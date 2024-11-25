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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 5.
Эстеглаль Тегеран
0:0
Второй тайм: 86'
Пахтакор
0'
57' Желтая карточка
Фаллах Саман
74' Желтая карточка
Алиджанов Хожиакбар

Ход матча

57'
Фаллах Саман
 
63'
Салими Иман
Фаллах Саман
 
63'
Садеги Амирали
Бланко-Лещук Густаво
 
64'
Джалали Аболфазл
Закипур Милад
 
64'
Zobeir Niknafs
Arash Rezavand
 
74'
 
Алиджанов Хожиакбар
81'
 
Хошимов Улугбек
Otabek Jurakuziev
83'
Arman Ramezani
Эслами Мохаммедхоссейн
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
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Эстеглаль Тегеран
Ничья
Пахтакор
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Хоссейни
Хоссейн
3
Фаллах
Саман
55
Raphael
I
2
Mohammad
Moradmand
10
Резаэян
Рамин
18
Закипур
Милад
80
Эслами
Мохаммедхоссейн
88
Arash
Rezavand
22
Ндонг
Ибраим
77
Машарипов
Джалолиддин
19
Бланко-Лещук
Густаво
12
Назаров
Владимир
7
Алиджанов
Хожиакбар
55
Абдумаджидов
Мухаммадрасул
4
Абдуллаев
Абдулла
II
3
Азмиддинов
Шахзод
44
Махамаджонов
Махмуд
33
Абдуманнопов
Дониёр
23
Буриев
Абдурауф
8
Диёр
Холматов
22
Адхамзоде
Умар
30
Otabek
Jurakuziev
Эстеглаль Тегеран
5-4-1
Пахтакор
4-5-1

История личных встреч

Эстеглаль Тегеран
Пахтакор

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧА
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Эстеглаль Тегеран
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Резаэян Рамин 1 0.2
Arash Rezavand 1 0.2
Мохаммади Мехрдад 0 0
Джалали Аболфазл 0 0
Пахтакор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черан Драган 1 0.2
Сабирходжаев Сардор 0 0

Карточки

Эстеглаль Тегеран
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чешми Рузбех 3 0
Машарипов Джалолиддин 1 0
Фаллах Саман 1 0
Эслами Мохаммедхоссейн 1 0
Замани Аболфазл 1 0
Пахтакор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабирходжаев Сардор 2 0
Черан Драган 1 0
Хамдамов Достонбек 1 0
Алиджанов Хожиакбар 1 0
Ибрагимов Иброхим 1 0
Хошимов Улугбек 1 0
Усманов Мухаммадали 1 0
Адхамзоде Умар 1 0
Otabek Jurakuziev 1 0

Результаты матчей

Эстеглаль Тегеран
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Пахтакор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Эстеглаль Тегеран
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Пахтакор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
0
Эстеглаль Тегеран
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Пахтакор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эстеглаль Тегеран
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эстеглаль Тегеран - Мес Рафсанжан 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Эстеглаль Тегеран 3:0 Эстеглаль Тегеран - Тракторсази 0:2 Хеибар - Эстеглаль Тегеран 3:1
Эстеглаль Тегеран - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Эстеглаль Тегеран - Зоб Ахан 0:3 Хавадар - Эстеглаль Тегеран 1:2 Аль-Садд - Эстеглаль Тегеран 2:0 Эстеглаль Тегеран - Персеполис 0:1 Нассаджи Мазандаран - Эстеглаль Тегеран 2:2 Эстеглаль Тегеран - Аль-Гарафа 3:0 Эстеглаль Хузестан - Эстеглаль Тегеран 1:0 Эстеглаль Тегеран - Малаван 2:2 Шамс Азар - Эстеглаль Тегеран 1:2 Пайкан - Эстеглаль Тегеран 0:2 Эстеглаль Тегеран - Сирьян 1:0 Нассаджи Мазандаран - Эстеглаль Тегеран 0:0 Эстеглаль Тегеран - Фулад Хузестан 1:0 Эстеглаль Тегеран - Зоб Ахан 2:1 Тракторсази - Эстеглаль Тегеран 0:0
Пахтакор
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Пахтакор - АГМК 0:2 Навбахор - Пахтакор 5:2 Пахтакор - Аль-Райян 0:1 Пахтакор - Андижан 3:1
Кызылкум - Пахтакор 2:0 Аль-Шорта - Пахтакор 0:0 Пахтакор - Динамо Самарканд 4:2 Персеполис - Пахтакор 1:1 Пахтакор - Олимпик Ташкент 6:0 Металлург Бекабад - Пахтакор 3:2 Пахтакор - Аль-Васль 0:1 Пахтакор - Нефтчи Фергана 0:0 Согдиана - Пахтакор 0:1 Пахтакор - Сурхан 0:1 Пахтакор - Локомотив Ташкент 3:1 Бунёдкор - Пахтакор 0:1 Насаф - Пахтакор 1:0 Арал - Пахтакор 0:1 Нефтчи Фергана - Пахтакор 0:2 Пахтакор - Бунёдкор 1:0

Результаты матчей

Эстеглаль Тегеран
Пахтакор

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

3:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Эстеглаль Тегеран
Пахтакор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1
3
1.5
1
3
2.5

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 5 5 0 0 12 - 3 15
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 3:1 5 4 1 0 12 - 4 13
3.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 4 4 0 0 16 - 5 12
4.
Аль-Садд
 4 2 2 0 5 - 2 8
5.
Аль-Васль
 4 2 1 1 4 - 4 7
6.
Эстеглаль Тегеран
 0:0 5 1 1 3 3 - 6 4
7.
Аль-Гарафа
 1:3 5 1 1 3 7 - 11 4
8.
Аль-Райян
 4 1 0 3 4 - 7 3
9.
Пахтакор
 0:0 5 0 3 2 1 - 3 3
10.
Персеполис
 4 0 2 2 2 - 4 2
11.
Аль-Шорта
 4 0 2 2 2 - 11 2
12.
Аль-Айн
 5 0 1 4 9 - 17 1

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 3:1 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Аль-Ахли Джидда
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Аль-Садд
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Эстеглаль Тегеран
 0:0 3 1 1 1 3 - 1 4
6.
Аль-Гарафа
 1:3 3 1 0 2 6 - 7 3
7.
Аль-Шорта
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Персеполис
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Аль-Васль
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Аль-Айн
 3 0 1 2 6 - 8 1
11.
Пахтакор
 0:0 2 0 0 2 0 - 2 0
12.
Аль-Райян
 2 0 0 2 2 - 5 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 3:1 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2 2 0 0 8 - 5 6
4.
Аль-Васль
 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Аль-Райян
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Пахтакор
 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
7.
Аль-Садд
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Аль-Гарафа
 1:3 2 0 1 1 1 - 4 1
9.
Персеполис
 2 0 0 2 0 - 2 0
10.
Эстеглаль Тегеран
 0:0 2 0 0 2 0 - 5 0
11.
Аль-Айн
 2 0 0 2 3 - 9 0
12.
Аль-Шорта
 2 0 0 2 1 - 10 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 6 (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 4 (2)
Джохор Дарул Такзим Айман Ариф 4 (1)
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 4
Йокогама Ф-Маринос Лопес Андерсон 4
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Райян Шехата Хазем 3
Эстеглаль Тегеран Чешми Рузбех 3
Аль-Гарафа Сано Сейду 3
Кавасаки Фронтале Иенага Акихиро 1 1
Шанхай Порт Жусса Матеус 1 1
Весь список
  • 57'
    Фаллах Саман получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
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Пахтакор
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