9
5
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
22%
2
40%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
1
20%
76-90

Пропущено

14
8
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
3
21%
2
25%
31-45
2
14%
2
25%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
4
29%
2
25%
76-90

Забито

16
11
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
2
13%
2
18%
1-15
4
25%
2
18%
16-30
3
19%
3
27%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
4
25%
2
18%
76-90

Пропущено

20
19
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
0
0%
1
5%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
5
25%
3
16%
31-45
3
15%
4
21%
46-60
3
15%
3
16%
61-75
6
30%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Коньяспор
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гёзтепе - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Элазиз - Коньяспор 0:4 Газиантеп - Коньяспор 3:1
Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Эюпспор 2:1 Трабзонспор - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Сивасспор 0:0 Самсунспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - ФК Игдир 0:1 Коньяспор - Кайсериспор 0:0 Бодрумспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Касымпаша - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Аль-Фейха 1:0 Коньяспор - Брине Гросупле 1:1 Удинезе - Коньяспор 1:0 Горица - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3
Хатайспор
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Хатайспор - Газиантеп 3:1 Эюпспор - Хатайспор 2:0 Инегёль Кафкас - Хатайспор 0:4 Хатайспор - Кайсериспор 0:1
Сивасспор - Хатайспор 3:2 Хатайспор - Трабзонспор 1:1 Хатайспор - Бодрумспор 0:1 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Самсунспор 0:3 Антальяспор - Хатайспор 3:2 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Ризеспор 2:0 Бешикташ - Хатайспор 2:2 Хатайспор - Анкарагюджю 2:1 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Галатасарай - Хатайспор 1:0

Результаты матчей

Коньяспор
Хатайспор

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Коньяспор
Хатайспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
2
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
5
4
9
1.5
3
9
2
11
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 12 11 1 0 33 - 11 34
2.
Фенербахче
 Заявка 12 9 2 1 33 - 11 29
3.
Самсунспор
 Заявка 13 8 2 3 25 - 14 26
4.
Эюпспор
 Заявка 13 6 4 3 19 - 13 22
5.
Бешикташ
 Заявка 11 6 3 2 19 - 10 21
6.
Гёзтепе
 Заявка 11 5 3 3 19 - 13 18
7.
Сивасспор
 Заявка 13 5 3 5 17 - 20 18
8.
Ризеспор
 Заявка 12 5 1 6 12 - 20 16
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 4 4 4 17 - 17 16
10.
Газиантеп
 Заявка 12 4 3 5 18 - 18 15
11.
Коньяспор
 Заявка 13 4 3 6 15 - 21 15
12.
Касымпаша
 Заявка 13 3 6 4 16 - 19 15
13.
Антальяспор
 Заявка 12 4 2 6 15 - 24 14
14.
Трабзонспор
 Заявка 11 2 6 3 12 - 14 12
15.
Кайсериспор
 Заявка 12 2 6 4 13 - 22 12
16.
Аланьяспор
 Заявка 12 2 5 5 10 - 15 11
17.
Бодрумспор
 Заявка 13 3 2 8 10 - 17 11
18.
Хатайспор
 Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
19.
Адана Демирспор
 Заявка 11 0 2 9 9 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 6 1 0 19 - 8 19
2.
Гёзтепе
 Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
3.
Эюпспор
 Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
4.
Фенербахче
 Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
5.
Бешикташ
 Заявка 5 4 0 1 11 - 6 12
6.
Газиантеп
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
7.
Самсунспор
 Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
8.
Сивасспор
 Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
9.
Антальяспор
 Заявка 6 3 1 2 8 - 10 10
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 2 3 0 11 - 6 9
11.
Коньяспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
12.
Трабзонспор
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
13.
Ризеспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
14.
Бодрумспор
 Заявка 7 2 1 4 6 - 6 7
15.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
16.
Хатайспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
17.
Кайсериспор
 Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
18.
Касымпаша
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 0 6 5 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 7 5 2 0 22 - 8 17
2.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
3.
Самсунспор
 Заявка 6 5 0 1 14 - 5 15
4.
Касымпаша
 Заявка 6 3 3 0 10 - 6 12
5.
Ризеспор
 Заявка 6 3 0 3 6 - 10 9
6.
Бешикташ
 Заявка 6 2 3 1 8 - 4 9
7.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
8.
Эюпспор
 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Сивасспор
 Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
11.
Коньяспор
 Заявка 7 2 0 5 8 - 15 6
12.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
13.
Газиантеп
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
14.
Бодрумспор
 Заявка 6 1 1 4 4 - 11 4
15.
Антальяспор
 Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
16.
Трабзонспор
 Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
17.
Гёзтепе
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
19.
Хатайспор
 Заявка 6 0 2 4 6 - 11 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Тадич Душан 7 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 7 (1)
Эюпспор Кутуджу Ахмед 6 (5)
Галатасарай Осимхен Виктор 6 (2)
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Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Гёзтепе Anthony Dennis 1 5
Газиантеп Козловски Кацпер 6
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 3
Кайсериспор Аттама Джозеф 1 3
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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