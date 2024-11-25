Тур: 5.
1:2
Конец матча
0'
38' Желтая карточкаМажраши Али
63' Желтая карточкаРахими Суфьян
0:1
70' ГолТони Айвен
0:2
74' ГолТони Айвен
1:2
90' ГолГамарра Алехандро
90' Желтая карточкаМенди Эдуар
90' Желтая карточкаСеговия Матиас
90' Желтая карточкаКесси Франк
90' Желтая карточкаАльнабит Сумайхан
90' Желтая карточкаПак Ен-У
90'+11
Ход матча
38'
63'
70'
0:1
74'
0:2
90'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 5
-
9 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
347 Количество передач 395
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
17
Еиса
Халид
16
Хашеми
Халид
5
Пак
Ен-У
72
Авад
Мохамед
16
Менди
Эдуар
27
Мажраши
Али
31
Яслам
Саад
79
Кесси
Франк
- Основной состав
-
17 Еиса ХалидВратарь
- Защитник
-
16 Хашеми ХалидЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
5 Пак Ен-УПолузащитник
- Полузащитник
-
72 Авад МохамедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Бармен АхмедПолузащитник
-
70 Траоре АбдуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Sekou Baba
-
-
Главный тренер: Жардим Леонарду
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
27 Мажраши АлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Яслам СаадЗащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Тони АйвенНападающий
-
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
История личных встреч
Аль-Айн
Аль-Ахли Джидда
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы
15 матчей
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.86
0.83
Среднее время на гол
48
108
Всего голов
11
20
Голов в среднем за матч
1.38
2.22
Среднее время на гол
65
40
Всего голов
24
25
Голов в среднем за матч
1.6
1.67
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
56
54
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Айн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахими Суфьян
|4 (1)
|0.8
|Гамарра Алехандро
|2 (1)
|0.4
|Паласиос Матиас
|1
|0.2
|Санабрия Матео
|1
|0.2
|Насименту Эрик
|0
|0
Аль-Ахли Джидда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марез Рияд
|3
|0.6
|Аль-Бураикан Фирас
|2
|0.4
|Фирмино Роберто
|2
|0.4
|Тони Айвен
|2
|0.4
|Ибаньес Рожер
|1
|0.2
|Кесси Франк
|1
|0.2
|Вейга Габриэль
|1
|0.2
|Аль-Джухани Зияд
|0
|0
Карточки
Аль-Айн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рахими Суфьян
|2
|0
|Кардозу Фабиу
|1
|0
|Гамарра Алехандро
|1
|0
|Надер Яхья
|1
|0
|Паласиос Матиас
|1
|0
|Сеговия Матиас
|1
|0
|Пак Ен-У
|1
|0
|Траоре Абду II
|1
|0
Аль-Ахли Джидда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мажраши Али
|2
|0
|Кесси Франк
|1
|0
|Менди Эдуар
|1
|0
|Аль-Аммар Абдуллах Халид
|1
|0
|Альнабит Сумайхан
|1
|0
|Ибаньес Рожер
|1
|0
|Аль-Хамад Фахд
|1
|0
|Аль-Санби Абдулрахман
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Айн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Аль-Ахли Джидда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
0
Аль-Айн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Аль-Ахли Джидда
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
0
6
Аль-Айн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Аль-Ахли Джидда
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
6
6
Голы по времени матча
Забито
6
7
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
3
43%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
8
1
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
1
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
9
13
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
22%
3
23%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
3
33%
5
38%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
17
2
7 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
50%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
3
18%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Айн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Аль-Оруба - Аль-Айн 2:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 5:1 Аль-Айн - Дубба Аль-Хусун 1:1 Аль-Айн - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:5
Аль-Айн - Аль-Вахда Абу-Даби 1:2 Аль-Гарафа - Аль-Айн 4:2 Аль-Айн - Аль-Васль 4:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Айн 3:0 Аль-Айн - Аль-Садд 1:1 Аль Батаех - Аль-Айн 3:3 Аль-Айн - Хор-Факкан 5:1 Аль-Айн - Аль Батаех 0:2 Эмирейтс - Аль-Айн 2:3 Аль-Джазира - Аль-Айн 2:1 Аль-Айн - Аль-Васль 2:4 Аль-Айн - Йокогама Ф-Маринос 5:1 Аль-Вахда Абу-Даби - Аль-Айн 0:2 Аль-Айн - Аль-Иттихад Калба 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Аль-Айн 2:1 Хор-Факкан - Аль-Айн 0:1
Аль-Ахли Джидда
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Аль-Фейха - Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Раед Бурайда 2:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Шорта 5:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Ахли Джидда 1:0
Аль-Ахли Джидда - Аль-Ахдуд 1:1 Аль-Райян - Аль-Ахли Джидда 1:2 Аль-Халидж - Аль-Ахли Джидда 0:3 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Васль - Аль-Ахли Джидда 0:2 Аль-Кадисия Эль-Хубар - Аль-Ахли Джидда 1:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Джандал 1:2 Аль-Ахли Джидда - Дамак 4:2 Аль-Ахли Джидда - Персеполис 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Фатех - Аль-Ахли Джидда 1:0 Аль-Хиляль Омдурман - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Оруба Эль-Джауф 2:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Омдурман 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Гразер - Аль-Ахли Джидда 3:3
Результаты матчей
Аль-Айн
Аль-Ахли Джидда
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:5
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
4:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:2
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
3 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
4:5
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Аль-Айн
Аль-Ахли Джидда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
12
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
14
14
14
14
Запад
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|2.
|3:1
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|3.
|4
|4
|0
|0
|16 - 5
|12
|4.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|6.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|7.
|1:3
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|8.
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|9.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|10.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|11.
|4
|0
|2
|2
|2 - 11
|2
|12.
|5
|0
|1
|4
|9 - 17
|1
Запад
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|3:1
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 1
|4
|6.
|1:3
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|3
|0
|1
|2
|6 - 8
|1
|11.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
Запад
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|3:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|8 - 5
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|1:3
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|9.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|10.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|3 - 9
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 10
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|6 (1)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|4 (2)
|Джохор Дарул Такзим
|Айман Ариф
|4 (1)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|4
|Йокогама Ф-Маринос
|Лопес Андерсон
|4
|Аль-Райян
|Шехата Хазем
|3
|Эстеглаль Тегеран
|Чешми Рузбех
|3
|Аль-Гарафа
|Сано Сейду
|3
|Кавасаки Фронтале
|Иенага Акихиро
|1 1
|Шанхай Порт
|Жусса Матеус
|1 1