Тур: 5.
1:3
Второй тайм: 82'
0'
0:1
46' ГолРоналду Криштиану
0:2
58' ГолГабриэл Анжело
61' Желтая карточкаСано Сейду
0:3
64' ГолРоналду Криштиану
1:3
75' ГолХоселу Санмартин
Ход матча
46'
58'
61'
64'
75'
1:3
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 5
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
32 Владение мячом, % 68
Прогноз на матч от Liveresult
15
Рико
Серхио
42
Сано
Сейду
32
Нани
Матиас
99
Хамед
Джамал
- Основной состав
-
15 Рико СерхиоВратарь
- Защитник
-
42 Сано СейдуЗащитник
-
32 Нани МатиасЗащитник
-
99 Хамед ДжамалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Леком АминВратарь
- Защитник
-
12 Исмаил ХамидЗащитник
-
20 Хён Су ЧанЗащитник
-
34 Аль Уи АюбЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Буссафи РабхПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мане СадиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
-
50 Кашиш МаджедЗащитник
-
78 Алавжами АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
60 Хагави СаадНападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Гарафа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|2
|0.33
|Сасси Фержани
|2
|0.33
|Сано Сейду
|1
|0.17
|Браими Ясин
|1
|0.17
|Аль-Ганехи Ахмед
|1
|0.17
|Коман Флоринел
|0
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|4
|0.8
|Талиска Андерсон
|2
|0.4
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.2
|Габриэл Анжело
|1
|0.2
|Уэсли Лопес
|1
|0.2
|Мане Садио
|1
|0.2
|Лапорт Эмерик
|1
|0.2
|Отавио Эдмилсон
|0
|0
|Гариб Абдуррахман
|0
|0
|Симакан Мохамед
|0
|0
Карточки
Аль-Гарафа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сано Сейду
|3
|0
|Траоре Даме
|1
|0
|Браими Ясин
|1
|0
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|Сасси Фержани
|1
|0
|Модибо Ассим
|1
|0
|Н'Диайе Халифа
|1
|0
|Нани Матиас
|1
|0
|Аль-Ганехи Ахмед
|1
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Наджи Салем
|2
|0
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Симакан Мохамед
|1
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Гарафа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
1
Аль-Гарафа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
7
Аль-Гарафа
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
8
Голы по времени матча
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Пропущено
4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
13%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
3
38%
1
11%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
4
44%
76-90
Пропущено
7
3
0 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
4
57%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Гарафа
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аль-Гарафа - Аль-Вакра 3:1 Персеполис - Аль-Гарафа 1:1 Аль-Гарафа - Аль-Араби 3:1 Аль-Духаиль - Аль-Гарафа 1:1
Аль-Гарафа - Аль-Васль 1:2 Аль-Гарафа - Умм-Салаль 3:1 Аль-Гарафа - Аль-Айн 4:2 Аль-Садд - Аль-Гарафа 4:2 СК Катар - Аль-Гарафа 1:3 Эстеглаль Тегеран - Аль-Гарафа 3:0 Аль-Гарафа - Аль-Шамаль 1:1 Аль-Гарафа - Аль-Райян 2:1 Аль-Ахли Доха - Аль-Гарафа 1:0 Аль-Гарафа - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:0 Аль-Хор - Аль-Гарафа 0:0 Аполлон - Аль-Гарафа 1:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Гарафа 1:0 Аль-Гарафа - Аль-Шарджа 2:3 Аль-Шамаль - Аль-Гарафа 1:0 Аль-Вакра - Аль-Гарафа 2:4
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Кадисия Эль-Хубар 1:2 Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 5:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:1 Аль-Хулуд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:3 Эстеглаль Тегеран - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Оруба Эль-Джауф 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Райян 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Альмерия - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0
Результаты матчей
Аль-Гарафа
Аль-Наср Эр-Рияд
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Аль-Гарафа
Аль-Наср Эр-Рияд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
22
14
13
14
13
Запад
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|2.
|3:1
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|3.
|4
|4
|0
|0
|16 - 5
|12
|4.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|6.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|7.
|1:3
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|8.
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|9.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|10.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|11.
|4
|0
|2
|2
|2 - 11
|2
|12.
|5
|0
|1
|4
|9 - 17
|1
Запад
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|3:1
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 1
|4
|6.
|1:3
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|3
|0
|1
|2
|6 - 8
|1
|11.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
Запад
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|3:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|8 - 5
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|1:3
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|9.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|10.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|3 - 9
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 10
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|6 (1)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|4 (2)
|Джохор Дарул Такзим
|Айман Ариф
|4 (1)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|4
|Йокогама Ф-Маринос
|Лопес Андерсон
|4
|Аль-Райян
|Шехата Хазем
|3
|Эстеглаль Тегеран
|Чешми Рузбех
|3
|Аль-Гарафа
|Сано Сейду
|3
|Кавасаки Фронтале
|Иенага Акихиро
|1 1
|Шанхай Порт
|Жусса Матеус
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Гарафа 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
Исход игры
Аль-Гарафа
8.5% (11)
Ничья
4.7% (6)
Аль-Наср Эр-Рияд
86.8% (112)
Тотал 2.5
Больше
76.99% (87)
Меньше
23.01% (26)
Обе команды забьют
Да
77.88% (88)
Нет
22.12% (25)
Популярный счёт
1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
47.3% (61)
0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
11.6% (15)
1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
11.6% (15)
0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
7% (9)
2:1 Аль-Гарафа
5.4% (7)
2:2 Ничья
1.6% (2)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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