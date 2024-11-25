Угловой удар на правом фланге есть у "Аль-Гарафы". Подача со стандарта, скидка головой - и удар Санмартина Хоселу затылком левее створа.

Замены произошли в составе "Аль-Насра". В том числе Криштиану Роналду покинул поле, а также Мохамед Симакан и Габриэл Анжело. Вместо них в игру вступили Абуррахман Гариб, Али Алавжами и Уэсли Лопес.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:3! САНМАРТИН ХОСЕЛУ! Пошла вертикальная передача у хозяев в чужую штрафную площадь, и разобрался там Хоселу, с добивания отправив мяч в сетку, поразив цель.

Стоило Криштиану Роналду покинуть поле, как возникли проблемы у "Аль-Насра". Талисман, не иначе.

Штрафной удар был у "Аль-Насра" на правом фланге, затем угловой удар на левом фланге. Удалось "Аль-Гарафе" избежать непосредственной опасности её воротам в данных ситуациях.

Сейчас главное "Аль-Насру" не попасться на какие-то фокусы и спокойно довести дело до победы.

Очередной угловой на левом фланге у "Аль-Насра", здесь тоже без остроты, не удаётся пока по крайней мере "Аль-Насру" установить снова крупный счёт на табло стадиона.

У "Аль-Насра" многое сейчас получается, но блокируется всё-таки передача Эдмилсона Отавио вглубь чужой штрафной площади.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:3! КРИШТИАНУ РОНАЛДУ (ДУБЛЬ)! Габриэл Анжело с правой стороны отдал передачу в штрафную площадь левее на Криштиану Роналду, который на ложном замахе уложил оппонента и затем внедрил мяч в дальний угол.

Рабх Буссафи появился на замену в составе "Аль-Гарафы" вместо Джамала Хамеда.

Криштиану Роналду заработал штрафной удар на правом фланге. Сфолил против него Матиас Нани.

Последовала подача Марсело Брозовича справа со штрафного, далее была скидка, и мяч забрал Серхио Рико.

Нарушил правила Мохамед Симакан на правом фланге обороны "Аль-Насра" против Рабха Буссафи.

Ясин Браими закрутил мяч с левого фланга со штрафного удара у "Аль-Гарафы" поверх створа.

Второй тайм, конечно, вчистую выигрывает "Аль-Наср" у "Аль-Гарафы". Не только по счёту, но и по происходящему на газоне.

Есть активизация в исполнении "Аль-Гарафы" на чужой половины поля. Штрафной заработали хозяева близко к левому флангу.

Последовала подача с обозначенного стандарта, и отбились гости из Эр-Рияда. Если что, счёт 1:0 или 0:1 в пользу "Аль-Насра" слишком много не значит, ведь эта команда отлично умеет проигрывать в итоге, ведя в счёте по ходу пьесы.

Флоринел Коман нарушил правила справа на чужой половине поля для "Аль-Гарафы" - толкнул соперника на газон.

Эдмилсон Отавио навесил с правого фланга, а Серхио Рико всё ж таки не коснулся мяча руками, прежде чем тот покинул пределы поля за лицевую линию.

Криштиану Роналду лежит в чужой штрафной площади. Опять пенальти хочет? Тут точно не будет одиннадцатиметрового, ибо офсайд справедливо зафиксирован у португальского форварда.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:2! ГАБРИЭЛ АНЖЕЛО! Обыгравшись с Эдмилсоном Отавио, технично обвёл Габриэл Анжело вратаря "Аль-Гарафы" и с правой стороны покатил мяч с короткого расстояния в пустые ворота.

Санмартин Хоселу из состава "Аль-Гарафы" только сейчас заметен стал, когда крупным планом его показали перед розыгрышем мяча с центра поля.

А Криштиану Роналду едва счёт крупным не делает! Пробивает из-за пределов штрафной площади с левого полуфланга и направляет мяч над перекладиной.

Сейду Сано подкатился в ноги Габриэла Анжело на линии центрального круга и получил жёлтую карточку.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! КРИШТИАНУ РОНАЛДУ! Провели удачную атаку правой зоной футболисты гостевой команды. Султан аль-Ганам навесил и убежал сам за лицевую линию, а Криштиану Роналду головой с подступов к вратарской площади поразил левый угол. Абдулла аль-Юсиф потерял позицию и уже ничем не мог помешать португальцу.

Фержани Сасси отметился дальним ударом по воротам "Аль-Насра", но не загнал мяч в цель, получилось правее створа.

В нужное русло направил энергию Криштиану Роналду на первой минуте второго тайма, а до этого много тщетно спорил с арбитром.

Первый тайм

— Конец первого тайма. "Аль-Гарафа" - "Аль-Наср" - 0:0 (промежуточный счёт).

45' Очередное падение игрока "Аль-Насра" в чужой штрафной площади. Навес последовал справа, и рухнул на газон Криштиану Роналду в единоборстве с Ваджди Кешридой. Лучезарная улыбка осветила лицо Роналду, когда он узнал, что пенальти опять нет.

45' Что там Роналду к судье апеллирует? Пенальти хочет? Или штрафной удар? Так ни того, ни другого не назначает судья. С игры забивать, в общем, надо.

45' +5 минут к первому тайму. Сначала показалось, что +9, когда резервный арбитр крутил табло.

45' Второй подряд угловой подал "Аль-Наср". Навес с левого фланга привёл к контратаке "Аль-Гарафы", оборвавшейся в центре поля.

44' И тут Роналду не забивает! Да что же с ним происходит-то? Подача с правого фланга у гостей, и Серхио Рико выпускает мяч из рук. На подборе Криштиану лупит ногой по воротам, но Ваджди Кешрида умудряется в падении ногой отвести угрозу на угловой.

42' Марсело Брозович подцепил заброс в левой части чужой штрафной площади и вывернул мяч выше перекладины.

41' Марсело Брозович осуществил подачу углового с левого фланга, после чего "Аль-Наср" закрепился с мячом глубоко в середине поля.

40' Подача углового у гостей с правого фланга. Криштиану Роналду положил локоть на плечо сопернику в верховой борьбе. Новый угловой исполнит "Аль-Наср".

39' В целом невысокий темп в матче, обоюдоострой игры нет, команды не отвечают друг другу резко.

38' Чем-то подобным отвечают гости. Навес с правого фланга от "Аль-Насра" финиширует в перчатках Серхио Рико.

37' Чуть не потеряли мяч в центре поля хозяева, но оставили ситуацию под своим контролем, после чего последовал у них заброс с левого фланга прямо в руки Крепски Бенто.

35' В случае своей победы сегодня "Аль-Гарафа" не догонит "Аль-Наср", но заметно приблизится к нему в таблице.

33' Ух, момент упускает сейчас Роналду! Марсело Брозович подал штрафной с левого фланга, Эдмилсон Отавио скинул мяч к дальней штанге, а там Криштиану также головой ударил рядом со створом.

33' Ваджди Кешрида нарушил правила на правом фланге своей половины поля.

31' Решение главного арбитра после видеоповтора: нет пенальти. Вот так! Там и не по поводу линии вопрос был, а в том, случился ли вообще фол, по мнению рефери. Спорно. Точно задел Нани ногу Мане. Определено, значит, что не так сильно задел.

30' Во всяком случае, кажется, что на боковой линии штрафной площади произошёл фол.

29' Ах, видеоповтор ещё судья смотреть будет. Роналду бить уже приготовился. Не за штрафной площадью было нарушение, внутри точно?

27' Пенальти в ворота "Аль-Гарафы"! Садио Мане упал слева в чужой штрафной площади, поскольку подкатом его подсёк Матиас Нани.

25' Примерно с линии штрафной площади наносит удар "Аль-Гарафа" - мяч блокируется защитником "Аль-Насра". Даже два там удара - оба накрываются.

24' Как обычно в ближневосточном футболе, стоит ожидать немало добавленных минут к первому тайму.

23' Другая медицинская пауза. Фержану Сасси она потребовалась, футболисту "Аль-Гарафы".

21' Потребовалась медицинская помощь одному из игроков "Аль-Насра".

20' Момент "Аль-Гарафы"! Ваджди Кешрида пробил примерно с правого угла вратарской в ближний угол. Крепски Бенто парировал и не выпустил мяч за пределы поля.

19' Момент "Аль-Насра"! Криштиану Роналду с одиннадцати метров (не с пенальти) бьёт в правый угол - Серхио Рико отражает мяч. Потом на подборе фиксируется "вне игры".

17' Слева ускорился к лицевой линии Садио Мане, после чего навесил, а Криштиану Роналду не дотянулся до мяча головой в единоборстве с оппонентом и рухнул на газон. Нет пенальти.

16' Главное не перепутать, что в жёлтой-сине форме сегодня не "Аль-Наср", а его соперник.

15' Если каждый раз фиксировать, к кому переходит инициатива, то много может получиться подобных сообщений. Сейчас позиционно атакует "Аль-Наср".

13' Садио Мане прострелил слева на Эдмилсона Отавио, от которого в борьбе мяч отскочил за лицевую линию.

12' 37 процентов времени мяч под контролем "Аль-Гарафы", 63 процента у "Аль-Насра".

12' Садио Мане ошибся при обработке мяча слева в атаке и упустил его за ближнюю боковую линию.

11' В Азиатской Лиге чемпионов тоже одна большая таблица, как и в Лиге чемпионов УЕФА.

10' Привычная ухмылка на лице Криштиану Роналду. Слева от лицевой линии он сделал передачу к линии штрафной на Марсело Брозовича, пальнувшего выше цели.

9' Инициатива быстро оказалась у "Аль-Гарафы" после стартовых минут, которые прошли под контролем "Аль-Насра".

8' Угловой у "Аль-Наса" на правом фланге. После подачи стандарта Фабрисио Диас уронил Эдиилсона Отавио.

7' Перехват на левом фланге чужой половины поля совершили хозяева, затем пошла у них передача в центр штрафной площади "Аль-Насра", и довольно пожарно отбились гости.

5' Марсело Брозович нарушил правила возле центральной линии, ударив по ногам Фабрисио Диаса.

4' У "Аль-Насра" неважно идут дела во внутреннем чемпионате, поэтому команда Стефано Пиоли может в какой-то мере сконцентрироваться на азиакубках.

3' Есть удар от Криштиану Роналду низом примерно с линии штрафной площади в левый угол. Несильная попытка. Мяч забирает Серхио Рико.

2' По-хозяйки начинает матч "Аль-Наср", с плотным контролем мяча на чужой половине поля. При этом входа в штрафную площадь "Аль-Гарафы" у гостей пока нет.

1' "Аль-Гарафа" играет в жёлто-синей форме, у "Аль-Насра" белая экипировка.