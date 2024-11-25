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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 5.
Аль-Айн
1:2
Конец матча
Аль-Ахли Джидда
0'
38' Желтая карточка
Мажраши Али
63' Желтая карточка
Рахими Суфьян
0:1
70' Гол
Тони Айвен
0:2
74' Гол
Тони Айвен
1:2
90' Гол
Гамарра Алехандро
90' Желтая карточка
Менди Эдуар
90' Желтая карточка
Сеговия Матиас
90' Желтая карточка
Кесси Франк
90' Желтая карточка
Альнабит Сумайхан
90' Желтая карточка
Пак Ен-У
90'+11

Ход матча

38'
 
Мажраши Али
63'
Рахими Суфьян
 
65'
 
Тони Айвен
Аль-Бураикан Фирас
65'
 
Альхурайджи Мохаммед
Александр Гомес
65'
 
Аль-Джухани Зияд
Мажраши Али
70'
0:1
Тони Айвен
(Марез Рияд)
74'
0:2
Тони Айвен
(Марез Рияд)
75'
Гамарра Алехандро
Паласиос Матиас
 
76'
Аль-Балуши Мохаммед
Авад Мохамед
 
76'
 
Альнабит Сумайхан
Фирмино Роберто
83'
Сеговия Матиас
Рахими Суфьян
 
90'
Гамарра Алехандро
1:2
90'
 
Фахад Аль-Рашиди
Вейга Габриэль
90'
 
Менди Эдуар
90'
Сеговия Матиас
 
90'
 
Кесси Франк
90'
 
Альнабит Сумайхан
90'
Пак Ен-У
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 347 Количество передач 395
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
17
Еиса
Халид
11
Мохаммед
Бандар
16
Хашеми
Халид
3
Отонне
Куаме
15
Насименту
Эрик
5
Пак
Ен-У
6
Надер
Яхья
72
Авад
Мохамед
20
Паласиос
Матиас
21
Рахими
Суфьян
9
Лаба
Коджо
16
Менди
Эдуар
27
Мажраши
Али
28
Демирал
Мерих
3
Ибаньес
Рожер
31
Яслам
Саад
79
Кесси
Франк
11
Александр
Гомес
II
7
Марез
Рияд
10
Фирмино
Роберто
24
Вейга
Габриэль
9
Аль-Бураикан
Фирас
Аль-Айн
4-2-3-1
Аль-Ахли Джидда
4-2-3-1

История личных встреч

Аль-Айн
Аль-Ахли Джидда

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы

15 матчей

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы

История матчей

КК
2:3
ЛЧА
2:2
ЛЧА
2:2
ЛЧА
1:2
ЛЧА
1:0
ЛЧА
2:1
АГЛ
1:0
Р
1:0
ЛЧА
3:3
АГЛ
1:1
АГЛ
2:3
АГЛ
1:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
3:6
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.86
0.83

Среднее время на гол

48
108

Всего голов

11
20

Голов в среднем за матч

1.38
2.22

Среднее время на гол

65
40

Всего голов

24
25

Голов в среднем за матч

1.6
1.67

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

56
54

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Айн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахими Суфьян 4 (1) 0.8
Гамарра Алехандро 2 (1) 0.4
Паласиос Матиас 1 0.2
Санабрия Матео 1 0.2
Насименту Эрик 0 0
Аль-Ахли Джидда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марез Рияд 3 0.6
Аль-Бураикан Фирас 2 0.4
Фирмино Роберто 2 0.4
Тони Айвен 2 0.4
Ибаньес Рожер 1 0.2
Кесси Франк 1 0.2
Вейга Габриэль 1 0.2
Аль-Джухани Зияд 0 0

Карточки

Аль-Айн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рахими Суфьян 2 0
Кардозу Фабиу 1 0
Гамарра Алехандро 1 0
Надер Яхья 1 0
Паласиос Матиас 1 0
Сеговия Матиас 1 0
Пак Ен-У 1 0
Траоре Абду II 1 0
Аль-Ахли Джидда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мажраши Али 2 0
Кесси Франк 1 0
Менди Эдуар 1 0
Аль-Аммар Абдуллах Халид 1 0
Альнабит Сумайхан 1 0
Ибаньес Рожер 1 0
Аль-Хамад Фахд 1 0
Аль-Санби Абдулрахман 1 0

Результаты матчей

Аль-Айн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Аль-Ахли Джидда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
0
Аль-Айн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Аль-Ахли Джидда
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

0
6
Аль-Айн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Аль-Ахли Джидда
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
3
43%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

8
1
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
1
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

9
13
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
22%
3
23%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
3
33%
5
38%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

17
2
7 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
50%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
3
18%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Айн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Аль-Оруба - Аль-Айн 2:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 5:1 Аль-Айн - Дубба Аль-Хусун 1:1 Аль-Айн - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:5
Аль-Айн - Аль-Вахда Абу-Даби 1:2 Аль-Гарафа - Аль-Айн 4:2 Аль-Айн - Аль-Васль 4:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Айн 3:0 Аль-Айн - Аль-Садд 1:1 Аль Батаех - Аль-Айн 3:3 Аль-Айн - Хор-Факкан 5:1 Аль-Айн - Аль Батаех 0:2 Эмирейтс - Аль-Айн 2:3 Аль-Джазира - Аль-Айн 2:1 Аль-Айн - Аль-Васль 2:4 Аль-Айн - Йокогама Ф-Маринос 5:1 Аль-Вахда Абу-Даби - Аль-Айн 0:2 Аль-Айн - Аль-Иттихад Калба 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Аль-Айн 2:1 Хор-Факкан - Аль-Айн 0:1
Аль-Ахли Джидда
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Аль-Фейха - Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Раед Бурайда 2:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Шорта 5:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Ахли Джидда 1:0
Аль-Ахли Джидда - Аль-Ахдуд 1:1 Аль-Райян - Аль-Ахли Джидда 1:2 Аль-Халидж - Аль-Ахли Джидда 0:3 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Васль - Аль-Ахли Джидда 0:2 Аль-Кадисия Эль-Хубар - Аль-Ахли Джидда 1:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Джандал 1:2 Аль-Ахли Джидда - Дамак 4:2 Аль-Ахли Джидда - Персеполис 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Фатех - Аль-Ахли Джидда 1:0 Аль-Хиляль Омдурман - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Оруба Эль-Джауф 2:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Омдурман 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Гразер - Аль-Ахли Джидда 3:3

Результаты матчей

Аль-Айн
Аль-Ахли Джидда

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:5
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

4:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:2
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
3 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
4:5
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Аль-Айн
Аль-Ахли Джидда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5
1
1
1
2
3.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
4
1
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 5 5 0 0 12 - 3 15
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 3:1 5 4 1 0 12 - 4 13
3.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 4 4 0 0 16 - 5 12
4.
Аль-Садд
 4 2 2 0 5 - 2 8
5.
Аль-Васль
 4 2 1 1 4 - 4 7
6.
Эстеглаль Тегеран
 0:0 5 1 1 3 3 - 6 4
7.
Аль-Гарафа
 1:3 5 1 1 3 7 - 11 4
8.
Аль-Райян
 4 1 0 3 4 - 7 3
9.
Пахтакор
 0:0 5 0 3 2 1 - 3 3
10.
Персеполис
 4 0 2 2 2 - 4 2
11.
Аль-Шорта
 4 0 2 2 2 - 11 2
12.
Аль-Айн
 5 0 1 4 9 - 17 1

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 3:1 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Аль-Ахли Джидда
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Аль-Садд
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Эстеглаль Тегеран
 0:0 3 1 1 1 3 - 1 4
6.
Аль-Гарафа
 1:3 3 1 0 2 6 - 7 3
7.
Аль-Шорта
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Персеполис
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Аль-Васль
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Аль-Айн
 3 0 1 2 6 - 8 1
11.
Пахтакор
 0:0 2 0 0 2 0 - 2 0
12.
Аль-Райян
 2 0 0 2 2 - 5 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 3:1 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2 2 0 0 8 - 5 6
4.
Аль-Васль
 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Аль-Райян
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Пахтакор
 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
7.
Аль-Садд
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Аль-Гарафа
 1:3 2 0 1 1 1 - 4 1
9.
Персеполис
 2 0 0 2 0 - 2 0
10.
Эстеглаль Тегеран
 0:0 2 0 0 2 0 - 5 0
11.
Аль-Айн
 2 0 0 2 3 - 9 0
12.
Аль-Шорта
 2 0 0 2 1 - 10 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 6 (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 4 (2)
Джохор Дарул Такзим Айман Ариф 4 (1)
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 4
Йокогама Ф-Маринос Лопес Андерсон 4
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Райян Шехата Хазем 3
Эстеглаль Тегеран Чешми Рузбех 3
Аль-Гарафа Сано Сейду 3
Кавасаки Фронтале Иенага Акихиро 1 1
Шанхай Порт Жусса Матеус 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 102'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 100'
    Yong-Woo Park получил желтую карточку от судьи
  • 99'
    Sumayhan Alnabit получил желтую карточку от судьи
  • 98'
    Кесси Франк получил желтую карточку от судьи
  • 98'
    Сеговия Матиас получил желтую карточку от судьи
  • 97'
    Менди Эдуар получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Мажраши Али получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Аль-Айн 1:2 Аль-Ахли Джидда онлайн

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