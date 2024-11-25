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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 5.
Аль-Гарафа
1:3
Второй тайм: 82'
Аль-Наср Эр-Рияд
0'
0:1
46' Гол
Роналду Криштиану
0:2
58' Гол
Габриэл Анжело
61' Желтая карточка
Сано Сейду
0:3
64' Гол
Роналду Криштиану
1:3
75' Гол
Хоселу Санмартин

Ход матча

46'
0:1
Роналду Криштиану
(Аль-Ганам Султан)
58'
0:2
Габриэл Анжело
(Отавио Эдмилсон)
61'
Сано Сейду
 
64'
0:3
Роналду Криштиану
(Габриэл Анжело)
66'
Буссафи Рабх
Хамед Джамал
 
74'
 
Уэсли Лопес
Роналду Криштиану
74'
 
Алавжами Али
Симакан Мохамед
74'
 
Гариб Абдуррахман
Габриэл Анжело
75'
Хоселу Санмартин
1:3

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 32 Владение мячом, % 68
Прогнозы 129
Аль-Гарафа 8.5% (11)
X 4.7% (6)
Аль-Наср Эр-Рияд 86.8% (112)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Аль-Гарафа
Ничья
Аль-Наср Эр-Рияд
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
15
Рико
Серхио
2
Аль-Юсиф
Абдулла
42
Сано
Сейду
32
Нани
Матиас
99
Хамед
Джамал
28
Кешрида
Ваджди
29
Диас
Фабрисио
7
Коман
Флоринел
31
Сасси
Фержани
8
Браими
Ясин
9
Хоселу
Санмартин
24
Бенто
Крепски
2
Аль-Ганам
Султан
3
Симакан
Мохамед
4
Аль-Фатил
Мохаммед
II
12
Аль-Бушайль
Наваф
11
Брозович
Марсело
17
Аль-Хайбари
Абдулла
20
Габриэл
Анжело
25
Отавио
Эдмилсон
10
Мане
Садио
7
Роналду
Криштиану
Аль-Гарафа
4-2-3-1
Аль-Наср Эр-Рияд
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Гарафа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 2 0.33
Сасси Фержани 2 0.33
Сано Сейду 1 0.17
Браими Ясин 1 0.17
Аль-Ганехи Ахмед 1 0.17
Коман Флоринел 0 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 4 0.8
Талиска Андерсон 2 0.4
Аль-Ганам Султан 1 0.2
Габриэл Анжело 1 0.2
Уэсли Лопес 1 0.2
Мане Садио 1 0.2
Лапорт Эмерик 1 0.2
Отавио Эдмилсон 0 0
Гариб Абдуррахман 0 0
Симакан Мохамед 0 0

Карточки

Аль-Гарафа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сано Сейду 3 0
Траоре Даме 1 0
Браими Ясин 1 0
Хоселу Санмартин 1 0
Сасси Фержани 1 0
Модибо Ассим 1 0
Н'Диайе Халифа 1 0
Нани Матиас 1 0
Аль-Ганехи Ахмед 1 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Наджи Салем 2 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Симакан Мохамед 1 0
Аль-Бушайль Наваф 1 0

Результаты матчей

Аль-Гарафа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
1
Аль-Гарафа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
7
Аль-Гарафа
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Пропущено

4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
13%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
3
38%
1
11%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
4
44%
76-90

Пропущено

7
3
0 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
4
57%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Гарафа
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аль-Гарафа - Аль-Вакра 3:1 Персеполис - Аль-Гарафа 1:1 Аль-Гарафа - Аль-Араби 3:1 Аль-Духаиль - Аль-Гарафа 1:1
Аль-Гарафа - Аль-Васль 1:2 Аль-Гарафа - Умм-Салаль 3:1 Аль-Гарафа - Аль-Айн 4:2 Аль-Садд - Аль-Гарафа 4:2 СК Катар - Аль-Гарафа 1:3 Эстеглаль Тегеран - Аль-Гарафа 3:0 Аль-Гарафа - Аль-Шамаль 1:1 Аль-Гарафа - Аль-Райян 2:1 Аль-Ахли Доха - Аль-Гарафа 1:0 Аль-Гарафа - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:0 Аль-Хор - Аль-Гарафа 0:0 Аполлон - Аль-Гарафа 1:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Гарафа 1:0 Аль-Гарафа - Аль-Шарджа 2:3 Аль-Шамаль - Аль-Гарафа 1:0 Аль-Вакра - Аль-Гарафа 2:4
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Кадисия Эль-Хубар 1:2 Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 5:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:1 Аль-Хулуд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:3 Эстеглаль Тегеран - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Оруба Эль-Джауф 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Райян 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Альмерия - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0

Результаты матчей

Аль-Гарафа
Аль-Наср Эр-Рияд

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Аль-Гарафа
Аль-Наср Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
1
1
2
3.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
2
1
4
2.5
1
3
1
4
3.5
1
3

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 5 5 0 0 12 - 3 15
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 3:1 5 4 1 0 12 - 4 13
3.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 4 4 0 0 16 - 5 12
4.
Аль-Садд
 4 2 2 0 5 - 2 8
5.
Аль-Васль
 4 2 1 1 4 - 4 7
6.
Эстеглаль Тегеран
 0:0 5 1 1 3 3 - 6 4
7.
Аль-Гарафа
 1:3 5 1 1 3 7 - 11 4
8.
Аль-Райян
 4 1 0 3 4 - 7 3
9.
Пахтакор
 0:0 5 0 3 2 1 - 3 3
10.
Персеполис
 4 0 2 2 2 - 4 2
11.
Аль-Шорта
 4 0 2 2 2 - 11 2
12.
Аль-Айн
 5 0 1 4 9 - 17 1

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 3:1 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Аль-Ахли Джидда
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Аль-Садд
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Эстеглаль Тегеран
 0:0 3 1 1 1 3 - 1 4
6.
Аль-Гарафа
 1:3 3 1 0 2 6 - 7 3
7.
Аль-Шорта
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Персеполис
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Аль-Васль
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Аль-Айн
 3 0 1 2 6 - 8 1
11.
Пахтакор
 0:0 2 0 0 2 0 - 2 0
12.
Аль-Райян
 2 0 0 2 2 - 5 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 3:1 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2 2 0 0 8 - 5 6
4.
Аль-Васль
 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Аль-Райян
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Пахтакор
 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
7.
Аль-Садд
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Аль-Гарафа
 1:3 2 0 1 1 1 - 4 1
9.
Персеполис
 2 0 0 2 0 - 2 0
10.
Эстеглаль Тегеран
 0:0 2 0 0 2 0 - 5 0
11.
Аль-Айн
 2 0 0 2 3 - 9 0
12.
Аль-Шорта
 2 0 0 2 1 - 10 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 6 (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 4 (2)
Джохор Дарул Такзим Айман Ариф 4 (1)
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 4
Йокогама Ф-Маринос Лопес Андерсон 4
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Райян Шехата Хазем 3
Эстеглаль Тегеран Чешми Рузбех 3
Аль-Гарафа Сано Сейду 3
Кавасаки Фронтале Иенага Акихиро 1 1
Шанхай Порт Жусса Матеус 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    81'
    Очередной угловой на левом фланге у "Аль-Насра", здесь тоже без остроты, не удаётся пока по крайней мере "Аль-Насру" установить снова крупный счёт на табло стадиона.
  • 79'
    Сейчас главное "Аль-Насру" не попасться на какие-то фокусы и спокойно довести дело до победы.
  • Угловой
    78'
    Штрафной удар был у "Аль-Насра" на правом фланге, затем угловой удар на левом фланге. Удалось "Аль-Гарафе" избежать непосредственной опасности её воротам в данных ситуациях.
  • 76'
    Стоило Криштиану Роналду покинуть поле, как возникли проблемы у "Аль-Насра". Талисман, не иначе.
  • Описание гола
    75'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:3! САНМАРТИН ХОСЕЛУ!
    Пошла вертикальная передача у хозяев в чужую штрафную площадь, и разобрался там Хоселу, с добивания отправив мяч в сетку, поразив цель.
  • Замена
    74'
    Замены произошли в составе "Аль-Насра". В том числе Криштиану Роналду покинул поле, а также Мохамед Симакан и Габриэл Анжело. Вместо них в игру вступили Абуррахман Гариб, Али Алавжами и Уэсли Лопес.
  • Угловой
    73'
    Угловой удар на правом фланге есть у "Аль-Гарафы". Подача со стандарта, скидка головой - и удар Санмартина Хоселу затылком левее створа.
  • 71'
    Второй тайм, конечно, вчистую выигрывает "Аль-Наср" у "Аль-Гарафы". Не только по счёту, но и по происходящему на газоне.
  • 70'
    Ясин Браими закрутил мяч с левого фланга со штрафного удара у "Аль-Гарафы" поверх створа.
  • Фол, нарушение
    69'
    Нарушил правила Мохамед Симакан на правом фланге обороны "Аль-Насра" против Рабха Буссафи.
  • 68'
    Последовала подача Марсело Брозовича справа со штрафного, далее была скидка, и мяч забрал Серхио Рико.
  • Фол, нарушение
    67'
    Криштиану Роналду заработал штрафной удар на правом фланге. Сфолил против него Матиас Нани.
  • Замена
    66'
    Рабх Буссафи появился на замену в составе "Аль-Гарафы" вместо Джамала Хамеда.
  • 2 гола - дубль!
    64'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:3! КРИШТИАНУ РОНАЛДУ (ДУБЛЬ)!
    Габриэл Анжело с правой стороны отдал передачу в штрафную площадь левее на Криштиану Роналду, который на ложном замахе уложил оппонента и затем внедрил мяч в дальний угол.
  • 62'
    У "Аль-Насра" многое сейчас получается, но блокируется всё-таки передача Эдмилсона Отавио вглубь чужой штрафной площади.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      61'
      Сейду Сано подкатился в ноги Габриэла Анжело на линии центрального круга и получил жёлтую карточку.
    • Опасный момент
      60'
      А Криштиану Роналду едва счёт крупным не делает! Пробивает из-за пределов штрафной площади с левого полуфланга и направляет мяч над перекладиной.
    • 59'
      Санмартин Хоселу из состава "Аль-Гарафы" только сейчас заметен стал, когда крупным планом его показали перед розыгрышем мяча с центра поля.
    • Описание гола
      58'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:2! ГАБРИЭЛ АНЖЕЛО!
      Обыгравшись с Эдмилсоном Отавио, технично обвёл Габриэл Анжело вратаря "Аль-Гарафы" и с правой стороны покатил мяч с короткого расстояния в пустые ворота.
    • Офсайд
      58'
      Криштиану Роналду лежит в чужой штрафной площади. Опять пенальти хочет? Тут точно не будет одиннадцатиметрового, ибо офсайд справедливо зафиксирован у португальского форварда.
    • 56'
      Эдмилсон Отавио навесил с правого фланга, а Серхио Рико всё ж таки не коснулся мяча руками, прежде чем тот покинул пределы поля за лицевую линию.
    • Травма, повреждение
      54'
      Потребовалась медицинская помощь пострадавшему игроку "Аль-Насра".
    • Фол, нарушение
      53'
      Флоринел Коман нарушил правила справа на чужой половине поля для "Аль-Гарафы" - толкнул соперника на газон.
    • 52'
      Последовала подача с обозначенного стандарта, и отбились гости из Эр-Рияда. Если что, счёт 1:0 или 0:1 в пользу "Аль-Насра" слишком много не значит, ведь эта команда отлично умеет проигрывать в итоге, ведя в счёте по ходу пьесы.
    • Фол, нарушение
      51'
      Есть активизация в исполнении "Аль-Гарафы" на чужой половины поля. Штрафной заработали хозяева близко к левому флангу.
    • 49'
      В нужное русло направил энергию Криштиану Роналду на первой минуте второго тайма, а до этого много тщетно спорил с арбитром.
    • 48'
      Фержани Сасси отметился дальним ударом по воротам "Аль-Насра", но не загнал мяч в цель, получилось правее створа.
    • Описание гола
      46'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! КРИШТИАНУ РОНАЛДУ!
      Провели удачную атаку правой зоной футболисты гостевой команды. Султан аль-Ганам навесил и убежал сам за лицевую линию, а Криштиану Роналду головой с подступов к вратарской площади поразил левый угол. Абдулла аль-Юсиф потерял позицию и уже ничем не мог помешать португальцу.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Конец первого тайма. "Аль-Гарафа" - "Аль-Наср" - 0:0 (промежуточный счёт).
    • Судья
      45'
      Очередное падение игрока "Аль-Насра" в чужой штрафной площади. Навес последовал справа, и рухнул на газон Криштиану Роналду в единоборстве с Ваджди Кешридой. Лучезарная улыбка осветила лицо Роналду, когда он узнал, что пенальти опять нет. 
    • Судья
      45'
      Что там Роналду к судье апеллирует? Пенальти хочет? Или штрафной удар? Так ни того, ни другого не назначает судья. С игры забивать, в общем, надо.
    • Дополнительное время
      45'
      +5 минут к первому тайму. Сначала показалось, что +9, когда резервный арбитр крутил табло.
    • Угловой
      45'
      Второй подряд угловой подал "Аль-Наср". Навес с левого фланга привёл к контратаке "Аль-Гарафы", оборвавшейся в центре поля.
    • Опасный момент
      44'
      И тут Роналду не забивает! Да что же с ним происходит-то? Подача с правого фланга у гостей, и Серхио Рико выпускает мяч из рук. На подборе Криштиану лупит ногой по воротам, но Ваджди Кешрида умудряется в падении ногой отвести угрозу на угловой.
    • Опасный момент
      42'
      Марсело Брозович подцепил заброс в левой части чужой штрафной площади и вывернул мяч выше перекладины.
    • Угловой
      41'
      Марсело Брозович осуществил подачу углового с левого фланга, после чего "Аль-Наср" закрепился с мячом глубоко в середине поля.
    • Угловой
      40'
      Подача углового у гостей с правого фланга. Криштиану Роналду положил локоть на плечо сопернику в верховой борьбе. Новый угловой исполнит "Аль-Наср". 
    • 39'
      В целом невысокий темп в матче, обоюдоострой игры нет, команды не отвечают друг другу резко.
    • 38'
      Чем-то подобным отвечают гости. Навес с правого фланга от "Аль-Насра" финиширует в перчатках Серхио Рико.
    • 37'
      Чуть не потеряли мяч в центре поля хозяева, но оставили ситуацию под своим контролем, после чего последовал у них заброс с левого фланга прямо в руки Крепски Бенто.
    • 35'
      В случае своей победы сегодня "Аль-Гарафа" не догонит "Аль-Наср", но заметно приблизится к нему в таблице.
    • Опасный момент
      33'
      Ух, момент упускает сейчас Роналду! Марсело Брозович подал штрафной с левого фланга, Эдмилсон Отавио скинул мяч к дальней штанге, а там Криштиану также головой ударил рядом со створом.
    • Фол, нарушение
      33'
      Ваджди Кешрида нарушил правила на правом фланге своей половины поля.
    • Судья
      31'
      Решение главного арбитра после видеоповтора: нет пенальти. Вот так! Там и не по поводу линии вопрос был, а в том, случился ли вообще фол, по мнению рефери. Спорно. Точно задел Нани ногу Мане. Определено, значит, что не так сильно задел.
    • 30'
      Во всяком случае, кажется, что на боковой линии штрафной площади произошёл фол.
    • Видеоповтор
      29'
      Ах, видеоповтор ещё судья смотреть будет. Роналду бить уже приготовился. Не за штрафной площадью было нарушение, внутри точно?
    • Пенальти!
      27'
      Пенальти в ворота "Аль-Гарафы"! Садио Мане упал слева в чужой штрафной площади, поскольку подкатом его подсёк Матиас Нани. 
    • 25'
      Примерно с линии штрафной площади наносит удар "Аль-Гарафа" - мяч блокируется защитником "Аль-Насра". Даже два там удара - оба накрываются.
    • 24'
      Как обычно в ближневосточном футболе, стоит ожидать немало добавленных минут к первому тайму.
    • Травма, повреждение
      23'
      Другая медицинская пауза. Фержану Сасси она потребовалась, футболисту "Аль-Гарафы".
    • Травма, повреждение
      21'
      Потребовалась медицинская помощь одному из игроков "Аль-Насра".
    • Опасный момент
      20'
      Момент "Аль-Гарафы"! Ваджди Кешрида пробил примерно с правого угла вратарской в ближний угол. Крепски Бенто парировал и не выпустил мяч за пределы поля.
    • Опасный момент
      19'
      Момент "Аль-Насра"! Криштиану Роналду с одиннадцати метров (не с пенальти) бьёт в правый угол - Серхио Рико отражает мяч. Потом на подборе фиксируется "вне игры".
    • Судья
      17'
      Слева ускорился к лицевой линии Садио Мане, после чего навесил, а Криштиану Роналду не дотянулся до мяча головой в единоборстве с оппонентом и рухнул на газон. Нет пенальти.
    • 16'
      Главное не перепутать, что в жёлтой-сине форме сегодня не "Аль-Наср", а его соперник.
    • 15'
      Если каждый раз фиксировать, к кому переходит инициатива, то много может получиться подобных сообщений. Сейчас позиционно атакует "Аль-Наср".
    • 13'
      Садио Мане прострелил слева на Эдмилсона Отавио, от которого в борьбе мяч отскочил за лицевую линию.
    • 12'
      37 процентов времени мяч под контролем "Аль-Гарафы", 63 процента у "Аль-Насра".
    • 12'
      Садио Мане ошибся при обработке мяча слева в атаке и упустил его за ближнюю боковую линию.
    • 11'
      В Азиатской Лиге чемпионов тоже одна большая таблица, как и в Лиге чемпионов УЕФА.
    • Опасный момент
      10'
      Привычная ухмылка на лице Криштиану Роналду. Слева от лицевой линии он сделал передачу к линии штрафной на Марсело Брозовича, пальнувшего выше цели.
    • 9'
      Инициатива быстро оказалась у "Аль-Гарафы" после стартовых минут, которые прошли под контролем "Аль-Насра".
    • Угловой
      8'
      Угловой у "Аль-Наса" на правом фланге. После подачи стандарта Фабрисио Диас уронил Эдиилсона Отавио.
    • 7'
      Перехват на левом фланге чужой половины поля совершили хозяева, затем пошла у них передача в центр штрафной площади "Аль-Насра", и довольно пожарно отбились гости.
    • Фол, нарушение
      5'
      Марсело Брозович нарушил правила возле центральной линии, ударив по ногам Фабрисио Диаса.
    • 4'
      У "Аль-Насра" неважно идут дела во внутреннем чемпионате, поэтому команда Стефано Пиоли может в какой-то мере сконцентрироваться на азиакубках.
    • 3'
      Есть удар от Криштиану Роналду низом примерно с линии штрафной площади в левый угол. Несильная попытка. Мяч забирает Серхио Рико.
    • 2'
      По-хозяйки начинает матч "Аль-Наср", с плотным контролем мяча на чужой половине поля. При этом входа в штрафную площадь "Аль-Гарафы" у гостей пока нет.
    • 1'
      "Аль-Гарафа" играет в жёлто-синей форме, у "Аль-Насра" белая экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Гарафа 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд

    Исход игры
    Аль-Гарафа
    8.5% (11)
    Ничья
    4.7% (6)
    Аль-Наср Эр-Рияд
    86.8% (112)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.99% (87)
    Меньше
    23.01% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    77.88% (88)
    Нет
    22.12% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    47.3% (61)
    0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    11.6% (15)
    1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    11.6% (15)
    0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    7% (9)
    2:1 Аль-Гарафа
    5.4% (7)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
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